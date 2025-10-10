Prediksi Harga BNB: Trader Ubah Rp48 Juta Menjadi Rp32,4 Miliar – Apakah Token 650x Berikutnya Ada di BNB Chain?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Seorang trader berhasil mengubah modal sebesar Rp48 juta (setara $3.000) menjadi sekitar Rp32,4 miliar ($2 juta) hanya dalam beberapa hari lewat aksi sniping pada salah satu meme coin di ekosistem BNB Chain. Keberhasilan ini semakin memperkuat prospek bullish untuk harga BNB ke depan.

Data on-chain menunjukkan bahwa dompet tersebut melakukan pembelian awal pada token meme bernama “$4”, yang langsung viral menyusul munculnya narasi peretasan Binance dan cuitan dari pendiri bursa tersebut.

A trader turned $3K into $2M in under a week on a memecoin called $4 — all by sniping the launch with a bot before the hype hit. CZ tweeted the meme, liquidity soared, and the coin 600×. Speed, automation, discipline. That’s how you win in crypto. pic.twitter.com/uc0li36LL7 — Wise Crypto (@WiseCrypto_) October 7, 2025

Token ini awalnya dibuat sebagai lelucon setelah sebuah dompet kehilangan dana sebesar Rp64,8 juta ($4.000). Namun, tak disangka-sangka, kapitalisasi pasarnya melonjak drastis dari Rp29,1 miliar ($1,8 juta) menjadi Rp4,8 triliun ($298 juta) hanya dalam hitungan jam.

Meskipun BNB Chain selama ini tidak dikenal sebagai pusat meme coin seperti halnya Solana, lonjakan popularitas dari token “$4” bisa menjadi titik balik penting bagi ekosistem ini.

Dengan hadirnya sejumlah platform peluncuran meme coin seperti Four Meme dan CakePad yang kini makin aktif, besar kemungkinan token 650x selanjutnya tidak lahir dari Solana – melainkan dari BNB Chain.

Prediksi Harga BNB: Breakout Bullish di Grafik Mingguan, Targetkan Kenaikan Menuju Rp48 Juta

BNB baru saja menembus pola rising wedge yang telah terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Ini menandakan percepatan tren kenaikan yang signifikan di pasar.

Potensi penurunan jangka pendek hingga level Rp14,5 juta ($900) masih terbuka. Namun, bagi investor yang baru ingin masuk, koreksi ini justru bisa menjadi peluang masuk terbaik sebelum gelombang kenaikan berikutnya terbentuk dalam ekosistem BNB Chain.

Jika terjadi pantulan kuat dari level tersebut, harga berpeluang menguat hingga Rp32,4 juta ($2.000). Bahkan, target jangka panjang Rp48 juta ($3.000) bisa tercapai, terutama jika para trader meme coin terus beralih menggunakan BNB Chain sebagai platform utama mereka.

Kenaikan tersebut akan merepresentasikan potensi imbal hasil sebesar 133% dari level harga saat ini.

Mengulangi pencapaian trader BNB yang meraih profit 650x memang langka, tetapi tetap bukan hal yang mustahil.

Tahap presale awal seperti Maxi Doge ($MAXI) memberikan kesempatan bagi investor ritel untuk masuk saat harga masih rendah dan proyeknya belum banyak dikenal publik.

Maxi Doge ($MAXI) Satukan Trader yang Hidup Demi Candle Hijau

Maxi Doge ($MAXI) menggabungkan semangat liar dari meme coin dengan sensasi trading leverage tinggi yang penuh adrenalin.

Konsep utama dari proyek ini berakar pada keyakinan bahwa pasar bullish “selalu bergerak naik”. Oleh karena itu, $MAXI menghadirkan sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi para trader ritel untuk saling terhubung, berkompetisi, dan membagikan strategi investasi berisiko tinggi namun berpotensi hasil besar.

Selain itu, Maxi Fund mengalokasikan hingga 25% dari total dana presale ke dalam berbagai token paling menjanjikan dalam siklus pasar saat ini.

Profit yang dihasilkan dari strategi tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan likuiditas tambahan serta mendanai kampanye kerja sama strategis. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem dan sekaligus meningkatkan nilai intrinsik dari token $MAXI itu sendiri.

Ketika musim meme coin kembali hadir, semua elemen utama dalam proyek ini sudah siap untuk mendorong lonjakan besar pertama dari $MAXI.

Untuk membeli $MAXI, cukup kunjungi situs resmi Maxi Doge dan hubungkan dompet kripto yang kompatibel seperti Best Wallet.

Is it a bird …



Is it a plane …



nah bro its ya dawg pic.twitter.com/uGGcYLosNB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 9, 2025

Investor dapat melakukan pembelian token melalui pertukaran aset kripto secara langsung maupun menggunakan kartu bank sebagai metode pembayaran. Beli $MAXI di sini.

