Solana Jadi Sorotan! Bitwise Dukung, Tapi Token Baru Ini Bisa Lebih Menggeliat

Penulis Konten Kripto Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 9, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Sementara eksekutif Wall Street seperti CIO dari Bitwise menjadikan Solana sebagai pilihan utama untuk penggunaan Stablecoin dan proses Tokenization dalam skala institusional, investor ritel justru tengah mencari “crypto yang siap meledak” berikutnya.

Token semacam itu biasanya tersembunyi di balik proyek Presale yang berpotensi tumbuh sangat cepat. Meski token besar seperti Solana dan Tron menawarkan stabilitas, minat terhadap token baru yang memiliki potensi tinggi kini meningkat secara signifikan.

Wall Street Fokus ke Solana! Bitwise Paparkan Alasan Pentingnya Blockchain Ini

Matt Hougan, Chief Investment Officer dari Bitwise, menyampaikan secara tegas bahwa kalangan investor institusi mulai serius memperhatikan penggunaan Stablecoin serta proses tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Tokenization). Mereka kini menilai blockchain mana yang paling mampu menangani kebutuhan transaksi berskala besar tersebut.

Dalam pandangannya, Solana unggul karena memiliki kecepatan transaksi yang tinggi (Speed), kapasitas volume transaksi yang besar (Throughput), serta kecepatan finalisasi transaksi yang sangat cepat (Finality). Karakteristik ini sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan besar di Wall Street.

Hougan juga menekankan bahwa Solana telah meningkatkan efisiensi proses settlement hingga mampu dieksekusi dalam hitungan mikrodetik. Faktor ini menjadikan Solana sebagai salah satu pilihan utama bagi institusi.

Dukungan dari tokoh penting di dunia investasi ini mengindikasikan bahwa pasar kini telah bertransisi dari fase “penemuan” menuju fase “kepemilikan.” Pergeseran ini menguntungkan reputasi Solana serta mendorong perkembangan industri crypto secara menyeluruh.

Penerimaan Solana di kalangan institusi bukan hanya terjadi di Wall Street. Langkah ini menunjukkan bahwa potensi blockchain tersebut mulai diakui secara global.

Nama Koin Binance-peg Sol (SOL) Binance-peg Sol Harga $221.66 Binance-peg Sol ATH $252.82 (September 18, 2025) Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.1800% Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.57% Binance-peg Sol Kapitalisasi Pasar $243.83M Sirkulasi Pasokan 1.10M

Binance-peg Sol (SOL) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Namun, data On-chain terbaru menunjukkan penurunan jumlah alamat baru di jaringan Solana, yang kini berada di titik terendah tahun ini. Penurunan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan dari investor ritel cenderung melemah, meskipun minat dari kalangan institusional justru meningkat.

Dari sisi teknikal, indikator RSI masih berada di zona tengah, menandakan bahwa aksi beli didominasi oleh kelompok tertentu, bukan dari pasar secara luas. Meski demikian, proyeksi harga Solana untuk tahun mendatang tetap menunjukkan potensi positif.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Tron Tetap Solid, Tapi Investor Ritel Kini Lirik Token Presale

Sementara Solana makin diminati oleh kalangan institusi, Tron (TRX) tetap menunjukkan aktivitas jaringan yang konsisten. Blockchain ini dikenal memiliki performa yang stabil dalam hal pembayaran digital dan sirkulasi USDT, yang turut mendukung kenaikan harga secara perlahan namun pasti.

Nama Koin Tron (TRX) Tron Harga $0.33 Tron ATH $0.44 (December 4, 2024) Tron Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.1800% Tron Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.11% Tron Kapitalisasi Pasar $29.16B Sirkulasi Pasokan 86.36B

Tron (TRX) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Meski demikian, dalam sepekan terakhir, performa TRX berada di bawah rata-rata pasar. Meskipun begitu, indikator momentum saat ini masih berada di level moderat, sehingga terbuka kemungkinan untuk pemulihan apabila kepercayaan pasar kembali stabil. Beberapa prediksi memperkirakan bahwa harga TRX berpotensi mengalami kenaikan sekitar 9% pada tahun depan.

Namun, karena Solana dan Tron sudah menempuh perjalanan pertumbuhan yang cukup jauh—Solana sendiri pernah mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 45.000% dari titik terendahnya—banyak investor ritel kini mulai mengalihkan perhatian mereka ke token yang masih berada di tahap awal. Fokus mereka adalah mencari aset kripto dengan potensi pertumbuhan eksponensial.

