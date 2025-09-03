Meme Coin Terbaik di Bawah $1 (Rp16.500) untuk Dibeli Hari Ini: 3 dan 4 September 2025

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 3, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar cryptocurrency saat ini masih bergerak sideways, tetapi sejumlah meme coin terbaik menunjukkan sinyal kuat untuk potensi lonjakan dalam waktu dekat.

Bitcoin mencatat kenaikan ringan sebesar 2% dalam 24 jam terakhir, namun sebagian besar token utama lainnya justru stagnan atau sedikit melemah.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $111,497.00 Bitcoin ATH $124,171.00 (August 14, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.40% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.43% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.22T Sirkulasi Pasokan 19.92M

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Meski begitu, ada beberapa peluang trading menarik di pasar, termasuk proyek baru dan token presale yang kemungkinan besar akan melonjak dalam beberapa minggu mendatang.

Beberapa di antaranya adalah Maxi Doge, PEPENODE, dan Wall Street Pepe—semuanya termasuk dalam daftar meme coin terbaik untuk dibeli saat ini, dan artikel ini akan mengulas alasan di balik potensi mereka.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Meme Coin Terbaik untuk Dibeli Sekarang di Bawah Rp16.500

Maxi Doge (MAXI)

Menghadirkan pembaruan pada pendekatan klasik Dogecoin dengan sentimen yang sangat bullish, Maxi Doge (MAXI) merupakan token meme berbasis Ethereum yang telah mengumpulkan dana sebesar $1,7 juta (sekitar Rp27,968,400,000) melalui presale.

Jumlah ini sangat mengesankan, mengingat presale Maxi Doge baru dibuka beberapa minggu lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini dengan cepat menarik perhatian investor baru dan komunitas pendukung, yang juga terlihat dari jumlah pengikut di platform X yang kini melampaui 10.000 akun.

Popularitas Maxi Doge meningkat pesat karena proyek ini membawa pendekatan meme token ke level yang lebih tinggi.

Maxi Doge mewujudkan hal ini melalui dua strategi utama. Pertama, mereka membangun komunitas online yang berfokus pada aktivitas trading.

Komunitas ini akan diberdayakan melalui kanal Telegram dan Discord mereka, yang akan menggelar kompetisi trading secara rutin dan mengundang anggota komunitas untuk bersaing dalam menghasilkan return terbaik.

Pemenang dari kompetisi ini akan mendapatkan hadiah, yang tentunya akan mendorong partisipasi aktif dalam ekosistem Maxi Doge.

Strategi kedua adalah dengan menghadirkan Maxi Fund, sebuah dana yang mewakili 25% dari total pasokan maksimum (150,24 miliar MAXI).

Dana ini akan digunakan untuk membiayai kolaborasi baru dan kampanye iklan, yang bertujuan meningkatkan eksposur proyek dan mendatangkan investasi baru.

Pemilik token MAXI juga bisa melakukan staking dan mendapatkan hasil staking di luar potensi apresiasi harga.

Investor yang tertarik bisa langsung mengunjungi situs resmi Maxi Doge. Saat ini harga token MAXI berada di angka $0.000255 atau sekitar Rp4.194.

Kunjungi Situs Resmi Maxi Doge sekarang juga!

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Mau Beli Maxi Doge Sebelum Harganya Naik Gila-Gilaan? Cek Panduan Lengkapnya di Sini!

Masih bingung cara beli token MAXI? Jangan sampai ketinggalan momen penting dalam dunia meme coin ini. Panduan ini menjelaskan langkah demi langkah membeli Maxi Doge langsung dari presale resminya. Anda bisa mulai hanya dengan modal kecil, dan ikut staking untuk hasil lebih besar. Waktunya ambil keputusan sekarang! Kunjungi langsung Cara Beli Maxi Doge di Sini!

Jangan Lewatkan Prediksi Harga Maxi Doge yang Bisa Bikin Kaya!

Tertarik dengan prospek Maxi Doge? Anda harus baca analisis lengkap harga token ini yang berpotensi naik ratusan persen dalam waktu dekat. Artikel ini mengulas proyeksi harga MAXI berdasarkan sentimen pasar, data presale, dan strategi komunitasnya. Dengan kenaikan komunitas dan staking aktif, potensi lonjakan MAXI jadi makin nyata. Jangan cuma baca setengah-setengah! Klik dan pelajari selengkapnya di Prediksi Harga Maxi Doge Terbaru sekarang juga!

