Meme Coin Terbaik yang Layak Dibeli Setelah Pengumuman DAT Pertama dari BONK

BONK baru saja mencetak sejarah baru di dunia crypto dengan mengumumkan pembentukan Digital Asset Treasury (DAT) pertamanya. Langkah ini menjadi tonggak besar yang bisa mengubah cara pandang investor terhadap kategori meme coin.

Bukan lagi sekadar lelucon online, meme coin kini mulai menarik perhatian institusi keuangan serius, memicu perubahan struktur di pasar.

Digital Asset Treasury BONK Mengubah Cara Valuasi Meme Coin

Pembentukan DAT pertama oleh BONK bukan hanya pencapaian simbolis. Ini menjadi titik balik penting dalam evolusi meme coin dari sekadar aset spekulatif menuju instrumen keuangan yang lebih terstruktur.

Akuisisi senilai $32 juta atau sekitar Rp532,5 miliar oleh Bonk Holdings setara dengan hampir 3% dari total suplai BONK, memberi legitimasi baru pada aset ini yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata.

Seluruh proses pembelian dilakukan melalui FalconX, lalu disimpan di dalam Solana Squad Multisig menggunakan Fireblocks. BONK secara aktif menanamkan standar pengelolaan aset tingkat institusional, menghadirkan kredibilitas dan transparansi pada operasionalnya.

THIS MEMECOIN DAT NOW HOLDS $32M OF $BONK$BNKK on the Nasdaq (BONK Holdings Inc.) hold their BONK in a Squad Multisig on Solana.



They are aiming to DOUBLE their BONK holdings. https://t.co/aQzgmdybFU pic.twitter.com/i40gyHjHjZ — Arkham (@arkham) October 24, 2025

Langkah ini juga membuka aliran pendapatan baru melalui BONK.fun. Bonk Holdings memiliki 10% bagian dari total pendapatan platform tersebut, yang saat ini menghasilkan volume transaksi harian lebih dari $100 juta atau setara Rp1,66 triliun.

Dengan model ganda antara akumulasi aset dan partisipasi revenue, BONK berhasil mengubah dirinya dari sekadar meme menjadi brand digital yang monetizable dan punya daya tarik budaya serta finansial.

Dari perspektif pasar, hal ini menjadi sinyal kematangan bagi ekosistem meme coin. Munculnya treasury yang teregulasi dan rencana ETF seperti Bonk Income Blast ETF dari Tuttle Capital membuka kemungkinan baru.

Solana feels like it needs $BONK back on top and ripping to get the vibes back where they should be. — Ebullition (@EbullitionSol) October 25, 2025

Meme coin bisa berevolusi menjadi aset hybrid dengan potensi yield institusional. Momentum ini tidak hanya menarik perhatian investor ritel, tetapi juga mulai melibatkan pemain institusional, yang pada akhirnya bisa memperkuat likuiditas on-chain di berbagai proyek serupa.

Maxi Doge

Maxi Doge hadir sebagai salah satu meme coin paling ekspresif dan berani di pasar. Terinspirasi dari daya tarik Dogecoin, proyek ini membentuk identitas unik dengan gaya yang jauh lebih teatrikal, penuh warna, dan sarat humor.

Branding Maxi Doge mengusung konsep “versi maksimal” dari kultur meme, menjadikannya ikon baru yang lebih lantang dan penuh karakter dibanding proyek pendahulunya.

Setelah BONK mencetak sejarah dengan pembentukan DAT, eksposur terhadap proyek-proyek komunitas seperti koin micin semakin meningkat. Trader mulai mencari token dengan narasi kuat, penuh energi, dan mampu membangkitkan partisipasi kolektif. Maxi Doge langsung menyatu dengan arus tersebut, menawarkan cerita yang mudah diakses dan komunitas yang tumbuh pesat.

Presale Maxi Doge terbukti efektif. Dalam minggu pertama, proyek ini berhasil mengumpulkan lebih dari $200 ribu atau sekitar Rp3,32 miliar. Angka ini mencerminkan antusiasme awal dari investor yang melihat potensi pertumbuhan eksponensial dalam token bermuatan budaya tinggi.

Dan hingga artikel ini ditulis, dana yang sudah berhasil dikumpulkan sudah mencapai 2,7 juta atau sekitar 44,8 miliar rupiah. Kanal komunitas Maxi Doge telah berkembang menjadi pusat interaksi digital yang menyatukan humor dan spekulasi dalam satu ruang.

Namun bukan hanya soal meme atau lelucon. Di balik wajah lucu dan citra kocaknya, Maxi Doge dirancang sebagai token sosial yang bisa bergerak dinamis dalam jaringan komunitas. Ia berfungsi seperti mata uang partisipatif, mendorong keterlibatan pengguna dan membangun ekosistem yang hidup.

Untuk yang ingin mengikuti perkembangan dan diskusi komunitas Maxi Doge, kunjungi akun resmi mereka di X (twitter) dan grup Telegram. Jangan lewatkan juga laman resmi mereka untuk informasi presale terbaru, serta panduan lengkap mengenai cara beli Maxi Doge dan prediksi harga Maxi Doge di fase pertumbuhan selanjutnya.

