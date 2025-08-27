Prediksi Harga Bitcoin: Support Mulai Melemah – Apakah Pasar Bersiap Menghadapi Flash Crash Menuju Rp1,62 Miliar?

Harga Bitcoin saat ini berada di $110.360 atau sekitar Rp1.796.832.360, mencatat penurunan lebih dari 1,15% dalam 24 jam terakhir seiring para trader memantau zona support penting di $112.000 atau Rp1.823.047.000. Dengan kapitalisasi pasar aktif mencapai $2,19 triliun atau Rp35.645 triliun, serta jumlah sirkulasi hampir 19,9 juta BTC, Bitcoin tetap menjadi aset crypto terbesar, namun prospek jangka pendek menunjukkan sinyal bearish.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $111,251.00 Bitcoin ATH $124,171.00 (August 14, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.57% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.70% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.22T Sirkulasi Pasokan 19.91M

Beberapa analis menyebut bahwa Bitcoin kini “berada di ujung tanduk” karena harganya menyentuh batas bawah dari channel support. Jika level $112.000 ditembus ke bawah, potensi koreksi yang lebih dalam dapat terjadi, dengan zona $108.695–$110.000 (sekitar Rp1.768.218.820 – Rp1.790.360.000) menjadi garis pertahanan terakhir sebelum area support yang lebih rendah kembali diuji.

Secara makro, permintaan dari institusi tetap kuat, namun para trader jangka pendek mulai mempertanyakan apakah reli musim panas Bitcoin telah mencapai titik jenuh.

Outlook Teknikal Bitcoin: Apakah Flash Crash Akan Terjadi?

Dari sudut pandang teknikal, Bitcoin masih terjebak dalam pola descending channel setelah gagal mempertahankan posisi di atas $124.450 atau sekitar Rp2.025.379.700 pada awal bulan ini. Penurunan tersebut membentuk rangkaian lower highs, dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di sekitar $110.100 atau Rp1.792.837.600.

Level teknikal penting saat ini meliputi:

50-day SMA ($116.553 / Rp1.897.987.628): Kini bertindak sebagai resistance dari atas.

Pivot di $112.000 / Rp1.823.047.000: Merupakan pertemuan antara garis tren sebelumnya dan support saat ini.

Zona support $108.695–$110.000 / Rp1.768.218.820 – Rp1.790.360.000: Menjadi lantai krusial sebelum penurunan lebih dalam.

Risiko penurunan selanjutnya: Level $105.150 / Rp1.710.001.400 dan $101.550 / Rp1.652.375.800 jika support saat ini gagal dipertahankan.

Indikator momentum memperlihatkan sinyal kewaspadaan. RSI berada di level 38, mengindikasikan kondisi oversold, namun belum ada sinyal divergensi bullish. MACD masih berada di zona negatif, menunjukkan tekanan ke bawah. Pola candlestick terbaru menunjukkan ketidakpastian, dengan ekor panjang di kedua sisi yang mencerminkan pertarungan antara pembeli dan penjual.

#Bitcoin is testing key support near $110K after failing to hold $124.4K highs.

Daily chart shows a descending channel, RSI oversold (38), MACD still negative.

⚠️ Break below $108.5K → $105K / $101K

✅ Break above $116.8K → $120.9K / $124K



— Market at a decision point. pic.twitter.com/i7qj3Xsdmr — Arslan Ali (@forex_arslan) August 26, 2025

Jika support mampu bertahan, Bitcoin berpeluang untuk memantul ke level $116.850 / Rp1.902.810.300, di mana garis resistance channel bertemu dengan 50-day SMA. Jika mampu menembus level ini secara meyakinkan, target selanjutnya adalah $120.900 / Rp1.965.949.000 dan kemudian puncak bulan Agustus di $124.450 / Rp2.025.379.700.

Namun jika harga jatuh di bawah $108.695 / Rp1.768.218.820, maka kekhawatiran para bear akan terbukti dan bisa mempercepat penurunan ke arah $100.000 / Rp1.627.600.000 – level psikologis yang berpotensi memicu aksi jual panik namun juga bisa mengundang akumulasi besar dari institusi.

Prediksi Harga Bitcoin: Menuju Rp2,11 Miliar atau Justru ke Rp1,62 Miliar?

Kondisi saat ini membentuk skenario biner: Bitcoin bertahan di atas support dan membangun fondasi, atau justru mengalami flash crash yang membawa harga menuju angka 6 digit.

Jika para bull mampu mendorong kembali harga ke atas $116.850 / Rp1.902.810.300, maka struktur harga akan mendukung kenaikan kembali menuju zona $124.000–$130.000 / Rp2.017.424.000 – Rp2.115.880.000 dan membuka peluang momentum naik.

