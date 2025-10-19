Crypto Terbaik untuk Dibeli Saat Ini Saat Indeks Fear and Greed Menunjukkan Kepanikan Pasar

Menjelang akhir tahun 2025, pasar cryptocurrency belum menunjukkan kabar baik. Harga Bitcoin telah merosot dari puncaknya, altcoin pun ikut tertekan, investor institusional gagal membangun sentimen positif, dan tanda-tanda bahwa bull run telah berakhir semakin nyata. Salah satu indikatornya adalah indeks fear and greed crypto, yang justru semakin menekan harga BTC mendekati Rp1.658.298.000 (setara $100.000) pada saat artikel ini ditulis.

Ketika angka indeks turun ke level 27 dan mulai memasuki zona merah, kekhawatiran semakin meningkat bahwa tren “likuidasi massal” belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam situasi seperti ini, crypto terbaik untuk dibeli adalah aset yang tetap memiliki potensi hasil positif. Artikel ini akan membahas aset-aset tersebut.

Harga Bitcoin Masuk Fase Bearish Saat Indeks Fear and Greed Sentuh Angka 27

Turunnya indeks fear and greed ke angka 27 merupakan sinyal yang cukup serius, dan kekhawatiran para investor memang beralasan. Strategi tarif dari Trump mendorong pasar ke arah penurunan. Masa-masa penuh optimisme seperti saat “Uptober” kini tinggal kenangan. Kini yang tersisa hanya kesadaran bahwa potensi crash selanjutnya mungkin sedang mengintai.

Namun, tidak semua kabar buruk. Jika melihat grafik secara keseluruhan, masih terlihat tren yang sehat. Setiap penurunan biasanya diikuti oleh reli. Harga BTC selalu menunjukkan pemulihan seiring waktu. Jadi meskipun tren saat ini mengarah ke zona ekstrem ketakutan, kondisi ini tidak akan berlangsung permanen. Masih ada peluang bagi pasar untuk pulih.

Analis ternama Datadash menanggapi tren ini: “Hal seperti ini selalu terjadi,” ujarnya. “Fase ekstrem fear biasanya diikuti oleh reli pemulihan.”

Ia juga menyampaikan bahwa tren semacam ini biasanya menyaring para trader jangka pendek, dan hanya menyisakan investor sejati. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi hal positif bagi ekosistem crypto secara keseluruhan.

Saat artikel ini dibuat, harga Bitcoin berada di kisaran Rp1.757.798.000 (setara $106.000). Sebagian investor mungkin melihat ini sebagai peluang “buy the dip”. Namun bagi yang mencari crypto terbaik untuk dibeli saat ini, ICO justru bisa menjadi pilihan yang lebih menjanjikan.

Crypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang – Daftar 4 Pilihan

Berikut ini adalah proyek-proyek presale yang layak dipertimbangkan sebagai investasi potensial dalam kondisi pasar saat ini:

Best Wallet Token

Dengan indeks Fear and Greed yang mengarah pada ketakutan, investor mulai memahami pentingnya memiliki akses terhadap tidak hanya satu, tetapi beberapa aset yang mampu menyeimbangkan antara risiko dan peluang. Pergeseran sentimen ini membuat banyak perhatian tertuju pada Best Wallet, sebuah proyek yang dirancang untuk menghadirkan ekosistem all-in-one bagi aktivitas trading, staking, dan eksplorasi peluang crypto terbaru.

The real ones know. The best moves are made early. ⚔️



Check out Upcoming Tokens in Best Wallet and get ahead of the crowd.



Move first. Win bigger. 🔥



📲 Download Best Wallet: https://t.co/mV4V8pftOK pic.twitter.com/ytmciuuiTI — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 16, 2025

Fitur utama dalam platform Best Wallet adalah Token Launchpad. Fitur ini memberikan pengguna akses awal terhadap proyek-proyek crypto menjanjikan sebelum koin-koin tersebut terdaftar di bursa utama. Dengan ikut serta dalam presale langsung melalui platform ini, investor dapat mengejar peluang dari aset-aset berkapitalisasi rendah, namun tetap dalam lingkungan yang aman dan terdesentralisasi.

Selain launchpad, Best Wallet juga menghadirkan berbagai fitur praktis seperti opsi staking untuk menghasilkan passive income, swap token langsung dalam wallet, serta discovery hub untuk menemukan aset trending. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang efisien dan berorientasi utilitas.

