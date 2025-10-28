Crypto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini? Ethereum Tangguh, Tapi Presale Bitcoin Hyper dan Maxi Doge Semakin Dilirik

Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 28, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Ethereum (ETH) berhasil mempertahankan momentumnya di tengah tekanan market global. Meski harga terkoreksi 1,34% dalam 24 jam terakhir, ETH justru mencatatkan kenaikan sebesar 4,16% dalam tujuh hari terakhir. Dengan harga saat ini di level $4.129,35 atau sekitar Rp68.798.371 (menggunakan kurs 28 Oktober 2025: Rp16.655/USD), Ethereum tetap menjadi salah satu aset digital paling solid secara fundamental dan institusional.

Namun, semakin banyak investor yang mulai bertanya: “Crypto apa yang layak dibeli hari ini untuk jangka panjang?” Jawabannya kini tidak lagi hanya terpaku pada Ethereum atau Bitcoin. Dua token presale—Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Maxi Doge ($MAXI)—mulai menunjukkan daya tarik luar biasa, baik dari sisi adopsi teknologi maupun potensi return yang tinggi dalam waktu singkat.

Ethereum Kuat Secara Fundamental Tapi Ada Sinyal Tekanan

Ethereum tetap menjadi tulang punggung infrastruktur decentralized finance (DeFi) global. Salah satu kabar terpenting minggu ini adalah peluncuran stablecoin pertama berbasis yen oleh startup Jepang JYPC yang dibangun di atas Ethereum. Ini menandai babak baru peran Ethereum dalam sistem keuangan global, sekaligus menegaskan dominasinya dalam sektor stablecoin.

Namun, ada dua sisi dari cerita ini. Meski mencetak rekor aktivitas jaringan dan stabil di pasar stablecoin (menguasai 36% volume global), Ethereum menghadapi tekanan setelah BlackRock menarik dana senilai $93,6 juta dari spot ETF Ethereum, menyebabkan outflow yang cukup signifikan. Meski begitu, total inflow masih sangat tinggi: $14,35 miliar, menandakan kepercayaan institusi masih kuat.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,151.88 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.8900% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 4.22% Ethereum Kapitalisasi Pasar $499.19B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Sinyal lainnya datang dari cadangan ETH di bursa yang menyentuh level terendah sepanjang sejarah—indikasi kuat bahwa investor besar lebih memilih menyimpan ETH untuk jangka panjang. Ini bisa menjadi pemicu volatilitas, sekaligus membuka peluang breakout dalam beberapa minggu mendatang.

Namun, pernyataan dari Vitalik Buterin soal risiko penggunaan validator off-chain juga menambah kekhawatiran di kalangan investor. Ia menyerukan peningkatan sistem keamanan on-chain, terutama karena Ethereum semakin digunakan sebagai jembatan antara dunia TradFi dan DeFi.

Apakah Ethereum Masih Layak untuk Jangka Panjang?

Dari sisi teknikal, Ethereum telah memantul kuat dari level support kunci. Volume perdagangan 24 jam yang menembus $38,78 miliar (+28,47%) mengindikasikan aktivitas beli yang masih tinggi. Dengan kapitalisasi pasar mencapai $498,4 miliar (turun tipis 1,35%), ETH masih bertengger kokoh di peringkat #2 dalam daftar cryptocurrency terbesar.

Namun, potensi upside dalam jangka pendek dinilai mulai terbatas. Jika investor masuk hari ini di harga $4.129, target bullish jangka menengah di kisaran $5.900–$7.400 harus menunggu beberapa faktor makro untuk mendorongnya lebih lanjut. Karena itu, muncul peluang menarik bagi investor ritel—memasukkan aset presale dengan pertumbuhan eksponensial ke dalam portofolio.

Berikut dua proyek presale yang mulai menyedot perhatian komunitas crypto global dan menjadi jawaban atas pertanyaan: crypto apa yang layak dibeli hari ini untuk long-term.

Bitcoin Hyper: Solusi Layer 2 Paling Revolusioner untuk Bitcoin

Di saat Ethereum memasuki fase konsolidasi dan Bitcoin masih menghadapi keterbatasan skalabilitas, proyek presale seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) muncul sebagai solusi masa depan. Dibangun dengan framework Layer 2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper menciptakan ekosistem baru untuk BTC yang jauh lebih cepat, lebih murah, dan dapat dikembangkan untuk keperluan DeFi, staking, dan bahkan aplikasi meme coin.

