Prediksi Harga Bitcoin: BTC Bertahan di $108K Setelah The Fed Pangkas Suku Bunga dan Picu Volatilitas

Harga Bitcoin saat ini bergerak dengan bias bearish di sekitar $108.850 atau sekitar Rp1,81 miliar. Kondisi ini terjadi meski sentimen global terhadap crypto menunjukkan perbaikan, didorong oleh dinamika politik dan industri terbaru.

Di Jerman, partai oposisi mendorong pengakuan Bitcoin sebagai aset nasional, sementara TeraWulf mengumumkan penggalangan dana $500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun untuk ekspansi sektor AI. Binance juga memperkenalkan kemitraan transparansi bersama Bubblemaps. Pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve dari 4,25% menjadi 4,00% menambah volatilitas jangka pendek, dengan level $108.900 menjadi area support penting yang terus diawasi oleh para trader.

Oposisi Jerman Dorong Pengakuan Bitcoin sebagai Aset Nasional

Partai oposisi terbesar di Jerman, Alternative for Germany (AfD), mengusulkan agar Bitcoin diakui sebagai aset nasional strategis. Partai ini meminta para pembuat kebijakan memisahkan BTC dari kategori aset crypto lain dalam regulasi Uni Eropa di bawah kerangka MiCA.

BREAKING: 🇩🇪 Germany’s AfD party has introduced a motion to establish a strategic Bitcoin reserve.



Countries are NOW IN FOMO. If only Germany kept their Seized Bitcoin back in January 2024 pic.twitter.com/0zJvvxrdOa — CryptoChatter (@crypto_chatter1) October 29, 2025

Langkah tersebut bertujuan melindungi inovasi dan mempertahankan posisi Jerman sebagai pusat keuangan digital di Eropa. Usulan ini juga menekankan pentingnya mempertahankan pembebasan PPN, hak warga untuk self-custody, serta aturan bebas pajak selama 12 bulan untuk keuntungan dari kepemilikan Bitcoin jangka panjang.

Selain itu, AfD menyarankan agar pemerintah Jerman mempertimbangkan penambahan Bitcoin ke dalam cadangan nasional, mirip dengan kepemilikan emas oleh bank sentral. Gagasan ini selaras dengan diskusi serupa di Prancis, di mana para legislator mendorong kebijakan pro-crypto untuk menarik investasi dan memperkuat sektor blockchain Eropa.

Investor menafsirkan langkah AfD sebagai sinyal meningkatnya penerimaan politik terhadap Bitcoin di Eropa, yang turut mendorong kenaikan harga kecil karena pasar memperkirakan pengakuan institusional yang lebih luas jika usulan ini mendapat dukungan di Berlin.

TeraWulf Beralih dari Mining ke AI dengan Pendanaan $500 Juta

TeraWulf, perusahaan mining Bitcoin, mengumumkan rencana penggalangan dana $500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun melalui penawaran obligasi konversi untuk membangun pusat data baru berbasis AI di Abernathy, Texas. Obligasi ini memiliki jatuh tempo hingga 2032, dengan potensi ekspansi tambahan senilai $75 juta tergantung permintaan pasar.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi bisnis dari mining Bitcoin menuju infrastruktur AI, memanfaatkan sumber energi dan perangkat keras yang sudah ada guna memenuhi permintaan tinggi untuk komputasi berbasis GPU.

Langkah ini mengikuti serangkaian kesepakatan besar sebelumnya, termasuk pembiayaan $3 miliar dengan Morgan Stanley, jaminan senilai $1,4 miliar dari Google, serta kontrak hosting $3,7 miliar dengan Fluidstack yang didukung Google.

Investor menilai langkah ini sebagai strategi diversifikasi yang cerdas untuk memperkuat ketahanan jangka panjang perusahaan mining di tengah perubahan dinamika industri. Harga Bitcoin sempat naik tipis setelah pengumuman tersebut karena pasar memandang transisi TeraWulf ke sektor AI sebagai sinyal positif bagi adaptasi industri crypto secara keseluruhan.