Seluruh ekosistem ini digerakkan oleh Best Wallet Token (BEST), aset native yang membuka berbagai fungsi utama, seperti pengurangan biaya transaksi, akses prioritas ke launchpad, imbal hasil staking yang ditingkatkan, serta hak suara (governance) yang memungkinkan komunitas turut mengarahkan masa depan proyek.

Performa token ini sangat mengesankan. Presale BEST menjadi salah satu kisah sukses terbesar di tahun 2025, dengan perolehan dana lebih dari Rp274.619.000.000 (setara $16.5 juta) hingga saat ini. Kunjungi web resmi presale Best Wallet Token sekarang juga!

Pepenode

Ketika rasa takut mendominasi pasar crypto, minat terhadap proyek yang mampu menghadirkan unsur hiburan sekaligus nilai utilitas justru meningkat. Di sinilah letak keunggulan Pepenode. Proyek ini menghadirkan kombinasi antara humor, interaktivitas, dan imbalan nyata, menciptakan keseimbangan yang tidak dimiliki sebagian besar meme coin lain.

Mining on easy mode. ⛏



Mine to Earn the smart way with $PEPENODE. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/dapLeSGSxv — PEPENODE (@pepenode_io) October 19, 2025

Fitur utama dari Pepenode adalah ekosistem gamifikasi “pseudo-mining” yang memungkinkan pengguna membangun dan meng-upgrade rig mining virtual dengan membeli Meme Node menggunakan token PEPENODE. Rig ini kemudian akan mensimulasikan proses mining terhadap berbagai meme coin seperti Fartcoin dan Pepe, yang tidak dapat ditambang secara tradisional. Framework multi-crypto ini menjadikan Pepenode sebagai ekosistem aktif, tempat pengguna dapat mengeksplorasi, memperoleh, dan berkembang dalam suasana yang ringan namun fungsional.

Proyek ini juga menyediakan peluang staking dengan imbal hasil hingga 700% APY, memberikan insentif besar bagi holder jangka panjang untuk tetap aktif berpartisipasi. Meski tidak benar-benar melakukan mining fisik, simulasi interaktif ini memberikan sensasi perkembangan dan pencapaian yang memuaskan, menyatukan elemen hiburan dengan potensi finansial.

Pepenode telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp29.849.940.000 (sekitar $1.8 juta), menunjukkan minat komunitas yang kuat. Investor awal juga bisa memperoleh bonus 20% dalam bentuk token Pepe, menjadi alasan tambahan untuk bergabung sebelum proyek ini sepenuhnya diluncurkan. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Bitcoin Hyper

Ketakutan mulai mencengkeram pasar crypto seiring pergerakan Bitcoin yang nyaris kembali ke zona lima digit. Namun pergeseran sentimen ini justru bisa menjadi titik balik yang sehat. Saat para trader mulai menjauh dari spekulasi murni, mereka cenderung mencari aset yang benar-benar memiliki nilai dan utilitas, bukan sekadar dibangun atas hype. Lingkungan semacam ini melahirkan Bitcoin Hyper—sebuah proyek yang terinspirasi dari Bitcoin, namun membawa nilai tambah dalam hal inovasi dan kegunaan.

Bitcoin Hyper membangun pondasi dari jaringan Bitcoin asli lalu memperluasnya melalui pengembangan Layer 2 yang sepenuhnya berfungsi. Proyek ini mendukung aplikasi terdesentralisasi (dApps), staking, transaksi lintas chain, serta fitur jembatan (bridging) yang memungkinkan interaksi pengguna dengan sistem yang lebih efisien dan skalabel. Desainnya dirancang agar Bitcoin bisa digunakan dalam skenario sehari-hari, mengembangkan perannya dari sekadar penyimpan nilai menjadi infrastruktur desentralisasi yang fungsional.

