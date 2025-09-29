Bitcoin di Level Kritis: Bulls Bidik Rebound ke $120.000 (Rp1,97 Miliar)

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Poin Penting

Mengapa Bitcoin Menunjukkan Tanda Pembalikan?

BTC Buy/Sell Pressure Delta memasuki zona peluang, sementara penurunan jumlah sending addresses menandakan berkurangnya tekanan jual.

Bagaimana Peran Permintaan dari AS Saat Ini?

Kenaikan Coinbase Premium Index mencerminkan adanya pembelian institusional baru, yang memperkuat peluang Bitcoin untuk rebound menuju $120.000 atau sekitar Rp1,97 miliar (kurs 29 September 2025: Rp16.703/USD).

Harga Bitcoin Mendekati Titik Balik

Harga Bitcoin (BTC) berpotensi mendekati level infleksi setelah koreksi yang terjadi dalam beberapa sesi terakhir.

Secara teknikal, grafik menampilkan pola menarik, sementara metrik on-chain memberikan sinyal positif yang memperkuat kemungkinan terjadinya perubahan arah pasar dalam waktu dekat.

Peluang Beli Bitcoin ke Depan

Data Buy/Sell Pressure Delta 60-hari untuk BTC — sebuah indikator yang mengukur dominasi antara tekanan beli dan jual — turun ke dalam zona peluang pada saat artikel ini dibuat.

Mayoritas analis ternama memperkirakan arus masuk baru dari institusi dan whale yang siap menyelamatkan aset dari tekanan jual lebih lanjut, yang berpotensi memperdalam kerugian investor jangka panjang.

Secara umum, Delta jangka pendek cenderung lebih agresif dibanding Delta 90-hari. Pada saat yang sama, data Buy/Sell Pressure Delta 90-hari BTC masih menunjukkan sikap yang lebih hati-hati.

Masuknya metrik jangka pendek ke zona peluang lebih awal memberi sinyal bahwa pembeli sudah mulai bersiap untuk masuk di level harga saat ini.

Artinya, setelah berminggu-minggu berada di bawah tekanan jual, sentimen terhadap BTC mulai bergeser. Data menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pembeli tetap memegang kendali.

Perkembangan ini menegaskan bahwa BTC berada di bawah tekanan beli jangka panjang, meskipun masih ada sinyal kehati-hatian dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, koin utama ini berpotensi kembali bullish dalam jangka pendek karena investor cenderung menambah order untuk mempertahankan level harga saat ini.

Sinyal On-chain Mendukung Proyeksi Bullish

Data on-chain dari CryptoQuant memperkuat proyeksi bullish yang telah disebutkan. Bitcoin mencatat penurunan tajam pada jumlah Sending Addresses — dompet yang mengirim BTC keluar, biasanya untuk dijual atau ditransfer.

Jika menilik data historis, penurunan sending addresses sering kali menjadi sinyal berkurangnya jumlah holder yang ingin melepas koin mereka, sehingga mengurangi tekanan jual instan di pasar.

Selain itu, data Coinbase Premium Index juga menunjukkan lonjakan signifikan jumlah investor berbasis di Amerika Serikat dalam beberapa sesi terakhir.

Kenaikan Premium Index, yang berada di kisaran 0,041 saat artikel ini dibuat, mengindikasikan adanya permintaan yang lebih kuat dari investor berbasis AS dibanding bursa global lainnya, sekaligus memberi petunjuk adanya minat institusional atau volume besar yang kembali masuk.

Apa Arti Perkembangan Ini bagi BTC

Bitcoin saat ini berada di titik krusial di mana bulls berusaha mengembalikan momentum setelah penurunan sebelumnya.

Jika Buy/Sell Pressure Delta tetap berada di zona peluang dan aktivitas on-chain terus mencerminkan menurunnya tekanan jual, BTC berpotensi rebound kembali menembus level $120.000 atau sekitar Rp1,97 miliar.

Saat Bitcoin Mulai Menguat, Investor Butuh Aset Baru Pendamping BTC

Pergerakan harga Bitcoin yang kembali menunjukkan kekuatan menjadi sinyal penting bagi investor. Namun peluang nyata tak selalu muncul dari aset yang sudah mapan seperti BTC.

Dalam kondisi seperti saat ini, banyak investor institusional dan ritel mulai melirik aset yang punya potensi pertumbuhan jauh lebih cepat, seperti proyek-proyek Layer 2 yang memperbaiki kelemahan Bitcoin itu sendiri. Salah satu yang sedang menyita perhatian adalah proyek bernama Bitcoin Hyper ($HYPER) — platform Layer 2 berbasis Solana Virtual Machine yang dirancang untuk membuat transaksi Bitcoin menjadi cepat, murah, dan scalable.

