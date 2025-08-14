Bitcoin Tembus Rekor Baru di Atas Rp2,02 Miliar Seiring Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Bitcoin kembali mencetak rekor tertinggi pada Kamis, terdorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan segera melonggarkan kebijakan moneter, ditambah dukungan dari momentum reformasi keuangan terbaru.

Aset kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar ini naik 3,6% menjadi $124.457 atau sekitar Rp2,02 miliar (kurs Rp16.225/USD) pada perdagangan awal sesi Asia, menembus puncak sebelumnya yang tercatat pada Juli lalu.

Ether, sebagai aset digital terbesar kedua, juga menguat hingga menyentuh $4.780,04 atau sekitar Rp77,6 juta, level tertingginya sejak akhir 2021.

Dukungan Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Memperkuat Reli Bitcoin

Bitcoin telah naik hampir 32% sepanjang 2025, dipicu oleh kemenangan regulasi sektor kripto setelah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump, yang menyebut dirinya sebagai “presiden kripto,” bersama keluarganya semakin memperdalam keterlibatan di industri ini selama setahun terakhir.

Pasar kini hampir sepenuhnya memperhitungkan pemangkasan suku bunga The Fed pada 17 September mendatang, dengan kemungkinan kecil terjadinya penurunan setengah poin. Trump secara terbuka mengkritik Ketua The Fed Jerome Powell karena mempertahankan suku bunga terlalu lama dan bahkan mengancam akan mencopotnya sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei.

Spekulasi semakin menguat setelah Menteri Keuangan Scott Bessent pada Rabu menyatakan bahwa The Fed sebaiknya melakukan “serangkaian pemangkasan suku bunga” dan bisa memulai dengan langkah setengah poin.

Perubahan kebijakan seperti ini, menurut analis, dapat memberikan dorongan tambahan bagi aset berisiko termasuk cryptocurrency.

Arus masuk dana ke ETF, sinyal regulasi yang positif, dan langkah strategis perusahaan telah memicu kembali reli Bitcoin, mendorong harga menembus rekor sebelumnya di $123.091 atau Rp1,99 miliar pada 14 Juli, berdasarkan data CoinMarketCap.

ETF Bitcoin Spot Tetap Kuat di Tengah Arus Masuk Dana Mingguan

Berdasarkan data SoSoValue, ETF Bitcoin spot mencatat arus masuk bersih harian sebesar $86,91 juta atau sekitar Rp1,4 triliun pada 13 Agustus, sehingga total arus masuk bersih sejak diluncurkan mencapai $54,76 miliar atau Rp888,5 triliun.

Total aset bersih ETF Bitcoin spot di AS kini mencapai $156,69 miliar atau Rp2,54 kuadriliun, setara dengan sekitar 6,48% kapitalisasi pasar Bitcoin. iShares Bitcoin Trust milik BlackRock memimpin dengan aset bersih $89,11 miliar atau Rp1,44 kuadriliun, diikuti Fidelity’s FBTC dengan $24,77 miliar atau Rp402,2 triliun.

Peningkatan arus masuk ETF Bitcoin mencerminkan pergeseran strategi institusional, di mana investor besar memandang Bitcoin dan aset lainnya sebagai portofolio yang saling melengkapi, bukan pesaing.

Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko spesifik aset sekaligus memberikan peluang untuk ikut serta dalam pertumbuhan unik dari masing-masing jaringan.

Minat Institusional pada Bitcoin Tetap Kuat

Selain permintaan tinggi untuk ETF Bitcoin, perusahaan dan institusi terus memperluas kepemilikan BTC mereka.

Berdasarkan data BitcoinTreasuries.net, total 3,65 juta BTC kini dimiliki oleh berbagai entitas, dengan porsi terbesar dipegang oleh ETF dan dana lainnya, diikuti perusahaan publik, pemerintah, perusahaan swasta, DeFi/smart contract, serta bursa dan kustodian.

Situs tersebut melacak 291 entitas yang memegang Bitcoin, meningkat 16 entitas dibanding 30 hari sebelumnya.

