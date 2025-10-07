Harga Bitcoin Diprediksi Meroket: Profit Rp65 Triliun Saylor, Jepang Makin Pro-Crypto, dan Jalur Menuju Rp2,66 Miliar

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 7, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Lonjakan harga Bitcoin di atas $125.000 (setara Rp2.076.375.000) mencerminkan meningkatnya permintaan institusional dan kepercayaan global terhadap crypto ini. Perusahaan milik Michael Saylor, Strategy Inc., memilih menghentikan pembelian baru setelah mengantongi profit tak terealisasi sebesar $3,9 miliar (Rp64,782 triliun), sementara sentimen positif juga datang dari arah Jepang dan kekhawatiran shutdown di Amerika Serikat yang mendorong aliran dana ke aset safe-haven seperti BTC.

Sesuai prediksi sebelumnya, struktur grafik BTC mengarah pada target teknikal berikutnya di kisaran $128.000–$130.000 (Rp2.126.208.000–Rp2.159.430.000), dengan potensi besar menuju level $160.000 (Rp2.657.760.000) dalam waktu dekat.

Saylor Hentikan Pembelian Bitcoin Setelah Kantongi Rp64,7 Triliun di Q3

Michael Saylor mengumumkan bahwa Strategy Inc. mencetak profit tak terealisasi sebesar $3,9 miliar (Rp64,782 triliun) dari portofolio Bitcoin mereka selama kuartal ketiga 2025. Meski dikenal agresif dalam membeli BTC di momen bullish, perusahaan ini memutuskan untuk menghentikan akumulasi sementara waktu — sebuah langkah yang cukup mengejutkan.

Hingga saat ini, Strategy Inc. menguasai 640.031 BTC dengan harga beli rata-rata di bawah $74.000 (Rp1.229.214.000). Nilai keseluruhan kepemilikannya telah melampaui $79 miliar (Rp1.312 triliun). Dalam unggahan di X, Saylor mengungkapkan bahwa total profit — termasuk yang dicapai pada bulan Oktober — sudah menembus $9 miliar (Rp149,499 triliun).

No new orange dots this week — just a $9 billion reminder of why we HODL. pic.twitter.com/P84m14WF3G — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

Sebagian pelaku pasar menyindir langkah ini sebagai “cooling down”, namun banyak juga yang menganggapnya sebagai strategi disiplin pasca lonjakan harga signifikan. Keputusan tersebut menunjukkan pendekatan jangka panjang Strategy yang tetap optimis terhadap masa depan BTC.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Analis Wall Street Optimis Meski AS Terancam Shutdown

Bitcoin mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di angka $125.559 (Rp2.084.685.949) pada 5 Oktober, naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu meski dibayangi potensi penutupan pemerintahan AS. Lonjakan ini menandakan kepercayaan investor terhadap BTC sebagai aset lindung nilai semakin menguat.

🔊 Bitcoin hits record highs amid prolonged US government shutdown. Analysts predict the rally may continue. The Reuters World News podcast has the latest: https://t.co/xLToa18AIn pic.twitter.com/RkL13RhZjY — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Geoffrey Kendrick, Kepala Riset Aset Digital di Standard Chartered, memprediksi bahwa harga Bitcoin akan segera mencapai $135.000 (Rp2.242.485.000) dan bahkan bisa menembus $200.000 (Rp3.322.200.000) pada akhir tahun. Ia menyoroti peran penting arus masuk dana ke spot Bitcoin ETF, yang diprediksi dapat menarik hingga $20 miliar (Rp332,22 triliun) dalam investasi baru.

Kendrick menambahkan bahwa ketidakpastian politik mendorong investor untuk beralih ke Bitcoin sebagai tempat berlindung, menggantikan pasar tradisional yang rentan. Perubahan sentimen ini diperkirakan akan menjaga momentum BTC dan mendorong harga ke level tertinggi baru dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Perdana Menteri Baru Jepang Dorong Optimisme Pasar Crypto

Kemenangan politikus konservatif Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang memicu lonjakan optimisme di pasar crypto dan keuangan. Indeks Nikkei naik 5% pasca pemilu, mencetak level tertinggi baru seiring respons positif pasar terhadap pendekatan pro-pertumbuhan dan kebijakan suku bunga rendah.

