Bitcoin Hyper Siap Jadi L2 Terbesar, Kumpulkan $23,4 Juta

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Terakhir diperbarui: Oktober 14, 2025

Bitcoin telah menjadi mata uang kripto paling bernilai di dunia, tetapi sampai detik ini jaringan tersebut masih berjalan seperti di tahun 2013. Blockchain tersebut mengalami masalah kecepatan yang lambat, biaya tinggi, dan keterbatasan fungsi, yang membuatnya kesulitan bersaing dengan blockchain modern.

Bitcoin Hyper hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut, menggabungkan keamanan Bitcoin dengan performa tinggi Solana Virtual Machine (SVM). Jaringan layer-2 ini menawarkan transaksi dengan biaya nyaris nol dan sepenuhnya mendukung DeFi, dApps, bahkan koin meme.

Tantangan Bitcoin: Kecepatan dan Skalabilitas

Bitcoin mungkin dapat dengan mudah mendominasi semua grafik kapitalisasi pasar. Namun, di balik semua itu tersimpan tanda-tanda penuaan.

Disadur dari RRI, jaringan Bitcoin hanya mampu memproses sekitar 14 transaksi per detik (TPS), sementara Solana secara teori dapat memproses hingga 16.000 TPS, meskipun pada kenyataannya rata-rata hanya sekitar 1.000 TPS.

Kendati Solana belum mencapai performa maksimumnya, Bitcoin sudah tertinggal jauh dari segi kecepatan transaksi. Ada kesenjangan sebesar 98,5% dan inilah yang membuat Bitcoin kesulitan untuk bersaing.

Ketertinggalan ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga tentang kegunaan. Solana telah menangan 3,44 juta transaksi per jam, sementara Bitcoin hanya 50.500. Sementara itu, waktu blok Bitcoin hampir 882 kali lebih lama, yaitu hampir 6 menit, dibandingkan Solana yang memproses setiap transaksi dalam waktu 0,4 detik.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Bitcoin dibangun untuk keamanan dan desentralisasi, tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan kehidupan on-chain modern.

Para pengembang telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan solusi seperti Lightning Network, Stacks, dan RSK. Namun, kompleksitas Lightning Network, termasuk pengelolaan saluran dan likuiditas, membuatnya kurang populer.

Di sisi lain, Stacks dan RSK beroperasi lebih seperti sidechain dan belum sepenuhnya menangkap semangat desentralisasi atau likuiditas Bitcoin.

Jadi, meskipun Bitcoin adalah aset digital paling dikenal di dunia, Bitcoin hanya berperan sebagai tempat penyimpanan nilai, bukan sebagai lapisan dasar fungsional untuk pembayaran, DeFi, atau dApps.

Para pengembang lebih memilih untuk menggunakan Ethereum, Solana, dan Avalanche, meninggalkan rantai Bitcoin yang sampai saat ini masih stagnan.

Bitcoin Hyper Menambahkan Lapisan Eksekusi Modern Tanpa Mengorbankan Keamanan Bitcoin

Bitcoin Hyper bukanlah sidenchain seperti Stacks dan RSK. Ini merupakan jaringan layer-2 yang benar-benar dibangun untuk menjadikan Bitcoin lebih cepat, murah, dan serbaguna. Bitcoin Hyper menjaga keamanan Bitcoin tetapi beroperasi di atas SVM, mesin yang juga digunakan oleh salah satu blockchain tercepat di dunia.

Berikut ini cara kerja Bitcoin Hyper:

Bridge In: Anda mengunci $BTC di blockchain, dan kontrak pintar memverifikasi setoran langsung dari blok Bitcoin. Setelah dikonfirmasi, jumlah yang sama dicetak di layer-2 Bitcoin Hyper.

Anda mengunci $BTC di blockchain, dan kontrak pintar memverifikasi setoran langsung dari blok Bitcoin. Setelah dikonfirmasi, jumlah yang sama dicetak di layer-2 Bitcoin Hyper. Transaksi: Sekarang Anda dapat mengirim, melakukan staking, atau memperdagangkan $BTC dengan kecepatan sub-detik dan biaya hampir nol.

Sekarang Anda dapat mengirim, melakukan staking, atau memperdagangkan $BTC dengan kecepatan sub-detik dan biaya hampir nol. Penyelesaian yang Aman: Setiap batch transaksi divalidasi menggunakan Zero Knowledge Proof (ZKP) dan secara teratur dikirimkan kembali ke rantai utama Bitcoin.

