Koin Meme yang Berpotensi Ikuti Kenaikan Harga Useless Coin

Di antara kisah sukses yang paling tidak terduga di ruang koin meme tahun 2025, Useless Coin (USELESS) tampil menonjol dibanding lainnya. Berangkat dari ejekannya terhadap konsep utilitas kripto, koin ini justru menghasilkan keuntungan yang mengubah hidup.

Diluncurkan diam-diam pada kuartal kedua tahun ini melalui platform LetsBONK.fun, USELESS mencatat kenaikan lebih dari 400.000%, angka yang bahkan terdengar absurd pada puncak bull run sebelumnya.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah periode volatilitas pasar yang sedang meluas, membuktikan bahwa dukungan komunitas dan viralitas masih lebih dominan dibanding fundamental dalam siklus perdagangan koin meme. Kini, seiring USELESS stabil di valuasi sekitar $200 juta, fokus investor beralih ke token-token baru yang mampu meniru pola ledakan serupa.

Pasar Siap untuk Gelombang Useless Coin Lainnya

Kenaikan Useless Coin menandai dimulainya tahapan baru bagi aset meme. Identitasnya yang sarkastik, dipadukan dengan basis penggemar ritel yang kuat, berhasil mengungguli token-token yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa selera pasar terhadap spekulasi dan narasi tetap sekuat dulu.

Desain token ini secara sengaja menolak semua fitur konvensional, seperti staking, tata kelola, dan roadmap. Namun, likuiditasnya melonjak saat para trader justru menerima keanehan tersebut.

Useless Coin diperdagangkan mendekati $0,30 setelah koreksi dari level tertinggi lokalnya di sekitar $0,45, menandai fase pendinginan sementara setelah reli tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Grafik token ini masih menunjukkan permintaan dasar yang kuat, di mana setiap penurunan signifikan sejauh ini masih disambut dengan tekanan beli baru, membentuk tangga level rendah yang semakin tinggi. Volume perdagangan masih tetap di atas $93 juta atau setara Rp1,5 triliun (kurs 1 USD = Rp16.604), menunjukkan pasar tetap aktif meskipun terjadi koreksi.

Paradoks ini menarik perhatian di platform seperti X dan Telegram, memicu gelombang peniru dan menghidupkan kembali minat pada proyek meme crypto yang masih dalam tahap presale.

Koin Meme Terbaik untuk Dibeli Sekarang – Alternatif USELESS Terbaik

Para pesaing baru ini tidak mengejar ekosistem kompleks atau mekanisme imbal hasil. Mereka berfokus pada kesederhanaan, humor, dan timing, trifecta sama yang mendorong pertumbuhan Useless Coin.

Snorter: Koin Meme Baru dengan Trading Bot Berbasis Telegram

Snorter (SNORT) telah menjadi salah satu presale crypto yang paling banyak dibicarakan para investor kripto pada kuartal ini. Dibangun di ruang bot AI yang terintegrasi dengan Telegram, proyek ini menyederhanakan analisis on-chain, pelacakan komunitas, dan wawasan trader.

Apa yang awalnya dimulai sebagai ide token meme telah berkembang menjadi salah satu peluncuran paling dinanti pada bulan Oktober.

Presale Snorter telah ditutup dengan manis, mengumpulkan dana di atas proyeksi. Pada minggu terakhir sebelum presale ditutup, proyek berhasil menambah lebih dari 16.000 pemegang token baru dan $550.000 aliran dana masuk. Jenis momentum ini menempatkan Snorter di antara sedikit token yang mampu mempertahankan momentum di luar hype semata.

Acara klaim token akan digelar pada 27 Oktober jam 2 siang waktu UTC, yang diperkirakan akan menyebabkan lonjakan aktivitas saat ribuan investor bersiap untuk debut resmi token ini. Pendekatan pengembangan Snorter membedakannya dari siklus koin meme tipikal.

Ini mempertahankan identitas yang didorong oleh komunitas yang memicu lonjakan spekulatif, tetapi menghubungkannya dengan lapisan utilitas nyata melalui bot bertenaga AI. Keseimbangan ini telah menarik perhatian para trader yang melihatnya sebagai aset meme yang lebih lengkap dibanding dengan hanya mengandalkan keunikan.

Seiring dengan pemulihan momentum pasar kripto, masuknya Snorter sejalan dengan peningkatan likuiditas dan sentimen pasar. Perpaduan antara perhatian ritel dan fungsi aktualnya dapat membuatnya menjadi salah satu token pertama yang mengikuti jejak Useless Coin pada awal tahun lalu.

