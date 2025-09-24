BTC Tidak Lagi Mendominasi, 3 Altcoin Jadi Sorotan di Musim Altcoin: XRP, Solana, Bitcoin Hyper

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 24, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar kripto menunjukkan perubahan signifikan pada akhir September 2025. Dominasi tunggal Bitcoin mulai bergeser, menandakan altcoin season yang semakin dekat. Tiga aset kripto yang menjadi sorotan utama adalah XRP, Solana, dan Bitcoin Hyper.

Indeks altcoin season dari CoinMarketCap per 24 September mencatat skor 68/100. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan ambang 75 yang menandai altcoin season penuh, tetapi tren menunjukkan pergerakan kuat menuju dominasi altcoin.

Dominasi pasar juga mencerminkan pola pergeseran modal. Bitcoin kini menguasai 57,9% (naik 0,77%), Ethereum turun ke 12,9% (turun 1,59%), sementara kategori Others naik ke 29,2% (naik 0,81%). Data ini mengisyaratkan aliran modal menuju altcoin alternatif semakin nyata.

Kondisi ini didorong oleh kombinasi faktor makro, perkembangan regulasi, serta meningkatnya arus dana institusional. Investor, baik institusi maupun ritel, kini mencari aset yang berpotensi melampaui Bitcoin pada fase pasar berikutnya.

Ripple (XRP): Roadmap XRPL dan Dukungan Institusional Dorong Optimisme

Ripple (XRP) menempati posisi penting di altcoin season kali ini. Meski harga turun 1,34% dalam 24 jam terakhir, fundamental proyek justru semakin kuat. Per 24 September 2025, harga XRP berada di $2,81 atau sekitar Rp46.814 (kurs Rp16.658/USD).

XRP memiliki kapitalisasi pasar $168,07 miliar dengan volume perdagangan harian $5,4 miliar. Nilai ini menandai lonjakan 39,69% dalam aktivitas harian, menunjukkan meningkatnya likuiditas meskipun harga terkoreksi. Pasokan beredar mencapai 59,77 miliar XRP dari total maksimum 100 miliar, setara dengan 59,77% dari total suplai.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.87 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.25% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -5.46% Xrp Kapitalisasi Pasar $287.42B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Berita terbaru memperlihatkan roadmap XRPL yang menghadirkan fitur lending di level protokol, teknologi zero-knowledge untuk privasi, serta tokenisasi tingkat lanjut. Fitur ini dirancang untuk memperkuat dukungan terhadap institusional DeFi.

Produk baru mXRP juga resmi diluncurkan di XRPL. Inovasi ini memberi peluang bagi pemegang XRP untuk memperoleh imbal hasil 6–8% sekaligus membuka akses ke ekosistem DeFi Ethereum melalui sidechain EVM.

Ripple semakin memperkuat ekosistem institusional dengan volume stablecoin lebih dari $1 miliar, integrasi compliance tools, serta peluncuran protokol lending native. Dukungan institusi terus tumbuh, didorong pula oleh arus dana ETF dan kemitraan besar. Fokus pasar kini mengarah ke level resistance krusial di $3,10 (sekitar Rp51.640).

XRP menghadirkan kombinasi kuat antara utilitas global, roadmap teknis yang agresif, dan dukungan institusional yang berkelanjutan. Faktor ini menegaskan posisinya sebagai salah satu altcoin utama untuk diamati di fase pasar berikutnya.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Solana (SOL): Aktivitas DeFi dan Potensi ETF Jadi Pendorong Utama

Solana (SOL) kembali menjadi salah satu aset paling dinamis di pasar altcoin. Harga terbaru per 24 September 2025 berada di $207,14 atau sekitar Rp3.452.700, meski turun 3,97% dalam 24 jam terakhir.

Kapitalisasi pasar Solana mencapai $112,53 miliar dengan volume perdagangan $8,1 miliar dalam 24 jam terakhir. Aktivitas ini setara dengan 30,28% peningkatan volume, menegaskan bahwa minat investor tetap kuat meski harga terkoreksi. Pasokan beredar tercatat 543,27 juta SOL dari total 610,31 juta SOL.

Nama Koin Solana (SOL) Solana Harga $220.41 Solana ATH $294.16 (January 19, 2025) Solana Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.05% Solana Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.58% Solana Kapitalisasi Pasar $129.75B Sirkulasi Pasokan 588.68M

Solana (SOL) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Solana terus menunjukkan momentum positif dari sisi ekosistem. Arus masuk modal mencapai $203,2 juta hanya dalam tiga bulan, memperkuat perannya di sektor DeFi dan aktivitas on-chain. Tingkat throughput tinggi blockchain Solana bahkan menarik penerbitan stablecoin besar, dengan $750 juta USDC dicetak hanya dalam satu hari. Fakta ini menantang dominasi Ethereum dalam pasar stablecoin.

Selain itu, potensi persetujuan ETF Solana dan rencana peluncuran kontrak berjangka di CME turut meningkatkan minat institusional. Integrasi Solana ke dalam fitur crosschain swaps PancakeSwap juga memperluas interoperabilitas, memungkinkan pertukaran token lintas tujuh blockchain dengan lebih mudah.

