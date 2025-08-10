Prediksi Harga Cardano: Breakout Falling Wedge Membuka Jalan Menuju $1.35 (Rp22.111) dan Lebih Tinggi

Harga Cardano (ADA) kini berada di Rp13.187 ($0.8052) setelah mencatat kenaikan signifikan sebesar 15,96% dalam tujuh hari terakhir. Pergerakan positif ini terjadi di tengah meningkatnya minat pasar menjelang keputusan ETF yang masih tertunda, yang berpotensi memperkuat momentum bullish.

Kapitalisasi pasar Cardano saat ini mencapai Rp466,92 triliun ($28.52 miliar), naik 1,66% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian mencapai Rp16,73 triliun ($1.02 miliar), meningkat 18,63% dibanding sehari sebelumnya. Dengan total pasokan 44,99 miliar ADA dan pasokan beredar 35,42 miliar ADA (78,73% dari total), posisi ADA di peringkat 10 aset crypto terbesar mempertegas dominasinya di pasar altcoin.

Setelah berbulan-bulan bergerak dalam kisaran sempit, harga Cardano akhirnya berhasil keluar dari pola descending triangle jangka panjang. Pada analisis Prediksi Harga Cardano ini, pergerakan di atas zona Rp10.487–Rp10.651 ($0.64–$0.65) menjadi sinyal penting perubahan sentimen pasar. Volume mingguan juga mulai meningkat, sementara aksi harga menunjukkan tanda-tanda akumulasi yang berkelanjutan.

Cardano Breakout dari Descending Triangle, Membidik Target Lebih Tinggi

Harga Cardano berhasil menembus pola descending triangle jangka panjang pada grafik mingguan, formasi teknikal yang sering kali menandai akhir dari fase penurunan. Breakout ini terjadi setelah harga terus menghormati garis tren atas sambil membentuk higher lows. Struktur tersebut menandakan adanya tekanan akumulasi yang konsisten, dengan candle breakout berhasil menembus kisaran Rp10.487–Rp10.651 ($0.64–$0.65) yang sebelumnya menjadi area resistensi kuat.

$ADA is showing a bullish breakout from a descending triangle pattern on the weekly chart! The price has been consolidating within this pattern, indicating a potential upside move. With a breakout above the resistance level, ADA could be poised for a significant rally to $3.00!… pic.twitter.com/gNFvZYJg1a — Alts King 👑 (@ZabiAltsKing) August 8, 2025

Volume mingguan juga memperlihatkan tren kenaikan, mendukung indikasi adanya pergeseran struktur momentum. Zona kunci berikutnya berada di sekitar Rp16.386 ($1.00), area di mana ADA terakhir kali mengalami distribusi besar. Jika level ini ditembus, resistensi historis berikutnya relatif terbatas hingga kisaran Rp24.579–Rp26.217 ($1.50–$1.60). Proyeksi grafik bahkan mengisyaratkan potensi kenaikan hingga Rp49.158 ($3.00) dalam jangka panjang. Validitas breakout ini akan bergantung pada kemampuan ADA bertahan di atas garis tren resistensi sebelumnya, yang kini diharapkan menjadi support baru.

Posisi Whale Perkuat Struktur Bullish ADA

Data derivatif terbaru dari TapTools mengungkap bahwa 75,42% pelaku besar di Hyperliquid saat ini memegang posisi long untuk ADA, sementara hanya 24,58% yang berada di posisi short. Kecenderungan mayoritas whale untuk memegang posisi long mencerminkan keyakinan kuat terhadap potensi kenaikan harga, selaras dengan breakout dari pola descending triangle baru-baru ini.

JUST IN: 75% of whales are currently positioned long on $ADA, signaling strong conviction among the largest holders. pic.twitter.com/65psGacDYw — TapTools (@TapTools) August 8, 2025

Secara teknikal, posisi ini dapat menjadi pemicu jika harga terus bertahan di atas zona breakout Rp10.487–Rp10.651 ($0.64–$0.65). Partisipasi berkelanjutan dari whale biasanya memperkuat area support utama, sehingga mengurangi risiko koreksi yang terlalu dalam. Jika level dukungan ini tetap terjaga dengan dukungan besar dari pemegang aset besar, peluang untuk menguji resistensi di Rp16.386 ($1.00) dan melampauinya akan semakin besar.

