Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini – 4 September

Terakhir diperbarui: September 4, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Inilah tiga aset kripto baru yang paling menarik untuk dikoleksi hari ini, seiring dengan pulihnya dominasi Bitcoin (BTC) yang mendorong kapitalisasi pasar global mendekati Rp65.808 triliun ($4 triliun).

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $112,215.00 Bitcoin ATH $124,171.00 (August 14, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.71% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.20% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.23T Sirkulasi Pasokan 19.92M

Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 0,6% dalam 24 jam terakhir, sementara altcoin utama seperti XRP, SOL, dan DOGE juga mencatatkan kenaikan yang serupa atau bahkan lebih tinggi.

Di tengah pemulihan pasar setelah penurunan di akhir Agustus, sejumlah token baru menunjukkan potensi besar untuk reli menuju akhir tahun ini.

Proyek yang menjadi sorotan saat ini adalah Pepenode, Maxi Doge (MAXI), dan Snorter (SNORT)—tiga meme coin yang diprediksi memiliki performa paling menjanjikan di antara token baru lainnya.

Pepenode

Salah satu token presale paling anyar di pasar kripto saat ini adalah Pepenode, yang dibangun di jaringan Ethereum dan hadir dengan konsep unik berbasis model mine-to-earn.

Token ini menawarkan sistem staking yang mengubah cara kerja konvensional menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Pengguna tidak hanya menyimpan token, tetapi juga dapat membangun rig mining virtual mereka sendiri dan menerima reward sesuai jumlah node yang mereka miliki.

Node bisa dibeli dengan token Pepenode, dan semakin banyak node yang dimiliki, semakin besar jumlah token yang dapat di-staking secara aktif.

Pendekatan ini berhasil meningkatkan partisipasi komunitas dan permintaan token secara organik. Hal tersebut terbukti dari pencapaian presale Pepenode yang telah berhasil mengumpulkan $567,371.55 atau sekitar Rp9,336,723,739, dari target $707,892.94.

Investor dapat langsung berpartisipasi melalui situs resmi Pepenode. Saat ini, harga 1 Pepenode berada di angka $0.0010407 atau sekitar Rp17,12, dan akan meningkat dalam waktu sekitar 1 hari 8 jam ke depan.

Kunjungi Situs Resmi Pepenode di Sini!

Jangan Lewatkan Panduan Lengkap Cara Beli Token Pepenode!

Tertarik dengan potensi mine-to-earn dari Pepenode? Anda bisa langsung berpartisipasi dalam presale dengan mengikuti panduan lengkap cara beli token ini di sini. Artikel tersebut membahas langkah-langkah praktis untuk menghubungkan wallet dan membeli token sebelum harga naik. Dengan pendekatan interaktif dan komunitas yang aktif, Pepenode menjadi incaran banyak investor awal. Waktu terus berjalan, dan harga token akan naik dalam waktu kurang dari 2 hari. Pastikan Anda tidak melewatkan momentum ini lewat panduan Cara Beli Pepenode.

Prediksi Harga Pepenode Menunjukkan Lonjakan Besar di Depan Mata!

Jika Anda penasaran seberapa tinggi harga Pepenode bisa melesat, artikel ini wajib Anda baca. Berdasarkan performa presale yang terus meningkat, prediksi harga token ini menunjukkan potensi reli besar hingga akhir tahun. Model staking berbasis node mining menjadi daya tarik tersendiri. Harga token pun masih tergolong sangat rendah saat ini. Segera baca Prediksi Harga Pepenode untuk mengetahui target jangka pendek hingga jangka panjangnya!

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge (MAXI) adalah meme coin bertema Dogecoin yang kini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $1,795,088.10 atau sekitar Rp29,539,591,302 dalam tahap penjualannya.

Token ini mengusung konsep ultra-bullish DOGE dengan dukungan komunitas yang solid dan meme yang menarik, bertujuan untuk mendorong volume trading setinggi mungkin.

