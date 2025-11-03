Rekomendasi Meme Coin Terbaik November Ini: Dogecoin, TRUMP, dan Token Kecil Potensial Lainnya

Koreksi pasar crypto dalam beberapa pekan terakhir belum cukup untuk memadamkan optimisme analis terhadap reli bullish yang akan datang. Sentimen makro seperti pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, ETF altcoin baru, serta perjanjian dagang AS China mendorong masuknya modal segar ke pasar crypto.

Di tengah tren ini, meme coin kembali menjadi sorotan utama. Proyek-proyek dengan kapitalisasi rendah bahkan mulai mencetak kenaikan signifikan, menandakan minat kuat dari investor ritel maupun whale. Inilah saat terbaik untuk menyusun portofolio meme coin menjelang reli besar berikutnya.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin tetap menjadi pemimpin pasar di segmen meme coin dan terus menunjukkan daya tariknya sebagai aset investasi. Banyak analis memproyeksikan bahwa siklus bullish crypto tidak akan lengkap tanpa rekor tertinggi baru dari DOGE.

Saat ini, harga Dogecoin masih berada sekitar 80% di bawah puncak sebelumnya. Artinya, potensi kenaikan 4 hingga 5 kali lipat terbuka lebar bagi investor yang masuk sekarang. Target harga $1 kembali menjadi pembahasan utama, terutama setelah munculnya spekulasi bahwa ETF spot DOGE akan segera disetujui dan mulai diperdagangkan.

Keberhasilan ETF spot Solana dari Bitwise, yang mencetak arus masuk lebih dari $420 juta hanya dalam sepekan, turut memperkuat ekspektasi akan hal serupa pada Dogecoin. Dengan basis penggemar yang jauh lebih besar di kalangan investor arus utama, Dogecoin bisa melonjak jauh lebih tinggi saat ETF diluncurkan.

Dogecoin $DOGE just bounced off the channel support and looks set to climb. Eyes on $0.29 first, then $0.45 and $0.86. https://t.co/UvRO5RvZ5g pic.twitter.com/U7M9jAbwQN — Ali (@ali_charts) October 20, 2025

Bagi investor yang menanti sinyal teknikal, harga ideal untuk masuk berada di sekitar pola double bottom di $0,15 atau saat harga berhasil menutup mingguan di atas rata-rata pergerakan sederhana 100 minggu, yakni $0,188. Analis terkemuka Ali Martinez bahkan menyebut bahwa jika DOGE menembus resistance $0,29, potensi menuju rekor baru di $0,86 sangat terbuka.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge (MAXI) menjadi sorotan utama di antara proyek meme coin berkapitalisasi kecil yang sedang naik daun. Dukungan dari para whale terlihat nyata selama fase presale berlangsung. Hingga saat ini, MAXI telah mengumpulkan dana presale sebesar $3,8 juta atau sekitar 63 miliar rupiah.

Salah satu dompet whale bahkan tercatat membeli lebih dari $650 ribu dalam satu transaksi, sinyal kuat bahwa proyek ini memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Berbeda dari Dogecoin yang dikenal dengan citra santai dan lucu, Maxi Doge tampil dengan persona yang lebih beringas dan penuh energi.

Visualisasinya menyerupai Shiba Inu kekar dengan mata merah, memegang kaleng minuman energi, dan siap mencetak profit besar layaknya atlet profesional. Tema ini menggugah selera investor muda yang identik dengan kultur gym, gaya hidup ekstrem, dan trading agresif.

Selain mengandalkan daya tarik meme, Maxi Doge juga memiliki pondasi fundamental yang solid. Proyek koin micin potensial ini menawarkan skema staking yang menguntungkan, smart contract yang telah diaudit, serta basis pengikut media sosial yang terus berkembang. Kombinasi antara daya tarik visual dan aspek teknikal ini membuat banyak analis yakin bahwa MAXI bisa menjadi crypto berikutnya yang naik 100x lipat saat pasar bullish kembali.

Bagi investor yang ingin mengejar potensi keuntungan besar, Anda bisa langsung mengecek prediksi harga MAXI Doge untuk memahami potensi pertumbuhan token ini. Informasi lengkap tentang cara beli MAXI Doge juga tersedia di website resminya. Ikuti akun X (Twitter) resmi Maxi Doge dan kanal Telegram Maxi Doge untuk informasi terbaru seputar roadmap dan pembaruan proyek.

