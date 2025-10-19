Bitcoin vs Emas: Apakah Terjadi Pergeseran Kekuatan Besar di Dunia Investasi?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Semakin banyak analis pasar yang mulai mempertanyakan posisi emas sebagai aset safe haven utama. Pola investasi yang berubah di kalangan investor modern memunculkan peluang baru bagi Bitcoin untuk mengambil peran tersebut.

Selama ini, emas selalu menjadi pilihan utama saat ketidakpastian melanda. Namun tren itu mulai berubah.

Sinyal Langka Mulai Muncul: Bitcoin Diambang Rebound Tajam

Data on-chain terbaru dari CryptoQuant yang dianalisis oleh Joao Wedson mengindikasikan adanya pergeseran besar yang berpotensi menguntungkan Bitcoin. Ia menyebut bahwa hubungan antara performa Bitcoin dan emas kini sedang memasuki fase krusial yang jarang terjadi.

Historic Opportunity: Trade Gold for Bitcoin. 🟡⮕₿



Bottom signals in the BTC/Gold ratio are extremely rare, and they tend to appear during high-volatility moments and sharp BTC drawdowns.

Well, we’re exactly there right now.

The blue signal marks the current bottom, revealed… pic.twitter.com/cWx2YGxd3t — Joao Wedson (@joao_wedson) October 18, 2025

Rasio BTC/Gold – indikator yang membandingkan kekuatan kedua aset – kini berada di titik rendah historis yang biasanya menandai akhir siklus pasar besar.

Setiap kali rasio BTC/Gold menyentuh level serendah ini, historinya menunjukkan bahwa Bitcoin mampu melesat jauh melampaui performa emas. Wedson juga memperkenalkan oscillator eksklusif miliknya yang dirancang untuk mengukur kekuatan relatif antara kedua aset. Menurut indikator ini, Bitcoin kini memperlihatkan sinyal pemulihan yang sangat kuat.

“Datanya jelas menunjukkan bahwa emas sedang dalam kondisi overbought dibandingkan Bitcoin,” ujar Wedson. Ia meyakini bahwa rotasi modal dari aset konvensional ke aset digital bisa segera terjadi, terutama jika investor institusional mulai mencari peluang pertumbuhan yang lebih besar dalam waktu dekat.

Cengkeraman Emas Mulai Longgar Saat Bitcoin Bangkit

Sentimen investor institusional juga mulai menunjukkan perubahan. Setelah beberapa kuartal meningkatkan eksposur ke emas karena ketidakpastian global, investor besar kini mulai mengevaluasi ulang strategi defensif mereka. Wedson menekankan bahwa profil risiko-keuntungan Bitcoin kini terlihat jauh lebih menarik – terutama karena volatilitasnya mulai stabil dan likuiditas kembali ke pasar crypto.

“Emas sudah menjalankan fungsinya, tetapi sekarang Bitcoin menawarkan potensi kenaikan yang asimetris dari titik ini,” ujarnya. Rasio BTC/Gold, yang selama lebih dari 10 tahun menjadi indikator selera risiko investor, cenderung menyentuh dasar sebelum Bitcoin memulai reli kuatnya. Contoh nyatanya terjadi pada siklus tahun 2020 dan 2015, yang diikuti oleh lonjakan harga BTC secara eksponensial.

Data Pasar Mendukung Prediksi Ini

Waktu munculnya sinyal ini juga selaras dengan data pasar yang menunjukkan bahwa Bitcoin sedang berada di area undervalued. Laporan dari Milk Road mengungkapkan bahwa harga Bitcoin saat ini bergerak dua standar deviasi di bawah rata-rata jangka panjangnya – wilayah yang secara historis menandakan fase akumulasi besar, bukan distribusi.

Dalam analisis tersebut, fase ketika Bitcoin menyimpang sejauh ini dari band nilai wajarnya seringkali menjadi titik awal bull market yang panjang. “Investor cerdas tidak membeli saat harga tinggi; mereka mengumpulkan saat pasar dilanda ketakutan,” tulis laporan itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa siklus naik berikutnya bisa berlanjut hingga tahun 2026.