Maxi Doge mengklaim dirinya “diperdagangkan dengan leverage 1000x”, dan sedang membangun komunitas aktif melalui platform Discord dan Telegram resmi mereka.

Komunitas ini akan memiliki akses ke berbagai kompetisi trading dengan hadiah menarik bagi pemenang, sekaligus menjadi forum berbagi tips dan strategi.

Inisiatif ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan proyek meme coin lain yang tidak memiliki dukungan komunitas yang kuat.

Selain itu, Maxi Doge akan mengalokasikan 25% dari total suplai sebesar 150,24 miliar MAXI ke dalam Maxi Fund—sebuah dana khusus untuk memperluas kemitraan strategis dan kampanye pemasaran.

Harga token MAXI saat ini masih di kisaran $0.0002555 atau sekitar Rp4,20, dan akan mengalami kenaikan harga dalam waktu sekitar 1 hari 20 jam.

Investor yang ingin ikut serta bisa langsung mengakses situs resmi Maxi Doge.

Kunjungi Situs Resmi Maxi Doge di Sini!

Panduan Mudah Beli Token Maxi Doge Sebelum Harganya Naik!

Harga Maxi Doge akan naik dalam waktu kurang dari dua hari, dan sekarang adalah momen terbaik untuk masuk. Jangan bingung harus mulai dari mana—kami sudah siapkan panduan ringkas dan jelas untuk Anda. Dari koneksi wallet hingga proses transaksi, semua dijelaskan secara step-by-step. Artikel ini cocok untuk pemula dan investor berpengalaman. Segera akses Cara Beli Maxi Doge dan bergabung dalam komunitas yang sedang berkembang pesat!

Maxi Doge Bisa Jadi Dogecoin Selanjutnya? Cari Tahu di Sini!

Maxi Doge bukan sekadar meme coin biasa—token ini dilengkapi komunitas solid dan dana khusus pemasaran. Dengan suplai besar dan kompetisi aktif di komunitasnya, banyak analis menilai token ini bisa menyaingi Dogecoin. Anda bisa memahami seluruh potensi proyek ini dengan membaca prediksi harga lengkapnya. Jangan menunggu hingga FOMO datang, ketahui sekarang lewat Prediksi Harga Maxi Doge sebelum harga naik!

Snorter (SNORT)

Snorter (SNORT) telah membuka penjualan presale-nya sejak beberapa waktu lalu dan telah meraih pendanaan sebesar $3,701,368.35 atau sekitar Rp60,867,052,112, dari target $4,151,993.

Proyek ini membangun sebuah trading bot otomatis yang dirancang untuk membantu trader melakukan aksi beli dan jual lebih cepat dari pergerakan pasar.

Bot ini akan menganalisis data secara real-time untuk mendeteksi potensi reli harga sebelum terjadi, dan melakukan aksi sebaliknya saat mendeteksi tren penurunan.

Snorter juga menyertakan fitur unggulan lainnya seperti copy trading dari akun whale atau smart money, atomic swaps, limit order, serta sistem proteksi dari potensi scam.

Semua fitur tersebut hanya bisa diakses menggunakan token asli mereka, yaitu SNORT. Hal ini menjadikan token SNORT sebagai komponen penting dalam ekosistem bot ini.

Harga token SNORT saat ini berada di $0.1033 atau sekitar Rp1.699, dan akan mengalami kenaikan dalam waktu sekitar 1 hari 8 jam.

Investor baru dapat mengikuti presale ini dengan mengunjungi situs resmi Snorter dan menghubungkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask.

Kunjungi Situs Resmi Snorter di Sini!

Ingin Beli SNORT Sekarang? Ini Panduannya untuk Anda!

Presale Snorter semakin dekat ke target akhir, dan harga token akan naik dalam hitungan jam. Panduan ini akan membantu Anda memahami langkah-langkah pembelian dengan wallet MetaMask atau Best Wallet. Jangan lewatkan momen langka untuk menjadi investor awal dalam proyek bot trading canggih ini. Artikel ini cocok untuk Anda yang ingin langsung aksi tanpa ribet. Langsung saja klik Cara Beli Snorter sekarang juga!