Sanae Takaichi’s election as the new leader of the Liberal Democratic Party has changed the dynamics among opposition parties regarding whom the ruling LDP-Komeito bloc will join forces with.https://t.co/aRDa7kWXml — The Japan News (@The_Japan_News) October 6, 2025

Takaichi dikenal sebagai “Iron Lady” Jepang dan pendukung vokal insentif pajak serta adopsi aset digital. Saat menjabat sebagai menteri, ia bahkan pernah menyatakan dukungan terhadap sumbangan crypto untuk politisi — sinyal kuat bahwa ia mendukung perkembangan teknologi blockchain.

Analis menilai kepemimpinannya bisa membawa regulasi crypto yang lebih jelas dan menarik minat investor domestik ke aset seperti Bitcoin. Dengan BTC diperdagangkan di atas $125.400 (Rp2.074.629.400), ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi pro-crypto dari Jepang dapat memperkuat permintaan dan turut mendorong harga lebih tinggi di tengah ketidakpastian global.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Analisis Teknikal Bitcoin – Pola Bearish Butterfly Hampir Lengkap

Bitcoin saat ini berkonsolidasi di sekitar level $125.200 (Rp2.075.543.200), menandakan kekuatan setelah berhasil menembus zona $118.000 (Rp1.956.998.000). Tren secara keseluruhan tetap bullish, dengan pola ascending channel yang terus mengarahkan momentum sepanjang bulan Oktober.

Kini, harga BTC tengah mendekati batas atas dari pola harmonik Bearish Butterfly, dengan zona potensi pembalikan (Potential Reversal Zone/PRZ) diperkirakan berada di kisaran $128.000–$130.000 (Rp2.126.208.000–Rp2.159.430.000).

As discussed in my previous forecast, #Bitcoin is consolidating near $125.2K within an ascending channel. A Bearish Butterfly pattern nears completion at $128K–$130K. Holding above $124.6K keeps bulls in control; a breakout could open the path to $160K. pic.twitter.com/Fux0T8seck — Arslan Ali (@forex_arslan) October 6, 2025

Dalam grafik 4 jam, Bitcoin menunjukkan formasi higher lows yang kuat dan tetap diperdagangkan jauh di atas dua moving average utama — 50-SMA di $119.012 (Rp1.972.554.732) dan 100-SMA di $115.740 (Rp1.919.929.340). Kondisi ini mengonfirmasi kelanjutan tren naik. Sementara itu, indikator RSI berada di dekat level 70, menandakan kondisi sedikit overbought namun tetap dikuasai oleh buyer.

Selama BTC mampu bertahan di atas $124.600 (Rp2.065.340.600), harga berpotensi terus naik menuju $130.000 (Rp2.159.430.000) untuk menyelesaikan struktur harmonik tersebut. Namun, jika harga turun di bawah $121.100 (Rp2.007.788.100), potensi uji ulang ke area $118.500 (Rp1.964.453.500) terbuka lebar. Untuk saat ini, bias pasar masih positif — dan struktur teknikal memberikan sinyal bahwa ekspansi harga berikutnya bisa membawa Bitcoin menuju $160.000 (Rp2.657.760.000) dalam beberapa bulan mendatang.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Presale Maxi Doge ($MAXI): Perpaduan Energi Meme dan Gaya Hidup Gym Bro

Maxi Doge ($MAXI) merupakan token meme yang dirancang untuk komunitas crypto “degen” yang menyukai leverage ekstrem, disiplin ala gym bro, dan semangat bersaing tinggi. $MAXI bukan sekadar coin meme — proyek ini mencerminkan budaya komunitas yang memadukan gaya hidup aktif, kecanduan kafein, dan hasrat trading tingkat tinggi.

Dengan memegang token $MAXI, investor bisa mengakses fitur menarik seperti staking reward, kontes trading, serta partisipasi dalam event partner yang digamifikasi. Proyek ini sudah diaudit oleh dua lembaga terpercaya: SolidProof dan Coinsult, yang menambah kepercayaan pada pondasi smart contract-nya.

Momentum proyek terus meningkat. Saat ini, presale $MAXI telah mengumpulkan lebih dari $2,7 juta (Rp44.849.700.000) dengan harga token hanya $0.0002605 (Rp4,33). Harga ini akan terus naik seiring berjalannya fase presale, menjadikan pembelian lebih awal sebagai strategi yang menguntungkan.

