Changpeng Zhao Promosikan Meme Coin? Presale Maxi Doge Raup $3,8 Juta

Seseorang telah membuat patung emas Changpeng Zhao yang memicu tanggapan langsung dari mantan CEO Binance tersebut dan munculnya meme coin baru dengan ticker $CZSTATUE. Zhao telah melarang orang-orang untuk membeli koin meme tersebut, tetapi kapitalisasi pasarnya meroket 1.567% hanya dalam hitungan jam.

Maxi Doge, koin meme baru lainnya yang mengangkat tema Doge, telah mencatatkan kinerja luar biasa selama presale. Doge versi berotot itu telah mendapatkan aliran dana lebih dari $3,8 juta atau setara Rp63 miliar (kurs 1 USD = Rp16.649) melalui presale tersebut.

CZSTATUE — Koin Meme Baru Changpeng Zhao?

Pasar meme coin dipenuhi dengan kisah sukses yang gila, kegagalan yang mengerikan, dan segala sesuatu di antaranya. Kisah patung emas CZ menunjukkan betapa hype yang tak terkendali bisa mendorong sebuah koin meme mencapai puncak kejayaannya.

Seseorang telah membuat patung emas mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, setinggi 14 kaki (setara 4,2 meter), menaruhnya di tengah kota Washington D.C, men-tag CZ di X, dan menunggu.

Secara kebetulan, sebuah koin meme baru dengan ticker $CZSTATUE muncul tak lama setelah itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap patung tersebut.

CZ kemudian membalas cuitan tersebut, dan bahkan tidak menyarankan untuk membeli koin meme itu. Namun, kenyataan yang terjadi di pasar justru sebaliknya, CZSTATUE meledak.

While I want to appreciate the gesture, the fact that there is a meme coin associated with this means the creator probably just wanted to make a quick buck off an interaction from me. This is something I don't appreciate. Don't buy the meme.



I would also never accept a statue of… https://t.co/GLmBgxqP6C — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2025

Jika Anda mengetahui tentang kripto dan sosok CZ, Anda pasti tahu bahwa setiap kali kata ‘meme coin’ keluar dari mulutnya, komunitas akan langsung heboh dan ledakan pun terjadi.

Inilah yang terjadi pada $CZSTATUE, yang meroket 30 kali lipat dari kapitalisasi pasar hanya $300K menjadi hampir $5 juta hanya dalam beberapa jam.

CZSTATUE bukan satu-satunya koin receh crypto yang terinspirasi dari CZ dan meroket bulan ini:

Binance Super Cycle (BSC) naik hingga 24.135%.

Binance Life (客服小何) mencapai kapitalisasi pasar $500 juta dalam lima hari.

Koin meme selalu bangkit dan bersinar di setiap cuitan CZ di X, dan mungkin Anda berpikir ini adalah konteks yang dangkal. Anda benar, tetapi justru itulah yang membuat komunitas koin meme sangat degen (gila). Sensasi dan kegembiraan yang muncul dari peristiwa acak, yang pada akhirnya berujung pada keuntungan eksplosif.

Kebangkitan Koin Meme di Tengah Tingginya Volatilitas Pasar

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) naik 37% dalam seminggu terakhir, didorong oleh isu sengketa dagang AS-China yang melibatkan Presiden Trump, pelonggaran tarif, dan pemotongan suku bunga The Fed.

Trump Media juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan pasar prediksi yang semakin memicu pasar meme crypto.

Semua ini menunjukkan bahwa koin meme jauh dari kata mati. Mereka hidup, menendang, dan dengan cepat membangun komunitas yang loyal. Hal inilah yang terjadi pada Maxi Doge (MAXI), sepupu Dogecoin yang kekar dan berencana untuk merevolusi ruang koin meme. Maxi Doge saat ini masih dalam masa presale, dengan lebih dari $3,8 juta terkumpul.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

Presale crypto yang sah memang sulit ditemukan, tetapi Maxi Doge memiliki semua tanda proyek yang dapat dipercaya. Proyek ini telah diaudit secara menyeluruh oleh Coinsult dan SolidProof dengan hasil tidak ada potensi atau celah keamanan dalam kode-kodenya.

Meme Coin Blue-Chip: Maxi Doge (MAXI) Mulai Viral

Meme coin adalah tentang keaslian, energi mentah, dan semangat komunitas yang tak pernah padam. Sampai saat ini, belum ada koin meme viral dan bertahan lama yang mengandalkan utilitas super canggih atau whitepaper yang disusun dengan serius.

Dogecoin adalah bukti sempurna bahwa koin meme hanya membutuhkan semangat degen dan dukungan komunitas untuk meraih kesuksesan besar. Kinerja $DOGE sepanjang masa menunjukkan kenaikan hampir 33.000%, dengan Elon Musk sebagai salah satu pendukung terbesarnya.

Maxi Doge (MAXI) memanfaatkan kegembiraan yang sama, mentah, dan tak terkendali itu untuk untuk menggulingkan sang raja. Anjing kekar ini ingin mendobrak cetakan tradisional, membawa humor liar, keberanian degen, dan menyulut kembali semangat komunitas yang membawa Dogecoin ke puncak ketenaran dan kekuasaan.

Dua hari lalu, volume perdagangan 24 jam Dogecoin meroket hampir 75%, mendorong para trader memprediksi ATH baru. Sementara itu, Maxi Doge ada di sana untuk berselancar, dengan Red Bull di tangan dan grafik hijau di benaknya.

$MAXI sudah menuai kesuksesan besar — 20 hari lalu, dua paus kripto membeli masing-masing $314 ribu atau setara Rp 5,2 miliar. Pembelian jumbo tersebut menambahkan lebih dari setengah juta ke dalam perolehan presale Maxi Doge.

Citan patung emas CZ adalah hari yang fantastis untuk semua meme coin, tidak hanya Dogecoin. Meskipun Maxi Doge untuk saat ini masih menjadi underdog, komunitasnya tumbuh dengan pesat, dan perolehan presale saat ini menjadi bukti kuat bahwa proyek ini memiliki dukungan besar di belakangnya.

Manfaatkan Harga Presale $MAXI untuk Pertumbuhan 1.000X

Resep rahasia dari Maxi Doge adalah viralitas. Jika diukur, viralitas adalah satu-satunya prediktor terbaik untuk kesuksesan sebuah meme coin. Begitu sebuah token mulai naik daun, paus kripto atau investor besar akan masuk, dan trader kecil akan FOMO.

$MAXI memanfaatkan energi mentah itu dengan sempurna—para gym bro yang berkeringat sudah mendukung proyek ini, dengan beberapa paus kripto yang masih mengawasi dengan seksama.

Siapa tahun, mungkin saja Bapak Doge (Elon Musk) akan melirik Maxi Doge, begitu anjing kekar ini dilepaskan.

Jika Anda ingin bergabung dengan presale Maxi Doge, Anda dapat membaca langkah-langkah komprehensifnya dalam artikel cara beli Maxi Doge. Dengan membeli token presale, Anda bukan hanya mendapatkan harga termurah, melainkan juga potensi imbal hasil 79% APY dari staking.

Lengkapi juga referensi Anda tentang token $MAXI dengan membaca artikel kami yang mengulas prediksi harga Maxi Doge.