Token-token Presale yang belum listing di bursa besar biasanya menarik karena memiliki kombinasi yang menguntungkan. Faktor tersebut antara lain komunitas yang aktif (terutama melalui Telegram), utility atau kegunaan yang jelas, serta harga awal yang masih sangat terjangkau. Kombinasi inilah yang membuat banyak investor menilai bahwa token Presale punya peluang untuk memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Karena itu, semakin banyak investor kini mengejar token baru yang sedang berada dalam tahap Presale dan memiliki prospek tinggi. Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah Snorter Token, yang akan dijelaskan lebih dalam pada bagian selanjutnya.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Bot Trading Meme Generasi Baru: Snorter Token Jadi Proyek yang Patut Diperhatikan

Snorter Token ($SNORT) telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 4,4 juta dolar AS (setara sekitar Rp69,96 miliar) selama masa Presale-nya. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar crypto, khususnya di segmen Meme Coin dan Telegram Bot, masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Snorter Bot merupakan platform trading berbasis Telegram yang dirancang untuk para trader bergaya Degen.

Sistem ini menawarkan kecepatan tinggi, biaya transaksi rendah, dan fitur yang lengkap—mulai dari swap, snipe untuk pembelian token baru, pengaturan stop-loss, copy-trade, hingga pelacakan portofolio investasi. Semua fitur ini bisa diakses langsung dari Telegram tanpa perlu membuka situs eksternal atau menyambungkan wallet tambahan.

Keberhasilan penggalangan dana ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap model utility berbasis Meme Token. Hal ini juga mencerminkan tren pasar crypto saat ini, di mana token dengan konsep bot dan komunitas kuat masih terus mendapatkan sorotan.

Token $SNORT menjadi aset utama dalam ekosistem Snorter. Saat ini, token ini mendukung jaringan Solana dan Ethereum, dan akan diperluas ke BNB Chain, Polygon, serta Base melalui Portal Bridge. Langkah ini memungkinkan penggunaan lintas jaringan (Cross-chain) yang lebih fleksibel dan efisien.

Getting close to launching the lowest fees bot for the trenches.



All comments will be considered for first round bot access. pic.twitter.com/GuxkTjOcHd — Snorter (@SnorterToken) October 8, 2025

Keunggulan utama dari Snorter Bot terletak pada integrasi utility nyata ke dalam dunia Meme Coin, memberikan akses cepat ke peluang pasar, sekaligus menyematkan fitur keamanan penting yang dapat mengurangi risiko investor terhadap insiden seperti rug pull atau honeypot.

Pemilihan Solana sebagai jaringan peluncuran Snorter mencerminkan tren terbaru di industri crypto, di mana Meme Coin berbasis Solana sedang naik daun karena menawarkan kombinasi antara potensi pertumbuhan tinggi dan biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibanding jaringan lain.

Pemilik token $SNORT juga akan mendapatkan insentif biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibandingkan proyek bot lainnya. Saat ini, pengguna cukup membayar biaya sekitar 0,85% per transaksi, menjadikan holding token ini sebagai keputusan finansial yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Selain itu, Snorter juga menawarkan fitur Staking yang memberikan imbal hasil sangat kompetitif, terutama selama fase awal Presale. Saat ini, Annual Percentage Yield (APY) yang ditawarkan berkisar antara 120% hingga 170%, tergantung pada durasi dan skema staking yang dipilih oleh pengguna.

Faktor-faktor ini membuktikan bahwa $SNORT bukan sekadar Meme Coin biasa. Token ini hadir dengan kegunaan nyata dan insentif yang menarik bahkan sebelum peluncuran resminya di bursa utama.

Bagi investor yang ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang proyek ini, silakan baca analisis harga Snorter Token dan panduan cara membeli Snorter Token secara menyeluruh. Informasi tersebut dapat membantu Anda memahami peluang dan risiko dari proyek ini secara mendalam.

Untuk informasi terbaru, kunjungi situs resmi Snorter Token dan bergabung dalam diskusi aktif di kanal X maupun Telegram resmi mereka.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Jangan Lewatkan! Baca Ini Jika Anda Ingin Ikut Presale Snorter

Jika Anda tertarik dengan proyek Snorter dan ingin tahu cara ikut presale dengan aman, maka Cara Beli Snorter wajib Anda baca. Panduan ini akan memberi Anda langkah demi langkah mulai dari koneksi wallet, alokasi dana, hingga cara menghindari kesalahan umum investor pemula. Prosesnya sangat cepat dan efisien, terutama bagi pengguna Telegram aktif. Jangan sampai ketinggalan karena presale ini bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Semakin cepat Anda join, semakin besar potensi cuannya. Cara Beli Snorter di atas akan menjadi titik awal perjalanan investasi Anda.

