Bitcoin Hampir Tembus $116K (Rp1,9 Miliar), Pasar Saham Menguat – 3 Koin Ini Jadi Incaran Saat BTC Merangkak Naik

Bitcoin kembali mengguncang pasar. Dalam 24 jam terakhir, BTC naik 3,6% dan mendekati level $116.000 (sekitar Rp1.928.152.000 dengan kurs Rp16.622 per 27 Oktober 2025).

Sementara itu, aset-aset berisiko lain seperti saham dan altcoin juga menunjukkan kekuatan baru, di tengah tanda-tanda mencairnya ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok.

Ketika Bitcoin Bersinar Lagi, Investor Cerdas Melirik Aset Presale dengan ROI Maksimal

Namun seperti biasa, ketika harga Bitcoin mulai menyentuh langit, banyak investor ritel terlambat masuk. Harga entry makin mahal, dan peluang untung besar kian sempit. Di tengah momentum ini, trader-trader pintar justru beralih ke jalur alternatif: presale crypto.

Dua proyek proyek menonjol saat ini—Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan satu altcoin lain yang menggemparkan komunitas, yakni Dogecoin—tengah menawarkan entry point terbaik. Dengan harga yang masih murah, potensi imbal hasil yang tinggi, dan komunitas yang berkembang cepat, 2 presale dan 1 altcoin ini bisa jadi senjata rahasia Anda untuk Q4 2025.

Bitcoin Meroket ke $116.000: Apa yang Mendorong Kenaikan?

Dalam seminggu terakhir, Bitcoin naik tajam, menembus angka psikologis $115.000. Saat artikel ini ditulis, BTC diperdagangkan di kisaran nyaris $116.000 atau sekitar Rp1.928.152.000, memantul dari level support sebelumnya dengan volume transaksi yang meningkat.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $115,370.24 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.6300% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 4.11% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.30T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Lonjakan ini tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor utama berperan dalam mengangkat sentimen pasar crypto secara keseluruhan:

Pemulihan Sentimen Global : Pasar saham AS dan Asia mengalami reli setelah muncul sinyal bahwa ketegangan dagang AS–Tiongkok mulai mereda. Presiden Trump dan Xi Jinping dikabarkan akan meninjau kesepakatan dagang awal dalam forum khusus minggu ini.

: Pasar saham AS dan Asia mengalami reli setelah muncul sinyal bahwa ketegangan dagang AS–Tiongkok mulai mereda. Presiden Trump dan Xi Jinping dikabarkan akan meninjau kesepakatan dagang awal dalam forum khusus minggu ini. Ekspektasi Pemotongan Suku Bunga The Fed : Data inflasi AS bulan September di bawah ekspektasi (3% YoY vs 3.1% estimasi), memperkuat peluang pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini.

: Data inflasi AS bulan September di bawah ekspektasi (3% YoY vs 3.1% estimasi), memperkuat peluang pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini. Minat Institusi terhadap Aset Digital: Dari MicroStrategy hingga Galaxy Digital, lembaga-lembaga besar terus menambah eksposur mereka terhadap Bitcoin dan proyek Layer 2 baru yang inovatif.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

Dengan ketiga faktor ini, kombinasi makro sedang berpihak pada aset-aset kripto. Total kapitalisasi pasar crypto global kini mencapai $3,9 triliun, naik 3,7% dalam 24 jam terakhir. Ethereum melompat 7% ke $4.200 (Rp698.124.000), BNB naik 2,8% ke $1.149 (Rp190.967.478), dan XRP menyentuh $2.64 (Rp43836,41).

Namun, bukan hanya Bitcoin yang mencuri perhatian minggu ini.

Dogecoin Bangkit: Tembus Resistance dan Jadi Sinyal Awal Altseason?

DOGE, koin meme paling ikonik dalam dunia crypto, kembali hidup. Harga Dogecoin melonjak ke $0.2062 (Rp3.426) — naik 4,74% hanya dalam sehari dan 2,6% dalam 7 hari terakhir. Lebih penting lagi, DOGE berhasil menembus resistance penting di $0.2026 untuk pertama kalinya sejak Agustus.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.20 Dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.7100% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 2.50% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $30.44B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Dogecoin (DOGE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Lonjakan volume hingga 9,82% di atas rata-rata mingguan menunjukkan akumulasi institusional. Volume harian Dogecoin kini berada di angka $2.15 miliar, dengan market cap sebesar $31,25 miliar (Rp519,788 triliun).