Amerika Serikat memimpin dengan 99 entitas, diikuti Kanada (43), Inggris (20), Jerman (10), dan Tiongkok (9).

Agenda Pro-Kripto Pemerintahan Trump

Rekor harga terbaru Bitcoin juga terjadi bersamaan dengan langkah pemerintahan Trump yang mendorong agenda pro-kripto melalui sejumlah kebijakan dan perubahan regulasi pekan lalu.

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta regulator untuk menghapus hambatan yang menghalangi rencana pensiun 401(k) memasukkan aset alternatif seperti cryptocurrency. Jika kebijakan ini diterapkan, jutaan warga Amerika akan memiliki peluang mengalokasikan dana pensiun mereka ke Bitcoin dan aset digital lain melalui jalur yang diawasi secara resmi.

Trump juga mengajukan nominasi ekonom Stephen Miran, pendukung aset digital, sebagai anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. Langkah ini menunjukkan kesinambungan sikap pro-kripto dari pemerintahannya.

Melalui perintah eksekutif terpisah, Trump mengupayakan penghapusan praktik “debanking” yang menargetkan perusahaan kripto legal. Asosiasi Blockchain menyebut langkah tersebut sebagai “pergeseran historis” yang dapat memperluas pilihan konsumen, mendorong pembentukan kekayaan, dan mengurangi hambatan operasional bagi bisnis berbasis blockchain.

Dukungan positif juga datang dari SEC yang memberikan kejelasan bahwa model liquid staking tertentu, termasuk yang menggunakan receipt token seperti stETH, bukan termasuk kategori sekuritas. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan komitmennya menjaga inovasi kripto tetap berada di AS, dengan janji menerapkan pendekatan regulasi yang proaktif dan mengurangi penekanan pada penegakan hukum semata.

Sentimen Pasar dan Prospek Ke Depan

Sentimen pasar Bitcoin saat ini berada di zona “Greed” dengan nilai Indeks Fear & Greed di angka 75 per 14 Agustus, menurut data Alternative.me. Angka ini sedikit meningkat dari posisi sehari sebelumnya di 73, serta naik signifikan dibanding pekan lalu yang berada di level 62, meskipun hanya sedikit lebih tinggi dari skor “Greed” bulan lalu di 73.

Indeks ini mengukur sentimen investor pada rentang 0 (Extreme Fear) hingga 100 (Extreme Greed). Kenaikan dalam sepekan terakhir mencerminkan minat beli yang konsisten dan keyakinan kuat di pasar kripto secara umum, yang kemungkinan besar terdorong oleh arus masuk kuat ke ETF dan partisipasi institusional.

Meskipun belum menyentuh zona “Extreme Greed”, level saat ini mengindikasikan investor tetap optimistis. Namun, jika reli berlanjut terlalu cepat, risiko kondisi overbought bisa meningkat, yang berpotensi memicu koreksi harga di kemudian hari.

Dari Rekor Harga Bitcoin Menuju Peluang Layer 2 yang Sedang Naik Daun

Kenaikan harga Bitcoin hingga menembus Rp2,02 miliar baru-baru ini bukan hanya mencerminkan optimisme di pasar aset digital, tetapi juga menandakan semakin terbukanya peluang untuk inovasi baru di ekosistem blockchain. Saat Bitcoin mencatat sejarah harga tertinggi, investor cerdas mulai mencari proyek-proyek pendukung yang mampu memperluas kegunaan BTC di luar sekadar penyimpanan nilai.

Salah satu inovasi yang kini banyak dibicarakan adalah Bitcoin Hyper, solusi Layer 2 yang dirancang khusus untuk mempercepat transaksi Bitcoin, memangkas biaya, dan membuka pintu bagi beragam aplikasi terdesentralisasi.

