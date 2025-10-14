Prediksi Harga Bitcoin: Trump, BlackRock, dan Strategy Picu Target $122K

Bitcoin (BTC/USD) diperdagangkan di sekitar $114.770 atau setara Rp1,9 miliar (kurs Rp16.562/USD), naik 0,66% pada Selasa seiring dengan kembalinya investor institusional ke pasar. Kripto terbesar di dunia ini mulai pulih setelah penjualan massal pekan lalu, didorong oleh pembelian korporat yang kembali aktif dan meredanya ketegangan geopolitik antara AS dan China.

Posisi institusional yang stabil menunjukkan kepercayaan, menjaga struktur pasar secara keseluruhan tetap utuh, dan menetapkan nada untuk potensi reli berikutnya. Kondisi ini telah memicu optimisme di kalangan trader, yang memprediksi harga Bitcoin akan segera menyentuh $122.000.

ETF BlackRock Senilai $94 Miliar Perkuat Momentum

Larry Fink, CEO BlackRock, baru-baru ini membandingkan Bitcoin dengan emas dalam sebuah wawancara dengan CBS. Hal tersebut menandai perubahan total dari pandangan skeptis sebelumnya.

“Kripto memiliki peran, sama seperti emas,” ujarnya.

iShares Bitcoin Trust BlackRock kini mengelola sekitar $94 miliar, dan setengah dari investornya merupakan klien baru. Perpaduan antara permintaan dari institusi dan ritel ini semakin memperkuat jejak Bitcoin di pasar utama, menegaskan identitasnya sebagai ‘emas digital’ di tengah kekhawatiran inflasi.

Dukungan Fink telah memperkuat kembali kepercayaan investor.

Minat ritel melonjak, memperluas basis pasar kripto.

Narasi Bitcoin sebagai penyimpanan nilai terus berkembang.

Penerimaan Bitcoin yang semakin meluas di Wall Street menambah lapisan validasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahap adopsi aset ini berikutnya berasal dari portofolio tradisional yang mencari stabilitas dan diversifikasi.

Kepemilikan Bitcoin Trump Menambah Bobot Politik

Dalam perkembangan mengejutkan lainnya, Presiden Donald Trump telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin individu terbesar di dunia. Perusahaannya, Trump Media, membeli Bitcoin senilai $2 miliar pada awal tahun ini, memberinya sekitar $870 juta melalui kepemilikan sebesar 41%.

Langkah ini mencerminkan strategi Michael Saylor di MicroStrategy, mengubah Trump Media menjadi perusahaan dengan model kas Bitcoin. Sejak pembelian tersebut, harga Bitcoin mengalami kenaikan hampir 6%, menunjukkan optimisme yang semakin meningkat terkait keselarasan antara pengaruh politik dan adopsi kripto.

Pengamat pasar kini melihat konvergensi antara Wall Street, korporasi Amerika, dan kekuasaan politik sebagai sinyal terkuat mengenai legitimasi institusional Bitcoin.

Pengaturan Teknis Bitcoin: Bulls Targetkan $122K

Secara teknis, Bitcoin diperdagangkan dalam kanal konsolidasi yang ketat, antara $112.700 dan $117.600. Penembusan di atas $116.100—level retracement Fibonacci 50% yang penting—dapat memicu momentum bullish baru menuju $119.800 sampai $122.500.

RSI di level 56 menunjukkan kekuatan beli yang meningkat, sementara sumbu candle yang lebih rendah menyoroti akumulasi konsisten pada level penurunan. Apabila resistensi bertahan, BTC dapat menguji ulang $111.200, di mana dukungan kuat sejajar dengan level retracement Fibonacci 23,6%.

Bagi trader jangka pendek, penutupan di atas $116.000 dapat membentuk pola berkelanjutan, sementara institusi terus memanfaatkan setiap penurunan sebagai peluang beli.

Dengan sentimen yang membaik, aliran dana ETF yang stabil, dan ketegangan makro yang mereda, prediksi Bitcoin menuju $122K sangat mungkin terwujud dalam waktu dekat.

