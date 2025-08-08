Bitcoin Kembali ke Rp1,90 Miliar Setelah Penandatanganan EO, Layer-2 Bitcoin Hyper Tercepat Dapat Suntikan Whale, Pendanaan Hampir Rp130 Miliar

Bitcoin (BTC) berhasil kembali menyentuh level Rp1.902.484.000 (setara $117.000) sebelum akhirnya turun ke Rp1.884.232.000 ($116.000) setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani executive order yang mengizinkan crypto dimasukkan ke dalam rencana pensiun 401(k). Kebijakan ini langsung memicu lonjakan harga aset digital.

Pada saat yang sama, proyek Layer-2 Bitcoin tercepat, Bitcoin Hyper (HYPER), mencatat lonjakan pendanaan presale mendekati Rp130 miliar ($8 juta) setelah satu transaksi besar dari seorang whale menyuntikkan modal segar – menjadi sinyal kuat bahwa investor bermodal besar mulai masuk.

Bitcoin Hyper dibangun untuk membuat Bitcoin dapat diprogram melalui Solana Virtual Machine (SVM) dengan tetap mempertahankan keamanan layer dasar BTC. Proyek ini bertujuan membuka era baru DeFi, gaming, dan aplikasi on-chain yang didukung penuh oleh Bitcoin.

Harga token HYPER saat ini berada di Rp203,99 ($0.012575), namun harga ini akan otomatis naik ketika hitungan mundur 24 jam di ronde penjualan saat ini berakhir.

Rp141.392 Triliun Aset 401(k) Bisa Jadi Sumber Dukungan Baru Crypto, Bitcoin Hyper Berpotensi Diuntungkan

Undang-undang GENIUS Act yang disahkan bulan lalu memberikan kejelasan regulasi yang sudah lama dinantikan untuk stablecoin. Aturan ini menetapkan panduan terkait penerbitan, cadangan, dan hak penebusan. Kepastian ini menjadi kemenangan besar bagi seluruh sektor karena menghapus area abu-abu regulasi yang selama ini membuat institusi ragu masuk.

Kini, executive order baru yang ditandatangani Presiden Trump pada Kamis lalu melangkah lebih jauh dengan memberikan izin resmi bagi rencana pensiun 401(k) untuk berinvestasi di crypto.

Donald Trump opens US 401Ks to crypto and private equity investments https://t.co/7oKJvaRUA9 — Finance News (@ftfinancenews) August 7, 2025

Berdasarkan data terbaru Investment Company Institute, hingga akhir kuartal pertama 2025, masyarakat Amerika menyimpan aset senilai Rp198.274 triliun ($12,2 triliun) di rencana kontribusi pensiun berbasis perusahaan, dengan Rp141.392 triliun ($8,7 triliun) di antaranya berada di 401(k).

Artinya, alokasi kecil antara 1% hingga 5% dari penyedia pensiun besar saja sudah mampu mengalirkan arus modal jangka panjang yang stabil ke crypto – berbeda dengan arus spekulatif dari investor ritel, karena kontribusi 401(k) dilakukan secara otomatis setiap kali karyawan menerima gaji.

Pasar merespons cepat, dengan valuasi total aset digital global naik menjadi Rp64.518 triliun ($3,97 triliun) dalam 24 jam terakhir atau meningkat 2,7%, sementara volume perdagangan harian melonjak ke Rp2.633 triliun ($162 miliar), menurut data CoinGecko.

Bitcoin tetap menjadi target utama arus dana institusi, dengan permintaan ETF dan pembelian korporasi yang mendorong valuasinya berada di enam digit tahun ini. Situasi ini membuat analis seperti Tom Lee dari Fundstrat tetap mempertahankan prediksi bahwa BTC akan mencapai Rp3,25 miliar–Rp4,06 miliar ($200.000–$250.000) sebelum akhir tahun.

Dengan sentimen pasar yang semakin bullish, bukan hanya Bitcoin yang menarik modal – Layer-2 tercepat miliknya yang akan segera meluncur, Bitcoin Hyper, juga bergerak cepat menarik dana investor.

Bitcoin Hyper Gabungkan Kecepatan Solana dengan Keamanan Bitcoin untuk Membuka Pasar Baru bagi BTC

Bitcoin Hyper semakin mendekati total pendanaan Rp130 miliar ($8 juta) karena semakin banyak investor yang melihatnya sebagai katalis penting untuk mendorong kenaikan harga Bitcoin berikutnya.

