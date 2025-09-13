Prediksi Harga Bitcoin Cash: Grayscale Ajukan Pembaruan ETF – BCH Siap Meledak?

Bitcoin Cash (BCH) kembali menunjukkan momentum baru seiring langkah Grayscale yang mengajukan pembaruan dokumen ETF mereka, memicu gelombang spekulasi dan memperkuat proyeksi harga Bitcoin Cash yang semakin bullish.

Pengajuan yang telah direvisi ini membuka peluang lebih nyata terhadap kehadiran ETF berbasis BCH di Amerika Serikat, membawa aset ini selangkah lebih dekat menuju persetujuan dari otoritas regulasi.

Jika ETF ini resmi diluncurkan, potensi arus modal dari institusi ke dalam BCH bisa melonjak tajam, sehingga permintaan terhadap aset ini ikut terdongkrak.

Otoritas seperti SEC berpotensi membutuhkan waktu hingga 180 hari untuk merespons pengajuan dokumen terbaru ini. Jika dibutuhkan perubahan tambahan, periode tersebut bisa diperpanjang lagi hingga 60 hari.

Prediksi Harga Bitcoin Cash: Target Menembus Rp16 Juta Jika Lolos Resistance Kunci

Bitcoin Cash (BCH) kini berada di ambang pencapaian penting, dengan kemungkinan untuk menyalip Avalanche (AVAX) dan Stellar (XLM) dari segi kapitalisasi pasar.

Jika dua aset tersebut gagal mengikuti tren bullish terbaru pasar crypto, maka BCH bisa saja masuk ke peringkat 15 besar dalam daftar kapitalisasi pasar crypto global.

Dari sisi teknikal, sejak bulan April lalu BCH konsisten membentuk pola ascending channel, mengindikasikan tren kenaikan yang stabil dalam jangka menengah.

Saat ini, harga BCH sedang mendekati area resistance penting di sekitar $630 (Rp10.403.430) – zona yang sebelumnya sudah dua kali diuji pasar.

Percobaan ketiga di area ini bisa menjadi penentu terobosan besar.

Jika kekuatan beli berhasil mendorong harga menembus $750 (Rp12.383.250) dengan dukungan volume besar, maka breakout akan terkonfirmasi, membuka jalan bagi reli signifikan menuju level $1.000 (Rp16.511.000) dalam waktu dekat.

Di tengah musim altcoin yang mulai menunjukkan akselerasi, banyak investor mulai mengalihkan perhatian dari aset besar menuju proyek-proyek presale yang punya potensi pertumbuhan lebih besar.

Itulah sebabnya, para investor awal kini mengalihkan fokus ke proyek crypto presale unggulan – proyek yang diprediksi bisa melampaui performa BCH seiring arus modal yang kembali memanas di pasar.

Salah satu nama yang mencuat di tengah euforia ini adalah Bitcoin Hyper.

Potensi Baru di Tengah Tren Layer 2: Bitcoin Hyper Menjadi Sorotan

Kondisi pasar altcoin yang mulai panas dan potensi breakout Bitcoin Cash telah mendorong investor untuk mulai menelusuri peluang baru di sektor Layer 2.

Banyak analis meyakini bahwa meski BCH berpotensi menembus Rp16 juta dalam jangka pendek, ruang inovasi terbesar justru muncul dari proyek Layer 2 yang sedang naik daun – salah satunya adalah Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi Layer 2 pertama yang dibangun secara native untuk jaringan Bitcoin, menawarkan skalabilitas dan efisiensi biaya yang selama ini menjadi kelemahan utama BTC.

Mengenal Bitcoin Hyper: Layer 2 Berbasis Solana VM untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper merupakan proyek Layer 2 revolusioner yang menghadirkan ekosistem rollup untuk Bitcoin, dengan kecepatan transaksi tinggi dan biaya sangat rendah.

Tidak seperti Lightning Network yang kompleks dan sulit digunakan secara massal, Bitcoin Hyper mengintegrasikan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) sehingga mampu mendukung staking, DeFi, hingga peluncuran meme coin dan aplikasi dApps langsung di atas jaringan Bitcoin.

