Prediksi Harga Bitcoin: Apakah BTC Akan Jatuh di Bawah Rp1,62 Miliar Saat Investor Mulai Ambil Untung?

Harga Bitcoin (BTC) kini berada di level Rp1.878.348.000 atau setara $115.650, setelah mengalami penurunan ke dalam pola descending channel. Saat ini, harga BTC tengah menguji batas bawah saluran tersebut di Rp1.855.347.000 ($114.400), yang menjadi area support penting untuk dipertahankan. Penurunan ini memicu pertanyaan, apakah hal ini merupakan tanda kelemahan pasar secara umum, atau hanya aksi ambil untung dari investor yang telah mengantongi profit saat harga menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa.

Situasi geopolitik juga turut memengaruhi sentimen pasar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pertemuan trilateral bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk membahas jaminan keamanan bagi Ukraina.

President Trump says he expects a trilateral meeting with Russian President Vladimir Putin if "everything works out well" with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy

Meski rincian pembicaraan masih belum jelas, beberapa proposal awal mencakup patroli udara dan laut bersama, serta berbagi intelijen. Jika ada kemajuan signifikan menuju penghentian perang, potensi pengurangan risiko global dapat mendukung sentimen terhadap aset berisiko seperti Bitcoin.

Pemegang Jangka Panjang Masih Yakin

Meski harga mengalami penurunan dalam jangka pendek, institusi besar tetap tidak melepas kepemilikannya. Perusahaan treasury seperti Metaplanet dan Strategy bahkan menambah posisi dengan membeli 1.185 BTC pada pekan ini, menandakan keyakinan kuat terhadap nilai jangka panjang Bitcoin. Saham perusahaan yang terkait pun ikut menguat, mencerminkan peningkatan adopsi korporat terhadap crypto.

📉 Even as markets pull back, the big money isn't slowing down.



💼 MicroStrategy adds 430 BTC ($51M).

🌍 Metaplanet secures 775 BTC ($93M).

💰 That’s over $140M in buys… on red days.



💼 MicroStrategy adds 430 BTC ($51M).
🌍 Metaplanet secures 775 BTC ($93M).
💰 That's over $140M in buys… on red days.
When institutions buy the dip, it's not panic it's positioning. ⚡

Analis pasar dari QCP Capital mencatat bahwa volatilitas yang tersirat berada di level rendah. Artinya, sebagian besar pelaku pasar memperkirakan Bitcoin akan bergerak dalam kisaran yang sempit. Untuk saat ini, area Rp1.818.576.000 ($112.000) menjadi zona beli, sementara Rp1.949.760.000 ($120.000) jadi area jual.

Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang mulai mengambil sebagian keuntungan, meskipun dalam laju yang jauh lebih lambat dibandingkan periode 2017, 2018-2019, dan 2022-2023. Ini menandakan bahwa pasar lebih terkontrol dan tekanan jual masih dapat ditoleransi.

Poin penting bagi investor:

Aktivitas institusional : Perusahaan treasury terus melakukan akumulasi.

: Perusahaan treasury terus melakukan akumulasi. Posisi pasar : Trader masih berhati-hati, volatilitas rendah.

: Trader masih berhati-hati, volatilitas rendah. Ambil untung: Pemegang jangka panjang mulai merealisasikan profit, tapi tidak dalam skala besar.

Teknikal: Bitcoin di Titik Penentuan

Secara teknikal, pergerakan harga menunjukkan Bitcoin tengah berada di persimpangan penting. Harga sebelumnya ditolak di Rp1.926.174.000 ($121.950), yang ditandai dengan kemunculan candle shooting star—menunjukkan potensi pembentukan puncak harga. Tiga candle berturut-turut dengan bentuk black crow mengonfirmasi momentum bearish. Namun, kehadiran doji dan spinning top terbaru mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai melemah.

Indikator momentum memperkuat analisis ini. RSI berada di angka 40, mendekati area oversold, memberi peluang untuk pantulan harga. Di sisi lain, histogram MACD mulai mendatar, menandakan tekanan turun mulai melambat. Rata-rata pergerakan 50 hari (SMA 50) di Rp1.923.356.000 ($118.406) menjadi level resistensi penting jika harga ingin kembali naik.

Trend naik masih tetap berlaku selama harga bertahan di atas Rp1.855.347.000 ($114.400). Jika candle bullish engulfing terbentuk di atas Rp1.902.039.000 ($117.000), maka potensi kenaikan ke Rp1.923.356.000 ($118.400), Rp1.938.461.000 ($119.300), hingga Rp1.926.174.000 ($121.950) akan terbuka. Namun, jika support gagal bertahan, harga bisa turun ke Rp1.818.576.000 ($112.000) atau bahkan Rp1.785.777.000 ($109.900).