Dengan fokus pada utilitas sambil tetap mempertahankan identitas komunitas bergaya meme, Bitcoin Hyper mampu menjembatani antara daya tarik komunitas dan fungsi dunia nyata. Proyek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp398.007.192.000 (setara $24 juta), menunjukkan kepercayaan besar dari investor. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa potensi pertumbuhan eksplosif bisa terjadi saat token ini mulai terdaftar di bursa. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Snorter

Presale Snorter telah berhasil menghimpun lebih dari Rp82.915.000.000 (setara $5 juta), dengan waktu penjualan hanya tersisa satu hari sebelum resmi ditutup. Ini menunjukkan seberapa besar antusiasme yang dihasilkan oleh bot trading berbasis Solana ini. Dibangun dengan maskot unik dan tujuan yang jelas, Snorter memadukan daya tarik meme dengan kegunaan nyata dalam aktivitas trading. Ikon Aardvark-nya yang memakai monokel dan berdiri percaya diri menjadi simbol kemampuan proyek ini dalam “mengendus” peluang tersembunyi di pasar meme coin yang sangat fluktuatif.

Caught so many moon shots have to start calling me Mr. Moonwalker. Join me. pic.twitter.com/fgyVs9wXhi — Snorter (@SnorterToken) October 18, 2025

Pada dasarnya, Snorter adalah bot trading yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan perdagangan meme coin di dalam ekosistem Solana. Bot ini menawarkan swap cepat, perlindungan terhadap honeypot dan rug-pull, pertahanan terhadap MEV dan front-running, limit order, serta social trading melalui Telegram. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk meniru strategi trading yang sudah terbukti sukses dengan mudah. Kombinasi antara elemen humor dan desain berbasis fungsi tinggi ini menjadikan Snorter sebagai alat yang aman dan efisien untuk menjelajahi pasar Solana yang dinamis.

Tim pengembang juga memberi isyarat bahwa Snorter bisa berevolusi lebih jauh dari sekadar integrasi Telegram, menuju platform API penuh yang mampu terhubung lebih dalam dengan pasar crypto secara keseluruhan.

Beberapa analis, termasuk dari 99Bitcoins, memberikan pujian atas desain dan potensi Snorter. Bahkan, ada yang memprediksi token ini bisa menghasilkan pengembalian hingga 100x bagi investor awal. Kunjungi web resmi Snorter sekarang juga!

Saatnya Ambil Posisi Sebelum Terlambat

Data dari indeks Fear and Greed menunjukkan bahwa kepanikan mendominasi pasar. Namun dalam sejarah crypto, fase ini justru sering menjadi awal dari pemulihan besar. Investor cerdas tahu bahwa membeli saat takut bisa menghasilkan hasil luar biasa. Ini waktu ideal untuk membangun posisi di proyek-proyek berkualitas.

Dengan harga Bitcoin yang cenderung melemah, peluang terbaik justru muncul dari token presale. Proyek seperti Bitcoin Hyper menawarkan utilitas nyata dan prospek pertumbuhan tinggi. Dibanding sekadar menunggu BTC pulih, masuk ke presale bisa jadi strategi cerdas. Apalagi jika ingin cuan cepat saat listing.

Presale seperti Best Wallet Token dan Snorter menawarkan keuntungan harga awal sebelum token meluncur ke publik. Dalam situasi pasar bearish, strategi ini bisa membantu Anda menjaga nilai portofolio. Bonus staking dan fitur eksklusif menambah nilai tambah. Bertindak sekarang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Proyek seperti Pepenode menggabungkan elemen hiburan dan manfaat finansial nyata. Dengan komunitas solid dan model pseudo-mining yang interaktif, potensi viral dan adopsi massal sangat tinggi. Ini bukan sekadar meme coin biasa. Jangka panjangnya terlihat menjanjikan, apalagi dengan dukungan ekosistem.

Semua proyek yang dibahas sedang berada dalam fase presale dengan waktu terbatas. Setiap menit yang lewat bisa jadi momen rugi jika Anda menunda keputusan. Jangan tunggu listing untuk membeli lebih mahal. Mulailah dari presale untuk hasil maksimal dan risiko lebih terukur.

Untuk mendapatkan informasi eksklusif soal presale terbaru, token trend, dan update harga, gabung ke grup Telegram Crypto News Indonesia. Di dalamnya, Anda bisa berdiskusi dengan investor lain dan langsung terhubung ke sumber resmi proyek. Ini juga tempat pertama yang akan mengumumkan giveaway atau whitelist spesial. Jangan lewatkan peluang emas hanya karena Anda tidak dapat informasinya lebih awal. Akses cepat, komunitas aktif, dan support 24 jam. Klik sekarang dan gabung!

