Prediksi Harga Bitcoin: Taruhan $21 Juta dari Winklevoss, Pergerakan Whale, dan Fokus pada Rp1,81 Miliar

Bitcoin kembali menjadi topik hangat dalam dunia politik Amerika Serikat. Cameron dan Tyler Winklevoss, pendiri bursa kripto Gemini, baru saja menyumbangkan 188 BTC—senilai sekitar $21 juta atau Rp339,9 miliar—kepada Digital Freedom Fund PAC. Tujuan dari kontribusi ini adalah untuk memperkuat kebijakan pro-crypto yang didorong oleh Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu 2026.

Langkah ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, saudara kembar ini telah memberikan sumbangan senilai $5 juta kepada Fairshake PAC serta $2 juta dalam bentuk Bitcoin untuk mendukung kampanye Trump di pemilu 2024. Lebih dari sekadar angka, donasi senilai $21 juta ini secara simbolis mencerminkan total suplai Bitcoin yang dibatasi hingga 21 juta koin.

🇺🇸 ​​TODAY: The Winklevoss twins donated 188 $BTC worth $21M to pro-Trump PAC ahead of US midterms to support President Trump's crypto agenda. pic.twitter.com/mRoAgByeuY — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 21, 2025

Dukungan dari duo Winklevoss mendapat sambutan hangat di Washington. Mereka telah berpartisipasi dalam sejumlah acara resmi Gedung Putih terkait crypto, dan Trump sendiri memuji upaya mereka dalam menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat inovasi blockchain. Banyak analis menilai langkah politik ini sebagai sinyal positif untuk adopsi jangka panjang Bitcoin.

Pergerakan Whale: Alihkan Rp1,83 Triliun Bitcoin ke Ethereum

Volatilitas pasar membuat dinamika Bitcoin semakin kompleks. Seorang whale yang mengendalikan lebih dari $1,6 miliar (sekitar Rp25,89 triliun) dalam aset kripto dilaporkan telah memindahkan Bitcoin senilai $113 juta atau sekitar Rp1,83 triliun ke dalam Ethereum. Peralihan ini menghasilkan posisi spot ETH senilai $240 juta atau Rp3,88 triliun.

Sebelumnya, whale ini juga menjual Bitcoin senilai $76 juta untuk mendanai posisi long perpetual Ethereum sebesar $295 juta. Sebagian dari posisi tersebut kini telah ditutup. Data on-chain terbaru menunjukkan bahwa whale ini masih menyimpan sekitar 300 BTC senilai $34 juta (Rp550,3 miliar) dan lebih dari 55.000 ETH senilai $240 juta (Rp3,88 triliun) di Hyperliquid, dengan cadangan tambahan Bitcoin senilai $167 juta (Rp2,7 triliun).

$1.6B Bitcoin Whale Shifts Another $113M BTC Into $240M ETH Long https://t.co/n4mFRp12tt — Utility token 🪙 (@Utillitytoken) August 21, 2025

Perdagangan tersebut berlangsung cukup cepat, hingga menyebabkan harga Bitcoin di Hyperliquid sempat diperdagangkan 2% lebih rendah dibandingkan bursa lainnya. Beberapa trader melihatnya sebagai langkah spekulatif yang berisiko, namun tidak sedikit yang menganggapnya sebagai indikasi meningkatnya sentimen positif terhadap Ethereum. Apapun sudut pandangnya, pergerakan besar seperti ini menunjukkan betapa aktor institusional dapat memicu likuiditas tinggi dan volatilitas ekstrem di pasar BTC dan ETH.

Bitcoin Uji Rp1,81 Miliar Saat Sinyal Teknikal Melemah

Harga Bitcoin kini berada di kisaran $112.480 atau sekitar Rp1,81 miliar, mencatat penurunan lebih dari 1,50% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar Bitcoin tercatat sebesar $2,23 triliun (Rp36.133 triliun) dengan volume perdagangan harian mencapai $60 miliar (Rp972 triliun).

Secara teknikal, pergerakan harga menunjukkan BTC turun di bawah garis support pola rising wedge. Indikator Simple Moving Average (SMA) 50-hari di $116.103 (Rp1,88 miliar) kini bertindak sebagai level resistance. Gagalnya pengujian ulang level $124.450 (Rp2,01 miliar) semakin memperkuat kerentanan pasar.

Indikator momentum juga mengonfirmasi tekanan bearish. RSI berada di angka 40, sementara MACD tetap negatif, menandakan dominasi tekanan jual. Struktur candlestick saat ini mulai membentuk pola “three black crows”—suatu formasi teknikal bearish yang sering diikuti oleh penurunan harga lanjutan.

