Prediksi Harga Bitcoin: Setelah ATH, Hanya Rp2,12 Miliar yang Menghalangi BTC Menuju Kenaikan Eksponensial ke Rp2,65 Miliar

Harga Bitcoin (BTC) kembali bergerak sesuai dengan proyeksi dalam analisis prediksi harga sebelumnya. Aset kripto ini berhasil menembus resistance di kisaran Rp1,957 miliar ($118.000), mempertahankan momentum bullish di dalam pola Bearish Butterfly, lalu menyentuh Rp2,062 miliar ($124.600) sebelum akhirnya memasuki fase konsolidasi.

Saat artikel ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan di Rp2.041.899.764 ($123.108), naik 0,69% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp40.011 triliun ($2,45 triliun), sementara volume perdagangan hariannya melampaui Rp1.078 triliun ($65 miliar). Perhentian harga di kisaran Rp2,06 miliar ini bukan pertanda pelemahan.

Sebaliknya, ini menunjukkan proses normal pencernaan pasar sebelum pergerakan berikutnya menuju zona pembalikan potensial (Potential Reversal Zone/PRZ) yang berada di antara Rp2,123 miliar dan Rp2,156 miliar ($128.000–$130.000). Di sinilah pola harmonik diperkirakan akan mencapai titik penyelesaian.

Dalam grafik 4 jam, struktur saluran naik (rising channel) masih dominan, mengonfirmasi pola higher high dan higher low yang sehat. Rata-rata pergerakan 50-SMA (Rp1.923.361.762 / $116.394) dan 100-SMA (Rp1.915.292.484 / $114.948) masih berada di bawah aksi harga, memperkuat sinyal bullish. Indikator momentum menunjukkan cerita yang sama: RSI telah melandai ke angka 66, turun dari zona overbought di atas 75. Ini adalah bentuk reset wajar di tengah tren naik sebelum potensi kelanjutan harga.

Outlook Teknikal Bitcoin – Pola Bearish Butterfly Mencapai Titik Kritis

Prediksi harga Bitcoin saat ini masih berada dalam skenario bullish, meskipun dalam jangka menengah pola yang terbentuk memberi bias bearish. Pola harmonik Bearish Butterfly, yang pertama kali diidentifikasi dalam analisis pada 3 Oktober, masih menjadi struktur kunci dari pergerakan harga saat ini.

Pola ini menandakan bahwa meskipun momentum jangka pendek tetap kuat, risiko pembalikan harga akan meningkat seiring Bitcoin mendekati batas atas PRZ.

Pergerakan candlestick terbaru mengonfirmasi hal tersebut. Beberapa candle terakhir menunjukkan tubuh yang lebih kecil dengan sumbu atas yang menonjol. Hal ini menandakan adanya keraguan jangka pendek di antara para pembeli, terutama saat harga mencoba menembus resistance di kisaran Rp2,062 miliar ($124.000).

Secara historis, pola semacam ini kerap menjadi fase jeda yang mendahului dua kemungkinan: kelanjutan breakout ke atas atau koreksi terukur menuju support lokal. Dalam konteks ini, support tersebut berada di kisaran Rp2,009 miliar ($121.140) atau Rp1,957 miliar ($118.500).

Namun, belum terlihat adanya sinyal kelelahan. Tren volume dan arus masuk institusional menunjukkan akumulasi yang terus berlangsung. Rasio pendanaan tetap stabil, menandakan bahwa reli ini tidak murni digerakkan oleh spekulasi. Jika Bitcoin berhasil mempertahankan posisinya di atas Rp2 miliar ($121.000), potensi kenaikan berikutnya ke Rp2,12–2,15 miliar ($128.000–$130.000) menjadi semakin kuat.

Jalan Menuju Rp2,65 Miliar – Skenario Bullish Lanjutan

Jika Bitcoin mampu menembus batas atas Rp2,123 miliar ($128.000) secara tegas, maka struktur harmonik berpotensi gagal. Ini akan membuka jalan untuk reli yang lebih panjang menuju Rp2,653 miliar ($160.000). Breakout semacam ini bukan hanya menjadi sinyal kekuatan teknikal, tetapi juga menjadi konfirmasi psikologis bahwa minat institusional kembali pulih.

Data open interest di CME dan arus masuk ke ETF menunjukkan partisipasi yang meningkat dari investor profesional. Situasi ini sangat berbeda dibandingkan dengan siklus sebelumnya, di mana dominasi investor ritel jauh lebih besar. Saat kondisi makro mulai melonggar dan likuiditas membaik, pola ini mengingatkan pada fase awal bull run Bitcoin tahun 2020–2021.

Bagi para trader, kunci utamanya adalah kesabaran dan disiplin terhadap struktur harga. Selama BTC bertahan di atas Rp2 miliar ($121.000), momentum akan tetap berada di pihak pembeli. Breakout bersih di atas Rp2,062 miliar ($124.600) berpotensi memicu volume pembelian baru dan mendorong harga menuju PRZ.

Jika terjadi penutupan harian yang solid di atas Rp2,156 miliar ($130.000), maka pintu terbuka lebar untuk ekspansi eksponensial. Hal ini bisa membawa Bitcoin menyentuh target besar berikutnya di kisaran Rp2,653 miliar ($160.000) dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Bitcoin dan Peluang Altcoin seperti MAXI

Tren teknikal Bitcoin masih bullish, dengan harga tetap di atas Rp2 miliar dan struktur higher high yang masih terbentuk. Sinyal dari pola Bearish Butterfly menunjukkan bahwa breakout ke atas Rp2,123 miliar bisa jadi pemicu menuju Rp2,65 miliar.

Volume institusional dan open interest di CME menguat, mendukung validitas dari kenaikan yang sedang terjadi. Koreksi kecil di RSI juga mencerminkan proses yang sehat dalam tren naik.

Investor sebaiknya waspada dan disiplin, menunggu konfirmasi penutupan harian di atas Rp2,156 miliar. Itu bisa jadi sinyal kuat bahwa pergerakan besar akan segera dimulai.