Official Trump (TRUMP)

Official Trump (TRUMP), meme coin yang terinspirasi dari sosok mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saat ini sedang bersiap menuju breakout bullish. Dalam kondisi pasar yang masih fluktuatif, TRUMP justru menunjukkan kekuatan dengan mencatat kenaikan lebih dari 2,5% dalam 24 jam terakhir, sementara mayoritas aset kripto besar seperti Bitcoin dan Ethereum justru mengalami koreksi.

The green in a sea of red?$TRUMP.



Classic. It's all so tiresome. pic.twitter.com/FIGoDzoYjs — Jelle (@CryptoJelleNL) November 3, 2025

Harga TRUMP kini berada di level $7,86, dengan kapitalisasi pasar yang telah menembus angka $1,5 miliar atau sekitar 25 triliun rupiah. Peningkatan signifikan ini tak lepas dari aksi beli besar-besaran oleh para whale yang mempersiapkan diri menghadapi potensi reli altcoin di bulan November.

Analis teknikal seperti Captain Faibik menyoroti pola falling wedge yang berhasil ditembus oleh TRUMP coin, menandakan sinyal kenaikan yang kuat. Menurutnya, jika pola ini terkonfirmasi dalam beberapa hari ke depan, token ini berpeluang mengalami lonjakan dua kali lipat.

TRUMP coin menjadi salah satu contoh bagaimana trending crypto dengan narasi yang kuat dan dukungan komunitas yang fanatik mampu mengungguli pasar bahkan di tengah kondisi sideways.

Daya tarik politik, dikombinasikan dengan dinamika pasar crypto yang sangat dipengaruhi oleh sentimen sosial, menjadikan TRUMP sebagai proyek yang layak dipantau menjelang fase bullish berikutnya.

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode melengkapi daftar meme coin terbaik yang layak dipantau dan dibeli saat ini. Proyek ini tampil unik dengan menggabungkan daya tarik visual karakter Pepe the Frog yang ikonik dengan model utilitas mine-to-earn yang inovatif. Pendekatan ini bukan hanya menarik dari sisi branding, tetapi juga menawarkan cara baru bagi investor untuk mendapatkan penghasilan pasif dari dunia meme coin.

Melalui sistem mining virtual, para pemegang token dapat menggunakan PEPENODE untuk membeli Miner Node digital yang beroperasi dalam server virtual. Aktivitas penambangan ini tidak memerlukan GPU, listrik, atau perangkat keras fisik, menjadikannya solusi efisien dan ramah pengguna.

Dashboard mining yang disediakan memantau hashrate, konsumsi energi, dan reward secara real-time, memberikan kendali penuh kepada pengguna atas performa sistem mereka. Setiap peningkatan Miner Node memicu pembakaran token, yang berdampak deflasi terhadap suplai.

Mekanisme ini menciptakan kelangkaan terprogram yang dapat mendorong nilai token naik dari waktu ke waktu. Di sisi lain, reward mining tidak hanya datang dalam bentuk $PEPENODE, tetapi juga didistribusikan dalam bentuk meme coin populer lainnya seperti Pepe dan Fartcoin. Dengan begitu, para peserta memiliki lebih dari satu jalur untuk memperoleh hasil.

Popularitas sistem ini tercermin dari kesuksesan presale Pepenode yang telah mengumpulkan lebih dari $2,2 juta atau sekitar 36,6 miliar rupiah. Saat ini, harga token PEPENODE berada di $0.0011317, menjadikannya sangat terjangkau bagi investor awal yang ingin masuk sebelum listing.

Beberapa analis melihat Pepenode sebagai proyek 10x berikutnya. Komunitasnya berkembang pesat, dengan akun X (Twitter) resmi yang aktif menyajikan pembaruan, serta saluran Telegram yang ramai dengan diskusi dan dukungan teknis.

Bagi pembaca yang ingin mengetahui potensi harganya, Anda bisa menyimak prediksi harga Pepenode atau mempelajari cara beli Pepenode secara lengkap melalui panduan resmi. Jangan lupa untuk mengunjungi website resmi Pepenode untuk informasi lengkap sebelum berinvestasi.