Harga SNORT Diprediksi Naik Tajam – Baca Analisanya di Sini!

Presale Snorter sudah mendekati target akhir dan harga token SNORT masih sangat rendah. Prediksi harga dari para analis mengindikasikan potensi lonjakan signifikan dalam waktu dekat. Dengan utilitas kuat di ekosistem bot trading, permintaan terhadap token ini bisa meningkat pesat. Dapatkan insight dan proyeksi harga selengkapnya di Prediksi Harga Snorter. Artikel ini penting untuk Anda yang ingin masuk lebih awal!

Apakah SNORT Benar-Benar Legit? Simak Ulasan Lengkapnya!

Dengan fitur-fitur yang menjanjikan, muncul juga pertanyaan seputar legitimasi Snorter. Artikel ini mengulas apakah token SNORT dan bot-nya bisa dipercaya atau hanya hype belaka. Kami membedah proyek ini dari sisi teknikal, komunitas, dan roadmap. Jika Anda ragu, bacalah artikel ini terlebih dahulu. Temukan jawabannya di Snorter: Scam atau Legit?.

Snorter Punya Teknologi Bot Canggih – Pelajari Lebih Lanjut Sekarang!

Snorter bukan sekadar meme coin—token ini menjadi kunci akses untuk bot trading otomatis berbasis AI. Anda bisa memahami bagaimana bot ini bekerja dan fitur-fitur eksklusif yang ditawarkan, termasuk atomic swap dan copy-trading dari whale. Artikel ini membahas semua detail teknis dan manfaat token SNORT. Jangan lewatkan analisis mendalamnya sebelum berinvestasi. Pelajari proyeknya di sini: Apa Itu Snorter?

Jangan Lewatkan Presale Potensial Ini!

Pasar kripto global mulai pulih dengan dominasi Bitcoin yang kembali menguat. Momentum ini dimanfaatkan oleh sejumlah proyek baru seperti Pepenode, Maxi Doge, dan Snorter yang berhasil menarik perhatian investor awal. Ketiganya tampil bukan hanya sebagai meme coin biasa, tapi menawarkan utilitas, komunitas, dan inovasi teknologi yang konkret.

Pepenode menghadirkan pendekatan mine-to-earn berbasis node yang unik dan interaktif. Model staking yang gamified ini membuat pengguna aktif terlibat dalam ekosistem sejak awal. Presale-nya telah mengumpulkan lebih dari Rp9 miliar dan harga token masih sangat terjangkau, menjadikannya peluang entry-level yang menarik.

Maxi Doge menonjol dengan gaya Dogecoin ultra-bullish, komunitas aktif, dan alokasi dana pemasaran yang agresif. Token ini dibangun untuk viralitas dan adopsi cepat, ditambah adanya kompetisi trading yang menambah engagement. Dengan harga masih Rp4-an dan suplai besar, potensi pertumbuhan harga sangat terbuka.

Sementara itu, Snorter tampil lebih teknikal dengan trading bot berbasis AI yang hanya bisa diakses melalui token SNORT. Proyek ini menargetkan trader aktif yang ingin kecepatan, akurasi, dan proteksi dalam satu paket. Dengan lebih dari Rp60 miliar dana presale yang telah terkumpul, minat investor terhadap teknologi ini terbukti kuat.

Jika Anda mencari peluang masuk ke kripto baru dengan fundamental kuat dan harga yang belum melonjak, inilah saatnya. Waktu sebelum kenaikan harga sangat terbatas untuk ketiga token tersebut. Segera kunjungi situs resmi masing-masing presale dan baca panduan lengkapnya sebelum kesempatan terbaik ini berlalu. Anda tidak ingin menjadi orang yang menyesal karena menunda!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.