Mengenal Bitcoin Hyper: Solusi Layer 2 untuk Mengatasi Kelemahan Bitcoin

Bitcoin selama ini dikenal sebagai aset digital paling aman dan terdesentralisasi, tetapi kecepatan transaksi yang lambat dan biaya yang sering tinggi membuatnya kurang praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Bitcoin Hyper hadir untuk menjawab masalah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) dan konsep rollup, Bitcoin Hyper memungkinkan pengguna mengirim dan menerima BTC hampir secara instan, dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Tidak hanya itu, jaringan ini juga kompatibel untuk membangun DeFi, DEX, NFT marketplace, hingga peluncuran meme coin di atas infrastruktur Bitcoin. Artinya, Bitcoin Hyper membuka peluang bagi ekosistem BTC untuk berkembang seperti Ethereum, namun dengan keunggulan keamanan Bitcoin.

Roadmap Menuju Adopsi Massal

Bitcoin Hyper tidak dibangun secara tergesa-gesa. Roadmap mereka menunjukkan rencana bertahap yang realistis namun ambisius. Tahap awal dimulai pada kuartal pertama 2025 dengan peluncuran devnet dan pengujian arsitektur inti. Memasuki kuartal ketiga, proyek ini memperluas akses melalui testnet publik, memberikan kesempatan bagi developer dan pengguna awal untuk mencoba fitur staking serta pengujian dApps.

Pada kuartal terakhir 2025, target mereka adalah peluncuran mainnet lengkap yang mendukung ekosistem DeFi, DEX, hingga aplikasi berbasis NFT di atas Bitcoin Hyper. Tahun 2026 akan difokuskan pada ekspansi ekosistem dan pengembangan bridge multi-chain antara Bitcoin Hyper, Ethereum, dan Solana, memastikan likuiditas dan interoperabilitas lintas jaringan.

Cara Bergabung dalam Presale $HYPER

Presale $HYPER saat ini masih berlangsung dengan harga $0.0127 atau sekitar Rp206 per token (kurs Rp16.225/USD). Investor dapat membeli dengan mudah, baik menggunakan crypto seperti ETH, BNB, atau SOL, maupun melalui pembayaran kartu. Prosesnya sederhana:

Pertama, siapkan wallet crypto seperti Best Wallet atau MetaMask. Setelah itu, kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan sambungkan wallet Anda. Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli, dan jika ingin langsung mendapatkan reward staking, gunakan opsi “Buy and Stake” dalam satu transaksi. Pembelian dengan kartu juga tersedia dengan menghubungkan wallet Anda, sehingga token akan langsung diterima setelah transaksi terkonfirmasi.

Staking dengan Imbal Hasil Tinggi

Salah satu daya tarik utama presale ini adalah program staking dengan estimasi imbal hasil mencapai 117% per tahun. Skema ini dirancang agar investor dapat mulai mendapatkan keuntungan bahkan sebelum token resmi listing di bursa.

Reward staking didistribusikan selama dua tahun dan menggunakan sistem dinamis yang menyesuaikan jumlah token per blok. Dengan begitu, partisipasi sejak awal memberi peluang optimal untuk mengakumulasi token dalam jumlah besar.

Keunggulan Kompetitif Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper unggul karena menggabungkan kecepatan transaksi setara Solana dengan keamanan setara Bitcoin. Teknologi zero-knowledge proof memastikan setiap transaksi valid sekaligus menjaga integritas data di Layer 1. Skalabilitas tinggi membuat biaya transaksi tetap rendah meskipun aktivitas jaringan meningkat, menjadikannya pilihan menarik untuk pengembang, trader, maupun pengguna harian.

Interoperabilitas juga menjadi nilai tambah. Melalui bridge multi-chain, pengguna dapat dengan mudah memindahkan aset antara Bitcoin Hyper, Ethereum, dan Solana, menciptakan ekosistem yang likuid dan terhubung.

Tokenomics yang Mendukung Pertumbuhan Jangka Panjang

Distribusi token $HYPER dirancang untuk mendukung pengembangan jangka panjang. Sebesar 30% dialokasikan untuk pengembangan, 25% untuk treasury dan aktivasi komunitas, 20% untuk marketing global, 15% untuk reward komunitas termasuk staking dan giveaway, serta 10% untuk persiapan listing di bursa.

Struktur ini memastikan bahwa ekosistem Bitcoin Hyper mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk bertumbuh.

