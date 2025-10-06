Bitcoin Cetak Rekor Tertinggi, Ini 3 Altcoin Incaran Whale Jelang Bullrun November

Bitcoin menembus rekor harga tertinggi sepanjang masa. Namun, investor besar justru mengalihkan perhatian mereka ke altcoin yang dinilai punya potensi lebih besar menjelang reli pasar bulan depan.

Bitcoin (BTC) kini diperdagangkan di dekat level tertinggi sepanjang sejarah, yakni $124.499,02 atau sekitar Rp2.067.666.104. Kenaikan ini menandai lonjakan sebesar 10,78% dalam 7 hari terakhir, didorong oleh kombinasi sentimen makro dan adopsi institusional yang semakin masif.

Beberapa katalis utama pemicu reli ini antara lain:

Persetujuan regulasi baru di Amerika Serikat yang mempermudah masuknya investor institusi.

Arus dana masuk dari ETF Bitcoin yang menembus $3,2 miliar, mencerminkan keyakinan pasar jangka panjang.

Penurunan drastis pasokan BTC di bursa—turun ke titik terendah dalam enam tahun terakhir—menunjukkan semakin banyak investor yang memilih menyimpan aset untuk jangka panjang.

Kapitalisasi pasar BTC kini mencapai $2,48 triliun (Rp41.233 triliun) dan volume harian menembus $54 miliar (Rp896 triliun).

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $125,302.42 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.1700% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 9.71% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.50T Sirkulasi Pasokan 19.93M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Semua indikator ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai aset tahan banting dengan daya tarik besar di kalangan institusi. Namun yang menarik, para whale justru mulai mengalihkan sebagian portofolionya ke altcoin strategis sebagai persiapan menuju bullrun penuh yang diperkirakan terjadi November mendatang.

Ethereum: Whale Kembali Masuk Setelah ETF dan Lonjakan Aktivitas DeFi

Ethereum (ETH) juga menunjukkan performa impresif. Harganya kini berada di $4.585,98, atau setara Rp761.722.537. Kenaikan ini mencerminkan lonjakan 11,09% dalam sepekan terakhir dan menjadi sinyal kuat bahwa altcoin ini sedang dalam fase akumulasi.

Data terkini menunjukkan bahwa Ethereum mengalami peningkatan volume harian sebesar 26,03% ke $31,58 miliar (Rp5.242 triliun). Selain itu, total kapitalisasi pasar ETH kini menembus $553,54 miliar (Rp91.909 triliun) dengan pasokan yang beredar sebanyak 120,7 juta ETH.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,703.32 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 4.4200% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 11.30% Ethereum Kapitalisasi Pasar $565.49B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Pendorong utama reli ETH antara lain:

Peluncuran insentif $30 juta oleh MetaMask melalui token Linea, yang mendorong pengguna dan proyek membangun di atas Ethereum.

Upgrade Fusaka yang meningkatkan skalabilitas melalui PeerDAS, memungkinkan rollups lebih efisien dan hemat biaya.

ETF Ethereum dari VanEck meningkatkan minat institusional terhadap potensi staking.

Aktivitas harian on-chain mencapai 1,6 juta transaksi, didorong oleh ledakan DeFi, NFT, dan minat institusional.

Pasokan stablecoin Ethereum mencapai rekor $165 miliar, mencerminkan dominasi jaringan yang kini menguasai 57% pasar stablecoin global.

Salah satu faktor penting adalah temuan Vitalik Buterin terkait manajemen memori Ethereum. Ia menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan memori daripada sekadar menambah daya, yang dapat membuka jalan untuk optimasi performa jaringan ke depan.

Whale tampaknya mulai kembali masuk ke Ethereum dengan pandangan jangka panjang, mengantisipasi lonjakan nilai dari staking, pertumbuhan rollup, dan ekspansi institusional.

Astar: Altcoin Kecil yang Cetak Kenaikan 23% dan Menarik Whale Baru

Astar (ASTR) mungkin belum masuk radar investor ritel, tetapi altcoin ini berhasil mencetak lonjakan harga 23,05% dalam 7 hari terakhir dan kini diperdagangkan di $0,02761 atau sekitar Rp458,37 per token.

Dengan kapitalisasi pasar mencapai $226,05 juta (Rp3,755 triliun) dan volume harian yang naik drastis 1.692% ke $179 juta (Rp2,972 triliun), Astar kini menjadi salah satu altcoin dengan pergerakan paling aktif di pekan ini.

Faktor pendorong Astar antara lain:

Fokus proyek pada segmen perpetual DEX, menjadikannya kandidat pesaing kuat bagi Hyperliquid (HYPE).

Pujian dari CEO Binance, Changpeng Zhao, yang menyoroti biaya transaksi rendah di Astar.

Aktivitas whale sejak peluncuran yang langsung memborong token senilai puluhan juta dolar.

Arsitektur jaringan yang dirancang untuk mengakomodasi skalabilitas dan efisiensi tinggi.

Kombinasi antara dukungan Binance, lonjakan volume, dan minat institusi menjadikan Astar sebagai aset yang berpotensi tumbuh eksponensial jika mampu merebut pangsa pasar dari proyek DEX besar lainnya.

Bitcoin Hyper: Layer 2 Super Cepat yang Bikin Whale Serbu Presale Rp361 Miliar

Sementara altcoin utama terus menguat, para whale kini mulai menyerbu satu proyek baru yang disebut-sebut akan menjadi game-changer di ekosistem Bitcoin. Nama proyek itu adalah Bitcoin Hyper (HYPER)—sebuah Layer 2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang dirancang untuk mengatasi lambatnya transaksi dan mahalnya biaya di jaringan Bitcoin.