Bitcoin Hyper Dirancang Khusus untuk Skalabilitas BTC

Selama ini, pengguna Bitcoin menghadapi masalah utama: transaksi lambat dan biaya yang mahal. Bitcoin Hyper menjawab masalah tersebut dengan rollup arsitektur Layer 2 yang terintegrasi dengan bridge BTC-SVM:

Bridge Canonical: pengguna mengirim BTC ke alamat tertentu, lalu token BTC yang setara dicetak di jaringan Bitcoin Hyper setelah diverifikasi melalui smart contract berbasis SVM.

pengguna mengirim BTC ke alamat tertentu, lalu token BTC yang setara dicetak di jaringan Bitcoin Hyper setelah diverifikasi melalui smart contract berbasis SVM. Finalitas instan: transaksi BTC di jaringan Layer 2 hanya butuh waktu detik, bukan menit atau jam.

transaksi BTC di jaringan Layer 2 hanya butuh waktu detik, bukan menit atau jam. ZK Proof: menjaga validitas transaksi dengan tingkat keamanan layaknya jaringan utama Bitcoin.

menjaga validitas transaksi dengan tingkat keamanan layaknya jaringan utama Bitcoin. Komitmen data ke Layer 1: menjaga sinkronisasi antara L1 dan L2 demi menjaga keamanan aset pengguna.

Tokenomics dan Staking Bitcoin Hyper

Presale $HYPER saat ini sedang berlangsung dan hampir mencapai target maksimalnya. Data per 28 Oktober 2025 menunjukkan:

Harga token saat ini: $0.013185 (Rp219,41)

$0.013185 (Rp219,41) Dana yang sudah terkumpul: $25.077.936,02 (sekitar Rp417,762 miliar)

$25.077.936,02 (sekitar Rp417,762 miliar) Target maksimal: $25.466.605,48 (Rp424,230 miliar)

Selain berfungsi sebagai token transaksi dan governance, $HYPER juga menawarkan program staking dengan reward dinamis sebesar 47% per tahun. Reward dibagikan per blok Ethereum, menjadikan proses staking berlangsung real-time.

Per hari ini, lebih dari 1,12 miliar $HYPER telah distake, menandakan kepercayaan awal komunitas terhadap masa depan proyek ini.

Roadmap: Masa Depan Bitcoin Hyper di Ekosistem DeFi

Bitcoin Hyper tidak hanya menyasar adopsi Bitcoin untuk transaksi cepat. Mereka membangun ekosistem rollup penuh dengan komponen:

Execution Layer canggih: didesain untuk throughput tinggi, menyaingi Ethereum L2.

didesain untuk throughput tinggi, menyaingi Ethereum L2. Rollup Sequencing: memastikan validasi transaksi terdesentralisasi dengan model sequencer.

memastikan validasi transaksi terdesentralisasi dengan model sequencer. Monitoring & Indexing: menyediakan infrastruktur data untuk dApps dan explorer.

menyediakan infrastruktur data untuk dApps dan explorer. Bridge multi-chain: memungkinkan perpindahan aset dari dan ke Solana, Ethereum, dan Bitcoin Hyper.

Visi utamanya adalah menciptakan ekosistem Bitcoin berbasis aplikasi (dApp Layer), menjadikan BTC tidak hanya sebagai store-of-value, tapi juga alat finansial aktif.

Cara Membeli Bitcoin Hyper ($HYPER)

Membeli $HYPER sangat mudah, bahkan untuk investor baru. Ikuti langkah berikut:

Siapkan wallet (seperti Best Wallet atau MetaMask) dan isi dengan ETH, BNB, USDT, atau USDC. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper. Klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet” dan pilih jumlah token yang ingin dibeli. Jika ingin staking langsung, pilih opsi “Buy and Stake.” Ingin beli pakai kartu? Gunakan wallet mobile dan pilih “Buy With Card.”

Token akan diklaim sesuai jaringan pembelian: pembeli dari Solana akan menerima token di jaringan Solana, sementara pengguna ETH dan BNB akan menerima di jaringan Ethereum. Jembatan disediakan untuk memindahkan aset ke Bitcoin Hyper setelah peluncuran mainnet.

Mengapa Bitcoin Hyper Layak Dibeli Hari Ini?