Transaksi dalam jaringan Bitcoin Hyper menggunakan sistem yang serupa dengan rollup pada Ethereum, dengan keamanan tetap bergantung pada Layer 1 Bitcoin melalui komitmen berkala yang dijamin oleh Zero-Knowledge Proof (ZK-Proof).

Presale Bitcoin Hyper: Antusiasme Investor Semakin Meningkat

Presale token $HYPER kini sudah mengumpulkan lebih dari $15,419,455.28 atau sekitar Rp254,701,000,000, dan semakin mendekati target hard cap $15,595,118.12.

Harga 1 $HYPER saat ini berada di level $0.012905 atau setara Rp213. Beberapa transaksi terbaru dari dompet investor besar juga menunjukkan permintaan yang kuat, termasuk pembelian senilai Rp10,649,500 dan Rp8,020,000 hanya dalam satu sesi.

Angka ini mencerminkan meningkatnya minat terhadap token ini sebagai salah satu presale crypto paling dinanti tahun ini.

Cara Membeli $HYPER: Mudah dan Cepat

Proses pembelian $HYPER dirancang agar ramah pengguna, termasuk bagi investor pemula.

Langkah 1 : Siapkan dompet crypto seperti Best Wallet atau MetaMask dan pastikan memiliki saldo crypto (ETH, BNB, atau USDT).

: Siapkan dompet crypto seperti atau MetaMask dan pastikan memiliki saldo crypto (ETH, BNB, atau USDT). Langkah 2 : Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”.

: Kunjungi dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Langkah 3 : Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung melakukan staking, pilih opsi “Buy and Stake”.

: Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung melakukan staking, pilih opsi “Buy and Stake”. Langkah 4: Jika menggunakan kartu kredit, hubungkan dompet melalui browser extension atau ponsel, lalu pilih metode “Buy with Card”.

Token yang dibeli dengan jaringan Solana akan diklaim di blockchain Solana. Sementara pembelian via Ethereum, BNB, dan kartu kredit akan diklaim melalui Ethereum. Bridge akan tersedia untuk memindahkan aset antar jaringan.

Sistem Staking Bitcoin Hyper: Imbal Hasil hingga 73% per Tahun

Salah satu daya tarik utama Bitcoin Hyper adalah sistem staking dengan imbal hasil estimasi 73% per tahun.

Total token yang sudah di-stake mencapai lebih dari 722,812,707 $HYPER, mencerminkan kepercayaan komunitas terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang proyek ini.

Imbalan diberikan sebesar 199.77 $HYPER per blok ETH, dan dapat diklaim setelah fase distribusi aktif.

Bagi investor yang ingin mengoptimalkan potensi keuntungan, staking langsung setelah pembelian menjadi opsi yang sangat rasional.

Tokenomics Bitcoin Hyper: Fondasi yang Solid untuk Pertumbuhan

Struktur distribusi token $HYPER dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan peluncuran ekosistem Bitcoin Layer 2 yang kuat:

25% dialokasikan untuk treasury dan pengembangan komunitas.

dialokasikan untuk treasury dan pengembangan komunitas. 20% untuk aktivitas pemasaran global, termasuk kampanye media organik dan berbayar.

untuk aktivitas pemasaran global, termasuk kampanye media organik dan berbayar. 15% digunakan sebagai hadiah staking dan promosi komunitas.

digunakan sebagai hadiah staking dan promosi komunitas. 10% disiapkan untuk kebutuhan listing di berbagai exchange.

disiapkan untuk kebutuhan listing di berbagai exchange. 30% dialokasikan untuk tim pengembang dan pembaruan teknologi Layer 2.

Tokenomics ini memastikan bahwa $HYPER tidak hanya menarik sebagai aset investasi, tetapi juga fungsional dalam operasional jaringan.