Cardano Mendekati Resistensi Kunci Rp13.928 dan Rp15.240

Data order book terbaru dari CW8900 menunjukkan bahwa zona suplai utama Cardano berikutnya terkonsentrasi di sekitar Rp13.928 ($0.85) dan Rp15.240 ($0.93). Level yang ditandai merah pada grafik ini mewakili area di mana penjual sebelumnya aktif, yang berpotensi menjadi rintangan bagi tren naik saat ini.

The next selling walls for $ADA are around $0.85 and $0.93. pic.twitter.com/FFh2oWrR0J — CW (@CW8900) August 9, 2025

Kenaikan terbaru dari level di bawah Rp13.109 ($0.80) telah membawa ADA semakin dekat ke zona resistensi pertama. Volume perdagangan mulai meningkat saat harga mendekati area ini. Dari sudut pandang teknikal, penembusan bersih di Rp13.928 ($0.85) akan membuka jalan yang lebih jelas menuju Rp15.240 ($0.93), di mana minat jual diperkirakan kembali muncul. Jika kedua zona ini berhasil ditembus dengan dukungan volume besar, momentum ADA berpotensi mengarah ke level psikologis Rp16.386 ($1.00).

Cardano Breakout dari Falling Wedge, Membidik Rp22.111 dalam Jangka Pendek

Grafik 3D Cardano dari Crypto Front menunjukkan breakout bersih dari pola falling wedge, formasi teknikal yang sering dikaitkan dengan pembalikan arah bullish. Breakout ini terjadi setelah beberapa kali gagal menembus garis tren atas wedge, dengan pergerakan terbaru berhasil menutup candle secara tegas di atasnya. Titik breakout yang ditandai lingkaran kuning ini didukung peningkatan volume beli.

$ADA | @Cardano_CF looks BULLISH here. in the next few weeks i expect $1.35 🎯



Ultimately i see around $5 as a bull market peak 📈



am i bullish enough ? pic.twitter.com/LZeE85kevZ — CRYPTO FRONT (@cryptofrontio) August 4, 2025

Struktur ini menempatkan ADA pada jalur untuk menantang level Rp16.386 ($1.00) dalam jangka menengah, dengan target teknikal utama berikutnya di Rp22.111 ($1.35) jika momentum tetap terjaga. Pandangan analis crypto Ssebi menambahkan lapisan analisis berbasis momentum pada struktur bullish ini, menunjukkan bahwa ADA secara historis mampu mencatat lonjakan tajam 200%–300% dalam kondisi pasar yang menguntungkan.

In a bull market, $ADA can pull 200%-300% pumps out of nowhere.



It has done it before and it can do it again.



From $0.80 it can reach $3 in a matter of weeks.



Not saying it will happen right now but this type of price action is coming soon. — Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) August 9, 2025

Secara teknikal, posisi harga di atas Rp13.109 ($0.80) saat ini menempatkan ADA dalam jangkauan potensi kenaikan cepat menuju Rp49.158 ($3.00) jika tekanan beli menguat. Hal ini sejalan dengan pola breakout sebelumnya, di mana bertahannya harga pada level kunci yang telah direbut kembali sering menjadi awal dari pergerakan impulsif yang kuat. Walau waktu pastinya belum dapat dipastikan, kombinasi struktur teknikal, posisi whale, dan faktor psikologis pasar mendukung kemungkinan terjadinya lonjakan agresif jika kondisi makro mendukung.

Analisis Akhir: Apakah ETF Akan Jadi Pemicu Cardano Menembus Rp16.386?

Dengan indikator teknikal yang selaras dan posisi whale yang condong ke long, harga Cardano sudah memiliki kekuatan chart untuk menguji level lebih tinggi. Keputusan SEC terkait ETF ADA milik Grayscale yang masih menunggu persetujuan berpotensi menambah dorongan baru, terutama jika klarifikasi terbaru soal staking terus mengurangi kekhawatiran regulasi.

CARDANO ETF: The SEC is expected to respond to Grayscale's Cardano $ADA ETF application by end of August. 🇺🇸



Recent clarifications say some staking activities aren't securities, which could improve approval chances.



The SEC may extend the final decision deadline to October 23. pic.twitter.com/IQIoErvYQi — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 8, 2025

Penembusan bersih di Rp13.928 ($0.85) dan Rp15.240 ($0.93) akan menempatkan target Rp16.386 ($1.00) semakin dekat, menjadikan timeline ETF sebagai tanggal penting untuk diperhatikan.