Para analis menyebut ini sebagai sinyal pergeseran ke aset beta tinggi — indikasi awal altseason. Menurut Rishi Patel dari Bluepool Digital:

“DOGE menunjukkan resiliensi saat BTC dan ETH masih konsolidasi. Ini menandakan investor mulai berani ambil risiko lagi, dan Dogecoin bisa jadi pintu gerbang menuju rotasi besar ke altcoin.”

Dari sisi teknikal, DOGE kini membentuk pola higher highs dan higher lows. Breakout volume di atas $0.2026 memperkuat momentum bullish, dan selama level support $0.2060 bertahan, target kenaikan selanjutnya ada di $0.2130—retracement Fibonacci 38,2% dari penurunan Mei–September.

Situasi ini membuka peluang besar bagi altcoin lain untuk mengejar ketinggalan.

Bitcoin Hyper: Layer 2 Terkencang untuk Jaringan Bitcoin, Presale Hampir Selesai

Di tengah momentum Bitcoin yang menanjak, satu proyek justru muncul sebagai pelengkap sempurna dari kekurangan Bitcoin itu sendiri: kecepatan transaksi dan biaya gas.

Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah solusi Layer 2 terbaru yang membangun masa depan Bitcoin dengan menghadirkan transaksi cepat, biaya murah, dan fitur-fitur DeFi langsung di atas jaringan BTC. Jika Anda selama ini mengeluhkan lambatnya pengiriman BTC, kini waktunya mengenal alternatif revolusioner ini.

Bitcoin Hyper finally unlocks fast and cheap Bitcoin transactions.⚡️



Fly High. Stack Higher. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/Lv8iWRCkHA — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 26, 2025

Presale Bitcoin Hyper sedang berlangsung dan sudah memasuki fase terakhir. Hingga 27 Oktober 2025, total dana yang terkumpul mencapai $24.982.073,17 atau sekitar Rp415.466.064.281. Harga token saat ini adalah $0.013175 atau Rp218,86 per HYPER. Harga akan naik dalam waktu beberapa jam, menjadikan ini momen entry yang sangat strategis bagi investor awal.

Apa Itu Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper adalah solusi Layer 2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang memungkinkan pengguna mengirim, menerima, dan melakukan transaksi BTC secara cepat dan murah, sambil mempertahankan keamanan tingkat tinggi dari jaringan Bitcoin itu sendiri.

Jika selama ini Ethereum memiliki Arbitrum dan Optimism sebagai L2, maka Bitcoin kini punya Bitcoin Hyper sebagai jawaban untuk skalabilitas.

Bitcoin Hyper bekerja melalui 4 tahap utama:

Bridge: Pengguna mengirim BTC ke alamat bridge yang dipantau oleh smart contract Bitcoin Hyper. Layer 2 Operation: Setelah diverifikasi, BTC yang setara akan dicetak di Layer 2 dan dapat digunakan untuk staking, DeFi, dan dApps. Settlement: Semua transaksi Layer 2 akan dibundel dan disinkronkan ke Layer 1 menggunakan zero-knowledge proofs (ZK). Withdrawal: Jika ingin menarik BTC kembali ke Layer 1, sistem akan memverifikasi dan mengirimkannya ke alamat Bitcoin asli pengguna.

Teknologi ini menjamin kecepatan dan efisiensi transaksi, sambil tetap menjaga trustless bridge yang tidak dikendalikan oleh pihak terpusat.

Kenapa Bitcoin Hyper Menarik?

Selain pendekatannya yang inovatif terhadap Layer 2 Bitcoin, ada beberapa faktor kunci yang membuat Bitcoin Hyper semakin dilirik:

Berbasis Solana Virtual Machine (SVM): Proyek ini memungkinkan developer menjalankan aplikasi Solana secara native di Layer 2 Bitcoin.