Roadmap Bitcoin Hyper: Masa Depan Layer 2 untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper memiliki roadmap yang jelas dan berfokus pada utilitas nyata:

Q3 2025 : Peluncuran presale dan integrasi Solana Virtual Machine.

: Peluncuran presale dan integrasi Solana Virtual Machine. Q4 2025 : Aktivasi staking dan peluncuran jembatan lintas jaringan (Ethereum–Solana–BTC Hyper).

: Aktivasi staking dan peluncuran jembatan lintas jaringan (Ethereum–Solana–BTC Hyper). Q1 2026 : Listing di centralized exchanges dan perluasan integrasi dApps.

: Listing di centralized exchanges dan perluasan integrasi dApps. Q2 2026 : Implementasi penuh rollup settlement ke Layer 1 Bitcoin.

: Implementasi penuh rollup settlement ke Layer 1 Bitcoin. Q3 2026 dan seterusnya: Ekspansi global dan peluncuran produk berbasis pembayaran, NFT, dan DeFi.

Proyek ini secara aktif membangun ekosistem aplikasi untuk Bitcoin – yang selama ini tertinggal dibanding Ethereum – dan membuka potensi baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Keunggulan Bitcoin Hyper Dibanding Proyek Lain

Bitcoin Hyper unggul di banyak sisi dibanding solusi Layer 2 lainnya:

Lebih cepat dan murah daripada Lightning Network karena mengadopsi sistem rollup dan arsitektur SVM.

Lebih stabil dan terintegrasi karena memiliki sistem penyelarasan langsung ke Layer 1 Bitcoin.

Lebih ramah developer dengan arsitektur Solana VM yang mendukung skalabilitas tinggi dan interaktivitas aplikasi.

Lebih mudah diakses publik, karena dapat dibeli menggunakan kartu kredit dan dompet populer seperti MetaMask dan Best Wallet.

Penggabungan kecepatan Solana dengan keamanan Bitcoin menjadikan proyek ini sangat berbeda dibanding layer 2 lain yang masih eksperimental.

Kenapa Investor Mulai Beralih ke Bitcoin Hyper?

Gelombang pembelian yang meningkat menunjukkan bahwa banyak investor kini melihat $HYPER sebagai aset strategis.

Presale ini bukan sekadar hype, tetapi diiringi utilitas nyata, kemajuan teknis, dan potensi pasar yang luas. Dengan harga saat ini masih berada di Rp213 per token, potensi kenaikan nilai di masa mendatang menjadi alasan kuat untuk terlibat sejak dini.

Bitcoin Hyper menjadi solusi nyata atas keterbatasan jaringan Bitcoin yang lambat dan mahal, dan siap membentuk ulang bagaimana dunia memanfaatkan BTC. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Jangan Lewatkan! Ini Cara Beli Bitcoin Hyper dengan Aman dan Cepat

Banyak investor yang tertarik dengan potensi pertumbuhan Bitcoin Hyper, tetapi belum tahu cara membelinya di fase presale. Padahal, Panduan Praktis Cara Beli Bitcoin Hyper di Fase Presale bisa membantu Anda mendapatkan akses awal sebelum listing publik. Prosesnya sangat sederhana dan hanya butuh beberapa langkah saja. Jangan menunggu sampai harga melonjak setelah listing di exchange! Segera pelajari panduannya dan lakukan pembelian lebih awal. Potensi cuannya terlalu besar untuk dilewatkan. Klik sekarang sebelum waktu habis!

Analisis Jangka Panjang: Apakah Bitcoin Hyper Akan Meledak?

Jika Anda tertarik dengan prediksi jangka panjang dan ingin tahu apakah harga $HYPER bisa melampaui BCH atau altcoin lainnya, maka Prediksi Harga Bitcoin Hyper 2025-2030: Analisis Ahli wajib Anda baca. Artikel ini mengulas roadmap, staking, dan analisis tren harga berdasarkan data terkini. Informasi ini sangat penting bagi investor yang serius membangun portofolio kripto jangka panjang. Jangan sampai Anda masuk terlambat dan kehilangan momentum awal. Segera pelajari prediksinya dan ambil keputusan cerdas sekarang juga!