Perdebatan Lama Soal “Emas Digital” Kembali Mengemuka

Diskusi ini juga kembali memanaskan rivalitas klasik antara pendukung emas konvensional dan komunitas pro-Bitcoin. Peter Schiff, tokoh lama pendukung emas, baru-baru ini menyatakan bahwa Bitcoin telah gagal memenuhi janjinya sebagai “emas digital.” Namun, pernyataannya langsung dibalas oleh Changpeng Zhao dari Binance yang menegaskan bahwa performa jangka panjang Bitcoin justru jauh mengungguli emas.

Walaupun pasar crypto sempat bergejolak, performa Bitcoin masih menunjukkan ketangguhan. Data dari TradingView menunjukkan bahwa Bitcoin kini diperdagangkan di kisaran Rp1.771.991.700 (sekitar $106.900) – naik tipis secara harian dan meningkat hampir 60% dibanding tahun lalu. Sejak awal tahun 2025, BTC tetap mencatatkan kenaikan lebih dari 14%, meskipun sempat terkoreksi akibat tekanan pasar yang lebih luas.

Peluang Tersembunyi di Tengah Ketakutan

Investor kawakan sering menyebut bahwa dasar pasar hanya terlihat jelas setelah semuanya terjadi. Namun Wedson dan analis lain menilai bahwa kali ini petunjuknya sudah sangat gamblang. Dengan indikator teknikal yang selaras dan sentimen pasar berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, Bitcoin bisa saja sedang bersiap menuju fase kenaikan berikutnya.

“Pasar selalu menguji keyakinan sebelum memberikan imbalan,” kata Wedson. “Pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin akan mengungguli emas lagi – tetapi siapa yang menyadarinya lebih awal.”

Jika sejarah kembali berulang, ini bisa menjadi salah satu momen langka di mana kesabaran menghasilkan lebih besar dibanding panik.

Saat Bitcoin Mencari Percepatan, Hadir Solusi Nyata Lewat Layer 2

Lonjakan minat terhadap Bitcoin sebagai alternatif emas membawa satu pertanyaan penting: apakah teknologi BTC saat ini cukup mumpuni untuk mendukung adopsi global? Kendala biaya tinggi dan transaksi lambat menjadi titik lemah utama. Untuk itu, ekosistem mulai menyoroti solusi yang benar-benar mampu meningkatkan skalabilitas Bitcoin tanpa mengorbankan keamanannya.

Salah satu proyek yang kini menyita perhatian adalah Bitcoin Hyper ($HYPER), platform Layer 2 yang dirancang untuk membuat Bitcoin jauh lebih cepat, murah, dan kompatibel dengan kebutuhan DeFi modern.

Mengenal Bitcoin Hyper: Masa Depan Layer 2 untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper hadir sebagai jaringan Layer 2 pertama berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang dibangun di atas jaringan Bitcoin. Proyek ini menawarkan kecepatan transaksi yang nyaris instan, biaya super rendah, dan arsitektur skalabel tanpa meninggalkan keamanan khas jaringan Bitcoin.

Dengan teknologi rollup dan Zero-Knowledge Proofs, Bitcoin Hyper memungkinkan pengguna mengirim, menerima, dan berinteraksi dengan BTC secara on-chain dalam waktu nyata. Proses bridging dilakukan melalui Canonical Bridge, yang memverifikasi transaksi BTC lalu mencetak token representatif di Layer 2 untuk digunakan dalam ekosistem Bitcoin Hyper.

Keunggulan utama lainnya adalah fleksibilitas pengembangan: platform ini mendukung staking, DEX, peluncuran meme coin, hingga aplikasi DeFi dengan throughput tinggi.