Mendukung DeFi dan dApps di Bitcoin: Pengguna dapat staking, yield farming, atau trading langsung di ekosistem Bitcoin.

ZK-Rollups dan Sidechain: Menggunakan teknologi mutakhir untuk efisiensi dan keamanan transaksi.

Staking Rewards Tinggi: Investor yang melakukan staking bisa mendapatkan hingga 47% reward per tahun, didistribusikan secara dinamis di setiap blok Ethereum.

Ekosistem Terbuka: Tersedia SDK dan infrastruktur observability untuk developer membangun di jaringan ini.

Tokenomics Bitcoin Hyper

Distribusi token Bitcoin Hyper telah dirancang untuk pertumbuhan jangka panjang:

Development (30%) – untuk riset, pengembangan Layer 2, dan teknologi ZK

Treasury (25%) – dana cadangan dan insentif komunitas

Marketing (20%) – promosi global, paid ads, dan kolaborasi KOL

Staking Rewards (15%) – alokasi untuk yield investor

Listings (10%) – penyediaan likuiditas dan listing di CEX/DEX utama

Reward staking dihitung per blok dan saat ini mencapai 199,77 HYPER per blok ETH. Total token yang sudah distake saat ini telah menyentuh lebih dari 1,1 miliar HYPER.

Roadmap dan Perkembangan Terbaru

Bitcoin Hyper bukan proyek yang hanya menjual narasi. Tim pengembang aktif membagikan update berikut:

Desain workflow developer untuk integrasi cepat

Model sequencing rollup baru untuk efisiensi transaksi

Riset observability dan indexing data jaringan

Dukungan aplikasi SVM yang berjalan native di jaringan mereka

Update ini menunjukkan bahwa proyek sedang dikerjakan secara serius dan menyasar adopsi teknologi di luar hype presale semata.

Cara Membeli Bitcoin Hyper

Membeli token $HYPER sangat mudah, dan tersedia berbagai metode:

Siapkan crypto seperti ETH, BNB, atau USDT melalui exchange favorit Anda. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Pilih jumlah $HYPER yang ingin Anda beli, lalu konfirmasi transaksi di wallet. Untuk staking langsung, pilih opsi Buy and Stake. Jika menggunakan kartu debit/kredit, klik Buy with Card dan ikuti instruksinya.

Setelah presale selesai, token $HYPER bisa diklaim di jaringan yang sesuai: Solana, Ethereum, atau jaringan Layer 2 Bitcoin Hyper.

Proses pembayaran didukung Web3PaymentSolutions dan keamanan smart contract diaudit oleh Coinsult. Ini memberi jaminan tambahan bagi investor yang ingin masuk tanpa rasa khawatir.

Kenapa Harus Beli Sekarang?

Presale hampir selesai, dana hampir tembus batas atas

Harga akan naik dalam beberapa jam ke depan

Staking reward hingga 47% APY

Token Layer 2 pertama yang benar-benar terintegrasi dengan Bitcoin

Bitcoin Hyper sedang berada di titik kritis: kombinasi antara momentum pasar BTC yang sedang naik dan teknologi Layer 2 yang sudah terbukti. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Maxi Doge: Koin Meme Gaya Degen dengan Leverage Maksimal, Siap Meledak di Bull Market

Ketika Dogecoin mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan volume akumulasi meningkat, komunitas meme coin kembali hidup. Tapi di antara ratusan proyek baru, satu nama mencuat dengan gaya yang tak biasa dan pesan yang mengguncang komunitas crypto muda: Maxi Doge.

Maxi Doge bukan hanya meme coin biasa. Ini adalah simbol “max leverage,” adrenalin tinggi, dan gaya hidup crypto yang penuh risiko — namun juga potensi imbal hasil ekstrem. Proyek ini menyasar investor muda yang haus aksi, mengusung branding khas: seekor doge kekar, penuh otot, berpeluh leverage 1000x, dan siap menembus chart tanpa ampun.