Level penting yang perlu diperhatikan:

Jika harga turun di bawah $112.000 (Rp1,81 miliar), potensi penurunan lanjutan menuju $108.000 (Rp1,75 miliar) dan $105.150 (Rp1,70 miliar)

Jika harga menembus $116.000–$117.000 (Rp1,88–Rp1,90 miliar), peluang rebound terbuka menuju $120.900 (Rp1,96 miliar) dan $124.450 (Rp2,01 miliar)

Bagi para trader, kondisi ini terbilang seimbang. Pihak bearish dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi short pada reli gagal di bawah $116.000. Sementara pihak bullish kemungkinan akan menunggu munculnya candlestick bullish engulfing atau posisi higher low di atas $112.000. Dalam jangka panjang, ketahanan Bitcoin di atas $100.000 (Rp1,61 miliar) tetap mendukung narasi harga enam digit, meskipun volatilitas jangka pendek terus menguji keyakinan pasar.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Gabungkan Keamanan Bitcoin dengan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) kini muncul sebagai proyek Layer 2 pertama yang berbasis Bitcoin dan didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM). Inovasi ini bertujuan memperluas ekosistem Bitcoin dengan menghadirkan smart contract, aplikasi terdesentralisasi (dApp), dan bahkan kemampuan membuat meme coin—semuanya dengan biaya murah dan kecepatan tinggi.

Kombinasi antara keamanan tingkat tinggi Bitcoin dengan performa Solana yang efisien membuka peluang baru untuk ekosistem crypto. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat melakukan bridging BTC lintas ekosistem secara lancar dan membangun dApp berskala besar yang sebelumnya sulit dilakukan langsung di jaringan utama Bitcoin.

Tim pengembang memberikan perhatian khusus terhadap aspek kepercayaan dan skalabilitas. Untuk itu, Bitcoin Hyper telah diaudit secara menyeluruh oleh firma keamanan blockchain ternama, Consult. Langkah ini memberikan keyakinan lebih kepada investor terkait landasan teknis dan arsitektur proyek.

Antusiasme terhadap proyek ini terus meningkat pesat. Hingga saat ini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana sebesar $11.165.769,07 atau sekitar Rp180,6 miliar, dari total target $11.362.728,99. Harga token HYPER saat ini masih berada di $0.012775 atau sekitar Rp206.74, namun harga ini akan naik seiring dengan perkembangan tahap presale selanjutnya.

Bagi investor yang ingin ikut serta, token HYPER dapat dibeli secara langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper. Metode pembayaran yang tersedia meliputi aset crypto populer dan kartu bank, sehingga memudahkan partisipasi dari berbagai kalangan pengguna.

Waktu tersisa untuk membeli dengan harga saat ini:

Sisa Waktu: 30 Jam

Harga Presale Saat Ini: 1 $HYPER = $0.012775 (Rp206.74)

Total Dana Terkumpul: $11.165.769,07 (Rp180,6 miliar) dari target $11.362.728,99

Segera kunjungi situs resminya dan amankan alokasi Anda sebelum harga naik.

Catatan Akhir: Bitcoin, Whale, dan Potensi Presale Bitcoin Hyper

Winklevoss bersaudara kembali menegaskan dukungan mereka terhadap Bitcoin melalui donasi besar senilai $21 juta. Kontribusi ini memperkuat posisi Bitcoin dalam lanskap politik AS dan menunjukkan keseriusan dukungan terhadap regulasi pro-crypto. Simbolisme jumlah 21 juta pun menyiratkan dukungan total pada batas suplai BTC.

Di sisi lain, pergerakan whale besar yang mengalihkan dana dari Bitcoin ke Ethereum menunjukkan dinamika pasar yang semakin kompleks. Transaksi senilai miliaran rupiah ini dapat menjadi pertanda rotasi aset atau strategi long jangka menengah terhadap ETH. Meski begitu, akumulasi BTC oleh institusi tetap mendukung fundamentalnya.

Secara teknikal, Bitcoin saat ini menghadapi fase penting di area Rp1,81 miliar. Kegagalan mempertahankan level support dapat membuka jalan ke penurunan berikutnya, sementara breakout di atas Rp1,90 miliar berpotensi memicu rebound besar. Trader dan investor disarankan memantau candlestick pattern dan level harga kunci untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Dengan meningkatnya volatilitas pasar, munculnya proyek-proyek inovatif seperti Bitcoin Hyper menjadi semakin relevan. Dukungan teknologi dari Solana dan keamanan Bitcoin menjadikan HYPER solusi potensial untuk kebutuhan Layer 2 blockchain. Audit keamanan dan hampir tercapainya target presale membuktikan minat pasar yang besar terhadap proyek ini.

Bagi Anda yang belum bergabung, presale Bitcoin Hyper masih tersedia selama 30 jam ke depan dengan harga token yang masih murah. Ini adalah momen penting untuk ikut serta dalam proyek yang menggabungkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari revolusi blockchain berikutnya. Segera kunjungi situs resminya dan amankan alokasi Anda sebelum harga naik.