Presale HYPER kini telah sukses mengumpulkan $22 Juta, dan berada di ambang menuju target hard cap sebesar $22.031.558,26. Harga token saat ini berada di level $0,013065, atau sekitar Rp216,93 per HYPER.

And just like that…



BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

Para whale terus melakukan pembelian besar-besaran di fase ini. Berikut beberapa transaksi besar yang tercatat baru-baru ini:

11.000 HYPER dibeli senilai $144,20 (Rp2,395 juta)

9.800 HYPER senilai $127,41 (Rp2,115 juta)

7.600 HYPER senilai $99,49 (Rp1,651 juta)

6.500 HYPER senilai $85,48 (Rp1,419 juta)

Lonjakan pembelian ini terjadi karena kombinasi antara faktor teknologi, iming-iming staking, dan momentum kuat di komunitas crypto.

Apa yang Membuat Bitcoin Hyper Menarik untuk Whale?

Bitcoin Hyper menjawab masalah klasik dari jaringan BTC: lambat dan mahal. Proyek ini membangun Layer 2 yang memanfaatkan SVM (Solana Virtual Machine) untuk menciptakan ekosistem dengan throughput tinggi, biaya rendah, dan waktu finalisasi transaksi hampir instan.

Berikut tiga komponen utama sistem Bitcoin Hyper:

Bridge ke Layer 2

Pengguna mengirim BTC ke alamat khusus. Sistem kemudian memverifikasi transaksi melalui program relay dan mencetak jumlah BTC yang setara di Layer 2.

Operasi Layer 2

Pengguna bisa mengirim, menerima, staking, dan menjalankan dApps menggunakan BTC di Layer 2. Semua dilakukan secara instan dengan biaya minimal.

Keamanan dan Sinkronisasi

Transaksi dikompresi dan dikonfirmasi menggunakan ZK-Proofs, lalu hasilnya dikomunikasikan secara berkala ke jaringan Bitcoin Layer 1 untuk menjaga sinkronisasi dan keamanan.

Solusi ini menggabungkan keunggulan Solana dan Bitcoin dalam satu ekosistem terpadu—tanpa mengorbankan keamanan, skalabilitas, atau interoperabilitas.

Reward Staking 55% dan Kompatibilitas Multi-Chain

Salah satu fitur paling menarik dari Bitcoin Hyper adalah sistem staking dengan estimasi reward 55% per tahun. Sistem ini memungkinkan pengguna langsung membeli sekaligus staking token dalam satu langkah.

Total token yang telah distaking saat ini mencapai lebih dari 963 juta HYPER, menandakan tingginya kepercayaan komunitas terhadap proyek ini.

Selain itu, HYPER juga mendukung klaim lintas jaringan:

Pembeli via Solana akan mengklaim token di Solana.

Pembeli via Ethereum, BNB, dan kartu kredit akan mengklaim di Ethereum.

Jembatan lintas-chain disiapkan untuk transfer antar blockchain besar.

Cara Membeli Bitcoin Hyper Sekarang

Berikut langkah cepat untuk ikut dalam presale Bitcoin Hyper:

Siapkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask, lalu top-up menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Pilih jumlah HYPER yang ingin dibeli dan konfirmasi transaksi. Jika menggunakan kartu, hubungkan wallet terlebih dahulu lalu pilih “Buy With Card”.

Dengan 55% reward per tahun, teknologi Layer 2 tercepat di Bitcoin, dan dukungan kuat dari whale, Bitcoin Hyper disebut-sebut sebagai presale terbaik tahun 2025.

Whale Rotasi Aset, Bitcoin Hyper Jadi Panggung Berikutnya

Bitcoin telah menembus rekor harga, didukung masuknya dana institusi dan ETF yang mengguncang pasar. Namun pergerakan whale justru mengisyaratkan bahwa peluang terbesar belum tentu ada di Bitcoin lagi. Mereka mulai beralih ke altcoin yang lebih potensial untuk lonjakan eksponensial.

Ethereum kembali dilirik berkat pembaruan teknologi dan lonjakan aktivitas DeFi. Volume, market cap, dan insentif staking menegaskan ETH sebagai pemain dominan di ranah altcoin. Whale melihat ETH bukan hanya sebagai aset aman, tapi juga sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang.

Astar mencuri perhatian lewat lonjakan harga dan volume drastis dalam seminggu terakhir. Dengan fokus pada pasar DEX dan dukungan Binance, Astar menandakan tren baru altcoin yang siap mendobrak batas likuiditas dan efisiensi.

Namun spotlight utama ada pada Bitcoin Hyper—solusi Layer 2 berbasis SVM untuk jaringan Bitcoin. Proyek ini memadukan kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin dalam satu ekosistem yang didesain untuk whale dan ritel. Teknologi, staking 55%, dan presale yang hampir penuh membuatnya jadi primadona baru.

Jika Anda belum masuk ke presale Bitcoin Hyper, momentum masih terbuka, tapi tidak akan lama. Manfaatkan peluang ini untuk jadi bagian awal dari revolusi Layer 2 Bitcoin. Aksesnya mudah, reward besar, dan komunitasnya tumbuh pesat—sebuah kombinasi yang langka di pasar kripto saat ini. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