Snorter

Snorter bukan sekadar meme coin biasa. Proyek ini menggabungkan elemen hiburan khas dunia meme dengan utilitas nyata dalam bentuk bot AI berbasis Telegram. Peluncuran tokennya dijadwalkan pada 27 Oktober, dan sejak awal sudah menarik perhatian trader yang menginginkan pengalaman trading meme coin yang lebih cerdas dan terstruktur.

Waktu peluncuran Snorter sangat strategis. Ketika BONK memperkenalkan DAT dan menghadirkan kredibilitas institusional ke dalam ekosistem meme, Snorter memperlihatkan bahwa inovasi di sektor ini masih aktif dan terus berkembang.

Dengan pendekatan yang berbeda, Snorter tidak hanya menawarkan sisi lucu dan viral, tetapi juga membekali pengguna dengan alat bantu analisis yang fungsional. Keunikan Snorter terletak pada kepribadiannya yang ganda. Di satu sisi, ia tampil sebagai karakter meme yang jenaka dan menghibur.

Namun di sisi lain, bot AI-nya mampu membaca sentimen pasar, mengidentifikasi tren, dan membantu pengguna mengenali pola yang tersembunyi di antara berbagai meme token. Kombinasi ini membuat Snorter menjadi salah satu proyek paling menarik yang akan rilis tahun ini.

Komunitas Telegram Snorter telah menjadi tempat uji coba yang ramai. Banyak trader ikut serta mencoba fitur bot sebelum peluncuran resmi. Optimisme seputar proyek ini pun meningkat, apalagi setelah BONK memvalidasi potensi meme coin dalam kerangka institusional. Proyek seperti Snorter menunjukkan bahwa kreativitas dan teknologi bisa berjalan beriringan di ranah crypto.

Dengan dana presale yang telah melampaui $5,7 juta atau sekitar Rp94,85 miliar, Snorter tidak hanya menjadi fenomena komunitas, tetapi juga menampilkan daya tarik serius bagi investor yang mencari kombinasi antara utilitas, viralitas, dan momentum pasar.

Bagi Anda yang tertarik menjelajahi fitur Snorter lebih dalam, kunjungi laman resmi proyek crypto yang menjanjikan ini , gabung dengan komunitas mereka di Telegram, dan ikuti update terbaru melalui akun resmi X (Twitter) Snorter.

Bagi pemula, Anda juga bisa membaca panduan lengkap tentang cara beli Snorter dan memantau prediksi harga Snorter untuk mempertimbangkan apakah token crypto yang satu ini kayak masuk ke dalam portofolio Anda.

Pepenode

Pepenode membawa kembali semangat klasik dunia meme dengan karakter katak ikonik khas PEPE, lalu membungkusnya dalam ekosistem berbasis blockchain yang memiliki fungsi nyata. Meskipun perhatian pasar saat ini tertuju pada pembentukan DAT oleh BONK, kemunculan kembali minat terhadap identitas meme seperti PEPE membuka peluang baru bagi proyek turunannya yang lebih kreatif dan produktif.

Proyek ini mengusung mekanisme mine-to-earn, di mana pengguna bisa mendapatkan reward dengan menyumbangkan daya komputasi. Pendekatan ini menggabungkan kekuatan estetika PEPE yang jenaka dengan partisipasi terukur, menciptakan jembatan antara hiburan visual dan produktivitas on-chain.

Pepenode semakin dikenal berkat dukungan dari berbagai influencer ternama di dunia crypto, termasuk ClayBro dan beberapa komentator besar lainnya. Mereka memuji Pepenode sebagai salah satu proyek meme yang paling imajinatif di tahun 2025. Sorotan ini memberi proyek ini kredibilitas lebih, sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh mayoritas meme coin yang hanya mengandalkan hype semata.

Masuknya Pepenode dalam perbincangan serius tentang masa depan meme coin, terutama setelah gebrakan institusional BONK, menunjukkan bahwa token ini bukan sekadar lucu-lucuan belaka. Ia hadir membawa narasi baru: bahwa meme coin juga bisa memiliki kegunaan, sistem reward, dan komunitas yang berorientasi pada produktivitas.

Dengan model tokenomik yang terinspirasi dari konsep mining dan struktur partisipasi aktif komunitas, Pepenode memiliki potensi untuk menarik gelombang minat baru, terutama dari investor ritel yang kini kembali melirik proyek-proyek bernuansa fun namun fungsional. Harga token Pepenode saat ini adalah $0.0011183, dengan total dana presale yang telah mencapai $1,9 juta atau sekitar Rp31,6 miliar.

Untuk mengikuti perkembangan Pepenode, Anda bisa bergabung dengan komunitas mereka di Telegram dan mengikuti akun resmi X (Twitter) Pepenode. Kunjungi juga situs resmi mereka untuk mengenal proyek ini lebih dalam.

Jangan lupa, baca juga panduan cara beli Pepenode dan memantau update terkait prediksi harga Pepenode dalam beberapa tahun mendatang.

