Prediksi Harga Bitcoin: Apakah BTC Bisa Pulih Setelah Uji $112K (Rp1,81 Miliar) dan Proyeksi Rp16 Miliar?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Harga Bitcoin saat ini berada di kisaran $114.390 atau sekitar Rp1.849.390.540, mengalami kenaikan hampir 1% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian tercatat mendekati $69,6 miliar atau sekitar Rp1.127 triliun. Aset kripto terbesar di dunia ini memiliki kapitalisasi pasar senilai $2,27 triliun atau sekitar Rp36.775 triliun, dengan total pasokan beredar sebanyak 19,9 juta BTC dari maksimal 21 juta.

Meskipun terjadi pemulihan dalam beberapa hari terakhir, grafik menunjukkan bahwa BTC masih kesulitan bertahan di atas zona support jangka pendek.

Outlook Teknis Bitcoin (BTC/USD): Level Penting yang Harus Diperhatikan

Dari sisi teknikal, prediksi harga Bitcoin masih cenderung bearish karena BTC telah menembus ke bawah rata-rata pergerakan 50 harinya di level $116.033 atau sekitar Rp1.876.246.138, yang kini berubah menjadi area resistance. Penolakan harga yang terjadi di sekitar $124.450 (Rp2.013.487.700) membentuk pola bearish engulfing candle, mengindikasikan melemahnya momentum setelah reli yang terjadi pada bulan Juli.

Saat ini, perhatian para trader tertuju pada neckline dari pola head-and-shoulders yang terbentuk di sekitar level $112.000 atau Rp1.812.832.000. Jika harga menembus ke bawah level ini, maka potensi penurunan lebih lanjut menuju $108.000 (Rp1.747.488.000) dan bahkan $105.150 (Rp1.701.681.900) bisa semakin besar, sesuai dengan proyeksi pergerakan dari TradingView.

Sinyal momentum turut memperkuat pandangan hati-hati ini. Indikator MACD telah bergerak ke zona negatif, sementara RSI yang berada di level 44 masih menyisakan ruang untuk penurunan lanjutan. Kemunculan beberapa candle bearish berturut-turut menyerupai pola “three black crows”, yang umumnya menjadi indikasi koreksi yang lebih dalam.

Namun secara struktur jangka panjang, situasi masih belum terlalu mengkhawatirkan. Sejak bulan Juni, Bitcoin masih berhasil mempertahankan pola higher low, dengan kemunculan candle doji berbadan kecil di kisaran $113.000 (Rp1.828.018.000) yang menunjukkan adanya keraguan di pasar alih-alih kepanikan jual.

Jika pembeli mampu mendorong harga menembus kembali ke atas $116.150 (Rp1.878.834.900), maka peluang untuk naik ke $120.900 (Rp1.959.101.400) dan $124.450 akan terbuka. Bahkan, breakout di atas level ini berpotensi mendorong BTC menuju $127.540 (Rp2.064.389.440) dan target utama di $130.000 atau sekitar Rp2.104.180.000.

Fundamental: Proyeksi $1 Juta dari Brian Armstrong

Meski indikator teknikal menunjukkan sinyal kehati-hatian dalam jangka pendek, faktor fundamental masih sangat mendukung pergerakan bullish. CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyampaikan pada 20 Agustus bahwa ia memperkirakan harga Bitcoin dapat mencapai $1 juta per koin atau sekitar Rp16,186 miliar pada tahun 2030.

JUST IN: Coinbase CEO Brian Armstrong predicts Bitcoin will reach $1,000,000 by 2030. pic.twitter.com/rT95DfJbTG — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 20, 2025

Armstrong menjelaskan bahwa ini adalah “perkiraan kasarnya”, yang didasarkan pada peningkatan adopsi, inovasi, serta perkembangan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan eksponensial.

Meskipun tidak ada model matematis pasti yang mendukung pernyataan ini, Armstrong menegaskan bahwa arah jangka panjang Bitcoin tetap kuat. Pasokan yang semakin terbatas dan penggunaan yang semakin luas menjadi dasar optimisme bagi investor jangka panjang, bahkan di tengah volatilitas jangka pendek.

Strategi untuk Trader dan Investor

Bagi trader, pendekatan yang digunakan sangat jelas: penutupan harga di atas $116.000 membuka peluang untuk posisi long menuju area $124.000–$130.000, sedangkan penutupan di bawah $112.000 memberikan sinyal untuk membuka posisi short dengan target ke $108.000.

Bagi investor, ini merupakan zona akumulasi dalam tren bull market yang lebih besar. Terlepas dari apakah harga akan menguji ulang ke $108.000 atau naik ke $130.000 dalam waktu dekat, prospek beberapa tahun ke depan menunjukkan potensi kenaikan yang berkelanjutan.