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

PEPENODE (PEPENODE)

Sebagai salah satu token meme terbaru yang muncul di pasar, PEPENODE (PEPENODE) merupakan koin berbasis mekanisme ‘mine-to-earn’ yang memulai presale pada awal bulan lalu.

Proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $500.000 (sekitar Rp8.226.000.000), dengan pendekatan staking yang unik dalam dunia meme coin.

Alih-alih menawarkan sistem staking yang sepenuhnya pasif, PEPENODE menghadirkan unsur gamifikasi di dalamnya. Pemilik token diajak bermain dalam simulasi penambangan dengan membangun node dan fasilitas mining virtual.

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi, karena pengguna yang lebih aktif dalam sistem staking bergamifikasi akan memperoleh imbal hasil yang lebih besar.

Salah satu fitur menarik lainnya adalah sistem insentif node bertingkat. Artinya, mereka yang menjadi early adopter akan memperoleh mesin mining virtual yang lebih kuat, sehingga potensi staking reward mereka juga lebih tinggi.

Proyek ini juga menyertakan program referral, di mana komunitas dapat meningkatkan penghasilan dengan mengajak pengguna baru untuk bergabung.

Gabungan dari semua fitur ini menjadikan PEPENODE sebagai salah satu proyek baru yang paling menjanjikan untuk investor.

Investor dapat berpartisipasi lebih awal dengan mengunjungi situs resmi PEPENODE dan bergabung dalam tahap presale.

Saat ini harga PEPENODE berada di level $0.0010407 atau sekitar Rp17,118, dan harga ini diperkirakan akan naik dalam waktu kurang dari tiga hari.

Kunjungi Situs Resmi PEPENODE sekarang juga!

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Cara Paling Cepat Beli PEPENODE Sebelum Harganya Meledak? Ini Panduannya!

Buat Anda yang masih belum tahu cara beli PEPENODE, panduan ini jawabannya. Semua langkah dari awal hingga selesai dijelaskan dengan jelas dan gampang dipahami. Apalagi harga saat ini masih sangat terjangkau dibanding potensi ke depan. Jangan tunggu sampai harga naik dan Anda menyesal! Mulai sekarang lewat Cara Beli PEPENODE Lengkap.

Prediksi Harga PEPENODE Ini Bisa Jadi Petunjuk Besar Buat Cuan di Awal!

Sudah ikutan PEPENODE tapi belum tahu potensi harganya ke depan? Anda wajib simak ulasan lengkap prediksi harga token ini. Artikel ini membahas analisis teknikal dan fundamental dari sistem staking bergamifikasi yang unik. Semakin cepat Anda masuk, semakin tinggi potensi reward yang bisa Anda kantongi. Jangan hanya jadi penonton di hype besar ini. Klik sekarang Prediksi Harga PEPENODE Terbaru.

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) menjadi salah satu proyek dengan presale terbesar di tahun 2024, dan kini tengah menjalani proses pembaruan besar-besaran.

Tim pengembang akan meluncurkan versi WEPE berbasis Solana, setelah sebelumnya merilis versi Ethereum-nya usai presale berakhir tahun lalu.

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan keunggulan skalabilitas jaringan Solana. Pemegang token ERC-20 WEPE akan diberikan opsi untuk mengganti kepemilikan mereka dengan versi Solana yang setara.

Bahkan, protokol ini akan membakar token WEPE berbasis Ethereum dengan rasio 1:1 setiap kali investor membeli versi Solana-nya, guna menjaga kestabilan suplai token.

Secara umum, Wall Street Pepe adalah meme coin yang juga berfokus pada aktivitas trading, dengan komunitas pengguna crypto yang saling berbagi strategi dan tips melalui kanal resmi proyek ini.

Platform Wall Street Pepe juga menyediakan sinyal dan insight trading, membantu para anggotanya agar tetap selangkah lebih maju dalam mengikuti pergerakan pasar.

Sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, proyek ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat ini akun X mereka telah memiliki lebih dari 67.000 pengikut.

Token WEPE berbasis Ethereum telah meningkat sebesar 275% sejak akhir Mei, dan kini berada di harga $0.00005602 atau sekitar Rp0,921, naik 14% dalam dua minggu terakhir.

Momentum seperti inilah yang membuat WEPE layak dipertimbangkan sebagai salah satu meme coin terbaik saat ini, terlebih lagi dengan kehadiran versi Solana yang akan segera dirilis.