Presale $HYPER: Akses Awal Menuju Inovasi Layer 2 Bitcoin

Saat ini, token asli dari jaringan ini – $HYPER – sedang memasuki fase presale yang sangat diburu. Hingga saat ini, proyek telah berhasil mengumpulkan lebih dari $24,1 juta atau sekitar Rp400 miliar (kurs Rp16.583/USD). Harga token berada di $0.013135 atau sekitar Rp217,9, dan akan naik begitu target soft cap tersentuh.

Investor bisa membeli $HYPER langsung di situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan crypto atau kartu. Dukungan wallet mencakup Best Wallet, MetaMask, serta wallet mobile lain yang kompatibel. Bahkan ada fitur Buy and Stake, di mana investor bisa langsung staking token saat pembelian.

Staking $HYPER: Hasil Imbal Balik Hingga 49% per Tahun

Salah satu daya tarik utama dari $HYPER adalah mekanisme staking yang menawarkan reward hingga 49% per tahun. Sistem staking ini didukung oleh Web3Payments dan dirancang agar investor bisa mengunci token dan menerima reward secara otomatis setiap blok Ethereum diproses.

Reward akan berjalan selama dua tahun dengan tingkat distribusi dinamis. Semua proses bisa dipantau langsung melalui dashboard resmi Bitcoin Hyper.

Tokenomics $HYPER: Distribusi Transparan untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Struktur token $HYPER dibagi untuk mendukung keberlanjutan ekosistem:

30% untuk pengembangan proyek dan teknologi Layer 2

25% untuk treasury dan ekspansi komunitas

20% untuk pemasaran global

15% untuk reward staking

10% untuk listing di bursa terkemuka

Model ini memastikan bahwa pertumbuhan komunitas dan pengembangan jangka panjang tetap seimbang dengan daya tarik jangka pendek seperti reward staking.

Roadmap Bitcoin Hyper: Ekosistem Lengkap untuk Bitcoin DeFi

Proyek ini sudah merilis beberapa tonggak penting dalam roadmap mereka, antara lain:

Peluncuran eksekusi native untuk program Solana di jaringan BTC Hyper

Pengembangan arsitektur rollup khusus Bitcoin

Implementasi proof ZK dan sequencer untuk efisiensi transaksi

Komitmen state Layer 2 ke Layer 1 Bitcoin

Integrasi staking, DEX, dan ekosistem dApps

Langkah selanjutnya termasuk penyelesaian bridging lintas blockchain (Solana, Ethereum, BTC Hyper) dan peluncuran listing bursa besar.

Cara Membeli $HYPER: Mudah dan Ramah Pemula

Untuk berpartisipasi dalam presale, pengguna cukup mengikuti 4 langkah:

Beli crypto dari exchange pilihan dan siapkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, klik tombol Buy atau Connect Wallet Tentukan jumlah token $HYPER yang ingin dibeli dan konfirmasi transaksi Jika ingin menggunakan kartu, sambungkan wallet lalu pilih opsi pembayaran Buy with Card

Investor bisa langsung staking token saat pembelian untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil.

Strategi Beli Bitcoin Hyper di Tengah Ketidakpastian Pasar

Jika Anda percaya bahwa Bitcoin akan kembali mengungguli emas, maka langkah terbaik adalah mempersiapkan posisi dari sekarang. Salah satu opsi cerdas adalah berpartisipasi dalam proyek Layer 2 yang sedang naik daun. Panduan lengkap tentang Cara Beli Bitcoin Hyper akan membantu Anda melakukan pembelian dengan mudah, bahkan untuk pemula. Dari wallet hingga metode pembayaran, semuanya dijelaskan secara praktis. Jangan sampai ketinggalan fase awal saat harganya masih rendah. Ambil posisi sekarang sebelum momentum besar datang.

Prediksi Kenaikan Bitcoin Hyper Bisa Bikin Anda Ingin FOMO

Apa yang akan terjadi setelah presale $HYPER berakhir dan token resmi melantai di bursa besar? Banyak analis memperkirakan bahwa harganya bisa melonjak tajam seperti proyek Layer 2 lain di masa lalu. Baca Prediksi Harga Bitcoin Hyper dan lihat bagaimana sinyal teknikal serta tren investor mengindikasikan potensi besar. Jika Bitcoin melanjutkan reli hingga 2026, proyek pendukungnya seperti $HYPER bisa memberikan imbal hasil berlipat. Jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Baca prediksinya dan pertimbangkan sekarang.