Presale Maxi Doge saat ini sedang berlangsung dan mendekati akhir fase. Hingga 27 Oktober 2025, proyek ini telah mengumpulkan dana sebesar $3.785.086,33 atau setara dengan Rp628.888.148.321, dari total target $4.091.584,85 (Rp679.928.801.768). Harga 1 $MAXI adalah $0.000265, yang setara dengan Rp4,40 per token. Harga ini akan naik dalam waktu sekitar 1 hari 19 jam lagi.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Apa Itu Maxi Doge?

Maxi Doge adalah token berbasis Ethereum yang menggabungkan meme culture, staking dengan APY tinggi, dan komunitas degen yang solid. Narasi utama proyek ini adalah menantang batas — tidak ada stop loss, tidak ada exit plan, hanya full send menuju potensi viral.

Dengan positioning sebagai “Doge versi maxed-out,” Maxi Doge tidak hanya menghadirkan gaya komunikasi yang penuh energi, tapi juga infrastruktur yang mendukung keberlanjutan proyek jangka panjang: staking rewards, roadmap bertahap, dan integrasi ke platform futures & games berbasis ROI.

Proyek ini jelas tidak dibuat untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang hidup dari volatilitas, momentum cepat, dan potensi 1000x — Maxi Doge adalah ekosistem yang dirancang untuk itu.

Fitur dan Utility Maxi Doge

Maxi Doge membangun sistem reward dan komunitas yang unik di antara ratusan koin meme lainnya. Beberapa fitur utama yang ditawarkan:

Staking berbasis Smart Contract – Pengguna bisa mengunci $MAXI untuk mendapatkan reward hingga 81% APY , dihitung secara dinamis per blok Ethereum.

, dihitung secara dinamis per blok Ethereum. Kontes ROI & Event Komunitas – Aktivasi komunitas dengan insentif berdasarkan performa trader dan hasil yield.

Gamified Leverage Culture – Narasi “max leverage” tidak hanya jadi gaya komunikasi, tapi juga akan diintegrasikan ke event trading, platform futures, dan sistem point reward.

Dukungan Web3Payments – Memungkinkan pembelian token via wallet dan kartu dengan aman dan cepat.

Tokenomics Maxi Doge

Distribusi token Maxi Doge dirancang untuk memastikan kekuatan komunitas dan pemasaran yang masif:

Marketing (40%) – kampanye global, kolaborasi dengan influencer crypto (KOL), paid ads

– kampanye global, kolaborasi dengan influencer crypto (KOL), paid ads Maxi Fund (25%) – dana taktis untuk menjaga momentum project dan “fuel the pump”

– dana taktis untuk menjaga momentum project dan “fuel the pump” Development (15%) – pengembangan smart contract, staking pool, sistem reward

– pengembangan smart contract, staking pool, sistem reward Liquidity (15%) – disalurkan ke DEX, likuiditas terkunci

– disalurkan ke DEX, likuiditas terkunci Staking (5%) – reward pool dengan APY dinamis

Staking Maxi Doge berjalan aktif dengan reward 2.858 token per blok ETH. Total token yang sudah distake saat ini melebihi 9,3 miliar $MAXI, menunjukkan antusiasme awal komunitas terhadap fitur yield-nya.

Roadmap Maxi Doge: Dari Gym ke DEX

Salah satu hal yang membuat Maxi Doge unik adalah gaya narasi proyek yang sangat khas — dan ini bukan gimmick semata. Roadmap mereka didesain seperti rutinitas hidup komunitas meme trader:

Stage 1: Wake Up

Launch website resmi, audit smart contract

Minum Red Bull, coding sambil pre-workout

Aktivasi presale dan kampanye komunitas awal

Stage 2: Lunch & Gym

Listing di launchpad terpilih

Push presale global, aktivasi media sosial

Kolaborasi awal dengan KOL

Stage 3: PM Discord Ops

Event komunitas & kontes ROI

Pembukaan staking & fitur gamification

Trading 200x–1000x (simulasi & kontes)

Stage 4: Evening Finale

Menutup presale dengan volume maksimum

Listing di DEX & CEX besar

Kemitraan dengan platform leverage/futures

Semua ini dibungkus dengan visual branding yang kuat, storytelling yang nyeleneh tapi efektif, dan positioning yang benar-benar membedakan Maxi Doge dari koin meme lainnya.