Keuntungan utama yang bisa didapatkan oleh pemegang token $MAXI antara lain:

Staking reward dengan APY dinamis

Kontes trading dengan sistem leaderboard dan hadiah

Akses ke event partner komunitas serta potensi integrasi di masa depan

Pembelian token $MAXI bisa dilakukan langsung melalui website resmi Maxi Doge. Investor dapat menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, maupun kartu debit/kredit untuk berpartisipasi dalam presale.

Panduan Eksklusif untuk Beli $MAXI Sebelum Telat

Banyak investor pemula kesulitan membeli token presale secara aman. Maxi Doge hadir dengan UI ramah pengguna dan opsi pembayaran lengkap: ETH, BNB, USDT, USDC, bahkan kartu debit/kredit. Anda bisa mempelajari cara beli token ini langkah demi langkah dalam Cara Beli Maxi Doge – Panduan Lengkap Beli $MAXI dengan Aman. Panduan ini membantu Anda memahami mekanisme pembelian, tips keamanan, dan kapan waktu terbaik untuk masuk. Dapatkan akses ke staking dan reward sejak hari pertama. Manfaatkan momentum sebelum presale berakhir!

Awas Terlewat Profit Potensial Ini!

Harga Bitcoin terus meroket, tapi banyak investor justru mulai melirik token baru dengan potensi profit berlipat seperti $MAXI. Apalagi, kombinasi branding kuat, tema gym bro, dan utilitas staking membuat proyek ini jadi favorit komunitas. Jika ingin tahu seberapa jauh $MAXI bisa melesat, simak ulasan lengkap dalam Prediksi Harga Maxi Doge ($MAXI) Tahun 2025–2030. Artikel ini mengupas potensi teknikal, prospek adopsi, hingga skenario jangka panjang. Jangan sampai melewatkan peluang besar berikutnya saat pasar altcoin mulai panas. Klik sekarang sebelum harga naik ke fase selanjutnya!

Catatan Akhir: Bitcoin Semakin Kuat, Saatnya Intip $MAXI?

Bitcoin berhasil menembus Rp2 miliar dan terus mencetak rekor baru berkat masuknya institusi besar dan faktor geopolitik seperti ketidakpastian di AS. Profit besar yang dicetak Strategy Inc. menandakan bahwa fase akumulasi telah membuahkan hasil, dan sentimen pasar tetap positif. Apalagi dengan dukungan pro-crypto dari Jepang, outlook BTC makin cerah untuk kuartal mendatang.

Dari sudut pandang teknikal, BTC masih dalam jalur bullish menuju Rp2,66 miliar. Namun, koreksi jangka pendek bisa saja terjadi, memberikan peluang bagi investor yang menunggu entry strategis. Bagi yang sudah melewatkan lonjakan Bitcoin, token baru seperti $MAXI bisa menjadi opsi diversifikasi yang menarik.

Presale Maxi Doge ($MAXI) menampilkan kombinasi yang unik antara budaya meme dan semangat komunitas, dengan pondasi yang sudah diaudit dan fitur staking yang kompetitif. Harga presale masih sangat terjangkau, membuat potensi upside jauh lebih tinggi dibandingkan proyek besar yang sudah naik. Melihat tren saat ini, $MAXI memiliki peluang untuk mencetak ROI tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Waktu adalah faktor kunci. Presale akan naik harga seiring fase, dan semakin banyak investor yang masuk, semakin kecil peluang early gain yang bisa diraih. Jangan tunggu sampai terlambat — langkah awal Anda hari ini bisa menjadi keputusan paling menguntungkan di akhir tahun ini. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Ingin jadi yang pertama tahu saat Bitcoin menembus Rp2,6 miliar atau ketika $MAXI listing di bursa utama? Bergabunglah bersama ribuan trader lainnya di grup Crypto News Indonesia Official Telegram. Di sana Anda bisa dapat informasi early presale, sinyal teknikal harian, dan diskusi langsung dengan komunitas crypto Indonesia. Banyak insider info dan alpha token yang tidak muncul di media arus utama. Dapatkan notifikasi real-time langsung ke ponsel Anda. Akses langsung dan gratis – join sekarang juga sebelum terlambat!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.