Solusi Skalabilitas Bitcoin: Kenapa Bitcoin Hyper Bisa Jadi Game-Changer

Bitcoin memang tetap dianggap sebagai penyimpan nilai terbaik. Namun dari sisi utilitas, jaringan ini lambat dan biaya transaksinya tinggi. Di sinilah Bitcoin Hyper hadir sebagai jembatan teknologi. Proyek ini membawa konsep rollup Layer 2 ke dalam ekosistem Bitcoin dengan struktur operasional canggih.

Bitcoin Hyper bekerja melalui empat fase:

Bridge: Pengguna mengirim BTC ke alamat yang dimonitor oleh Canonical Bridge. Bukti transaksi diverifikasi dan jumlah yang setara akan dicetak di Layer 2. Operasi Layer 2: Transaksi berlangsung secara instan, memungkinkan staking, trading, dan aplikasi DeFi lainnya. Settlement: Transaksi Layer 2 dikompres dan diamankan dengan teknologi zero-knowledge proof. Semua data tetap sinkron dengan jaringan utama Bitcoin. Withdrawal: Pengguna dapat menarik BTC kembali ke Layer 1 melalui proses validasi.

Model ini bukan hanya mempercepat transaksi, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan aplikasi di atas jaringan Bitcoin.

Tokenomics dan Staking: $HYPER Tawarkan Reward hingga 63% per Tahun

Token asli dari jaringan ini, $HYPER, kini tersedia dalam fase presale. Dengan harga hanya $0.012995 atau setara Rp217 (kurs Rp16.729/USD), presale Bitcoin Hyper telah menarik lebih dari $18,77 juta dari investor di seluruh dunia.

Distribusi token dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang:

30% untuk pengembangan

25% untuk treasury

20% untuk marketing global

15% untuk staking dan rewards

10% untuk listing di berbagai exchange

Yang menarik, pengguna bisa langsung melakukan staking $HYPER selama presale dengan estimasi reward mencapai 63% per tahun, dibayarkan sebesar 199,77 $HYPER per blok ETH. Total lebih dari 827 juta $HYPER telah distake hingga kini, menunjukkan tingginya antusiasme komunitas.

Cara Beli $HYPER: Simpel, Cepat, dan Bisa Pakai Kartu

Untuk membeli $HYPER, pengguna hanya perlu mengikuti empat langkah mudah:

Siapkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask dan isi dengan ETH, BNB, atau USDT dari exchange pilihan. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, klik tombol Buy atau Connect Wallet. Tentukan jumlah token yang ingin dibeli, lalu konfirmasi transaksi di wallet. Jika memilih pembayaran dengan kartu kredit, sambungkan wallet lalu klik opsi Buy with Card.

Proses pembelian mendukung semua metode populer dan juga memungkinkan pembelian dengan opsi staking sekaligus, memberi fleksibilitas lebih bagi investor baru.

Roadmap dan Progres Proyek: Transparansi dan Visi Jangka Panjang

Bitcoin Hyper bukan hanya token biasa. Ini adalah proyek teknis dengan roadmap konkret dan komitmen pengembangan jangka panjang.

Beberapa tonggak penting yang sedang atau telah dilaksanakan antara lain:

Q3 2025 : Pengujian dan peluncuran Canonical Bridge, integrasi Solana VM, dan sistem staking.

: Pengujian dan peluncuran Canonical Bridge, integrasi Solana VM, dan sistem staking. Q4 2025 : Listing exchange terkemuka, peluncuran dashboard Layer 2 explorer, dan infrastruktur DeFi awal.

: Listing exchange terkemuka, peluncuran dashboard Layer 2 explorer, dan infrastruktur DeFi awal. 2026: Ekspansi ekosistem aplikasi, integrasi developer tools, dan skema likuiditas lintas chain.

Dengan komitmen untuk mendesain sistem settlement Bitcoin rollup yang lebih efisien, tim pengembang terus merilis update teknis melalui blog resmi dan whitepaper berkala.

Transaksi Cepat, Fee Murah, dan DApps di Bitcoin? Sekarang Bisa

Bitcoin Hyper menawarkan potensi revolusioner di dunia Bitcoin: transaksi instan, biaya rendah, dan kompatibilitas dengan dApps modern.

Seluruh sistem dijalankan melalui Solana Virtual Machine (SVM), memberi throughput tinggi dan skalabilitas yang sulit dicapai oleh Layer 1 tradisional. Kini, BTC bisa digunakan untuk staking, swap, atau digunakan di dalam ekosistem meme coin dan payment tools — tanpa meninggalkan keamanan inti jaringan Bitcoin.

