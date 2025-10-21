Bitcoin Tembus ATH Baru? Presale $HYPER Raup $24,4 Juta

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Terakhir diperbarui: Oktober 21, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Kendati harga Bitcoin (BTC) sempat turun hingga menyentuh $104.000 atau Rp1,72 miliar (kurs 1 USD = Rp16.579) pada Jumat lalu, hal berbeda justru dialami oleh solusi layer-2 Bitcoin, Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek dengan visi meningkatkan skalabilitas Bitcoin tersebut sukses mengumpulkan $24,4 juta melalui presale yang sedang berlangsung.

Putaran presale kali ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini berarti menjadi kesempatan terakhir bagi para investor untuk membeli token $HYPER dengan harga $0,013145.

The Fed Kian Terlibat di Dalam Kripto, Katalis Baru untuk Prospek Bullish Bitcoin

Konferensi Inovasi Pembayaran The Fed pada 21 Oktober, yang disiarkan secara langsung di saluran YouTube resmi The Fed, telah menarik perhatian dunia. Acara tersebut menjadi yang pertama bagi bank sentral membahas topik tentang kripto secara terbuka.

Agenda konferensi mencakup sesi berjudul “Membangun Jembatan antara Keuangan Tradisional dan Ekosistem Aset Digital”, yang dihadiri oleh Sergey Nazarov dari Chainlink, Michael Shaulov dari Fireblocks, dan Jackie Reses dari Lead Bank.

Panel lain akan membahas stablecoin, kecerdasan buatan (AI) dalam pembayaran, dan produk yang ditokenisasi, dengan partisipasi eksekutif dari Circle, Coinbase, BlackRock, dan Ark Invest.

💥BREAKING:



🇺🇸 FED ANNOUNCED TO HOST CONFERENCE FOCUSED ON BITCOIN AND CRYPTO PAYMENTS TOMORROW! pic.twitter.com/vhBVz6G97K — Crypto Rover (@rovercrc) October 20, 2025

Bagi banyak pengamat, keterlibatan langsung bank sentral AS dengan nama-nama besar di ruang kripto menandai sebuah titik balik. Hal tersebut dapat membantu mengembalikan kenaikan harga Bitcoin yang telah stagnan sejak crash mendadak pada 10 Oktober lalu.

Secara historis, Oktober merupakan salah satu bulan terkuat bagi Bitcoin, dan para trader tengah memantau dengan cermat tanda-tanda pemulihan.

Para petaruh di Polymarket melihat potensi penurunan yang terbatas. Sebagian besar di antara mereka memperkirakan BTC akan bertahan di atas $102.000, sementara lainnya memperkirakan harga Bitcoin dapat menembus $110.000 pada Selasa.

Sementara itu, Tom Lee dari Fundstrat dan Arthur Hayes, pendiri BitMEX, tetap optimistis bahwa harga $250.000 masih dapat dicapai dalam dua bulan ke depan. Keduanya percaya bahwa katalis untuk mendorong Bitcoin ke level tersebut sudah ada.

Namun, tidak ada yang lebih besar daripada apa yang Bitcoin Hyper tawarkan dalam permintaan dan utilitas baru bagi kripto teratas di dunia tersebut.

Bitcoin Hyper: Membangun Ekosistem Skalabel Tanpa Mengorbankan Keamanan Bitcoin

Bitcoin Hyper sedang membangun sebuah sistem yang memungkinkan Bitcoin digunakan di berbagai bidang. Ini meliputi keuangan terdesentralisasi (DeFi), gaming, meme crypto, aset dunia nyata (RWA), dan lain sebagainya.

Tujuan proyek ini adalah memungkinkan Bitcoin berfungsi sebagai aset yang dapat diperdagangkan di berbagai aplikasi, bukan hanya terbatas pada peran sebagai penyimpanan nilai.

Guna mencapai tujuan tersebut, Bitcoin Hyper sedang mengembangkan ekosistem pengembang yang kompatibel dengan toolkit di Solana. Artinya, para pengembang dapat menggunakan SDK berbasis Rust yang sudah sangat familiar, framework Anchor, dan API Solana untuk membangun aplikasi berkecepatan tinggi sembari memanfaatkan likuiditas Bitcoin.

Dalam praktiknya, Bitcoin kini dapat berpindah antar aplikasi ini tanpa hambatan, dengan kecepatan setara Solana dan biaya transaksi yang jauh lebih murah dibanding metode tradisional lainnya.

