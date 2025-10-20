Prediksi Harga Bitcoin Setelah Pasokan Capai Titik Terendah

Jumlah Bitcoin di bursa telah mengalami penurunan secara signifikan seiring dengan pengetatan kontrol peredaran Bitcoin oleh pemegang jangka panjang.

Sebanyak lebih dari 45.000 $BTC, atau senilai hampir $4,8 miliar (Rp79 triliun dengan kurs 1 USD = Rp16.570) telah ditarik dari bursa terpusat sejak awal Oktober. Hal tersebut menunjukkan bahwa para investor telah memindahkan aset mereka ke penyimpanan dingin (cold wallet) alias tidak disimpan untuk diperdagangkan.

Lantas, bagaimana prediksi harga Bitcoin dengan jumlah pasokan beredar Bitcoin yang semakin menurun?

Pasokan Bitcoin di Bursa Menurun Drastis

Penurunan pasokan di bursa secara umum dapat berarti jumlah koin yang tersedia untuk dijual berkurang sehingga secara langsung dapat mengurangi pasokan pasar. Ketika dikombinasikan dengan permintaan yang stabil atau meningkat, hal ini dapat mempercepat kenaikan harga.

Kendati terjadi volatilitas luar biasa baru-baru ini, tren penarikan yang terjadi justru menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi jangka panjang Bitcoin.

Aliran dana ke bursa cenderung meningkat selama periode ketidakpastian, ketika para trader mencari likuiditas. Namun, hal yang sebaliknya kini terjadi, di mana aliran dana keluar mengalami peningkatan meskipun harga tidak stabil.

Perilaku ini menunjukkan bahwa banyak trader melihat koreksi terbaru sebagai peluang akumulasi, bukan sebagai peristiwa risiko.

Pada saat penulisan artikel ini, Bitcoin diperdagangkan di level $108,108 atau sekitar Rp1,78 miliar per koin, naik 1,17% dalam 24 jam terakhir dengan kapitalisasi pasar $2,15 triliun.

Pasokan beredar saat ini sebesar 19,93 juta $BTC dengan sekitar 1,1 juta koin yang tersisa untuk mining Bitcoin sebelum jaringan mencapai batas maksimalnya sebesar 21 juta koin.

Pemegang Jangka Panjang Bitcoin Tetap Pegang Kendali

Metrik on-chain menunjukkan bahwa investor jangka panjang tetap aktif meskipun ada ketidakpastian jangka pendek. Menurut Santiment, rasio Market Value to Realized Value (MVRV) 30 hari menyentuh -7,56%, yang menunjukkan pembeli baru-baru ini mengalami kerugian yang belum direalisasi dalam jumlah kecil.

Secara historis, pembacaan MVRV negatif menandai fase akumulasi, di mana Bitcoin diperdagangkan di bawah nilai wajar yang diperkirakan.

Dalam siklus sebelumnya, pola serupa mendahului pemulihan harga ketika tekanan jual mereda dan kepercayaan kembali. Data juga menunjukkan bahwa posisi leverage berada pada level terendah dalam beberapa tahun, mengurangi risiko likuidasi paksa.

Dengan pasar derivatif menunjukkan sentimen yang lebih seimbang, lingkungan ini mendukung akumulasi dan konsolidasi bertahap sebelum fase pemulihan yang lebih luas.

Analisis Harga Bitcoin: Pemulihan Berada dalam Jangkauan

Dari sudut pandang teknis, prediksi harga Bitcoin mulai menunjukkan kecenderungan bullish karena membentuk pola segitiga simetris pada grafik dua jam. Struktur ini seringkali menandakan potensi breakout.

Harga saat ini sedang menguji level resistensi 200-EMA di $108.500, sembari mempertahankan level rendah tertinggi sejak level terendah $104.500 pada 17 Oktober lalu.

RSI telah meningkat dari 35 menjadi 59, menunjukkan momentum yang membaik tanpa memasuki zona overbought.

Penembusan di atas $110.850 dapat membuka jalan menuju $113.500 dan $115.960, zona resistensi kunci dalam saluran menurun sebelumnya. Namun, apabila gagal bertahan di atas $107.400, Bitcoin dapat kembali koreksi ke $104.550 atau $102.000.

Bagi para trader, posisi long di atas $108.800 dengan stop-loss di bawah $107.400 menawarkan peluang terukur yang menarget $113.500. Apabila kekuatan pasar terus berlanjut, prediksi harga Bitcoin menurut analisiskami adalah BTC akan mendekati $116.000 sebelum akhir tahun.

Dengan pasokan di bursa yang semakin ketat dan pemegang jangka panjang yang terus menumpuk, struktur pasar Bitcoin tampak semakin bullish. Seiring dengan pemulihan permintaan institusional dan stabilisasi tekanan makro, tekanan pasokan mungkin akan menjadi landasan untuk ekspansi harga besar berikutnya.

