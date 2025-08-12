Prediksi Harga Bitcoin: Kapitalisasi Pasar Kripto Tembus Rp65,54 Kuadriliun Memicu Prospek Bullish

Harga Bitcoin pada Selasa ini bergerak di kisaran Rp1,94 miliar ($118.500), sedikit melemah dari puncak pekan lalu di Rp1,99 miliar ($122.000). Meski terkoreksi, lonjakan tersebut sudah cukup untuk mendorong total kapitalisasi pasar cryptocurrency menembus Rp65,54 kuadriliun ($4 triliun) untuk pertama kalinya.

Salah satu pendorong utama tren ini adalah strategi investasi Michael Saylor. Pekan lalu, perusahaannya kembali membeli 155 BTC senilai Rp294,7 miliar ($18 juta) dengan harga rata-rata Rp1,90 miliar ($116.401) per BTC. Dengan akuisisi ini, total kepemilikan mencapai 628.946 BTC, setara sekitar 3% dari total suplai Bitcoin dan bernilai kurang lebih Rp754,6 triliun ($46 miliar).

Pembelian terbaru ini juga menandai peringatan lima tahun sejak pembelian perdana pada Agustus 2020, ketika perusahaan tersebut menginvestasikan Rp4,09 triliun ($250 juta) untuk membeli 21.454 BTC dengan harga Rp186,8 juta ($11.400) per BTC. Sejak saat itu, harga Bitcoin telah melonjak hampir 960%.

Meskipun jumlahnya lebih kecil dibanding akumulasi 21.000 BTC pada Juli lalu, langkah ini menunjukkan keyakinan yang konsisten. Rekor pembelian berkelanjutan selama lima tahun menjadi jangkar psikologis bagi pasar, sekaligus memperkuat narasi bahwa treasury korporasi dapat berperan strategis dalam menopang permintaan Bitcoin jangka panjang.

Dorongan ETF dan Kenaikan Kepemilikan Korporasi

Selain aksi beli dari Saylor, langkah Trump Media yang kembali mengajukan spot Bitcoin ETF juga menarik perhatian pasar. Perusahaan ini memperbarui dokumen pengajuan ke SEC, menunjuk Crypto.com sebagai kustodian dan Yorkville America Digital sebagai sponsor. Momentum ini bertepatan dengan masuknya arus dana bersih global ke spot Bitcoin ETF senilai Rp4,26 triliun ($260 juta) pekan lalu, di mana Rp4,03 triliun ($246 juta) berasal dari dana ETF di AS.

Trump Media juga mengungkapkan bahwa Bitcoin senilai Rp32,77 triliun ($2 miliar) kini mewakili dua pertiga dari aset likuid mereka. Jika digabungkan dengan permintaan ETF, langkah ini semakin mengurangi suplai yang beredar di pasar, menciptakan dinamika supply-demand yang positif untuk potensi kenaikan harga.

Dukungan Makro dan Faktor On-Chain

Kondisi makro saat ini juga memberikan dorongan positif. Pasar memperkirakan Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada September, yang kemungkinan akan melemahkan nilai dolar AS dan mendorong minat terhadap aset berisiko. Preferensi Trump terhadap Stephen Miran sebagai calon Ketua The Fed—yang dikenal sebagai pendukung kebijakan dolar lemah—menjadi faktor tambahan yang berpotensi mendukung tren bullish.

Data on-chain menunjukkan aktivitas jaringan yang meningkat. Menurut Glassnode, volume biaya transaksi Bitcoin naik 10,3% pekan ini, sementara total volume transfer bertahan di kisaran Rp139,28 triliun ($8,5 miliar). Kenaikan biaya transaksi yang konsisten mengindikasikan adanya permintaan nyata terhadap jaringan, bukan hanya aktivitas spekulatif, sehingga menegaskan kegunaan Bitcoin di luar sekadar pergerakan harga.

Reli Ethereum sebesar 190% dari level terendah April hingga mendekati level puncak 2021 juga ikut memperkuat sentimen pasar. Kenaikan BTC dan ETH yang berlangsung bersamaan biasanya menarik modal lebih luas, menjaga momentum di berbagai cryptocurrency utama tetap sinkron.

Level Teknis dan Struktur Harga Bitcoin (BTC/USD)

Harga Bitcoin saat ini berada di Rp1,94 miliar ($118.515), turun 2,12% dalam 24 jam terakhir, namun tetap di atas SMA 50-hari pada Rp1,87 miliar ($114.373). Pergerakan harga masih berada di antara zona resistance Rp1,95 miliar–Rp2,02 miliar ($119.335–$123.250) dan support garis tren naik dari level terendah Juli.

Ringkasan grafik harian:

Resistance : Rp1,95 miliar–Rp2,02 miliar ($119.335–$123.250) (Fibonacci 23,6% + level puncak sebelumnya)

: Rp1,95 miliar–Rp2,02 miliar ($119.335–$123.250) (Fibonacci 23,6% + level puncak sebelumnya) Support : Rp1,92 miliar ($117.350, garis tren), Rp1,86 miliar ($113.650), Rp1,81 miliar ($110.675)

: Rp1,92 miliar ($117.350, garis tren), Rp1,86 miliar ($113.650), Rp1,81 miliar ($110.675) RSI : 57,9 – sinyal bullish, belum masuk area overbought

: 57,9 – sinyal bullish, belum masuk area overbought MACD: Histogram positif, mendekati potensi bullish crossover

Rejection di area atas dekat Rp1,95 miliar ($119.300) menunjukkan tekanan jual jangka pendek. Jika harga berhasil menembus Rp2,02 miliar ($123.250) secara meyakinkan, target kenaikan selanjutnya berada di Rp2,08 miliar ($127.000) dan Rp2,13 miliar ($130.000). Namun, jika support garis tren jebol, risiko penurunan menuju Rp1,86 miliar ($113.650) meningkat.

