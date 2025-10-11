Bitcoin Hyper Tembus Rp381 Miliar, Tambah Rp16 Miliar dalam 3 Hari – Sisa 28 Jam untuk Harga Saat Ini

Bitcoin Hyper (HYPER), proyek Layer-2 Bitcoin tercepat di pasar saat ini, baru saja mencetak pencapaian baru dengan meraih pendanaan presale lebih dari Rp381 miliar ($23 juta) – sebuah tonggak penting dalam perjalanannya.

Hanya butuh tiga hari untuk naik dari Rp365 miliar ($22 juta) menjadi Rp381 miliar, atau sekitar Rp16 miliar tambahan, berkat kombinasi aktivitas whale dan investor ritel yang berbondong-bondong masuk sebelum harga naik lagi.

Lonjakan awal datang dari wallet berkantong tebal yang menyuntikkan dana hingga Rp54,7 miliar ($3,3 juta) dalam waktu satu minggu. Kini para pembeli ritel tampak mulai mengikuti pola yang sama seperti para investor pintar di fase awal proyek ini.

Bitcoin Hyper ikut terangkat oleh fenomena “debasement trade” yang sedang ramai di Wall Street. Mata uang fiat kehilangan daya tariknya sementara harga emas menembus Rp66,3 juta ($4.000) dan mencatat rekor baru setiap harinya.

Bitcoin, sebagai emas digital, juga mencetak harga tertinggi baru karena alasan yang sama. Saat tren dedolarisasi semakin kuat, para analis melihat Bitcoin Hyper sebagai peluang bernilai miliaran dolar – sebuah langkah strategis untuk mendorong adopsi Bitcoin sebagai uang digital dan aset lindung nilai terhadap depresiasi dolar AS yang kian melemah akibat kebijakan penerbitan utang pemerintah.

HYPER News⚡️



Observability & Indexing on Bitcoin Hyper: SVM can run thousands of txns in parallel, but it's only useful if devs can see it. Explorers, indexers, runtime logs, APIs—all designed for clarity, efficiency & verifiability against Bitcoin L1. The Hyper standard:… pic.twitter.com/8ZxSYuob1T — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

Didukung oleh kondisi makro ini, Bitcoin Hyper dinilai menarik bukan hanya karena potensinya dalam mendongkrak permintaan BTC, tetapi juga karena pendekatan hybrid yang tengah dikembangkan dalam ekosistemnya. Proyek ini dirancang untuk menggabungkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan – tiga elemen kunci dalam dunia crypto.

Putaran presale saat ini masih terbuka dengan sisa waktu 28 jam sebelum harga naik dari Rp217,12 ($0.013095) per token.

Akumulasi Whale Picu Arus Masuk Investor Ritel ke Bitcoin Hyper

Sejak 29 September, atau 11 hari yang lalu dari waktu penulisan ini, Bitcoin Hyper telah menerima tambahan pendanaan sekitar Rp71,3 miliar ($4,3 juta).

Sebagian besar dari angka itu berasal dari satu wallet whale yang membeli 62,2 juta token HYPER, senilai sekitar Rp13,8 miliar ($833.000) – hampir 19% dari total dana yang masuk selama periode tersebut.

Wallet tersebut memulai akumulasi pada akhir pekan lalu dengan pembelian awal 42,2 juta HYPER, lalu menambah 20 juta lagi pada hari Senin.

Setelah pergerakan whale tersebut, perhatian kini beralih ke investor ritel yang tampaknya mendorong lonjakan Rp16 miliar ($1 juta) antara hari Selasa hingga Jumat. Banyak dari mereka tampak menganggap langkah whale itu sebagai sinyal pergerakan smart money.

Kesimpulan ini cukup masuk akal mengingat pembeli besar biasanya memiliki wawasan dan akses informasi lebih awal dibandingkan trader kecil. Ketika satu entitas – yang kemungkinan merupakan individu dengan kekayaan besar atau institusi – melakukan pembelian agresif, investor ritel sering kali mengikuti jejaknya.

Keuntungan utama bagi investor ritel adalah mereka kini masuk di fase awal, berada di posisi yang sama seperti whale yang sudah lebih dulu akumulasi. Ini memungkinkan mereka mengunci alokasi token saat harga masih rendah sebelum acara Token Generation Event (TGE) dimulai.

Peran Bitcoin Hyper dalam Dorong Harga BTC

Bagi investor, Bitcoin Hyper dinilai sebagai mekanisme baru yang bisa menciptakan permintaan tambahan terhadap Bitcoin, yang berpotensi memperkuat performa harga BTC dalam jangka panjang.

Proyek ini mencapai tujuan tersebut dengan membuat BTC lebih adaptif di dalam ekosistem yang dibangun menggunakan Solana Virtual Machine (SVM). Dengan alat pengembangan seperti Rust-based SDK dan API, para developer bisa membangun serta menjalankan aplikasi secara cepat, yang mendorong adopsi lebih luas di dalam jaringan.

Bagi mereka yang sudah mengikuti presale sejak awal, proses ini tidak asing lagi. BTC dijembatani ke dalam jaringan Bitcoin Hyper, lalu dibentuk versi wrapped-nya. Wrapped BTC inilah yang kemudian digunakan sebagai media utama untuk berbagai aplikasi hybrid yang aktif di dalam ekosistem tersebut.

