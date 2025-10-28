Koin Meme Terbaik untuk Dibeli di 2025: 3 Pilihan Teratas Ahli Kripto

Koin meme telah mengalami masa-masa sulit dalam beberapa bulan terakhir. Sektor ini anjlok secara signifikan dari puncaknya pada awal 2025 sebesar $101,6 miliar menjadi $58,59 miliar. Sementara itu, volume perdagangan terkonsentrasi pada koin meme terbaik seperti Dogecoin (DOGE) dan Pepe (PEPE).

Meskipun kegilaan spekulatif yang terjadi pada Januari lalu belum dirasakan lagi, tiga koin meme terbaik lainnya menurut para ahli bersiap untuk meluncur. Ketiga koin tersebut adalah Maxi Doge, Pepenode, dan Bitcoin Hyper yang saat ini masih berada dalam periode presale.

Maxi Doge (MAXI) — Membawa Narasi Doge yang Lebih Kuat untuk Bersaing Menjadi Koin Meme Terbaik

Maxi Doge (MAXI) berbeda dari koin meme anjing lainnya—ia digambarkan sebagai karakter Doge berotot dan berorientasi pada gym serta budaya trader 1.000x leverage yang ekstrem. Presale token aslinya, $MAXI, diluncurkan pada Juli dengan peta jalan yang dirancang untuk mengungguli koin-koin meme anjing tradisional.

Apa yang ditawarkan oleh Maxi Doge memang membuatnya lebih menonjol dibanding koin meme anjing lainnya, bahkan saudaranya, Dogecoin (DOGE). Proyek ini menawarkan kompetisi trading mingguan berhadiah serta rencana integrasi dengan platform trading futures yang menjadi daya tarik lain dari Maxi Doge selain budaya memenya yang kental.

Maxi Doge juga memiliki mekanisme staking sebagai sarana bagi investor presale mendapatkan penghasilan pasif. Staking Maxi Doge menjadi salah satu platform staking crypto terbaik karena menawarkan imbalan dinamis yang cukup tinggi, mencapai 80% APY.

Struktur tokenomics Maxi Doge juga sangat menguntungkan, dengan alokasi untuk pemasaran sebesar 40% dan Maxi Fund 25% yang akan digunakan untuk kemitraan di masa depan. Audit Coinsult dan SolidProof telah diterapkan, dengan hasil tidak ditemukan adanya masalah keamanan berarti dalam kode-kodenya.

Presale Maxi Doge telah mengumpulkan lebih dari $3,7 juta atau setara Rp61,4 miliar (kurs 1 USD = Rp16.618) dan sejumlah influencer kripto ternama, salah satunya Borch Crypto, menyebutnya sebagai salah satu presale crypto terbaik tahun ini.

Dengan narasi yang lebih kuat dari Doge dan beberapa kasus penggunaan yang membuatnya berbeda dari kebanyakan koin meme, Maxi Doge (MAXI) menjadi koin meme terbaik yang perlu Anda pertimbangkan.

Beli token $MAXI selagi masih ditawarkan dengan harga presale, $0,000265 per token, dengan mengikuti panduan komprehensif dalam artikel cara beli Maxi Doge. Apabila Anda penasaran dengan potensi jangka panjang token ini, silakan baca analisis lengkapnya di dalam artikel prediksi harga Maxi Doge.

PEPENODE (PEPENODE) — Koin Meme Terbaik dengan Karakter Pepe The Frog dan Model Mine-to-Earn Inovatif

PEPENODE (PEPENODE) menjadi koin meme terbaik berikutnya yang perlu Anda perhatikan. Proyek ini mengubah penambangan kripto menjadi permainan berbasis peramban. Anda hanya perlu membeli node penambangan dengan token $PEPENODE, mengoptimalkan pengaturan, dan mendapatkan imbalan penambangan dalam bentuk $PEPENODE, $PEPE, atau $FARTCOIN tanpa perlu perangkat keras khusus.