Strategi perdagangan:

Skenario bullish : Masuk posisi beli jika harga ditutup di atas Rp1.902.039.000 ($117.000), target Rp1.923.356.000–Rp1.938.461.000 ($118.400–$119.300), stop-loss di Rp1.856.121.000 ($114.200).

: Masuk posisi beli jika harga ditutup di atas Rp1.902.039.000 ($117.000), target Rp1.923.356.000–Rp1.938.461.000 ($118.400–$119.300), stop-loss di Rp1.856.121.000 ($114.200). Skenario bearish: Masuk posisi jual jika harga menembus di bawah Rp1.855.347.000 ($114.400), target Rp1.818.576.000 ($112.000), stop-loss di Rp1.885.668.000 ($116.000).

Singkatnya, arah pergerakan Bitcoin selanjutnya sangat bergantung pada apakah support di Rp1.855.347.000 ($114.400) mampu bertahan. Trader disarankan untuk menunggu konfirmasi dari pola candlestick sebelum membuka posisi, mengingat saat ini momentum berada di titik seimbang antara koreksi dan pemulihan.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Menggabungkan Keamanan Bitcoin dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) merupakan proyek Layer 2 pertama yang dibangun secara native di atas jaringan Bitcoin dan menggunakan Solana Virtual Machine (SVM). Tujuannya adalah memperluas fungsi Bitcoin dengan menghadirkan smart contract, aplikasi terdesentralisasi (dApps), serta kemampuan menciptakan meme coin yang cepat dan hemat biaya.

Melalui kombinasi keamanan blockchain Bitcoin dan performa tinggi dari teknologi Solana, Bitcoin Hyper membuka peluang pemanfaatan baru yang sebelumnya tidak tersedia dalam ekosistem BTC. Proses bridging BTC ke Layer 2 ini pun dirancang agar berlangsung tanpa hambatan.

Keamanan proyek sudah diaudit oleh Consult, dan seluruh ekosistem dirancang dengan fokus pada skalabilitas, kesederhanaan, dan transparansi. Ini menjadikannya alternatif yang menjanjikan bagi pengguna dan developer yang ingin membangun di atas Bitcoin tanpa mengorbankan efisiensi.

Minat investor terhadap proyek ini terus meningkat tajam. Hingga saat ini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana lebih dari $10,6 juta atau sekitar Rp172,228,800,000 dengan menggunakan kurs Rp16.248 per USD. Saat ini hanya tersisa sedikit alokasi token yang tersedia untuk dibeli sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Harga token HYPER saat ini masih berada di level rendah yaitu $0.012755 atau sekitar Rp207.30 per token. Namun, harga ini diperkirakan akan segera naik seiring meningkatnya permintaan dan menipisnya kuota presale.

Pembelian token HYPER dapat dilakukan melalui situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan berbagai metode, mulai dari aset crypto hingga kartu bank.

Catatan Akhir: Prediksi Bitcoin dan Peluang Bitcoin Hyper

Bitcoin saat ini berada di fase kritis dengan support utama di Rp1.855.347.000 ($114.400). Jika level ini bertahan, peluang rebound tetap terbuka, tetapi jika jebol, risiko penurunan ke Rp1.818.576.000 ($112.000) cukup besar. Trader disarankan menunggu konfirmasi candlestick sebelum mengambil posisi. Momentum pasar masih seimbang antara koreksi dan pemulihan.

Investor institusional tetap menunjukkan kepercayaan dengan akumulasi BTC dalam jumlah besar. Hal ini menegaskan keyakinan terhadap potensi jangka panjang Bitcoin meskipun volatilitas meningkat. Data on-chain juga memperlihatkan aksi ambil untung masih terkendali. Kondisi ini membuat tekanan jual tetap dapat ditoleransi.

Secara teknikal, indikator RSI yang mendekati oversold memberi peluang rebound. Jika terjadi candle bullish di atas Rp1.902.039.000 ($117.000), target kenaikan berikutnya bisa menuju Rp1.938.461.000 ($119.300). Namun, sinyal bearish masih valid jika support gagal dipertahankan. Trader harus disiplin dalam mengatur stop-loss.

Di tengah ketidakpastian pasar Bitcoin, muncul peluang baru lewat presale Bitcoin Hyper. Proyek Layer 2 ini menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kecepatan Solana untuk menghadirkan ekosistem smart contract. Harga token HYPER masih sangat murah di Rp207,30 per token dengan presale yang hampir habis. Momentum ini bisa menjadi kesempatan terbaik bagi investor awal.

Catatan akhir, Bitcoin Hyper menawarkan prospek berbeda di luar pergerakan harga BTC. Dengan audit keamanan, dukungan teknologi, dan minat investor yang terus meningkat, proyek ini berpotensi besar saat listing. Bergabung di presale sekarang bisa menjadi langkah strategis sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