Potensi ROI Gila-Gilaan? Lihat Prediksi Harga Snorter!

Tertarik dengan potensi cuan yang bisa Anda dapat dari Snorter? Anda harus baca Prediksi Harga Snorter. Artikel ini membedah kemungkinan pergerakan harga berdasarkan data pasar, tren presale, serta potensi adopsi teknologi Telegram Bot Snorter. Tidak hanya itu, prediksi ini juga membandingkan potensi $SNORT dengan token-token besar seperti Solana dan Tron. Anda akan melihat bahwa meski masih baru, Snorter punya peluang ledakan harga yang luar biasa. Jangan hanya mengandalkan feeling—baca datanya sekarang di Prediksi Harga Snorter di atas.

Apa Sebenarnya Snorter Bot Itu?

Masih bingung kenapa Snorter begitu diburu investor? Artikel Apa Itu Snorter akan menjelaskan seluruh ekosistem Snorter Bot dan bagaimana utility-nya bekerja. Dari kecepatan transaksi Telegram hingga fitur staking APY tinggi, semuanya dibahas di sana. Ini bukan sekadar Meme Coin tanpa arah, melainkan proyek dengan utilitas nyata dan roadmap kuat. Jika Anda ingin memahami kenapa proyek ini bisa jadi next 100x coin, baca sekarang. Klik Apa Itu Snorter di atas dan temukan jawabannya!

Legit atau Hanya Gimmick? Ini Ulasan Jujur Snorter Token

Banyak investor ragu ketika melihat presale dengan janji besar. Tapi apakah Snorter benar-benar legit? Temukan jawabannya di Apakah Snorter Token Legit atau Scam? Fakta dan Analisis Lengkap untuk Investor Pemula. Artikel ini mengulas track record tim, audit kontrak pintar, serta komunitas aktif yang jadi indikator kekuatan proyek. Jangan ambil risiko sebelum membaca ini. Klik sekarang untuk mendapatkan analisis tanpa basa-basi: Apakah Snorter Token Legit atau Scam? Fakta dan Analisis Lengkap untuk Investor Pemula.

Solana Melesat, Tapi Snorter Token Bisa Menjadi Peluang Nyata

Solana mendapatkan validasi kuat dari kalangan institusional seperti Bitwise, dengan fokus pada speed, throughput, dan finality yang menjadi kebutuhan utama Wall Street. Hal ini menunjukkan bahwa blockchain ini siap memasuki fase utilitas nyata dalam keuangan global.

Namun, investor ritel justru mulai mengalihkan perhatian ke token-token presale seperti Snorter, yang menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial dan entry price yang sangat rendah. Lonjakan dana sebesar $4,4 juta dalam presale Snorter mencerminkan sentimen optimistis pasar terhadap proyek ini.

Snorter Token hadir dengan utility yang kuat, termasuk bot Telegram dengan fitur copy-trade, snipe, hingga staking APY tinggi, yang jarang dimiliki oleh meme token lain. Ekspansi lintas jaringan seperti Ethereum, Solana, hingga BNB Chain juga memperkuat fleksibilitasnya.

Presale $SNORT saat ini menawarkan keuntungan besar bagi investor awal, termasuk insentif biaya rendah dan APY hingga 170%. Momentum seperti ini jarang terjadi dua kali dalam satu siklus bull market, sehingga penting untuk mengambil langkah sekarang juga.

Jika Anda ingin berada di barisan terdepan proyek crypto dengan potensi eksplosif, Snorter adalah jawabannya. Dukungan komunitas, adopsi teknologi trading bot, serta insentif keuangan menjadikan proyek ini layak untuk dipantau—atau bahkan diikuti secara langsung. Kunjungi web resmi Snorter sekarang juga!

Gabung Komunitas Telegram Crypto Terbesar di Indonesia!

Dapatkan update kilat tentang token Presale, coin trending, dan prediksi AI langsung dari kanal Telegram terpercaya. Grup ini jadi tempat berkumpulnya investor, trader, dan pemburu presale aktif dari seluruh Indonesia. Diskusi real-time, sinyal penting, dan info bocoran token baru ada di sana. Jangan sampai Anda jadi yang terakhir tahu info penting. Klik untuk bergabung sekarang di Crypto News Indonesia Official Telegram dan jadilah bagian dari komunitas yang visioner!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.