Hati-Hati! Cek Dulu Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam?

Dengan banyaknya proyek presale yang bermunculan, wajar jika Anda bertanya-tanya soal legitimasi Bitcoin Hyper. Untuk menjawabnya, Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam mengulas secara menyeluruh dari struktur tokenomics hingga keunggulan teknologinya. Anda akan menemukan fakta-fakta yang akan membantu Anda mengambil keputusan dengan percaya diri. Jangan sampai Anda salah pilih proyek hanya karena kurang informasi. Klik artikelnya sekarang agar Anda bisa memilah mana proyek solid dan mana yang hanya sekadar hype!

Kesimpulan: ETF BCH Makin Dekat, Tapi Bitcoin Hyper Bisa Jadi Tiket Menuju 1000x!

Potensi peluncuran ETF Bitcoin Cash jelas menjadi katalis besar bagi pergerakan harga BCH dalam waktu dekat. Dengan resistance teknikal di Rp10,4 juta yang hampir tertembus, breakout ke Rp16 juta kini hanya soal momentum. Namun investor cerdas tahu: peluang emas tidak hanya datang dari aset lama yang sedang naik daun. Peluang 1000x justru sering muncul dari proyek presale dengan teknologi baru seperti Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper hadir bukan sekadar ikut tren, tapi menawarkan game-changer nyata di dunia Bitcoin. Dengan arsitektur Solana Virtual Machine dan sistem rollup untuk BTC, proyek ini menggabungkan kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin dalam satu ekosistem. Fitur staking hingga 73% APY dan integrasi cross-chain menjadikannya jauh lebih dari sekadar token. Ini adalah proyek Layer 2 paling menjanjikan untuk investor yang ingin ROI maksimal.

Data menunjukkan lebih dari 722 juta token $HYPER telah dikunci dalam staking, mencerminkan tingkat kepercayaan komunitas yang tinggi. Presale sudah mengumpulkan lebih dari Rp254 miliar dan hampir mencapai hard cap — sinyal kuat bahwa momentum sedang berada di puncaknya. Jika Anda menunggu sampai listing, bisa jadi Anda membeli di harga 5–10x lebih mahal. Inilah momen untuk bertindak cepat sebelum arus besar investor institusi masuk.

Roadmap Bitcoin Hyper sudah disusun untuk ekspansi besar, mulai dari jembatan lintas jaringan hingga peluncuran dApps dan NFT di atas Layer 2 Bitcoin. Tak seperti banyak proyek lain yang masih berupa ide, Bitcoin Hyper sudah membangun infrastruktur riil. Inilah alasan mengapa banyak analis membandingkan potensi $HYPER dengan fase awal Solana dan Arbitrum. Siapa yang ikut lebih awal, bisa menikmati keuntungan jangka panjang yang sangat signifikan.

Jadi, apa langkah Anda berikutnya? Jika Anda hanya mengamati BCH, Anda mungkin hanya mendapatkan pertumbuhan 30–50%. Tapi jika Anda mengambil posisi di presale Bitcoin Hyper sekarang, peluang lonjakan 1000% bukanlah mimpi kosong. Klik panduan pembelian di atas dan ikut staking sebelum harga naik dan kuota presale ditutup. Ini bisa jadi salah satu peluang terbaik tahun 2025 sebelum bull run besar benar-benar dimulai! Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Dapatkan update real-time tentang Bitcoin Hyper dan proyek kripto potensial lainnya langsung di ponsel Anda. Bergabunglah sekarang ke grup Crypto News Indonesia di Telegram untuk mendapatkan berita eksklusif, tips presale, dan insight pasar langsung dari komunitas dan analis berpengalaman. Jangan tunggu sampai proyek ini viral dan Anda ketinggalan kereta. Grup ini adalah tempat terbaik untuk mendapatkan bocoran sebelum publik tahu. Klik dan bergabung sekarang juga di Telegram Crypto News Indonesia.