Investor dapat membeli WEPE versi Solana langsung melalui situs resmi Wall Street Pepe, dengan harga saat ini sebesar $0.001 atau sekitar Rp16,452.

Kunjungi Situs Resmi Wall Street Pepe sekarang juga!

Mau Beli Wall Street Pepe Versi Solana? Ini Cara Termudahnya!

Kalau Anda siap ikut gelombang kedua dari Wall Street Pepe di jaringan Solana, pastikan tahu cara belinya. Panduan ini akan memandumu dari awal hingga bisa langsung masuk ke ekosistem WEPE. Dengan burning token ETH dan transisi ke Solana, ini momen terbaik untuk ambil posisi. Jangan sampai ketinggalan langkah awal yang bisa jadi tonggak profitmu nanti. Langsung pelajari di Cara Beli Wall Street Pepe Sekarang.

WEPE Pindah ke Solana? Lihat Prediksi Harganya di Sini Sebelum Terlambat!

Wall Street Pepe akan hadir di jaringan Solana, dan ini bisa jadi katalis besar untuk lonjakan harga berikutnya. Prediksi harga ini mengungkap potensi WEPE pasca burning token versi Ethereum. Anda yang tertarik cuan dari momentum transisi ini wajib baca artikelnya sampai selesai. Jangan remehkan potensi kenaikan yang sudah mulai terlihat! Klik langsung Prediksi Harga Wall Street Pepe di Sini.

Momentum Emas untuk Beli Meme Coin di Bawah Rp16.500

Maxi Doge hadir dengan komunitas yang solid dan sistem insentif kompetisi trading yang menarik. Dukungan presale yang mencapai Rp27 miliar menunjukkan besarnya minat investor terhadap proyek ini. Ditambah dengan fitur staking dan Maxi Fund, token ini layak dipantau. Potensi pertumbuhan harga sangat terbuka di minggu-minggu mendatang. Investor cerdas bisa mulai dari sekarang sebelum hype memuncak.

PEPENODE menawarkan sesuatu yang baru dalam dunia meme coin dengan staking bergamifikasi. Sistem mining virtual dan node bertingkat memberikan alasan kuat bagi investor untuk terlibat lebih awal. Apalagi program referral memberi insentif ekstra bagi yang mengajak komunitas. Dengan harga presale masih di bawah Rp20 ribu, ini waktu yang tepat untuk masuk. Keterlibatan aktif akan memberikan hasil yang lebih optimal.

Wall Street Pepe kini bertransformasi ke jaringan Solana untuk mengatasi keterbatasan versi sebelumnya. Strategi burning token ETH untuk menekan suplai menunjukkan keseriusan tim dalam menjaga nilai token. Komunitas yang besar dan fitur trading signal juga jadi daya tarik tersendiri. Investor bisa ikut versi Solana-nya untuk potensi profit baru. Momentum ini bisa jadi lonjakan besar kedua untuk WEPE.

Ketiga proyek ini sama-sama berada dalam fase krusial yang bisa menentukan arah harga mereka. Presale MAXI DOGE, PEPENODE, dan WEPE saat ini masih menawarkan harga di bawah Rp16.500. Namun potensi ke depannya bisa melesat jauh melampaui nilai tersebut. Jangan tunggu sampai harga naik signifikan baru bertindak. Ambil posisi lebih awal dan pantau perkembangan setiap hari.

Bagi yang ingin update lebih cepat, bergabung dengan grup komunitas dan membaca prediksi harga jadi langkah bijak. Tindakan kecil hari ini bisa jadi langkah besar menuju hasil investasi optimal. Dengan memahami tiap proyek dan benefitnya, keputusan investasi jadi lebih kuat. Potensi cuan dari meme coin bukan isapan jempol jika Anda tahu timing dan strategi. Presale ini bisa jadi jalan awal menuju profit besar di akhir 2025.

Anda gak mau ketinggalan info penting soal Maxi Doge, PEPENODE, dan WEPE, kan? Update harga, sinyal trading, dan berita penting lainnya bakal selalu dibagikan duluan di komunitas ini. Ratusan investor aktif sudah gabung dan saling berbagi insight tiap hari. Jangan cuma jadi penonton di bull run berikutnya. Klik sekarang dan Gabung ke Grup Telegram Resmi Crypto News Indonesia.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.