Pernyataan Armstrong mengenai proyeksi $1 juta menegaskan bahwa para pemimpin industri kini memandang Bitcoin bukan lagi sekadar aset spekulatif, melainkan sebagai fondasi utama dalam sistem keuangan digital masa depan.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Gabungkan Keamanan Bitcoin dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) saat ini sedang menjadi sorotan karena menghadirkan inovasi sebagai proyek Layer 2 pertama berbasis Bitcoin yang dibangun menggunakan Solana Virtual Machine (SVM). Tujuan utama proyek ini adalah memperluas ekosistem Bitcoin dengan menghadirkan fitur-fitur mutakhir seperti smart contract berbiaya rendah, aplikasi terdesentralisasi (dApps) super cepat, serta kemampuan untuk menciptakan meme coin langsung di jaringan berbasis Bitcoin.

Dengan memadukan keamanan Bitcoin yang telah teruji dengan framework Solana yang sangat efisien dan cepat, Bitcoin Hyper menciptakan peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa potensi penerapannya termasuk:

Proses bridging Bitcoin antar jaringan yang lebih cepat dan aman.

Pengembangan dApp berskala besar dengan biaya rendah.

Dukungan terhadap penciptaan dan peluncuran token baru dalam waktu singkat.

Tim pengembang menekankan pentingnya kepercayaan dan skalabilitas. Untuk itu, Bitcoin Hyper telah menjalani proses audit menyeluruh oleh tim keamanan blockchain ternama yaitu Consult, sehingga memberi jaminan kepada investor bahwa fondasi proyek ini solid dan transparan.

Antusiasme Investor Meningkat: Presale Lampaui Rp175 Miliar

Minat pasar terhadap Bitcoin Hyper terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, presale telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $10,8 juta atau sekitar Rp174.808.800.000, menjadikannya salah satu presale kripto dengan pertumbuhan tercepat di tahun 2025.

Harga token HYPER saat ini masih berada di kisaran $0.012755, setara dengan Rp206 per token (berdasarkan kurs Rp16.186/USD). Namun, perlu dicatat bahwa harga ini akan terus meningkat seiring dengan berjalannya tahap presale berikutnya. Dengan alokasi yang semakin menipis, ini menjadi peluang penting bagi investor awal untuk mendapatkan harga terbaik sebelum peluncuran resmi.

Investor dapat membeli token HYPER langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper. Metode pembayaran yang didukung termasuk berbagai jenis aset kripto maupun kartu debit/kredit perbankan.

Catatan Akhir: BTC dan Bitcoin Hyper Menjadi Sorotan Utama

Harga Bitcoin masih menunjukkan ketidakpastian jangka pendek dengan tantangan di zona $116.000, namun struktur jangka panjang tetap bullish. Indikator teknikal seperti MACD dan RSI mengisyaratkan kewaspadaan, tetapi tidak ada tanda kuat terjadinya aksi jual panik. Konsolidasi ini justru memberi peluang emas bagi investor untuk masuk di zona diskon.

Dari sisi fundamental, proyeksi jangka panjang dari CEO Coinbase memberikan sentimen positif yang kuat. Target $1 juta atau sekitar Rp16 miliar per BTC pada 2030 mendorong kepercayaan investor terhadap masa depan Bitcoin. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan harga hanyalah soal waktu, bukan kemungkinan.

Di tengah fase konsolidasi ini, presale Bitcoin Hyper tampil sebagai opsi menarik. Teknologi Layer 2 berbasis SVM di atas jaringan Bitcoin memberikan keunggulan unik dalam kecepatan, biaya transaksi, dan skalabilitas. Audit keamanan yang transparan dari tim Consult juga memperkuat kredibilitas proyek ini di mata investor.

Minat investor terhadap Bitcoin Hyper sudah sangat tinggi, terbukti dari dana presale yang telah melampaui Rp175 miliar. Harga yang masih murah dan ketersediaan token yang semakin menipis menciptakan momentum presale yang sulit untuk diabaikan. Investor jangka panjang bisa memanfaatkan fase ini untuk positioning sebelum HYPER resmi listing.

Kini saatnya bertindak. Jika Anda percaya pada potensi Bitcoin dan masa depan Layer 2, bergabunglah dalam presale Bitcoin Hyper sebelum harga naik. Dapatkan akses awal dan maksimalkan potensi ROI Anda sekarang juga. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Ingin jadi yang pertama tahu tentang update harga Bitcoin, kabar penting presale HYPER, dan peluang altcoin lainnya? Gabung ke Grup Telegram Resmi Crypto News Indonesia sekarang juga! Di dalam grup ini, Anda bisa berdiskusi langsung dengan sesama investor, mendapatkan sinyal teknikal, dan info eksklusif yang tidak tersedia di artikel biasa. Tim kami juga sering membagikan breaking news dan promo-promo kripto potensial. Jangan lewatkan momentum penting hanya karena telat info. Klik dan bergabung hari ini!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.