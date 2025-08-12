Bull Run: 3 Cryptocurrency yang Wajib Dibeli Sebelum September untuk Potensi Naik 100x

Bull run kembali menunjukkan tanda-tanda siap melanjutkan tren naik. Optimisme di kalangan investor crypto berada di titik tertinggi. Bitcoin pada Senin pagi ini semakin mendekati rekor all-time high, sementara Ethereum, XRP, dan berbagai altcoin lain terlihat bersiap untuk melonjak signifikan.

Momen seperti ini menjadi peluang emas untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki prospek besar. Kami telah memilih tiga cryptocurrency yang berpotensi memberikan imbal hasil hingga 100 kali lipat mulai September, dan yang bisa mulai dibeli sejak sekarang.

Presale Maxi Doge

Presale Maxi Doge, yang dimulai pada Juli lalu, langsung mendapat sambutan luar biasa. Memecoin yang berasal dari keluarga Dogecoin ini berhasil mengumpulkan total dana sebesar 752.706,81 dolar AS atau sekitar Rp12,22 miliar dari target 889.783,85 dolar AS (Rp14,45 miliar) hanya dalam beberapa minggu. Momentum ini diperkirakan akan semakin cepat menjelang kenaikan harga tahap berikutnya.

Proyek ini mengandalkan pendekatan humor untuk membentuk komunitas besar sebelum peluncurannya di bursa, yang direncanakan pada musim gugur. Desain bergaya “trash” serta referensi terhadap minuman energi, trading leverage, dan protein diperkirakan mampu menarik perhatian para trader crypto tipe “degens”.

Token $MAXI saat ini dijual dengan harga awal 0,0002515 dolar AS atau sekitar Rp4,08. Potensi kenaikan hingga 100 kali lipat dapat terjadi jika faktor pendukungnya terpenuhi. Kenaikan tersebut akan menempatkan valuasinya di kisaran Rp408 per token.

Jika Dogecoin mencatat rekor harga baru, sorotan terhadap Maxi Doge kemungkinan akan meningkat dan mendorongnya menuju level harga yang jauh lebih tinggi. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge di sini!

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper adalah proyek lain yang sedang menjalani presale dan berpotensi memanfaatkan kenaikan harga Bitcoin untuk menarik minat investor. Proyek ini merupakan Layer-2 untuk jaringan Bitcoin yang bertujuan meningkatkan kinerja blockchain dari cryptocurrency terbesar di dunia tersebut.

Hingga kini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan 8.850.479,02 dolar AS atau sekitar Rp143,79 miliar dari target 9.121.023,09 dolar AS (Rp148,06 miliar). Token $HYPER dijual pada harga 0,012675 dolar AS atau sekitar Rp205,78, dengan waktu tersisa 1 hari 21 jam sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Meskipun infrastruktur Bitcoin terkenal sangat kuat dan aman, kecepatan transaksi yang relatif lambat serta biaya yang tinggi masih menjadi tantangan. Bitcoin Hyper hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memangkas biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan proses.

Fitur ini menjadikan Bitcoin Hyper sangat relevan untuk aplikasi yang memerlukan micro transaction seperti gaming atau DeFi. Token $HYPER diperkirakan akan memiliki banyak fungsi setelah resmi diperdagangkan di pasar, yang membuka peluang besar bagi kenaikan harga secara signifikan. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper di sini!

Snorter

Snorter adalah proyek bot trading yang mampu mengidentifikasi peluang beli dan jual terbaik di pasar. Sistemnya menganalisis data pasar crypto secara real time sebelum memberikan sinyal trading kepada investor.

Bot ini juga menyediakan fitur Copy Trading, memungkinkan pengguna meniru strategi para trader terbaik. Proses otomatisasi ini membantu mengurangi stres, menghemat waktu, dan memungkinkan investor fokus pada aktivitas lain.

Presale Snorter Bot yang dimulai awal musim panas telah mencatat pencapaian luar biasa. Saat ini, proyek telah mengumpulkan total 3.033.580,67 dolar AS atau sekitar Rp49,22 miliar dari target 3.478.268 dolar AS (Rp56,48 miliar). Token $SNORT dijual pada harga 0,1011 dolar AS atau sekitar Rp1.641.

Dengan capaian tersebut, Snorter Bot telah menjadi salah satu presale crypto terbaik tahun ini. Peluncuran token $SNORT di pasar terbuka diproyeksikan akan sangat menjanjikan, dengan potensi kenaikan harga hingga 100 kali lipat dalam beberapa bulan mendatang. Kunjungi web resmi presale Snorter di sini!

Catatan Akhir: Waktu Emas untuk Bertindak

Bull run yang sedang berlangsung memberi sinyal kuat bahwa pasar crypto siap memasuki fase pertumbuhan besar. Bitcoin, Ethereum, dan altcoin unggulan memimpin reli harga. Di tengah euforia ini, tiga proyek—Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Snorter—menawarkan potensi luar biasa. Presale mereka menunjukkan respons investor yang sangat positif. Inilah momen tepat untuk ikut sebelum harga naik lebih tinggi.

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi Layer-2 untuk mengoptimalkan kecepatan dan biaya transaksi di jaringan Bitcoin. Dengan target presale hampir terpenuhi, token ini berpotensi menjadi salah satu aset terpanas di pasar. Teknologinya relevan untuk micro transaction, gaming, dan DeFi. Investor yang masuk sekarang bisa mendapatkan harga termurah. Momentum ini tidak akan terulang dua kali.

Maxi Doge menggabungkan kekuatan komunitas memecoin dengan strategi marketing kreatif. Pendekatan ini terbukti efektif mengumpulkan dana besar dalam waktu singkat. Harga presale yang masih sangat rendah membuka peluang profit masif jika tren bullish berlanjut. Dukungan tren Dogecoin bisa menjadi katalis tambahan. Bergabung sekarang berarti mengamankan posisi sebelum hype memuncak.

Snorter menawarkan utility nyata di dunia bot trading otomatis. Fitur Copy Trading dan analisis real time membuatnya menonjol di pasar yang kompetitif. Presale-nya mencatat pencapaian besar dengan sisa target yang semakin sedikit. Token ini memiliki potensi untuk tumbuh pesat pasca listing. Investor yang masuk di tahap awal punya peluang maksimal.

Kesimpulannya, ketiga proyek ini menawarkan kombinasi unik antara teknologi, komunitas, dan momentum pasar. Dengan bull run yang memanas, peluang untuk mendapatkan imbal hasil besar semakin terbuka lebar. Ambil tindakan sekarang, ikuti presale Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Snorter, dan manfaatkan harga awal sebelum melonjak di bulan-bulan mendatang.