Dari Breakout Cardano ke Peluang Baru di Presale Snorter

Momentum breakout Cardano yang memperlihatkan pergeseran tren ke arah bullish memberi gambaran jelas tentang bagaimana kombinasi faktor teknikal, sentimen investor besar, dan potensi katalis fundamental (seperti ETF) dapat menciptakan lonjakan harga signifikan. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa peluang besar di pasar crypto sering kali hadir ketika struktur harga dan inovasi teknologi bergerak selaras.

Di tengah euforia pasar altcoin, muncul satu proyek yang mulai menyedot perhatian komunitas — Snorter ($SNORT), token Solana yang menggabungkan nuansa meme coin dengan utilitas nyata sebagai bot trading crypto di Telegram. Presale-nya kini sudah mengumpulkan $2,93 juta dari target $3,33 juta, dengan harga awal hanya $0,1007 per token. Dengan kombinasi branding unik, fitur bot trading canggih, dan potensi ekspansi multi-chain, Snorter siap menjadi salah satu proyek yang diincar pada fase bull run berikutnya.

Roadmap Snorter: Dari Peluncuran Bot di Solana ke Ekspansi Multi-Chain

Roadmap Snorter dirancang dalam empat tahap yang jelas, memastikan pengembangan berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang:

Stage 1 – Development : Fokus pada riset pasar, desain arsitektur bot, pengembangan dan audit smart contract, optimisasi situs, serta perilisan whitepaper. Tahap ini membangun fondasi teknis yang solid sebelum masuk ke peluncuran publik.

: Fokus pada riset pasar, desain arsitektur bot, pengembangan dan audit smart contract, optimisasi situs, serta perilisan whitepaper. Tahap ini membangun fondasi teknis yang solid sebelum masuk ke peluncuran publik. Stage 2 – Token Launch : Dimulai dengan kampanye pemasaran intensif, presale token $SNORT, uji coba beta bersama komunitas, kolaborasi dengan influencer, dan peluncuran bot di Solana. Proses ini diakhiri dengan token generation, klaim, dan implementasi bridge.

: Dimulai dengan kampanye pemasaran intensif, presale token $SNORT, uji coba beta bersama komunitas, kolaborasi dengan influencer, dan peluncuran bot di Solana. Proses ini diakhiri dengan token generation, klaim, dan implementasi bridge. Stage 3 – Multi-Chain : Perluasan bot ke jaringan EVM, integrasi fitur di Telegram, pengembangan ekosistem lintas blockchain, serta peluncuran dashboard pengguna untuk manajemen portofolio.

: Perluasan bot ke jaringan EVM, integrasi fitur di Telegram, pengembangan ekosistem lintas blockchain, serta peluncuran dashboard pengguna untuk manajemen portofolio. Stage 4 – Bot Expansion: Penambahan algoritma trading baru, kemitraan DeFi, pembentukan tata kelola komunitas (governance), pengembangan API trading, dan ekspansi ekosistem yang lebih luas.

Tahapan ini memberi sinyal bahwa Snorter tidak hanya mengandalkan hype, tetapi memiliki rencana jangka panjang yang terstruktur.

Cara Membeli Snorter di Presale

Presale Snorter dirancang mudah diikuti bahkan untuk investor baru:

Pilih Wallet – Gunakan wallet populer seperti Best Wallet, Phantom (Solana) atau MetaMask (Ethereum). Isi Saldo – Top-up dengan SOL, ETH, USDT, atau USDC melalui exchange pilihan. Kunjungi Situs Resmi – Klik tombol Buy Now atau Connect Wallet pada widget pembelian. Pilih Blockchain – Anda bisa membeli di Solana atau Ethereum, lalu memanfaatkan Portal Bridge untuk berpindah jaringan jika diperlukan. Konfirmasi Transaksi – Tentukan jumlah token $SNORT yang ingin dibeli, lalu selesaikan transaksi di wallet Anda.

Setelah presale berakhir, token dapat diklaim di jaringan yang dipilih saat pembelian. Fleksibilitas multi-chain ini menjadi salah satu daya tarik utama Snorter.

Program Staking Snorter dengan APY 149%

Bagi investor yang mengincar pendapatan pasif, Snorter menawarkan program staking dengan estimasi APY 149% per tahun. Distribusi reward dilakukan otomatis melalui smart contract dengan tingkat keamanan tinggi. Mekanismenya fleksibel — token bisa langsung di-stake setelah pembelian atau kapan saja selama periode klaim.