Namun, kendati kecepatannya meningkat, keamanan tetap terjaga karena setiap Bitcoin yang berpindah didukung oleh Bitcoin asli yang terkunci di jembatan kanonik (Canonical Bridge) Bitcoin Hyper.

Aset yang dapat dipindahkan dalam ekosistem ini adalah versi terbungkus (wrapped) dari BTC, yang dapat dibakar kapan saja untuk melepaskan Bitcoin asli kembali ke rantai dasar.

Dengan demikian, Bitcoin Hyper membangun kerangka kerja layer-2 yang memadukan kecepatan transaksi setara Solana dengan keamanan lapisan dasar Bitcoin. Perpaduan itu berpotensi mendefinisikan ulang cara BTC beroperasi dalam ekonomi digital.

Peran $HYPER dalam Mendukung Framework Layer-2 Bitcoin Hyper

Meskipun $BTC berfungsi sebagai alat tukar di dalam ekosistem Bitcoin Hyper, token $HYPER merupakan inti dari ekosistem layer-2 ini.

$HYPER melengkapi $BTC dengan menggerakkan jaringan, digunakan untuk membayar biaya gas, token yang dapat distaking dan tata kelola, serta mengikat partisipasi pengguna di seluruh ekosistem.

Selain fungsinya, banyak investor melihat HYPER sebagai bentuk eksposur tidak langsung terhadap Bitcoin. Dengan valuasi tahap awal dan harga token yang murah, token ini menawarkan cara untuk berpartisipasi dalam infrastruktur yang dapat mendorong permintaan baru untuk BTC itu sendiri.

HYPER juga mencerminkan arsitektur hibrida jaringan yang didukungnya. Beroperasi di dalam Solana Virtual Machine (SVM) sembari tetap terhubung ke Bitcoin melalui jembatan kanonik, HYPER menggabungkan fungsionalitas berkecepatan tinggi dengan keamanan terbaik yang dimiliki Bitcoin.

Seiring dengan pertumbuhan adopsi dan pencatatan Bitcoin Hyper di bursa, investor mengantisipasi peningkatan visibilitas dan permintaan, tidak hanya untuk BTC di dalam ekosistem, tetapi juga untuk token HYPER.

Inovasi yang dihadirkan oleh Bitcoin Hyper dinilai dapat mendorongnya menjadi salah satu crypto yang akan meledak setelah token listing di DEX maupun CEX. Dengan lebih dari $24,4 juta terkumpul, menjadi bukti bahwa proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari investor kripto global.

Jika Anda penasaran dengan potensi pertumbuhan token $HYPER, baca artikel kami yang membahas tentang prediksi harga Bitcoin Hyper. Anda akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan token ini sekaligus proyeksi harga untuk lima tahun ke depan.

Kesempatan Terakhir untuk Bergabung dalam Putaran Presale Bitcoin Saat Ini

Hanya tersisa waktu kurang dari 24 jam untuk mendapatkan token $HYPER dengan harga $0,013145. Presale Bitcoin Hyper menerapkan mekanisme berjenjang, di mana harga token akan naik saat presale memasuki putaran baru.

Mekanisme tersebut mendorong para investor untuk berpartisipasi sedini mungkin apabila ingin mendapatkan token dengan harga lebih murah.

Selain harga token yang lebih murah, investor awal juga berkesempatan mendapatkan imbalan staking lebih tinggi, yang saat ini berada di angka 49% APY. Saat ini pool staking Bitcoin Hyper telah menampung lebih dari 1 miliar token $HYPER yang mengindikasikan kepercayaan dari para investor presale terhadap potensi jangka panjang token $HYPER.

Pembelian Bitcoin Hyper memerlukan dompet kripto non-kustodian yang kompatibel dengan blockchain Ethereum atau Solana. Salah satu opsi dompet kripto terbaik untuk investor presale adalah Best Wallet.

Presale Bitcoin Hyper menerima pembayaran menggunakan mata uang kripto ETH/SOL/USDT/USDC/BNB dan kartu kredit. Anda juga bisa membeli token melalui fitur Upcoming Tokens yang tersedia di dalam aplikasi dompet Best Wallet.

Jika Anda membutuhkan panduan lebih lanjut untuk membeli token $HYPER, kunjungi artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Bergabunglah dengan komunitas Bitcoin Hyper di X maupun Telegram agar Anda selalu mendapatkan kabar terbaru seputar proyek ini dan rencana listing bursa ke depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.