Proyek ini menjadi yang pertama menggabungkan kecepatan setara Solana dengan keamanan Bitcoin yang tak tertandingi, sebuah kombinasi yang memikat para pendukung ide bahwa Bitcoin dapat berevolusi melampaui fungsi penyimpan nilai semata.

Sistem ini bekerja melalui sebuah bridge yang memungkinkan Bitcoin digunakan di berbagai aplikasi yang tidak dapat didukung langsung oleh layer dasarnya. BTC dikunci di dalam bridge, lalu versi wrapped-nya dicetak di ekosistem Bitcoin Hyper. Wrapped BTC ini bisa bergerak dan berinteraksi dengan aplikasi di Bitcoin Hyper dengan kecepatan dan efisiensi biaya yang sama seperti dApps di jaringan Solana.

Secara praktis, Bitcoin Hyper berfungsi seperti Layer-2 Solana yang terhubung ke layer dasar Bitcoin. Wrapped BTC tidak akan pernah ada tanpa BTC asli yang terkunci di bridge, dan proses penukarannya kembali sangat sederhana: membakar wrapped BTC akan melepaskan BTC asli kembali ke jaringan utama.

Struktur ini memperluas kegunaan Bitcoin secara signifikan. Setiap BTC bisa menjadi versi yang lebih fleksibel dan dapat diprogram di dalam ekosistem Bitcoin Hyper. BTC akhirnya bisa digunakan di sektor DeFi, RWA, gaming, NFT, dan lainnya – semua dengan kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin, menggabungkan dua keunggulan dunia crypto.

Pencapaian Terbaru: Bitcoin Hyper Berhasil Jalankan Eksekusi SVM Asli di Layer-2 Bitcoin

Pada Rabu, tim Bitcoin Hyper mengonfirmasi keberhasilan menjalankan program Solana secara native di arsitektur rollup miliknya. Developer kini dapat menulis, mengunggah, dan berinteraksi dengan smart contract menggunakan Solana CLI standar – berkat runtime SVM khusus yang dirancang untuk execution layer Bitcoin.

Berbeda dengan Layer-2 lain yang hanya mengandalkan simulasi atau kompatibilitas modifikasi, ini adalah eksekusi SVM asli di rollup yang terhubung ke Bitcoin, dengan dukungan penuh untuk perintah seperti “solana program deploy,” “solana call,” “solana logs,” dan “solana config get.”

Bitcoin Hyper is now running Solana programs natively on its Bitcoin-anchored rollup.



Developers can use standard Solana CLI tools. Deploy, call, logs, config get—powered by a custom SVM runtime.



No simulation. No bridges. No trusted parties.



All state changes are real,… pic.twitter.com/tcUqVWtwXU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 5, 2025

Langkah ini membuka tingkat kapabilitas baru bagi developer: membangun dan menjalankan dApps berbasis SVM menggunakan tools yang sudah familiar, sambil memanfaatkan keamanan Bitcoin tanpa pihak perantara, multisig federasi, atau bridge tradisional.

Dengan pembaruan ini, lapisan aplikasi Bitcoin Hyper mulai terbentuk. Tahap selanjutnya, tim akan memfokuskan peningkatan pengalaman developer, memperbaiki visibilitas error, dan menambah dukungan untuk instruksi Solana yang lebih kompleks.

Whale, Analis, dan Top Wallet Dukung Visi Dual-Token HYPER

Sebagai bentuk keyakinan awal terhadap Bitcoin Hyper, seorang whale membeli 7,7 juta HYPER dalam satu transaksi, dengan nilai sekitar Rp1,62 miliar ($100.000).

Transaksi besar seperti ini sering menjadi sinyal kuat bahwa pelaku pasar melihat potensi besar proyek tersebut, terutama jika dilakukan pada tahap presale.

Analis memantau pergerakan pemegang besar karena biasanya mereka adalah institusi atau investor dengan kekayaan tinggi yang memiliki wawasan mendalam terkait prospek suatu proyek. Langkah ini mengindikasikan keyakinan jangka panjang whale terhadap Bitcoin Hyper.

Pendanaan besar ini bukan satu-satunya dukungan. Platform edukasi crypto ternama, 99Bitcoins, dengan lebih dari 724.000 subscriber di YouTube, baru-baru ini mengulas proyek ini dan menyebutnya sebagai peluang yang berpotensi “1.000x”.

Selain itu, wallet Web3 non-custodial terkemuka yang baru saja tersertifikasi WalletConnect, Best Wallet (BEST), telah memasukkan HYPER dalam fitur Upcoming Tokens – sebuah alat populer untuk menandai proyek berpotensi tinggi sebelum dikenal luas.