Prospek Setup Perdagangan

Skenario Bullish : Penutupan harian di atas Rp2,02 miliar ($123.250) → Target ke Rp2,08 miliar & Rp2,13 miliar; stop-loss di bawah Rp1,92 miliar ($117.350)

: Penutupan harian di atas Rp2,02 miliar ($123.250) → Target ke Rp2,08 miliar & Rp2,13 miliar; stop-loss di bawah Rp1,92 miliar ($117.350) Skenario Bearish: Break di bawah support garis tren → Target ke Rp1,86 miliar ($113.650) & Rp1,81 miliar ($110.675)

Bagi trader baru, kunci utamanya adalah menunggu konfirmasi—baik breakout maupun breakdown—sebelum menempatkan modal, guna mengurangi risiko terjebak pada pergerakan sideways yang tidak menentu.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) Gabungkan Keamanan Bitcoin dengan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) menjadi proyek Bitcoin-native Layer 2 pertama yang menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), dirancang untuk mempercepat ekosistem Bitcoin dengan menghadirkan smart contract berbiaya rendah, aplikasi terdesentralisasi (dApps), hingga pembuatan meme coin dalam waktu singkat.

Kombinasi antara keamanan jaringan Bitcoin dan performa Solana membuka peluang use case yang lebih luas, termasuk integrasi bridge BTC yang mulus.

Pendekatan ini membuat ekosistem Bitcoin berpotensi melayani lebih banyak kebutuhan pengguna, mulai dari transaksi harian hingga proyek berbasis blockchain berskala besar.

Proyek ini telah diaudit oleh Consult dan dibangun dengan fokus pada skalabilitas, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan pengguna. Hasil audit menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keyakinan investor terhadap kelayakan dan keamanan proyek.

Minat investor terhadap $HYPER terus meningkat, dengan presale yang telah melampaui Rp136,0 miliar ($8,3 juta) dan hanya menyisakan alokasi terbatas. Saat ini, token HYPER masih tersedia di harga presale Rp206,7 ($0.012625), namun harga tersebut dijadwalkan naik dalam tiga hari ke depan.

Pembelian HYPER dapat dilakukan langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan crypto maupun kartu bank. Bagi investor yang mengincar proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi dan utilitas nyata, peluang ini menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan sebelum harga presale meningkat pada tahap berikutnya.

Catatan Akhir

Harga Bitcoin yang saat ini bertahan di kisaran Rp1,94 miliar setelah menembus kapitalisasi pasar kripto Rp65,54 kuadriliun menjadi sinyal kuat bahwa tren bullish masih berlanjut. Dukungan dari pembelian korporasi seperti Michael Saylor dan minat ETF spot semakin memperkuat fondasi harga. Dengan sentimen makro yang positif, potensi kenaikan ke Rp2,08 miliar hingga Rp2,13 miliar terbuka lebar jika resistance kunci ditembus. Kondisi ini menjadi momen yang tepat untuk mempertimbangkan diversifikasi ke aset kripto potensial lainnya. Salah satu kandidat terkuat adalah Bitcoin Hyper yang menggabungkan teknologi Bitcoin dan Solana.

Faktor fundamental Bitcoin saat ini tidak hanya berasal dari harga, tetapi juga partisipasi korporasi besar yang terus menambah kepemilikan. Efek jangka panjang dari tren ini adalah semakin terbatasnya suplai yang beredar di pasar. Hal ini menciptakan tekanan harga ke atas yang bisa dimanfaatkan investor dengan strategi yang tepat. Bitcoin Hyper hadir sebagai proyek yang memperluas utilitas Bitcoin melalui ekosistem Layer 2. Dengan presale yang sudah mengumpulkan lebih dari Rp136 miliar, momentum ini patut diperhitungkan.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa Bitcoin masih memiliki ruang untuk naik selama support kunci bertahan. RSI yang belum overbought dan histogram MACD positif menjadi indikasi potensi penguatan lanjutan. Namun, investor juga harus cerdas dalam memanfaatkan momen ini untuk masuk ke proyek dengan fundamental kuat. Bitcoin Hyper menawarkan peluang itu melalui biaya transaksi rendah, skalabilitas tinggi, dan audit keamanan. Kombinasi ini menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari keuntungan jangka panjang.

Presale Bitcoin Hyper saat ini berada pada harga Rp206,7 per token dan akan naik dalam tiga hari ke depan. Hal ini menciptakan urgensi bagi calon investor yang tidak ingin membayar lebih mahal di fase berikutnya. Pembelian dapat dilakukan dengan crypto atau kartu bank melalui situs resmi. Kesempatan ini sangat relevan bagi mereka yang ingin mendapatkan token dengan valuasi awal rendah sebelum listing di bursa. Momentum seperti ini jarang datang dua kali.

Kesimpulannya, pasar kripto sedang berada di fase optimis yang diperkuat oleh kombinasi faktor teknikal, fundamental, dan makro. Bitcoin menjadi penopang utama sentimen, sementara proyek seperti Bitcoin Hyper menawarkan potensi pertumbuhan yang luar biasa di sektor altcoin. Bagi investor yang ingin memaksimalkan peluang, ini saatnya bertindak cepat sebelum harga naik. Bergabunglah di presale Bitcoin Hyper sekarang untuk memanfaatkan momentum bullish ini. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat begitu saja.