Potensi ROI: Investor Awal Bisa Raup Keuntungan Maksimal

Presale Bitcoin Hyper tengah menjadi sorotan karena banyak investor menganggapnya sebagai “Solana di era Bitcoin”. Dengan harga yang masih di tahap awal dan potensi adopsi massal, token ini dapat memberikan ROI tinggi bagi investor yang masuk lebih awal.

Contohnya, wallet [0x36c4…414c7] membeli 43.200 $HYPER senilai Rp9,39 juta, sedangkan wallet lainnya seperti [0x2D0B…a2595] membeli 15.300 $HYPER senilai Rp3,33 juta. Jumlah pembelian yang tinggi menunjukkan keyakinan pasar terhadap proyek ini. Kunjungi web resmi presale bitcoin Hyper sekarang juga!

Mau Tahu Cara Beli $HYPER Sebelum Harganya Naik?

Jika Anda mulai tertarik pada proyek Bitcoin Hyper, sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Harga token masih sangat murah dan tersedia dalam fase presale. Banyak investor besar sudah mulai membeli dalam jumlah besar, memperlihatkan sinyal kepercayaan tinggi. Jangan sampai ketinggalan langkah mereka! Ingin tahu langkah-langkah membeli token ini secara instan dan mudah? Baca selengkapnya di Cara Beli Bitcoin Hyper.

Prediksi ROI 2025: Apakah $HYPER Bisa Tembus 1000%?

Dengan struktur teknologi yang revolusioner dan mekanisme staking hingga 63% per tahun, tidak heran jika banyak analis mulai memproyeksikan potensi ledakan harga. Bitcoin Hyper bukan hanya proyek Layer 2 biasa, melainkan solusi riil atas masalah skalabilitas Bitcoin. Apalagi dengan roadmap jelas dan arsitektur Solana VM yang sudah terbukti, masa depan proyek ini terlihat cerah. Ingin tahu prediksi harga jangka menengah hingga akhir 2025? Simak di Prediksi Harga Bitcoin Hyper.

Proyek Legit atau Sekadar Hype? Ini Fakta Soal $HYPER

Bagi Anda yang masih ragu untuk ikut presale Bitcoin Hyper, penting untuk menyimak ulasan objektif kami di artikel Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam. Di dalamnya dibahas tentang roadmap proyek, kejelasan tim pengembang, audit keamanan, dan ekosistem teknologinya yang berbasis Solana VM. Fakta-fakta ini akan membantu Anda menilai proyek ini secara rasional. Jangan hanya tergiur dengan janji ROI — pastikan Anda paham struktur di baliknya. Baca dulu artikel Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam sebelum memutuskan!

Bitcoin di Titik Balik – Jangan Lewatkan Aset yang Bangkit Bersamanya

Harga Bitcoin mendekati level krusial di $120.000, didukung oleh tekanan beli dan data on-chain yang mulai bullish. Metrik seperti Buy/Sell Pressure Delta dan Coinbase Premium Index mengindikasikan minat investor besar sedang kembali menguat. Jika tren ini berlanjut, maka kita mungkin akan melihat breakout signifikan dalam waktu dekat. Namun, hanya berharap pada Bitcoin saja bisa membatasi potensi cuan yang lebih besar.

Di tengah momentum ini, proyek seperti Bitcoin Hyper justru menawarkan eksposur lebih tinggi terhadap pertumbuhan. Dengan presale yang sedang berlangsung, arsitektur Layer 2 berbasis SVM, dan staking reward yang agresif, peluang keuntungannya jauh lebih tinggi. Kelebihan seperti throughput cepat dan biaya rendah menjadikan proyek ini menarik untuk investasi jangka menengah. Banyak investor awal sudah mulai mengunci posisi sebelum listing besar terjadi.

Presale $HYPER saat ini menawarkan harga rendah dan potensi ROI yang besar, didukung oleh volume pembelian wallet besar dan roadmap yang aktif. Jika Bitcoin benar-benar menembus resistensi saat ini, maka proyek yang mendukung ekosistemnya akan mengalami lonjakan minat bersamaan. Ini adalah waktu terbaik untuk mempertimbangkan diversifikasi portofolio. Jangan hanya jadi penonton — ambil tindakan sekarang sebelum tren jadi arus utama. Kunjungi web resmi presale bitcoin Hyper sekarang juga!

Bergabunglah di Komunitas Crypto Terkemuka di Indonesia!

Jangan hanya membaca — jadilah bagian dari percakapan! Ribuan investor crypto aktif dari seluruh Indonesia kini sudah tergabung dalam grup Telegram eksklusif kami. Di sana Anda bisa mendapatkan insight presale terbaru, diskusi altcoin potensial, dan bocoran proyek trending setiap harinya. Grup ini juga jadi tempat pertama di mana artikel seperti ini dipublikasikan. Jangan sampai ketinggalan! Klik untuk bergabung dengan Crypto News Indonesia Official Telegram sekarang.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.