Masih ada kesempatan untuk membeli token $SNORT dengan harga diskon sebelum Token Generation Event (TGE). Baca panduan kami tentang cara beli Snorter untuk dapat membeli token $SNORT melalui situs web resminya.

Kami juga telah merangkum informasi tentang proyeksi pertumbuhan token $SNORT yang dapat menjadi referensi Anda dalam artikel prediksi harga Snorter.

Maxi Doge: Koin Meme dengan Semangat Degen Kripto, Calon Kuat Pesaing Dogecoin

Maxi Doge (MAXI) membawa kembali energi dan agresivitas ke pasar meme coin. Koin ini mengambil figur Doge yang sudah sangat populer dan mengembangkan versi yang lebih baik, menciptakan token yang berkembang berdasarkan karakter, bukan konsep.

Proyek ini tidak bergantung pada utilitas kompleks atau lapisan ekosistem. Sebaliknya, MAXI mengandalkan partisipasi kolektif dan timing, dua faktor yang menentukan sebuah token meme bakal meledak atau meredup.

Saat ini presale Maxi Doge telah meraup lebih dari $3,6 juta, angka yang mencerminkan tingginya permintaan dari komunitas kripto. Aktivitas sosial juga meningkat secara paralel, dengan grup Telegram dan X yang berkembang pesat saat trader mendukung persona yang terlalu percaya diri ini.

Hal tersebut mencerminkan suasana spekulatif yang mendominasi awal 2021, di mana token meme tidak dinilai berdasarkan fungsi, melainkan keyakinan.

Kekuatan baru di pasar kripto telah membantu token seperti Maxi Doge kembali mendapatkan visibilitas. Saat investor mencari aset dengan volatilitas tinggi yang mampu bergerak secara masif, token yang dibangun di sekitar simbol yang dikenali kembali mendominasi.

Maxi Doge sempurna untuk masuk ke dalam kategori ini. Ia menangkan esensi spekulasi ritel dan mencerminkan pola awal yang terlihat selama kenaikan Useless Coin, termasuk pertumbuhan cepat, harga token yang murah, dan diskusi konsisten di komunitas meme.

Jika momentum berlanjut melalui fase berikutnya, Maxi Doge bisa menjadi salah satu dari sedikit crypto yang akan naik cepat.

Harga token $MAXI saat ini adalah $0,000264, Anda dapat membelinya di situs resmi Maxi Doge. Baca panduan lengkap untuk membeli token $MAXI dalam artikel kami tentang cara beli Maxi Doge.

Jika Anda penasaran dengan potensi pertumbuhan token $MAXI untuk lima tahun ke depan, bacalah artikel kami yang membahas mengenai prediksi harga Maxi Doge.

PEPENODE: Koin Meme dengan Mekanisme Mine-to-Earn

PEPENODE (PEPENODE) telah mendapatkan popularitas yang signifikan sejak peluncuran presale berkat mekanisme mine-to-earn yang unik. Proyek ini mengandalkan karakter kuat meme Pepe The Frog yang dipadukan dengan lapisan berbasis imbalan untuk anggota komunitas.

Pemegang $PEPENODE dapat berpartisipasi dalam penambangan kripto virtual dengan cara mengaktifkan node penambangan dan membangun server digitalnya sendiri. Tidak perlu perangkat keras dengan harga mahal, cukup dengan menggunakan browser di PC/Laptop atau smartphone, pengguna sudah bisa menambang koin-koin meme populer seperti PEPE dan FARTCOIN.

Keberadaan proyek ini di media sosial juga telah berkembang dengan pesat, didorong oleh pembicaran tentang potensinya untuk menggabungkan minat spekulatif dengan aktivitas yang dapat diukur.

Narasi PEPENODE berpusat pada ide memberikan pemegang koin meme cara untuk mendapatkan penghasilan daripada hanya menahan dan menunggu.

Ide ‘mine-to-earn’ sangat relevan di masa ketika ruang meme kembali mendapatkan perhatian. Analis memperkirakan pasar koin meme dapat melampaui kapitalisasi pasar $100 miliar sebelum akhir tahun, dengan aliran dana besar diharapkan pada token yang efektif melibatkan komunitasnya seperti PEPENODE.

PEPENODE masih ditawarkan dengan harga presale, $0,0011138, dan hampir $2 juta telah terkumpul dari para investor. Selain potensi penghasilan dari aktivitas penambangan, PEPENODE juga memiliki fitur staking crypto yang memberi pemegang token imbalan pasif mencapai 675% APY.

Tertarik dengan PEPENODE? Pastikan Anda telah membaca artikel kami tentang prediksi harga PEPENODE dan cara beli PEPENODE untuk mendapatkan referensi lebih lengkap terkait proyek ini.