Investor mencari crypto terbaik untuk investasi jangka panjang tidak hanya butuh nama besar, tapi juga:

Solusi nyata atas masalah lama (biaya & kecepatan Bitcoin)

Teknologi canggih dan audit keamanan dari Coinsult

Likuiditas dan adopsi tinggi sejak tahap presale

Staking dengan reward tinggi (47% per tahun)

Harga awal murah: $0.013185 (Rp219,41)

Bitcoin Hyper menjawab semuanya. Saat Ethereum sibuk mengatasi tekanan regulasi dan teknikal, Bitcoin Hyper sudah membangun jalan pintas menuju masa depan Bitcoin berbasis DeFi. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Maxi Doge: Meme Coin Presale Bergaya Degen yang Makin Diperhitungkan

Jika Bitcoin Hyper adalah proyek serius untuk skalabilitas, Maxi Doge ($MAXI) justru merangkul sisi paling liar dari komunitas crypto: leverage tinggi, meme budaya, dan adrenalin trading. Namun di balik gaya komunikasinya yang nyentrik dan hiperaktif, Maxi Doge ternyata membawa infrastruktur yang lengkap—mulai dari staking hingga presale berbasis smart contract.

Dengan jargon seperti “NO STOP LOSS. JUST PUMP.” dan komunitas penuh meme, Maxi Doge telah menyulut hype besar-besaran dalam dua minggu terakhir.

BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Status Presale Maxi Doge Hari Ini

Maxi Doge kini berada di titik krusial presale, dengan data terbaru sebagai berikut:

Harga token: $0.000265 (Rp4,41)

$0.000265 (Rp4,41) Total dana terkumpul: $3.794.558,68 (Rp631,705 miliar)

$3.794.558,68 (Rp631,705 miliar) Target maksimal: $4.091.584,85 (Rp681,700 miliar)

$4.091.584,85 (Rp681,700 miliar) Sisa waktu sebelum kenaikan harga: 1 hari 1 jam

Artinya, investor yang masuk hari ini masih bisa mendapatkan token di harga termurah sebelum naik ke fase selanjutnya.

Fitur Staking $MAXI: Reward Tertinggi di Presale Saat Ini

Salah satu daya tarik terbesar Maxi Doge adalah fitur staking dengan reward hingga 80% per tahun, yang dibagikan melalui smart contract berbasis Ethereum. Reward ini berasal dari alokasi khusus dalam tokenomics yang mendukung staking pool dan reward harian.

Saat ini, sudah lebih dari 9,3 miliar $MAXI distake oleh early supporters, menandakan antusiasme komunitas terhadap return jangka panjang.

Reward per ETH block saat ini mencapai 2.858 $MAXI, dan reward ini bersifat dinamis tergantung jumlah token yang dikunci di dalam smart contract.

Tokenomics Maxi Doge: Agresif Tapi Terstruktur

Di balik gayanya yang humoris dan nyeleneh, Maxi Doge sebenarnya punya struktur token yang cukup rapi:

Marketing: 40% – untuk kampanye viral dan promosi global

40% – untuk kampanye viral dan promosi global Maxi Fund: 25% – mendukung event komunitas dan “pump events”

25% – mendukung event komunitas dan “pump events” Development: 15% – pengembangan platform dan integrasi futures leverage

15% – pengembangan platform dan integrasi futures leverage Liquidity: 15% – menyediakan likuiditas pasca-listing

15% – menyediakan likuiditas pasca-listing Staking Pool: 5% – untuk reward pengguna aktif

Utility dari $MAXI mencakup staking, kontes ROI komunitas, dan event partner berbasis futures trading.

Roadmap: Dari Gym ke Listing Global?

Roadmap Maxi Doge terbagi dalam 4 tahap bertema lucu tapi tetap fungsional. Mulai dari “Wake Up” yang meliputi smart contract audit dan peluncuran situs, hingga event komunitas seperti futures trading tournament, listing CEX, dan staking berbasis komunitas.

Rencana besar Maxi Doge juga mencakup adopsi skala global untuk komunitas degen—mereka yang suka risiko tinggi, leverage 1000x, dan meme culture yang liar tapi penuh gairah.

Cara Membeli Maxi Doge ($MAXI)

Presale $MAXI terbuka bagi siapa saja yang punya wallet crypto. Caranya:

Hubungkan wallet ke widget presale di situs resmi Maxi Doge. Isi dengan ETH, BNB, USDT, USDC, atau gunakan kartu kredit. Tentukan jumlah token yang ingin dibeli dan konfirmasi transaksi. Token dapat diklaim setelah presale berakhir.

Staking juga bisa dilakukan langsung saat pembelian bagi investor yang ingin mengunci token lebih awal dan mendapatkan yield maksimal.

Kesimpulan: Di Antara Ethereum, Bitcoin Hyper, dan Maxi Doge — Mana yang Layak Dikoleksi Sekarang?