Staking tidak hanya memberi imbal hasil besar, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga pasca-listing dengan mengurangi pasokan beredar di pasar. Dengan total 5% dari suplai token dialokasikan untuk staking rewards, early staker berpotensi menikmati hasil yang signifikan.

Keunggulan Snorter Dibanding Bot Trading Lain

Snorter hadir sebagai Solana Meme Crypto Trading Bot dengan kombinasi biaya rendah (0,85%), eksekusi tercepat di Solana, dan fitur perlindungan seperti honeypot detection serta rugpull protection. Beberapa keunggulan lainnya:

Automated Sniping – Bot dapat otomatis membeli token baru dengan pengaturan pajak yang tepat.

– Bot dapat otomatis membeli token baru dengan pengaturan pajak yang tepat. Limit Orders – Fitur untuk mengunci profit, melindungi posisi, dan menjadwalkan pembelian.

– Fitur untuk mengunci profit, melindungi posisi, dan menjadwalkan pembelian. Copy Trading – Ikuti strategi trader berpengalaman secara otomatis.

– Ikuti strategi trader berpengalaman secara otomatis. MEV & Front-Running Protection – Mencegah kerugian akibat sandwich attack atau eksekusi lambat.

Jika dibandingkan dengan bot populer seperti Maestro atau Banana Gun, Snorter unggul di banyak aspek, terutama biaya lebih rendah dan integrasi penuh dengan Solana.

SNORTENOMICS: Distribusi Token yang Seimbang

Struktur tokenomics Snorter memastikan keberlanjutan ekosistem dan insentif bagi komunitas:

25% untuk pengembangan produk.

untuk pengembangan produk. 20% untuk marketing.

untuk marketing. 20% untuk likuiditas bursa.

untuk likuiditas bursa. 10% untuk hadiah komunitas.

untuk hadiah komunitas. 10% untuk airdrop.

untuk airdrop. 10% untuk treasury.

untuk treasury. 5% untuk staking rewards.

Dengan total suplai 500 juta $SNORT, distribusi ini memprioritaskan pengembangan jangka panjang sekaligus memberi insentif bagi partisipasi komunitas.

Langkah Selanjutnya: Cardano Breakout, Snorter Menyusul!

Cardano menunjukkan breakout kuat dari pola falling wedge dan descending triangle, mengisyaratkan tren bullish yang jelas. Target harga jangka pendek di Rp16.386 dan Rp22.111 kini semakin realistis. Momentum ini selaras dengan sentimen positif investor besar dan potensi katalis ETF. Bagi investor, momen seperti ini mengajarkan pentingnya masuk di awal tren. Presale Snorter bisa jadi peluang serupa sebelum hype besar dimulai.

Struktur teknikal ADA yang menguat memberi gambaran bagaimana akumulasi dan breakout dapat mendorong harga naik tajam. Volume perdagangan yang meningkat menunjukkan partisipasi aktif dari pasar. Hal ini mengingatkan bahwa peluang besar sering muncul saat harga berada di titik kritis. Snorter kini berada di fase tersebut dengan presale yang hampir mencapai target. Posisi early investor bisa memberi keuntungan berlipat.

Whale positioning pada ADA memperkuat potensi reli yang berkelanjutan. Sentimen ini mencerminkan keyakinan pada prospek jangka menengah hingga panjang. Snorter memiliki elemen serupa lewat dukungan komunitas dan fitur utility yang unik. Dengan APY staking 149%, proyek ini memberikan insentif tambahan bagi holder awal. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan sebelum harga naik.

Level resistensi kunci ADA di Rp13.928 dan Rp15.240 menjadi ujian berikutnya. Jika ditembus, potensi menuju Rp16.386 terbuka lebar. Proses ini mirip dengan jalur yang sedang ditempuh Snorter di presale sebelum listing. Saat listing tiba, tekanan beli awal bisa memicu lonjakan harga. Investor yang masuk sebelum fase ini akan diuntungkan.

Faktor teknikal, sentimen whale, dan katalis fundamental adalah kombinasi yang mampu menciptakan lonjakan besar. Cardano kini membuktikannya, dan Snorter berada di titik awal yang sama. Dengan roadmap jelas, tokenomics seimbang, dan adopsi teknologi yang nyata, peluang ini patut diperhitungkan. Jangan tunggu sampai hype memuncak. Presale adalah pintu masuk terbaik untuk potensi profit maksimal. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang!

