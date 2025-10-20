Prediksi Harga Bitcoin: Kontrak Berjangka BTC Naik 22,76%

Volume kontrak berjangka Bitcoin (BTC) telah mengalami kenaikan sebesar 22,76% ke $81 miliar. Sementara itu, pendiri MicroStrategy memicu optimisme pasar, setelah memberi sinyal akan kembali mengakuisisi Bitcoin.

Bagaimana faktor-faktor di atas akan memengaruhi nilai Bitcoin? Mari kita bahas dalam artikel prediksi harga Bitcoin ini.

Cuitan Michael Saylor Isyaratkan Pembelian Bitcoin Lainnya

Pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, mengunggah cuitan misterius pada Minggu, 19 Oktober, yang mengisyaratkan pembelian Bitcoin lainnya. Postingan tersebut memuji pembelian BTC hipotesis berikutnya, disertai dengan pelacak kepemilikan Bitcoin perusahaan.

Data menunjukkan nilai total kepemilikan BTC Strategy sebesar 640.250 BTC. Nilainya turun menjadi $69 miliar dari puncak sekitar $73 miliar ketika BTC mencapai rekor tertinggi $126.270 atau Rp2,09 miliar (kurs 1 USD = Rp16.586) pada 6 Oktober 2025 lalu.

Pada hari Sabtu, Michael Saylor juga tampil dalam wawancara dengan Mark Moss, CEO Satsuma Technology Plc, sebuah perusahaan kripto dan kecerdasan buatan (AI) terdesentralisasi yang berbasis di Inggris.

Dalam wawancara tersebut, Saylor menjelaskan rincian teknis tentang $STRC, saham preferen abadi Strategy yang diluncurkan pada Juli 2025. Produk tersebut kini memberikan dividen tunai bulanan variabel sebesar 10,25%, didukung oleh Bitcoin yang dijamin 10 kali lipat untuk menghilangkan volatilitas penurunan.

Michael Saylor explains how Strategy is stripping away the volatility of Bitcoin to provide investors with a 10.25% dividend treasury credit instrument, $STRC. pic.twitter.com/bpQliXMLhd — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 18, 2025

Dengan menetapkan kisaran harga antara $99 dan $101, serta menyesuaikan imbal hasil secara dinamis, $STRC mempertahankan stabilitas dekat nilai nominal, memungkinkan MicroStrategy untuk mengoptimalkan aset kas tanpa perlu melikuidasi.

Trader Jangka Pendek BTC Tingkatkan Posisi Meski Ada Pemulihan Akhir Pekan

Harga Bitcoin naik 1,5% pada Minggu, dengan kenaikan yang tertahan di bawah $109.000. Kendati terdapat sinyal bullish baru dari Saylor di hari yang sama, metrik derivatif menunjukkan bahwa trader jangka pendek BTC sedang mempersiapkan diri untuk aksi penurunan lebih lanjut, menentang pemulihan akhir pekan.

Data CoinGlass mencatat volume perdagangan berjangka Bitcoin meningkat 22,76% menjadi $81,08 miliar, sementara Open Interest hanya naik 0,59% menjadi $69,1 miliar.

Peningkatan volume yang signifikan dengan Open Interest yang relatif stabil menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas perdagangan berasal dari penutupan posisi existing dibanding pembukaan posisi baru.

Tanpa peningkatan signifikan dalam posisi BTC terbaru, pemulihan akhir pekan mungkin hanya terjadi sementara.

SUBBD: Presale $SUBBD Tembus $1,2 Juta, Keyakinan Investor Web3 Meningkat

Kinerja Bitcoin yang kurang memuaskan selama beberapa minggu terakhir telah mendorong minat investor menuju proyek-proyek baru. Salah satu proyek baru yang masih dalam tahap presale dan berpotensi memberikan pengembalian masif kepada para investor adalah SUBBD.

SUBBD adalah proyek berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menyediakan platform untuk memonetisasi konten bagi para kreator, influencer, maupun merek dagang. Dengan dukungan berbagai alat bertenaga AI, kreator dapat dengan lebih mudah untuk memproduksi konten dan menyesuaikan alur untuk memonetisasi kontennya.

Proyek ini dirancang untuk mengatasi sejumlah permasalah yang kerap ditemukan di industri kreator konten. Ini meliputi sistem pembayaran yang tidak transparan hingga dukungan terhadap alat AI canggih.

Dengan SUBBD, para kreator tidak perlu lagi berpindah-pindah platform untuk menggunakan alat bertenaga AI. Mereka juga dapat menentukan sendiri bagaimana para penggemarnya dapat terhubung secara lebih intens menggunakan token $SUBBD.

SUBBD memiliki 250 juta+ pengikut gabungan, yang menjadi modal berharga untuk meningkatkan adopsi di masa depan. Peluncuran token $SUBBD akan memberikan banyak manfaat kepada para pemegangnya, termasuk kreator dan pelanggan di platform SUBBD.

Kegunaan Token $SUBBD

Berikut ini beberapa kasus penggunaan inovatif token $SUBBD di dalam platform SUBBD:

Akses ke berbagai konten eksklusif

Manfaat staking VIP

Diskon biaya berlangganan di platform

Pengganda platform XP

Program loyalitas dan reward

Akses beta awal ke fitur-fitur terbaru

Bagi para kreator, token $SUBBD merupakan pintu untuk menuju ke ‘dunia lain’. Dengan token tersebut, para kreator dapat mengakses alat bertenaga AI canggih, termasuk memanfaatkan fitur seperti pembuatan profil AI, AI Voice Note, AI Video, dan LiveStreaming AI.

Tokenomics SUBBD

SUBBD telah menetapkan pendistribusian token untuk mengembangkan proyek sekaligus menstabilkan harga token $SUBBD di masa depan. Berikut ini tokenomics SUBBD selengkapnya:

Total Pasokan Token: 1.000.000.000 $SUBBD

Pemasaran 30%

Pengembangan produk 20%

Likuiditas bursa 18%

Imbalan staking 5%

Airdrop 10%

Imbalan komunitas 7%

Perbendaharaan 5%

Imbalan kreator 5%

Presale SUBBD: Momentum Kuat untuk Mendorong SUBBD Listing di Bursa

Presale crypto SUBBD telah mendapatkan momentum yang kuat, dengan mengumpulkan lebih dari $1,2 juta sejauh ini. Token $SUBBD sendiri saat ini masih ditawarkan dengan harga diskon, $0,056725, jauh dari target harga listing di bursa yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, investor presale berpotensi mendapatkan pengembalian tinggi karena $SUBBD disebut sebagai salah satu koin yang berpotensi naik setelah listing di bursa-bursa teratas.

Anda dapat membaca artikel kami mengenai prediksi harga SUBBD untuk mendapatkan referensi tentang potensi dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan nilai $SUBBD.

Para investor presale bahkan berpeluang mendapatkan keuntungan pasif sekalipun token belum listing di bursa. SUBBD menyediakan fitur staking dengan nilai imbalan statis sebesar 20%. Fitur tersebut dapat langsung digunakan ketika pembelian token $SUBBD berhasil.

Baca artikel kami tentang cara beli SUBBD untuk mendapatkan panduan komprehensif membeli token $SUBBD dengan aman.

Segera kunjungi situs web presale SUBBD sehingga Anda dapat membeli token $SUBBD dengan harga terendah. Harga token akan naik dalam waktu kurang dari 48 jam karena presale akan memasuki putaran baru.