HYPER adalah token native Bitcoin Hyper, dan dalam sistem dual-token-nya, BTC digunakan sebagai medium of exchange di dalam dApps, sementara HYPER berfungsi sebagai mata uang gas untuk biaya transaksi, eksekusi smart contract, dan interaksi dApps di Layer-2.

Artinya, BTC mendapatkan peran yang lebih luas di Bitcoin Hyper, sedangkan HYPER menjadi bahan bakar utama yang menjaga aktivitas ekosistem tetap berjalan.

Amankan HYPER di Harga Presale Sebelum Tahap Berikutnya Dimulai

Ekosistem Bitcoin Hyper masih berada di tahap awal, dan pendukung awal memahami potensi keuntungannya. Inilah alasan mereka berkomitmen sejak sekarang.

Permintaan terhadap setiap token HYPER di masa depan akan terdorong oleh aktivitas dApps dan pengembangan berkelanjutan di Bitcoin Hyper – satu-satunya Layer-2 yang menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kecepatan Solana.

Jika melihat skala yang akan datang, sekarang adalah momen untuk mengamankan HYPER di harga presale saat ini sebelum kampanye pendanaan ditutup. Meski Bitcoin Hyper belum mengungkap hard cap secara publik, setiap presale memiliki target – dan setelah tercapai, harga rendah per token akan hilang selamanya.

Pembelian token bisa dilakukan melalui situs resmi Bitcoin Hyper. Metode pembayaran yang tersedia meliputi SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, atau bahkan kartu kredit.

Seperti disebutkan, Bitcoin Hyper sudah tercatat di fitur Upcoming Tokens di Best Wallet, yang dapat diunduh melalui Google Play dan Apple App Store.

Ikuti perkembangan komunitas di Telegram dan X.

Catatan Akhir

Bitcoin kembali ke level Rp1,90 miliar setelah kebijakan besar AS membuka pintu investasi crypto di rencana pensiun 401(k). Sentimen bullish ini menjadi pemicu masuknya arus modal institusi yang lebih stabil. Bitcoin Hyper, sebagai Layer-2 tercepat untuk BTC, ikut menjadi sorotan berkat kombinasi kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin. Pendanaan presale yang hampir mencapai Rp130 miliar menunjukkan minat investor yang terus meningkat. Momentum ini patut dimanfaatkan oleh mereka yang mencari peluang pertumbuhan jangka panjang.

Peningkatan adopsi 401(k) terhadap crypto berpotensi mendorong permintaan aset digital secara signifikan. Bitcoin tetap menjadi primadona, namun proyek pendukung seperti Bitcoin Hyper bisa mendapatkan keuntungan besar dari arus dana baru ini. Teknologi SVM asli yang dijalankan di Layer-2 BTC memberikan keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki proyek lain. Setiap BTC kini bisa digunakan di sektor DeFi, NFT, hingga gaming dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuka peluang nilai tambah yang besar bagi ekosistem.

Masuknya whale dengan investasi Rp1,62 miliar pada HYPER menjadi sinyal kuat akan potensi proyek ini. Dukungan dari platform ternama seperti 99Bitcoins dan Best Wallet semakin memperkuat kredibilitasnya. Sistem dual-token yang memanfaatkan BTC sebagai medium of exchange dan HYPER sebagai bahan bakar transaksi membuat ekosistemnya unik. Kombinasi ini memberikan insentif bagi investor untuk mengamankan HYPER sejak dini. Pasar jarang memberikan peluang presale dengan fundamental sekuat ini.

Presale HYPER saat ini menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan potensi nilainya di masa depan. Setiap tahap presale memiliki batas waktu dan target pendanaan yang jika tercapai akan menaikkan harga token. Investor yang masuk sekarang berpotensi mendapatkan keuntungan signifikan saat token mulai diperdagangkan secara publik. Dengan metode pembayaran yang fleksibel, mulai dari SOL, ETH, hingga kartu kredit, proses pembelian menjadi mudah. Momentum ini mungkin tidak akan terulang.

Jika Anda mencari kombinasi antara inovasi teknologi dan peluang profit, Bitcoin Hyper adalah jawabannya. Dengan ekosistem yang siap memperluas fungsi Bitcoin, dukungan komunitas yang berkembang, dan modal besar yang sudah masuk, prospeknya sangat menjanjikan. Bergabung dalam presale sekarang berarti mengamankan posisi Anda sebelum lonjakan harga berikutnya. Kesempatan ini adalah bagian dari gelombang besar adopsi crypto yang sedang berlangsung. Tindakan cepat akan menentukan hasil investasi Anda di masa depan.