Disebut hybrid karena aplikasi-aplikasi ini menggabungkan kecepatan dan skalabilitas SVM dengan keamanan dan desentralisasi milik jaringan Bitcoin. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan berkinerja tinggi, namun tetap mengandalkan BTC dari main chain, sehingga semua transaksi tetap ditautkan dengan lapisan kepercayaan Bitcoin.

Kombinasi ini menciptakan dinamika baru terhadap permintaan BTC. Saat BTC dikunci dalam Canonical Bridge, pasokan di jaringan utama menurun, sementara wrapped BTC mengalir bebas dalam ekosistem baru ini.

Setiap transaksi dalam jaringan tersebut secara langsung menambah tekanan beli terhadap BTC, menciptakan permintaan berbasis utilitas – berbeda dengan permintaan pasif yang hanya bergantung pada fungsinya sebagai penyimpan nilai.

Prediksi Harga Menunjukkan Potensi Naik 4x hingga 100x

Selain berfungsi sebagai kanal permintaan baru bagi Bitcoin, minat terhadap HYPER bukan hanya datang dari whale. Para analis dan influencer crypto juga mulai memberikan pandangan mereka, yang semakin menambah semangat di sekitar presale ini.

Salah satu analis dari Cryptonews memperkirakan bahwa harga HYPER bisa mencapai Rp968,26 ($0.0583) tahun ini. Dengan harga presale saat ini di Rp217,12 ($0.013095), itu berarti potensi keuntungan sebesar 345%, atau sekitar 4,45x lipat bagi investor awal.

Jika melihat ke depan, saat ekosistem Bitcoin Hyper semakin matang dan lebih banyak aplikasi dikembangkan, proyeksi menunjukkan potensi kenaikan yang jauh lebih besar. Kenaikan harga ke Rp2.587,37 ($0.1557) tahun depan akan mencerminkan lonjakan sebesar 1.089%, atau hampir 12x dari level harga saat ini.

Namun, angka itu masih bisa dianggap konservatif. Media crypto ternama 99Bitcoins menyampaikan skenario di mana HYPER bisa mencetak kenaikan hingga 100x lipat, terutama jika proyek ini berhasil menguasai sebagian kecil dari total pasokan Bitcoin.

Sebagai gambaran, jika hanya 1% dari total pasokan Bitcoin terkunci dalam jembatan milik Bitcoin Hyper, nilainya bisa mencapai Rp422,9 triliun ($25,5 miliar) – sementara valuasi sepenuhnya terdilusi (fully diluted valuation) proyek ini saat ini hanya sekitar Rp4,56 triliun ($275 juta).

Perbedaan besar antara potensi arus nilai masuk dan valuasi pasar saat ini menjadi alasan utama mengapa banyak pihak menilai Bitcoin Hyper sebagai salah satu peluang investasi paling asimetris di pasar crypto, terutama menjelang fase pengembangan berikutnya.

Whale Berikutnya Bisa Segera Masuk – Begini Cara Anda Ikut Bergabung

Untuk ikut serta dalam presale dan menempatkan diri sejajar dengan para whale, Anda dapat langsung menuju situs resmi Bitcoin Hyper dan membeli token HYPER menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, atau bahkan kartu kredit.

Token HYPER bisa langsung menghasilkan passive income bahkan sebelum TGE berlangsung, melalui protokol native milik Bitcoin Hyper yang saat ini menawarkan APY sebesar 51%. Hingga kini, hampir 1 miliar token HYPER telah distake oleh komunitas.

Bitcoin Hyper merekomendasikan Best Wallet sebagai platform utama untuk membeli token HYPER. Best Wallet merupakan salah satu crypto wallet Bitcoin terbaik di pasar saat ini – wallet ini sudah mencantumkan HYPER di bagian Upcoming Tokens, sehingga memudahkan proses pembelian, pelacakan, dan klaim saat token live nanti.

Untuk mengikuti perkembangan terbaru, Anda dapat bergabung dengan komunitas Bitcoin Hyper melalui Telegram dan X.

Catatan Akhir: Bitcoin Hyper Masih Di Awal — Saatnya Ambil Posisi!

Bitcoin Hyper baru saja melewati Rp381 miliar dalam presale, dan masih terus meningkat. Dalam waktu 3 hari, lonjakan Rp16 miliar menunjukkan minat pasar yang sangat tinggi, terutama dari investor besar dan ritel.

Aktivitas whale memperlihatkan keyakinan terhadap potensi proyek ini, terutama dengan model hybrid dan ekosistem berbasis Solana Virtual Machine. Semakin banyak BTC terkunci di jaringan ini, semakin kuat tekanan permintaan terhadap BTC asli.

Harga token HYPER masih berada di tahap awal, dengan potensi kenaikan hingga 100x menurut beberapa analis ternama. Perbedaan besar antara valuasi sekarang dan potensi kapitalisasi membuat peluang ini sangat menarik.

Untuk investor ritel, momentum ini ideal untuk masuk sebelum Token Generation Event dan sebelum harga naik lebih tinggi. Keuntungan staking dan peluang pertumbuhan jangka panjang membuat HYPER lebih dari sekadar token spekulatif.

Jika Anda mencari proyek crypto dengan pondasi kuat, kejelasan roadmap, dan momentum pasar yang mendukung, Bitcoin Hyper adalah pilihan yang layak dipertimbangkan sekarang juga. Kunjungi Situs Resminya Sekarang.