Sebaliknya, jika penurunan terus berlanjut di bawah $108.500 / Rp1.765.563.000, maka target berikutnya adalah $105.000 / Rp1.708.980.000 dan $101.000 / Rp1.645.876.000, serta membuka potensi pengujian ulang level psikologis $100.000 / Rp1.627.600.000.

Permintaan dari institusi masih menjadi penyangga utama. Maka penurunan ini bisa saja bersifat sementara. Namun jika support terus retak, pasar bisa menyaksikan koreksi paling tajam sejak reli bulan Juni lalu.

Dalam pandangan saya, fase konsolidasi saat ini bukan menandakan kehancuran, tetapi justru menyiapkan panggung bagi lonjakan berikutnya. Apakah rebound dimulai dari Rp1,79 miliar atau setelah koreksi mendekati Rp1,62 miliar, jalur jangka panjang menuju level tertinggi baru tetap terbuka.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Gabungkan Keamanan Bitcoin dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai proyek yang menghadirkan solusi Layer 2 pertama berbasis Bitcoin dengan dukungan dari Solana Virtual Machine (SVM). Proyek ini bertujuan memperluas ekosistem Bitcoin dengan menghadirkan kemampuan smart contract berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi, serta membuka peluang untuk pengembangan decentralized app (dApp) dan penciptaan meme coin.

Kombinasi antara keamanan maksimal dari jaringan Bitcoin dan arsitektur Solana yang efisien memungkinkan pengembangan fitur-fitur baru yang sebelumnya belum tersedia di jaringan BTC. Beberapa fitur utama mencakup bridging BTC lintas rantai secara seamless, serta infrastruktur yang mendukung penskalaan aplikasi secara masif di dalam jaringan Bitcoin.

Tim pengembang juga memberikan fokus besar terhadap aspek kepercayaan dan skalabilitas, dengan menggandeng firma audit ternama Consult untuk meninjau fondasi teknis proyek ini. Hal ini memberikan tingkat keyakinan tambahan bagi calon investor dalam fase awal pengembangan.

Antusiasme pasar terhadap proyek ini terus meningkat. Hingga saat ini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $12,1 juta atau setara dengan Rp197.939.600.000, menandakan minat yang sangat besar dari investor awal. Saat ini, harga token HYPER berada di angka $0.012805 atau sekitar Rp208,57. Harga ini akan terus naik seiring kemajuan tahap presale berikutnya.

Calon investor dapat membeli token HYPER langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper, menggunakan crypto populer atau kartu debit/kredit.

Untuk bergabung dengan presale dan mengamankan token HYPER Anda sebelum kehabisan, kunjungi laman resmi sekarang juga.

Catatan Akhir: Bitcoin di Ujung Koreksi, Tapi Bitcoin Hyper Tawarkan Peluang Baru

Tren harga Bitcoin menunjukkan sinyal pelemahan support yang signifikan, membuka potensi terjadinya flash crash ke kisaran Rp1,62 miliar. Data pasar menunjukkan tekanan jual meningkat, terutama dari investor besar yang mulai mengamankan profit. Meskipun ini dapat menjadi sinyal bahaya jangka pendek, kondisi ini juga bisa membuka peluang baru bagi investor yang cermat membaca momentum.

Di tengah ketidakpastian Bitcoin, proyek seperti Bitcoin Hyper justru menghadirkan solusi inovatif berbasis Layer 2 dengan kecepatan Solana dan keamanan jaringan BTC. Kombinasi tersebut membuka ruang besar untuk aplikasi, smart contract, dan tokenisasi aset di ekosistem Bitcoin. Dengan harga token HYPER masih berada di fase presale, peluang potensi keuntungan masih sangat besar bagi investor awal.

Proyek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $12 juta, membuktikan tingginya minat pasar terhadap konsep teknologi yang mereka bawa. Apalagi, dukungan audit dari firma terpercaya dan kompatibilitas Solana Virtual Machine memperkuat kepercayaan terhadap fondasi teknis proyek. Investor yang masuk sekarang berpotensi mendapatkan HYPER dengan harga terbaik sebelum lonjakan besar terjadi.

Melihat arah pasar Bitcoin yang berpotensi sideways atau bearish dalam waktu dekat, beralih ke peluang altcoin berkualitas seperti Bitcoin Hyper bisa menjadi langkah strategis. Momentum presale saat ini sangat tepat untuk diamankan sebelum harga token naik di tahap berikutnya. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper hari ini juga dan pertimbangkan untuk bergabung dalam ekosistem inovatif ini.

