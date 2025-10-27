Prediksi Harga Bitcoin: BTC Kembali ke Level $115K di Tengah Optimisme Perdagangan AS-China

Terakhir diperbarui: Oktober 27, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Prediksi harga Bitcoin yang bullish menjadi pendorong pemulihan terbaru pasar kripto. Mata uang kripto terbesar ini naik selama akhir pekan, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor setelah kemajuan dalam perundingan perdagangan AS-China.

Di tengah aktivitas yang kuat dan pulihnya kepercayaan pasar, Bitcoin Hyper mengubah likuiditas besar menjadi aktivitas dunia nyata, didukung oleh keamanan Bitcoin yang kuat. Platform ini dirancang untuk pengguna, bukan untuk sensasi, yang membuatnya semakin dipertimbangkan oleh trader maupun investor.

Terobosan Perdagangan AS-China Dorong Pasar Kripto

Pasar kripto global naik selama akhir pekan setelah hampir tiga minggu bergerak sideways. Kenaikan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan China mencapai kesepakatan kerangka kerja awal mengenai isu-isu perdagangan.

Pengumuman ini mengikuti apa yang disebut pejabat sebagai ‘perundingan yang sukses’, yang mendorong pasar keuangan, termasuk pasar kripto dan saham.

*US TREASURY SECRETARY BESSENT: CHINA IS READY TO MAKE A TRADE DEAL



*BESSENT: THE TRADE AGREEMENT WILL SPARE CHINA 100% TARIFFS ON ITS GOODS



🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/ajkIdSe1I4 — Investing.com (@Investingcom) October 26, 2025

CEO Republic Technologies, Daniel Liu, mengatakan “Kenaikan Bitcoin selama akhir pekan menunjukkan bagaimana sentimen makro terus mengarahkan aset digital.” Ia juga menambahkan, “Optimisme baru seputar pembicaraan perdagangan AS-China telah sementara meningkatkan selera risiko di seluruh pasar, dan Bitcoin, yang semakin dianggap sebagai aset makro berisiko tinggi ikut naik.”

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Presiden AS menyatakan keyakinannya dalam mencapai kesepakatan dengan Presiden China, Xi Jinping, setelah tim ekonomi utama kedua negara menemukan kesamaan pandangan dalam pembicaraan perdagangan.

Ekonom meyakini kemajuan ini telah mengurangi salah satu risiko terbesar bagi rantai pasokan global dan membawa stabilitas lebih besar ke pasar keuangan seiring akhir tahun semakin dekat.

Prediksi Harga Bitcoin: Kembali ke $120.000 Dapat Memicu Lonjakan Besar

Harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru sebesar $126.296 pada 6 Oktober lalu, tetapi tekanan jual yang meningkat telah mendorongnya turun. Saat ini harga BTC diperdagangkan 8% di bawah rekor tertinggi sepanjang masanya, dengan volatilitas tinggi di sekitar $115.000 atau setara Rp1,9 miliar (kurs 1 USD = Rp16.618).

BTC mengalami kenaikan sebesar 4,15% dalam tujuh hari terakhir, meningkatkan prediksi harga Bitcoin yang bullish menjelang fase kenaikan berikutnya.

Jika berhasil mengembalikan level psikologis $120.000, lonjakan harga terbaru dapat memicu reli signifikan BTC dan bahkan berpotensi mencapai rekor tertinggi baru. Selain itu, volume perdagangan juga meningkat signifikan, naik 84% menjadi $46,41 miliar dalam 24 jam terakhir.

Selama level support kunci tetap bertahan, dan mengingat musim bullish yang akan datang, Bitcoin berpotensi melanjutkan tren naik sebelumnya. Para ahli terkemuka membuat prediksi harga Bitcoin akan berada di kisaran $135.000 – $150.000 pada akhir 2025.

Bitcoin Hyper: Salah Satu Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli Jelang Fase Kenaikan

Bitcoin Hyper adalah proyek kripto pertama yang didukung oleh dua kekuatan besar di pasar kripto — Bitcoin dan Solana. Dirancang dengan mempertimbangkan aplikasi dunia nyata, proyek ini menyediakan infrastruktur kokoh untuk memperluas modal dormant Bitcoin senilai $2,2 triliun ke berbagai sektor seperti dApps, NFT, dan pasar DeFi.

Infrastruktur unik dan momentum yang kuat telah mendorong permintaan terhadap token $HYPER selama masa presale. Presale Bitcoin Hyper sejauh ini telah mengumpulkan $25 juta, menjadi salah satu presale crypto dengan perolehan terbesar tahun ini.

Minat investor yang tinggi menjelaskan alasan Bitcoin Hyper termasuk salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Bitcoin Hyper akan memungkinkan pengguna memindahkan BTC mereka ke jaringan ini dengan membungkusnya melalui jembatan khusus yang didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM). Setelah masuk ke layer-2, pengguna dapat menggunakan Wrapped Bitcoin (wBTC) untuk berbagai aktivitas di layer-2

Sorotan tentang Bitcoin Hyper:

Utilias yang kuat dengan peluang pasar Bitcoin yang besar.

Salah satu presale kripto terbaik tahun ini — $25 juta terkumpul.

Imbalan staking 47% APY sebagai insentif untuk investor presale.

Harga diskon selama presale.

Mengingat adopsi di masa depan, para ahli tidak dapat menghindari perbandingan antara tahun-tahun awal Bitcoin dan pertumbuhan saat ini dari Bitcoin Hyper. Namun, Bitcoin Hyper berpotensi melampaui dan menarik lebih banyak pengguna karena alasan utama: kemampuannya untuk berekspansi ke berbagai sektor.

Saat kita memasuki siklus bullish baru, Bitcoin Hyper berpotensi memimpin dari segi keuntungan, terutama dikarenakan minat tinggi dan kapitalisasi pasar yang masih rendah. Micro cap crypto seperti HYPER kerap mengalami lonjakan signifikan ketika Bitcoin, yang merupakan raja kripto saat ini, terus mengalami kenaikan harga.

Cara Beli Bitcoin Hyper

Presale Bitcoin Hyper masih berlangsung tetapi sudah memasuki masa-masa akhir pada tahap ini. Hanya tersisa waktu 3 jam sebelum harga $0,013175 naik ke level berikutnya dikarenakan presale memasuki tahapan baru.

Cara beli Bitcoin Hyper sangat mudah, di mana Anda perlu menghubungkan dompet yang mendukung jaringan Ethereum atau Solana seperti Best Wallet dengan widget pembelian. Setelah dompet berhasil terhubung, tukarkan ETH/SOL/USDT/USDC/BNB dengan token HYPER.

Silakan kunjungi artikel kami yang membahas tentang cara beli Bitcoin Hyper untuk mendapatkan panduan membeli HYPER selengkapnya.

Anda juga mungkin memerlukan referensi tambahan mengenai proyeksi pertumbuhan token $HYPER. Dapatkan informasi komprehensif tentang prediksi harga Bitcoin Hyper untuk mengetahui seberapa potensial token ini untuk lima tahun ke depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.