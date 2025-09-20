FRB Turunkan Suku Bunga Sebesar 0,25% tapi Pasar BTC Tetap Tenang: Fokus Investor Mulai Bergeser ke Proyek Pertumbuhan Baru

Penulis SEO Asreti Penulis SEO Asreti Tentang Penulis Asreti Susanti, penulis crypto berpengalaman dengan 2 tahun di industri kripto. Menyajikan konten berkualitas tinggi tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan tren pasar terkini. Karya-karya... Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 20, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Federal Reserve Amerika Serikat (FRB) secara resmi memangkas suku bunga acuannya sebesar 0,25% pada 18 September 2025, sesuai dengan prediksi mayoritas pelaku pasar. Target suku bunga baru kini berada dalam kisaran 4,00% hingga 4,25% per tahun.

Menurut data dari platform penyedia informasi crypto CoinGecko, pasar merespons keputusan ini dengan tenang. Harga Bitcoin (BTC) dan sebagian besar crypto utama lainnya tetap stabil tanpa pergerakan besar pasca pengumuman tersebut.

Penurunan Suku Bunga Didorong oleh Melemahnya Data Ekonomi

Langkah pemangkasan suku bunga ini tidak lepas dari laporan revisi data ketenagakerjaan oleh Departemen Tenaga Kerja AS. Laporan terbaru mengungkap bahwa selama 12 bulan hingga Maret, jumlah lapangan kerja yang tercipta ternyata lebih rendah 911.000 dibandingkan laporan awal.

Melalui pernyataan resminya, FRB menyoroti bahwa ketidakpastian terhadap prospek ekonomi masih sangat tinggi. Tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 2,9%, masih melampaui target jangka panjang FRB yaitu 2%. Namun, kekhawatiran terhadap risiko resesi tampaknya menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini.

Di sisi lain, Gubernur baru FRB, Steven Milan, menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengusulkan penurunan suku bunga yang lebih agresif sebesar 0,50% dan memberikan suara menentang keputusan yang diambil.

FRB memiliki mandat ganda untuk menjaga stabilitas harga (inflasi rendah) dan mencapai tingkat pekerjaan penuh. Kedua misi ini saat ini berada dalam tekanan, sehingga memaksa otoritas moneter untuk melakukan penyesuaian kebijakan.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Meningkatnya Perhatian terhadap Altcoin Generasi Baru di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Ketika ketidakpastian makroekonomi meningkat, investor tidak hanya fokus pada Bitcoin dan Ethereum (ETH), tetapi mulai melirik proyek-proyek altcoin yang menjanjikan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Salah satu proyek yang kini mulai menjadi sorotan adalah Bitcoin Hyper (HYPER), sebuah solusi Layer-2 untuk ekosistem Bitcoin. Tujuan utama proyek ini adalah mengatasi berbagai tantangan mendasar dalam jaringan Bitcoin seperti kecepatan transaksi yang lambat dan biaya transfer yang tinggi.

Bitcoin Hyper juga dirancang untuk mengintegrasikan fungsionalitas smart contract langsung ke dalam ekosistem Bitcoin, yang selama ini lebih identik dengan Ethereum.

Informasi mendalam mengenai use case dan skenario penggunaan Bitcoin Hyper dapat ditemukan di whitepaper resmi yang tersedia di situs proyek tersebut.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Presale Bitcoin Hyper Menyentuh Rp284 Miliar: Potensi Staking Jadi Magnet Investor Baru

Minat terhadap proyek Bitcoin Hyper (HYPER) meningkat drastis seiring progres presale yang nyaris menyentuh batas harga berikutnya. Berdasarkan data terbaru dari situs resmi, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana sebesar $17.117.883,88 atau sekitar Rp284.298.047.930 (dengan kurs 1 USD = Rp16.606). Target maksimal untuk tahap ini adalah $17.218.298,64, yang berarti hanya tersisa kurang dari $101.000 sebelum harga naik ke level berikutnya.

Harga token saat ini adalah $0.012945 atau sekitar Rp214 per HYPER, menjadikannya salah satu aset digital dengan valuasi awal paling kompetitif di kategori Layer-2 untuk Bitcoin.

Presale ini bukan hanya menarik dari sisi harga, tetapi juga dari sisi mekanisme staking yang disiapkan oleh tim pengembang. Investor awal yang membeli token pada masa presale dapat langsung melakukan staking dan memperoleh yield tinggi dalam bentuk imbal hasil tahunan (APY).

Meskipun angka APY resmi belum dipublikasikan, komunitas mulai mengantisipasi potensi reward di atas rata-rata, mengingat pendekatan inovatif proyek terhadap efisiensi jaringan dan smart contract berbasis Bitcoin.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Isu Keamanan dan Validasi: Komunitas Terbelah tapi Audit Menambah Kredibilitas

Seiring meningkatnya sorotan terhadap Bitcoin Hyper, muncul pula keraguan di sebagian komunitas crypto. Beberapa pengguna di forum dan media sosial menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin terlalu menjanjikan di awal dan belum memiliki reputasi jangka panjang. Tuduhan seperti ini umum terjadi di fase awal banyak proyek presale, terutama yang menawarkan APY tinggi dan roadmap agresif.

Namun, tim Bitcoin Hyper sudah mengambil langkah preventif untuk menanggapi isu tersebut. Salah satu langkah krusial adalah menyelesaikan proses audit keamanan dari pihak ketiga independen. Audit ini bertujuan mengevaluasi kontrak pintar, sistem staking, serta manajemen token agar tidak rentan terhadap eksploitasi atau manipulasi.

Dengan selesainya proses audit, kepercayaan pasar mulai membaik. Volume wallet baru yang membeli HYPER dalam 24 jam terakhir meningkat, dan komunitas resmi di Telegram serta Discord mengalami lonjakan aktivitas signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat muncul keraguan, pendekatan transparan dari tim Bitcoin Hyper berhasil memperkuat reputasi proyek di mata investor retail.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Cara Membeli Bitcoin Hyper dan Bergabung dalam Presale

Investor yang ingin berpartisipasi dalam presale Bitcoin Hyper dapat melakukannya langsung melalui situs resmi proyek. Platform pembayaran yang diterima antara lain ETH, USDT, dan sejumlah kartu kredit utama. Setelah pembelian, token HYPER dapat disimpan di wallet pribadi dan langsung di-staking untuk mulai menghasilkan reward. Anda juga bisa membaca artikel cara beli Bitcoin Hyper berikut ini!

Situs juga menyediakan kalkulator staking yang memudahkan calon investor menghitung potensi imbal hasil berdasarkan jumlah token yang dimiliki dan durasi staking yang dipilih. Fitur ini menjadi nilai tambah, terutama bagi investor pemula yang ingin memahami lebih dalam sebelum terjun ke strategi DeFi di ekosistem Bitcoin. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.