Apakah Bitcoin Hyper Benar-Benar Legit? Ini Jawaban Lengkapnya

Dengan banyaknya proyek crypto bermunculan, pertanyaan paling penting adalah soal legitimasi. Bitcoin Hyper bukan sekadar hype – proyek ini memiliki teknologi nyata, roadmap jelas, dan sudah mengumpulkan dana presale ratusan miliar. Jika Anda masih ragu, artikel Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam bisa memberikan semua jawaban berdasarkan data yang kredibel. Jangan asal percaya—teliti dulu sebelum berinvestasi. Transparansi proyek ini adalah keunggulan yang jarang ditemukan. Baca artikelnya dan nilai sendiri.

Kesimpulan: Bitcoin vs Emas – Apakah Ini Awal Dominasi Digital?

Pergeseran kekuatan dari emas ke Bitcoin bukan lagi sekadar opini. Data dari CryptoQuant dan Milk Road menunjukkan bahwa Bitcoin sedang memasuki fase undervalued yang mirip dengan awal bull run sebelumnya. Sinyal langka seperti rasio BTC/Gold yang menyentuh titik terendah jadi bukti kuat bahwa akumulasi besar sedang berlangsung. Bila pola historis berulang, maka kenaikan signifikan Bitcoin bisa terjadi sebelum 2026. Saat pasar masih ragu, inilah waktu terbaik bagi investor cerdas untuk bergerak.

Bitcoin Hyper muncul tepat saat momentum ini terbentuk. Proyek Layer 2 ini menjawab semua kekurangan Bitcoin: kecepatan lambat, biaya mahal, dan keterbatasan DeFi. Dengan teknologi SVM, Zero-Knowledge Proof, dan Canonical Bridge, Bitcoin Hyper menjadi solusi nyata untuk adopsi Bitcoin skala global. Bahkan investor awal dapat langsung staking $HYPER dengan potensi imbal hasil hingga 49% per tahun, sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh emas.

Presale $HYPER yang kini telah mengumpulkan lebih dari Rp400 miliar menunjukkan minat besar investor global. Harga token Rp217,9 akan segera naik, menandakan bahwa waktu untuk masuk hampir habis. Struktur tokenomics dan roadmap yang matang juga menjadi indikator bahwa proyek ini bukan sekadar tren sesaat. Dukungan wallet populer seperti Best Wallet dan fitur Buy and Stake membuatnya sangat ramah pemula.

Dengan ekspektasi rotasi modal dari aset tradisional ke digital, investor perlu mempersiapkan portofolionya. Bitcoin Hyper menawarkan pintu masuk yang terukur dan menjanjikan. Presale ini bisa menjadi awal dari langkah strategis Anda menghadapi ledakan Bitcoin selanjutnya.

Bila sejarah pasar mengulang dirinya, maka mereka yang masuk lebih awal ke dalam ekosistem Bitcoin Hyper punya peluang meraih keuntungan maksimal. Di saat emas mulai kehilangan pamor, Bitcoin – dan proyek seperti Bitcoin Hyper – menjadi arah baru bagi dunia investasi modern. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Masih bingung kapan presale naik harga? Ingin tahu jika Bitcoin rebound minggu depan? Gabung ke komunitas Crypto News Indonesia di Telegram dan dapatkan informasi paling update, cepat, dan akurat langsung dari tim kami. Kami membahas analisis harga, tren altcoin, serta peluang presale seperti Bitcoin Hyper setiap hari. Anda juga bisa tanya langsung, berdiskusi, dan lihat apa yang dibicarakan ribuan investor crypto Indonesia lainnya. Klik Crypto News Indonesia di Telegram sekarang dan jangan tertinggal momentum besar selanjutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.