Cara Membeli Maxi Doge

Bagi Anda yang ingin membeli token $MAXI saat presale masih terbuka, berikut langkah-langkahnya:

Hubungkan Wallet – Gunakan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask di desktop atau mobile. Pilih Metode Pembayaran – Anda bisa menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu debit/kredit. Tentukan Jumlah Token – Masukkan jumlah $MAXI yang ingin dibeli. Konfirmasi Transaksi – Lanjutkan proses pembelian dan simpan bukti. Klaim Token Setelah Presale Berakhir – Token akan bisa diklaim melalui widget resmi setelah presale selesai.

Pembelian presale didukung oleh Web3PaymentSolutions, sementara audit keamanan proyek telah dilakukan oleh Coinsult dan SolidProof — menambah kepercayaan bagi investor awal.

Kenapa Maxi Doge Bisa Jadi 1000x Berikutnya?

Harga awal super murah – hanya Rp4,40 per token

Narasi kuat dan positioning yang unik

Fitur staking dengan APY tinggi dan reward real-time

Komunitas degen yang solid dan ekspresif

Branding dan roadmap yang cocok untuk viralitas

Jika Anda melewatkan awal Dogecoin, sekarang mungkin waktunya mengincar “versi leverage penuh” dari DOGE — dengan peluang entry sebelum token ini mulai masuk radar CEX besar. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Kesimpulan: Bitcoin Naik, Tapi Presale Adalah Peluang Nyata untuk Investor Awal

Kenaikan harga Bitcoin ke $116.000 (Rp1,92 miliar) memang menggembirakan — tapi juga jadi pengingat bahwa entry point ke aset besar kini semakin mahal. Meski outlook BTC tetap positif seiring potensi pemangkasan suku bunga dan mencairnya tensi dagang AS–Tiongkok, banyak investor ritel mulai mencari peluang alternatif yang lebih prospektif secara ROI.

Di saat inilah presale crypto seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge menjadi pilihan ideal.

Bitcoin Hyper hadir sebagai Layer 2 tercepat untuk jaringan BTC. Dengan teknologi ZK-Rollup, staking reward 47% per tahun, dan harga entry hanya Rp218,86 per token, ini adalah proyek infrastruktur yang bukan hanya menjanjikan, tapi juga dibutuhkan. Ditambah, dana presale-nya sudah menembus Rp415 miliar, menandakan kepercayaan investor yang tinggi.

Maxi Doge, di sisi lain, menyasar komunitas muda, degen, dan haus aksi. Dengan harga presale hanya Rp4,40 per token, staking APY hingga 81%, dan branding viral, token ini berpotensi jadi Dogecoin generasi baru — namun dengan dosis leverage dan momentum yang jauh lebih tinggi.

Bertindak Sekarang atau Kehilangan Momentum

Presale bukan sekadar tren — ini adalah fase di mana investor bisa mendapatkan token dengan harga paling murah. Namun waktu Anda terbatas:

Harga Bitcoin Hyper akan naik dalam hitungan jam

akan Presale Maxi Doge akan berakhir dalam 1 hari 19 jam

akan Setelah presale selesai, harga kemungkinan akan melonjak saat listing

Inilah saatnya mengambil posisi sebelum terlambat. Baik Anda seorang investor pemula yang baru masuk crypto, atau trader berpengalaman yang ingin memperluas portofolio — ketiga proyek ini menawarkan jalur alternatif dengan risiko terukur dan potensi imbal hasil yang besar.

Ingin Selalu Jadi yang Pertama Tahu Token Viral?

Gabung sekarang di komunitas Telegram Cryptonews Indonesia, tempat ribuan investor membahas altcoin potensial, presale panas, dan prediksi harga harian. Anda juga akan mendapatkan:

Panduan beli lengkap untuk proyek seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge

Update prediksi harga dari AI seperti ChatGPT

Akses awal ke token baru yang belum diliput media besar

Diskusi komunitas real-time soal strategi entry dan exit

Jangan sendirian di market crypto. Gabung sekarang dan jadi bagian dari komunitas investor Indonesia yang aktif, analitis, dan siap memanfaatkan setiap peluang.