PEPENODE juga menerapkan mekanisme deflasi token. Setiap 70% dari token yang digunakan pengguna untuk membeli node penambangan akan dibakar secara permanen. Jadi, semakin banyak pengguna berlomba dalam penambangan ini, pasokan token akan berkurang, yang dapat meningkatkan kelangkaan dan nilai $PEPENODE.

Dengan balutan karakter Pepe The Frog yang kuat dan platform inovatif, proyek ini telah menarik perhatian penggemar meme crypto. Proyek ini telah berhasil meraup lebih dari $1,9 juta atau setara Rp31,5 miliar melalui presale, yang menegaskan tingginya minat dari komunitas kripto.

Selain mendapatkan penghasilan dari penambangan virtual, pemegang $PEPENODE juga berkesempatan menerima penghasilan pasif dari program staking. Dengan mengunci token di pool staking, pemegang token dapat menerima insentif mencapai 653% APY.

Mode permainan mine-to-earn akan dimulai setelah Token Generation Event (TGE). Papan peringkat, bonus rujukan, dan hadiah dalam bentuk koin meme populer akan menambah lapisan keterlibatan komunitas. Itulah mengapa para ahli melihat proyek ini sebagai pilihan yang menonjol di tengah ceruk yang semakin penuh sesak.

Token $PEPENODE saat ini masih ditawarkan dengan harga presale, $0,0011227 per token. Kunjungi situs web resminya sekarang juga dengan mengikuti panduan komprehensif dalam artikel cara beli PEPENODE. Kunjungi juga artikel kami tentang prediksi harga PEPENODE untuk melihat potensi jangka panjang token ini.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Koin Meme Terbaik dengan Solusi Layer-2 untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) merupakan jaringan layer-2 Bitcoin yang menggabungkan throughput cepat Solana dengan jembatan kanonik BTC. Proyek ini bertujuan untuk membawa DeFi, NFT, dan bahkan koin meme ke blockchain Bitcoin.

Token asli Bitcoin Hyper, $HYPER, akan berperan untuk membayar biaya transaksi, staking, dan tata kelola. Presale yang sedang berlangsung untuk token ini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $25 juta.

Capaian tersebut membuat Bitcoin Hyper berada dalam lingkungan presale kripto paling sukses tahun ini. Dengan harga token yang saat ini masih berada di $0,013185 per token, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar ketika $HYPER diluncurkan masih terbuka lebar.

Sebagian besar hype di sekitar Bitcoin Hyper berasal dari integrasi Solana Virtual Machine (SVM), yang memungkinkan pengembang dapat memporting aplikasi berbasis Solana mereka. Pengguna dapat menyetorkan BTC asli ke alamat L2 Bitcoin Hyper, mencetak BTC yang dibungkus (wBTC) di L2, menggunakannya di dApps, lalu menarik BTC asli kembali ke jaringan L1 kapan saja.

Selain itu, sebelum $HYPER diluncurkan di bursa, investor presale juga dapat menikmati imbalan staking mencapai 47% APY. Lebih dari satu miliar $HYPER telah terkunci di dalam pool staking—mengindikasikan kemungkinan adanya kompresi float setelah debut $HYPER di DEX.

Hal lain yang membuat para ahli tertarik dengan $HYPER dan menjadikannya sebagai salah satu calon koin meme terbaik adalah trifecta narasi: infrastruktur L2 Bitcoin, kompatibilitas Solana, dan buzz pada tahap presale.

Ketiga elemen itu menempatkan $HYPER sebagai salah satu proyek paling menjanjikan di tahun ini dan berpeluang besar menjadi koin yang akan listing di Binance.

Pelajari potensi jangka panjang $HYPER dengan membaca artikel tentang prediksi harga Bitcoin Hyper. Dapatkan juga panduan lengkap membeli token ini dengan mengunjungi artikel kami mengenai cara beli Bitcoin Hyper.

