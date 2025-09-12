Prediksi Harga Binance Coin: BNB Meledak Usai Kerja Sama Mengejutkan dengan Raksasa Wall Street – Apakah Ini BlackRock-nya Dunia Crypto?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi.

Binance resmi menandatangani kesepakatan penting dengan perusahaan manajemen aset asal AS, Franklin Templeton, untuk menjajaki berbagai use case baru dalam dunia blockchain dan TradFi. Pengumuman ini langsung mendorong sentimen positif pasar dan memperkuat prediksi harga Binance Coin (BNB) yang bullish, bahkan mendorong harganya mencapai level tertinggi sepanjang masa.

Dalam siaran pers yang dirilis pada hari Rabu, jajaran eksekutif dari kedua belah pihak menekankan pentingnya kerja sama strategis ini. Namun, detail spesifik mengenai proyek yang akan dijalankan masih belum diumumkan ke publik.

Today, Franklin Templeton announced a wide-ranging partnership with @binance.



Learn more: https://t.co/2m0VrXSt9p pic.twitter.com/pc1p4rt57c — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) September 10, 2025

Alih-alih mengungkap rincian teknis proyek, Binance dan Franklin Templeton menekankan cakupan kerja sama yang lebih luas dengan menyatakan:

“Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk menghadirkan solusi inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan investor yang terus berkembang – dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas di pasar modal – serta menciptakan imbal hasil kompetitif dan efisiensi dalam proses penyelesaian transaksi.”

Reaksi pasar terjadi secara instan. Sesaat setelah pengumuman ini, harga BNB langsung melonjak ke rekor tertinggi baru di angka $906.12 (sekitar Rp14.957.557) menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan dalam 24 jam pun turut melonjak sebesar 64%.

Prediksi Harga Binance Coin: Target $1.500 Semakin Dekat Berkat Program Ekspansi Ekosistem

Fokus utama dari kerja sama antara Binance dan Franklin Templeton adalah pada proses tokenisasi.

Franklin Templeton kemungkinan akan segera melakukan tokenisasi terhadap berbagai ETF dan produk investasinya, sehingga pengguna Binance dapat mengaksesnya secara langsung melalui platform exchange tersebut.

Langkah ini diperkirakan akan mendorong adopsi yang lebih luas terhadap Binance Smart Chain, dengan Binance Coin (BNB) sebagai token inti yang menopang seluruh infrastruktur di baliknya.

Dari sisi teknikal, grafik harian menunjukkan dua zona support penting yang perlu diperhatikan jika terjadi penurunan harga – yakni di level $830 (Rp13.706.970) dan $740 (Rp12.232.660).

Walaupun koreksi tidak dapat dipastikan, momentum bullish terlihat terus menguat. Jika terjadi penurunan ke level support tersebut, kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang menarik untuk mengakumulasi BNB dengan harga diskon relatif.

Sementara itu, presale crypto terbaik tahun ini – seperti Best Wallet Token ($BEST) – mulai menarik perhatian investor awal. Potensi kenaikannya bahkan dinilai bisa melampaui performa token-tier atas lainnya seiring dengan dimulainya musim altcoin.

Best Wallet Token ($BEST) Lampaui Rp247 Miliar – Hype Meledak Berkat Aplikasi All-in-One

Best Wallet Token ($BEST) bukan sekadar crypto biasa – melainkan mesin utama di balik salah satu aplikasi crypto yang pertumbuhannya tercepat saat ini.

Para holder mendapatkan berbagai keuntungan eksklusif, seperti biaya swap yang lebih rendah, akses awal ke fitur-fitur terbaru, serta status VIP untuk masuk ke berbagai presale menarik sebelum diramaikan publik.

Aplikasi Best Wallet sendiri sudah mendapatkan respons luar biasa dari pengguna, dengan rating tinggi di iOS dan Android serta dukungan untuk lebih dari 60 blockchain.

Dengan tingkat adopsi yang terus meningkat dan banyak fitur baru yang segera dirilis, permintaan terhadap token $BEST bisa melonjak tajam secara eksponensial.

Para investor awal memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan token $BEST di harga diskon, sebelum fase pertumbuhan berikutnya dimulai.

Untuk ikut berpartisipasi, cukup kunjungi situs resmi Best Wallet Token dan sambungkan wallet Anda (seperti Best Wallet).

Proses pembelian bisa dilakukan dengan mudah – cukup tukarkan crypto atau gunakan kartu bank untuk menyelesaikan transaksi hanya dalam hitungan detik.

Kunjungi situs resmi Best Wallet Token sekarang juga.

Best Wallet Token Sedang Jadi Incaran Investor, Sudah Tahu Cara Belinya?

Minat terhadap Best Wallet Token ($BEST) meningkat drastis setelah peluncuran aplikasinya yang mendukung lebih dari 60 blockchain. Banyak investor ritel dan institusional mulai mengakumulasi token ini sebelum listing publik. Jika Anda belum ikut serta, sekarang saatnya mengetahui Cara Beli Best Wallet Token dengan mudah dan cepat. Anda hanya perlu sambungkan wallet dan pilih metode pembayaran seperti crypto atau kartu bank. Jangan lewatkan kesempatan emas ini karena harga $BEST bisa naik tajam saat masuk bursa. Klik sekarang untuk panduan lengkap pembeliannya sebelum kehabisan alokasi presale!

Prediksi Kenaikan Harga BEST Bikin Investor Gatal Masuk, Anda Ketinggalan?

Dengan lebih dari Rp247 miliar sudah terkumpul, $BEST menunjukkan potensi besar untuk menjadi crypto pilihan di musim altcoin kali ini. Para analis melihat proyek ini mampu menyaingi bahkan mengungguli performa token besar lainnya. Banyak yang kini mencari tahu Prediksi Harga Best Wallet Token untuk memutuskan langkah strategis mereka. Apakah Anda akan menunggu atau mulai bertindak saat peluang masih terbuka? Jangan biarkan keputusan tertunda merugikan Anda di masa depan. Temukan analisis lengkapnya sekarang juga!

Catatan Akhir: BNB Meroket, BEST Menyusul?

Kerja sama Binance dengan Franklin Templeton bukan hanya memperkuat legitimasi crypto di mata institusi, tapi juga menegaskan masa depan tokenisasi aset. Dengan BNB menembus harga tertinggi baru, pasar menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap proyek yang menjembatani TradFi dan DeFi.

Ini menempatkan BNB di posisi sentral sebagai infrastruktur utama untuk revolusi keuangan digital ke depan. Namun, tidak hanya BNB yang mencuri perhatian—Best Wallet Token juga memanfaatkan momentum ini dengan aplikasi inovatif yang mendukung lebih dari 60 blockchain.

Investor melihat $BEST sebagai peluang presale dengan potensi return jauh lebih besar dalam jangka pendek. Selain utility kuat dalam ekosistem Best Wallet, adopsinya juga didorong fitur eksklusif seperti akses ke presale VIP dan biaya transaksi rendah.

Mengingat hype yang terus meningkat, momen terbaik untuk masuk ke proyek ini mungkin hanya dalam hitungan hari saja. Jika Anda belum bergabung, ini saat yang tepat untuk memanfaatkan presale $BEST sebelum masuk fase listing. Kunjungi situs resminya dan ambil bagian dalam revolusi keuangan digital hari ini.

