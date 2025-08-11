Prediksi Harga Bitcoin: Miliarder Michael Saylor Isyaratkan Aksi Beli Besar – Target BTC Selanjutnya Rp16,38 Miliar

Harga Bitcoin hari ini naik ke $120.185 atau sekitar Rp1,96 miliar, mencatat kenaikan lebih dari 1,30% dalam 24 jam terakhir dengan volume perdagangan mencapai $81,65 miliar (sekitar Rp1.337 triliun). Aset kripto terbesar di dunia ini kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2,39 triliun (sekitar Rp39.153 triliun) dengan jumlah sirkulasi mendekati 20 juta BTC.

Michael Saylor, Co-Founder MicroStrategy, kembali memicu sentimen bullish. Perusahaan yang ia pimpin memegang 628.791 BTC senilai $74,21 miliar (sekitar Rp1.215 triliun). Dalam unggahan terbarunya, Saylor menegaskan bahwa akumulasi BTC secara konsisten adalah jalur paling pasti untuk membangun kekayaan.

Banyak analis pasar menafsirkan pernyataan ini sebagai sinyal adanya rencana pembelian besar-besaran lagi. Langkah tersebut berpotensi membawa harga Bitcoin memasuki fase kenaikan baru menuju target ambisius $1 juta (sekitar Rp16,38 miliar) per BTC.

Taruhan Bitcoin Saylor yang Semakin Besar

Data portofolio Saylor menunjukkan bahwa kepemilikan Bitcoin MicroStrategy mencatat keuntungan seumur hidup sebesar 61,04%, dengan harga rata-rata akuisisi $73.290 (sekitar Rp1,2 miliar) per BTC. Pembelian terus dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, terutama saat harga mengalami penurunan. Strategi ini membuat MicroStrategy menjadi perusahaan dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia.

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

Pendekatan akumulasi agresif ini berlangsung di tengah pasokan Bitcoin yang semakin ketat. Efek dari halving dan meningkatnya minat institusi telah mengurangi likuiditas di pasar. Jika MicroStrategy maupun whale lain terus membeli dalam skala besar, kelangkaan pasokan bisa semakin parah — sebuah kondisi yang secara historis sering mendorong lonjakan harga signifikan.

Outlook Teknis Bitcoin (BTC/USD) Mengarah Lebih Tinggi

Bitcoin saat ini menembus formasi bullish flag, sebuah pola kelanjutan tren yang klasik. Harga berhasil melewati resistance flag di $118.500 (sekitar Rp1,94 miliar) dengan dorongan beli kuat dan penutupan harian positif. EMA 50 hari di $114.140 (sekitar Rp1,87 miliar) masih bertahan sebagai level support penting, menjaga tren tetap utuh.

#Bitcoin Technical Outlook 📊

BTC breaks out of bullish flag above $118.5K, holding 50EMA $114.14K support.

RSI 62, MACD bullish crossover.

Targets: $123.25K, $127K

Invalidation: Close < $117.3K#BTC #Crypto #BitcoinPrice pic.twitter.com/AFqMeypxN1 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 11, 2025

Berdasarkan Fibonacci retracement dari $98.194 (sekitar Rp1,6 miliar) hingga $123.248 (sekitar Rp2,02 miliar), BTC telah kembali ke level 23,6% di $117.335 (sekitar Rp1,92 miliar) yang kini menjadi area support baru.

Indikator momentum juga memberikan konfirmasi positif:

RSI berada di 62,64, terus naik namun belum masuk zona overbought.

MACD menunjukkan bullish crossover dengan histogram yang semakin meningkat.

Penutupan harian di atas $120.000 (sekitar Rp1,96 miliar) berpotensi membuka jalan menuju $123.250 (sekitar Rp2,01 miliar) dan bahkan $127.000 (sekitar Rp2,08 miliar).