Binance dan Bubblemaps Kolaborasi untuk Tingkatkan Transparansi

Binance menjalin kerja sama dengan Bubblemaps, perusahaan analitik blockchain, untuk meningkatkan transparansi dan mengungkap aktivitas insider trading. Melalui integrasi ini, pengguna Binance Web3 Wallet dapat memvisualisasikan distribusi token dan mengidentifikasi koneksi wallet mencurigakan dengan tampilan interaktif berbentuk “gelembung”.

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS



Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange



Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

Bubblemaps dikenal karena keberhasilannya membongkar skandal token MELANIA senilai $30 juta, serta kemampuannya menyederhanakan analisis on-chain. Kolaborasi ini bertujuan menjadikan perdagangan crypto lebih aman dan transparan, sekaligus memberi investor wawasan lebih baik terhadap pola kepemilikan token.

Langkah ini disambut positif oleh komunitas pasar karena menunjukkan peningkatan akuntabilitas industri.

Analisis Teknikal Bitcoin: Bulls Bertahan di $108.900 Saat RSI Oversold

Prediksi harga Bitcoin masih condong bearish, dengan BTC bergerak di kisaran $108.850 dan bertahan tepat di atas zona support penting $108.900, yang sejajar dengan level Fibonacci retracement 23,6%.

Level ini telah berfungsi sebagai area permintaan yang solid dalam beberapa minggu terakhir. Aksi harga menunjukkan pola double-top di sekitar $117.700 sebelum terkoreksi, sementara para bull kini mempertahankan batas bawah channel naik yang terbentuk sejak awal Oktober.

Beberapa shadow panjang pada grafik 4 jam menandakan adanya aksi beli agresif di area bawah, sementara 50-EMA mulai mendatar. RSI di level 31 menunjukkan kondisi oversold yang sering menjadi sinyal awal rebound teknikal.

Jika harga berhasil menutup hari di atas $110.700 atau sekitar Rp1,84 miliar, pemulihan dapat berlanjut ke kisaran $112.200 hingga $114.950. Sebaliknya, penurunan di bawah $108.900 dapat membuka peluang koreksi ke $106.100–$103.500.

Trader saat ini lebih memilih posisi long di atas $109.000, menargetkan $114.950, dengan harapan momentum oversold dapat memicu rebound di awal November.

Bitcoin Hyper: Evolusi Baru BTC di Jaringan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) menjadi fase baru dalam evolusi ekosistem Bitcoin. Meskipun Bitcoin tetap menjadi standar emas dalam hal keamanan, Bitcoin Hyper menambahkan hal yang selama ini hilang: kecepatan sekelas Solana.

Proyek ini dibangun sebagai Layer-2 native Bitcoin pertama yang ditenagai oleh Solana Virtual Machine (SVM), menggabungkan stabilitas Bitcoin dengan efisiensi tinggi milik Solana. Hasilnya adalah jaringan yang mampu menjalankan smart contract, dApp, hingga pembuatan meme coin dengan biaya rendah dan kecepatan luar biasa, semuanya tetap diamankan oleh Bitcoin.

Proyek ini telah diaudit oleh Consult dan menekankan aspek kepercayaan serta skalabilitas sebagai fondasi utama. Antusiasme pasar terhadap Bitcoin Hyper terus meningkat, dengan presale yang kini telah melampaui $25,2 juta atau sekitar Rp420 miliar, dan harga token berada di $0.013195 sebelum kenaikan tahap berikutnya.

Seiring meningkatnya aktivitas Bitcoin dan permintaan terhadap aplikasi berbasis BTC yang efisien, Bitcoin Hyper muncul sebagai jembatan antara dua ekosistem terbesar di dunia crypto. Jika Bitcoin membangun fondasinya, maka Bitcoin Hyper menjadikannya lebih cepat, fleksibel, dan relevan kembali di era multi-chain.

Untuk informasi lebih lanjut, pembaca dapat melihat prediksi harga Bitcoin Hyper, mempelajari cara beli Bitcoin Hyper , serta mengikuti akun resmi proyek di X (Twitter) dan Telegram. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper untuk mengetahui pembaruan presale dan panduan investasi lengkap.