Setiap batch transaksi divalidasi menggunakan Zero Knowledge Proof (ZKP) dan secara teratur dikirimkan kembali ke rantai utama Bitcoin. Bridge Out: Setelah selesai bertransaksi, Anda dapat kembali menarik $BTC Anda kapan saja. Setiap langkah yang ditempuh sangat transparan, dapat dilacak, dan diverifikasi secara kriptografis.

Proses ini mengubah Bitcoin yang bergerak lambat menjadi aset lintas-rantai dengan kecepatan tinggi yang akhirnya dapat berinteraksi dengan luasnya dunia DeFi. Para pengembang dapat meluncurkan dApps, NFT, dan meme crypto secara langsung di jaringan yang diamankan oleh Bitcoin.

Bagi para trader, mereka dapat menikmati biaya transaksi yang lebih terjangkau dengan eksekusi nyaris instan. Pemegang $BTC dapat memperoleh penghasilan tanpa meninggalkan Bitcoin.

Ekosistem Bitcoin Hyper berjalan dengan $HYPER, token yang digunakan untuk biaya transaksi, staking, dan tata kelola. Berkat Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper dapat terintegrasi dengan Solana secara alami, memungkinkan pengembang untuk memindahkan proyek-proyek di Solana ke jaringan Bitcoin Hyper tanpa hambatan.

Secara garis besar, Bitcoin Hyper berfungsi sebagai lapisan eksekusi, sementara jaringan Bitcoin berfungsi sebagai lapisan keamanan. Evolusi ini dapat membuka gelombang baru likuiditas dan aktivitas on-chain, bukan hanya bagi $HYPER, tetapi juga $BTC itu sendiri.

Presale Bitcoin Hyper Curi Perhatian Investor, Sukses Raup $23,4 Juta

Momentum seputar Bitcoin Hyper (HYPER) meningkat dengan cepat. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $23,4 juta dalam presale yang sedang digelar. Token $HYPER saat ini ditawarkan dengan harga $0,013115 atau sekitar Rp217,3 (kurs 1 USD = 16.566 IDR).

Para investor yang bergabung pada tahap presale dapat mempertaruhkan token mereka di pool staking untuk mendapatkan imbalan 50% APY. Selain itu, mereka juga akan memperoleh akses prioritas ke airdrop crypto, hak tata kelola, dan acara peluncuran di dalam ekosistem Bitcoin Hyper.

Pembelian $HYPER sebesar $28.200 dari seorang paus kripto pada hari Sabtu lalu semakin menegaskan minat investor kripto terhadap proyek ini. Hal inilah yang menjadikan $HYPER sebagai salah satu presale crypto terbaik di 2025.

Dengan skalabilitas yang sudah terbukti di jaringan berbasis SVM, tahap berikutnya akan berfokus pada adopsi pengguna. Ini termasuk dukungan dompet dan aplikasi yang dirancang untuk membuat $HYPER dapat diakses mulai hari pertama.

Sejumlah analis memberikan pandangan bullish terhadap potensi pertumbuhan harga $HYPER. Token ini diperkirakan akan dapat diperdagangkan di antara $0,02 sampai $0,15 pada akhir tahun, dengan asumsi peluncuran berjalan lancar dan kekuatan Bitcoin yang berlanjut.

Dapatkan prediksi harga Bitcoin Hyper secara komprehensif untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan dan faktor-faktor yang memengaruhi nilainya di masa depan.

Belum Terlambat untuk Bergabung dengan Presale Bitcoin Hyper

Harga token saat ini $0,013115, tetapi pada tahap presale berikutnya token $HYPER akan ditawarkan dengan harga lebih tinggi. Jadi, tidak ada waktu yang lebih tepat selain hari ini untuk membeli token $HYPER.

Bitcoin Hyper menerima pembayaran menggunakan ETH/SOL/USDT/USDC/BNB. Gunakan dompet non-kustodian seperti Best Wallet untuk melakukan pembelian $HYPER dengan aman. Jika Anda belum memiliki kripto, pembelian token juga dapat dilakukan menggunakan mata uang fiat (termasuk IDR) melalui kartu kredit.

Panduan lengkap tentang cara membeli token $HYPER dapat Anda baca pada artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Kunjungi situs web resmi Bitcoin Hyper sekarang juga sebelum presale beralih ke tahap berikutnya. Manfaatkan keuntungan membeli $HYPER dengan harga presale sebelum token listing di bursa yang berpotensi mendorong harganya naik secara signifikan.

Disclaimer: Setiap postingan yang dibagikan oleh agensi pihak ketiga adalah postingan bersponsor, dan Cryptonews tidak memiliki pandangan terhadap postingan tersebut. Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini sepenuhnya milik klien dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung atau mempromosikan produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.