Namun, aktivitas whale transfer senilai $836 juta menimbulkan kekhawatiran volatilitas. Meski demikian, pola historis menunjukkan Solana kerap mampu pulih setelah periode tekanan besar.

Analis melihat potensi kenaikan ke level $250 hingga $300 (Rp4.164.500 – Rp4.997.400) jika ETF disetujui dan aliran dana institusional terus meningkat. Hal ini menjadikan Solana sebagai salah satu altcoin yang wajib diantisipasi pada altcoin season mendatang.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Bitcoin Hyper (HYPER): Presale Hampir Tembus $18 Juta, Prospek ROI Tetap Tinggi

Bitcoin Hyper (HYPER) tetap menjadi bintang baru di pasar presale. Proyek ini mengusung konsep layer 2 untuk Bitcoin dengan integrasi Solana Virtual Machine (SVM), menghadirkan transaksi cepat, biaya rendah, dan keamanan setara jaringan Bitcoin.

Per 24 September 2025, HYPER sudah berhasil menggalang dana $17.950.806,39 dari target $18.015.745,38. Angka ini setara dengan Rp299,1 miliar, menegaskan minat investor yang sangat tinggi terhadap proyek ini.

Harga presale saat ini berada di $0.012965 atau sekitar Rp216. Dengan prediksi harga bisa mencapai $0.21 (Rp3.498) pada akhir tahun, potensi imbal hasil mencapai lebih dari 16 kali lipat.

No one's catching $HYPER in this beast,



This L2 is moving faster than light. ⚡️ pic.twitter.com/NWs66FrJik — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 23, 2025

Investor dapat membeli HYPER langsung melalui website resmi menggunakan ETH, USDT, maupun kartu kredit. Mekanisme pembelian yang mudah dan fokus proyek pada ekspansi ekosistem Bitcoin membuat HYPER tampil sebagai salah satu peluang terbesar di altcoin season ini.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Baru Mau Join Presale Bitcoin Hyper? Panduan Ini Wajib Dibaca!

Masih bingung cara ikut presale Bitcoin Hyper dengan aman? Jangan sampai salah langkah! Apalagi dengan tingginya minat investor dan target hampir tercapai, waktu Anda makin terbatas. Mulai dari pembayaran via ETH hingga kartu kredit, semua dibahas lengkap. Bagi Anda yang serius ingin masuk lebih awal ke proyek berpotensi 16x ini, langsung saja baca Cara Beli Bitcoin Hyper – Panduan Lengkap Beli dengan Aman agar tidak ketinggalan momentum emas ini.

Jangan Lewatkan Ini! Prospek Bitcoin Hyper Bisa Lebih dari 16x Lipat!

Jika Anda baru pertama kali mendengar soal Bitcoin Hyper, sekarang saat yang tepat untuk mengenalnya lebih dalam. Dengan pendekatan inovatif layer-2 untuk Bitcoin dan adopsi Solana Virtual Machine, proyek ini jadi favorit baru di kalangan investor. Banyak analis memprediksi potensi ROI hingga 1.600% sebelum akhir tahun. Ingin tahu seberapa besar peluang cuan Anda jika masuk lebih awal? Baca selengkapnya di Prediksi Harga Bitcoin Hyper Tahun 2025–2030 dan siapkan strategi Anda sebelum presale ditutup.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Altcoin Season Menghangat, Bitcoin Hyper Hadirkan Peluang Nyata

Dominasi Bitcoin memang masih kuat, tapi perlahan digeser oleh altcoin seperti XRP dan Solana yang menunjukkan fundamental kokoh. Indeks altcoin season yang mendekati ambang 75 dan peningkatan volume perdagangan menjadi sinyal kuat masuknya fase baru di pasar kripto.

XRP didukung roadmap XRPL, fitur mXRP, dan arus dana institusional yang kian besar. Sementara Solana terus menunjukkan kekuatan on-chain, volume tinggi, dan potensi persetujuan ETF sebagai pendorong harga.

Namun dari semua itu, Bitcoin Hyper mencuri perhatian dengan kenaikan presale hampir tembus $18 juta. Proyek ini menawarkan kombinasi menarik antara teknologi layer-2, ekosistem Solana, dan basis keamanan Bitcoin.

Dengan harga presale hanya Rp216 dan proyeksi naik ke Rp3.498, peluang profit sangat besar untuk early adopter. Waktu terus berjalan dan kuota presale semakin terbatas, jadi inilah momen ideal untuk bergabung sebelum hype besar terjadi di pasar.

Jika Anda mencari aset dengan potensi puluhan kali lipat dalam altcoin season kali ini, Bitcoin Hyper layak masuk radar utama investasi Anda. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Jangan hanya jadi penonton di musim altcoin ini. Jika Anda ingin tahu lebih awal soal breakout XRP, pergerakan SOL, dan kabar terbaru dari presale seperti Bitcoin Hyper, maka tempat terbaiknya adalah komunitas kami. Kami bagikan analisis harian, peluang presale, hingga sinyal pasar langsung ke Telegram. Jangan sampai terlambat ambil posisi karena ketinggalan info. Klik untuk join Crypto News Indonesia Official Telegram sekarang dan mulai cuan bareng komunitas!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.