Strategi Perdagangan Bitcoin dan Level Risiko

Bagi trader yang ingin memanfaatkan momentum ini, struktur breakout memberikan rencana yang cukup jelas:

Entry: Setelah penutupan harian terkonfirmasi di atas $120.000 (sekitar Rp1,96 miliar

Stop-Loss: Di bawah $117.300 (sekitar Rp1,92 miliar)

Take-Profit 1: $123.250 (sekitar Rp2,01 miliar)

Take-Profit 2: $127.000 (sekitar Rp2,08 miliar)

Bias: Tetap bullish selama harga berada di atas $117.300 (sekitar Rp1,92 miliar)

Jika harga kembali masuk ke dalam pola flag, sinyal breakout akan batal dan fokus kembali ke level support EMA 50 di sekitar $114.000 (sekitar Rp1,86 miliar). Konfirmasi volume akan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum kenaikan tetap berlanjut.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) Gabungkan Keamanan Bitcoin dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai Layer 2 pertama berbasis Bitcoin yang menggunakan teknologi Solana Virtual Machine (SVM). Tujuannya adalah memperkuat ekosistem Bitcoin dengan menghadirkan smart contract berkecepatan tinggi, biaya transaksi rendah, pengembangan dApps, serta pembuatan meme coin secara efisien.

Kombinasi keamanan jaringan Bitcoin dan performa Solana membuka peluang baru yang sangat besar, termasuk fitur bridging BTC yang cepat dan mulus.

Proyek ini telah diaudit oleh Consult dan dirancang untuk memberikan skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Minat investor meningkat pesat, dengan presale sudah melampaui $8,3 juta (sekitar Rp136 miliar) dan hanya menyisakan sedikit alokasi token.

Harga token HYPER saat ini berada di $0,012625 (sekitar Rp206), namun akan naik dalam 3 hari ke depan. Investor dapat membeli token HYPER melalui situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan crypto atau kartu bank.

Catatan Akhir

Harga Bitcoin kembali mencatat kenaikan signifikan dengan dukungan sentimen positif dari Michael Saylor. Portofolio MicroStrategy yang terus bertambah menunjukkan keyakinan jangka panjang terhadap BTC. Pola teknikal juga mendukung kelanjutan tren bullish dengan target terdekat di $123.250 dan $127.000. Momentum ini menjadi sinyal kuat bagi investor yang ingin masuk pasar. Aksi beli skala besar dapat mempercepat kenaikan harga.

Kondisi pasar saat ini didukung kelangkaan pasokan akibat efek halving dan pembelian oleh institusi. EMA 50 tetap menjadi level support penting, menjaga tren tetap utuh. RSI dan MACD memberikan konfirmasi positif terhadap kekuatan tren ini. Breakout dari bullish flag menambah potensi kenaikan dalam waktu dekat. Kombinasi faktor teknikal dan fundamental membuat outlook Bitcoin semakin kuat.

Di tengah euforia pasar Bitcoin, peluang di altcoin inovatif seperti Bitcoin Hyper semakin menarik. Dengan kombinasi keamanan jaringan Bitcoin dan kecepatan Solana, proyek ini menawarkan solusi unik untuk ekosistem blockchain. Presale yang sudah melampaui $8,3 juta menunjukkan minat investor yang tinggi. Harga token akan naik dalam beberapa hari, menciptakan urgensi bagi calon pembeli. Potensi pertumbuhan ini membuatnya relevan sebagai diversifikasi portofolio.

Investor yang ingin mengambil posisi di Bitcoin Hyper dapat melakukannya melalui situs resmi. Pembelian bisa dilakukan menggunakan crypto atau kartu bank, membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Token ini dirancang untuk mendukung pengembangan dApps, smart contract, dan meme coin dengan biaya rendah. Audit keamanan oleh Consult menambah tingkat kepercayaan terhadap proyek. Momentum presale ini menjadi waktu yang tepat untuk masuk.

Melihat tren pasar yang mengarah positif dan inovasi dari Bitcoin Hyper, langkah cepat menjadi kunci. Menunda pembelian bisa berarti kehilangan harga terbaik di presale. Dengan prospek jangka panjang yang kuat, potensi keuntungannya tidak hanya pada kenaikan harga awal. Investor berpengalaman pun memanfaatkan fase awal seperti ini untuk posisi strategis. Jangan lewatkan momen ini sebelum presale berakhir. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