Antusiasme Pasar terhadap Presale

Minat investor terhadap $HYPER terlihat jelas dari data on-chain, di mana pembelian besar terus terjadi setiap harinya. Beberapa transaksi mencatat nilai ratusan juta rupiah dalam sekali pembelian, bahkan ada yang menembus miliaran rupiah.

Total dana yang sudah terkumpul mencapai lebih dari $9,29 juta atau sekitar Rp150,6 miliar, mendekati target hard cap yang ditetapkan.

Peluang Emas di Tengah Tren Bullish Bitcoin

Kondisi pasar yang sedang bullish menciptakan momentum yang tepat bagi proyek seperti Bitcoin Hyper. Investor yang ikut lebih awal berpotensi meraih keuntungan ganda: kenaikan harga Bitcoin serta apresiasi nilai token $HYPER seiring peluncuran mainnet dan ekspansi ekosistem.

Dengan kombinasi teknologi canggih, roadmap jelas, staking reward tinggi, dan dukungan komunitas, Bitcoin Hyper berpeluang menjadi salah satu proyek Layer 2 paling sukses di ekosistem BTC.

Catatan Akhir: Momentum Emas untuk Bitcoin Hyper

Bitcoin baru saja menembus rekor harga di atas Rp2,02 miliar, mengukuhkan tren bullish yang kuat di pasar kripto. Dukungan kebijakan pro-kripto dari pemerintahan Trump, arus masuk besar ke ETF, dan sentimen investor yang positif semakin memperkuat reli ini. Faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan proyek-proyek inovatif di ekosistem Bitcoin, termasuk Bitcoin Hyper. Lonjakan harga BTC ini menjadi sinyal bahwa pasar siap menerima inovasi baru yang memberi nilai tambah pada jaringan Bitcoin.

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi Layer 2 yang dapat mengatasi kelemahan transaksi Bitcoin, seperti biaya tinggi dan kecepatan lambat. Dengan memanfaatkan teknologi Solana Virtual Machine dan rollup, Bitcoin Hyper mampu memberikan transaksi cepat dan murah tanpa mengorbankan keamanan. Roadmap yang jelas, mulai dari devnet hingga mainnet, menunjukkan keseriusan tim dalam membangun ekosistem yang solid. Dukungan fitur DeFi, DEX, NFT marketplace, dan bridge multi-chain menambah daya tariknya. Semua ini memberi peluang besar bagi investor yang masuk sejak awal.

Presale $HYPER menawarkan harga kompetitif hanya $0.0127 (Rp206) per token, dengan opsi pembelian fleksibel dan staking reward tinggi hingga 117% per tahun. Skema staking ini memungkinkan investor meraih keuntungan bahkan sebelum token resmi melantai di bursa. Data on-chain menunjukkan minat besar dari investor institusional dan ritel, dengan pembelian bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Target hard cap yang hampir tercapai menandakan tingginya kepercayaan pasar. Momentum ini jarang terjadi, sehingga waktu menjadi faktor penentu bagi calon investor.

Bagi investor yang mencari keuntungan maksimal, kombinasi kenaikan harga Bitcoin dan potensi apresiasi token $HYPER adalah peluang emas. Bitcoin Hyper tidak hanya menawarkan teknologi unggul, tetapi juga model tokenomics yang sehat untuk pertumbuhan jangka panjang. Alokasi dana yang strategis untuk pengembangan, pemasaran, dan komunitas memastikan keberlangsungan proyek. Ditambah lagi, interoperabilitas lintas chain membuka akses ke pasar yang lebih luas. Semua ini membuat Bitcoin Hyper berpotensi menjadi salah satu proyek kripto paling sukses di 2025.

Jika Anda ingin memanfaatkan tren bullish ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan roadmap jelas, teknologi inovatif, dan dukungan komunitas yang kuat, Bitcoin Hyper siap mengubah cara kita memanfaatkan Bitcoin. Bergabung dalam presale hari ini bisa menjadi keputusan investasi yang menguntungkan di tahun-tahun mendatang. Jangan biarkan peluang ini lewat begitu saja, karena momentum besar seperti ini jarang terulang. Segera amankan posisi Anda di presale sebelum harga naik atau token habis.