Menentukan crypto terbaik untuk dibeli hari ini untuk jangka panjang bukanlah perkara mudah, terlebih di tengah ketidakpastian pasar, volatilitas yang tinggi, dan aliran modal yang kian selektif. Namun, dari ketiga nama yang dibahas—Ethereum, Bitcoin Hyper, dan Maxi Doge—masing-masing menyuguhkan value proposition yang unik, dan justru itulah alasan mengapa ketiganya bisa menjadi bagian dari portofolio ideal bagi investor cerdas.

Ethereum: Pilar Infrastruktur Global yang Tidak Tergantikan

Ethereum tetap menjadi fondasi ekosistem crypto global. Meskipun mengalami koreksi harian sebesar 1,34%, ETH masih naik 4,16% dalam seminggu terakhir. Dengan harga saat ini di angka $4.129,35 (Rp68.798.371), Ethereum menawarkan stabilitas, likuiditas, dan adopsi institusional dalam skala besar.

Namun, masuk ke Ethereum hari ini bukan lagi tentang mengejar pertumbuhan 1000x. Ini adalah strategi lindung nilai (hedging) jangka panjang yang cocok bagi investor yang mencari eksposur terhadap proyek paling matang di dunia blockchain.

Jika Anda seorang investor konservatif yang ingin menyeimbangkan portofolio, ETH layak dikoleksi. Tapi untuk potensi return eksplosif, Anda butuh lebih dari sekadar ETH.

Bitcoin Hyper: Inovasi Layer 2 yang Bisa Mengubah Nasib Bitcoin

Bitcoin Hyper menjanjikan lebih dari sekadar kinerja token. Ia membawa narasi yang sangat kuat: memperbaiki kekurangan Bitcoin, mempercepat transaksi, memangkas biaya, dan membuka jalan bagi ekosistem DeFi berbasis BTC yang sebelumnya tidak mungkin.

Dengan harga presale saat ini di $0.013185 (Rp219,41), dan dana yang sudah terkumpul lebih dari $25 juta (Rp417 miliar), Bitcoin Hyper telah membuktikan daya tariknya di mata investor global.

Teknologinya dibangun di atas Solana Virtual Machine, menjanjikan finalitas cepat dan throughput tinggi. Ditambah staking reward 47% per tahun, proyek ini memadukan inovasi teknologi dengan insentif finansial nyata.

Bagi investor yang ingin masuk lebih awal ke infrastruktur masa depan Bitcoin, Bitcoin Hyper bukan sekadar presale—ini adalah peluang untuk menjadi bagian dari perubahan besar berikutnya.

Maxi Doge: Fenomena Meme Coin yang Serius Soal Return

Di sisi lain spektrum ada Maxi Doge—sebuah meme coin yang membungkus teknologi serius dalam kemasan nyentrik. Di balik lelucon tentang Red Bull, leverage 1000x, dan “YOLO to the moon,” Maxi Doge menyimpan infrastruktur lengkap: smart contract audit, reward staking 80%, tokenomics agresif, dan roadmap event-driven.

Harga presale saat ini hanya $0.000265 (Rp4,41), dengan dana yang sudah terkumpul lebih dari $3,7 juta (Rp631 miliar). Ini berarti investor yang masuk hari ini masih berada dalam fase ultra-early, dengan potensi return yang bisa melampaui 100x pasca-listing.

Maxi Doge adalah jawaban bagi investor yang tak hanya ingin bertaruh, tapi juga bersenang-senang di tengah hype crypto yang seringkali tak terduga. Bagi trader dan komunitas degen, Maxi Doge adalah kendaraan spekulatif paling eksplosif di pasar saat ini.

Kombinasi Strategis: Diversifikasi Adalah Kunci

Investor sukses tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Mereka menyusun portofolio berdasarkan proporsi risiko dan reward. Inilah strategi yang direkomendasikan untuk investor ritel hari ini:

60% ETH: untuk stabilitas jangka panjang dan lindung nilai terhadap adopsi institusional dan regulasi global.

untuk stabilitas jangka panjang dan lindung nilai terhadap adopsi institusional dan regulasi global. 25% $HYPER: untuk pertumbuhan berbasis teknologi fundamental dan peran penting dalam ekosistem Bitcoin.

untuk pertumbuhan berbasis teknologi fundamental dan peran penting dalam ekosistem Bitcoin. 15% $MAXI: untuk potensi eksplosif dan peluang viralitas komunitas berbasis meme.

Dengan komposisi seperti ini, Anda bisa menyeimbangkan keamanan dan agresivitas—dua elemen penting dalam dunia crypto yang berubah cepat.

Jangan Tunggu Market Menentukan — Ambil Posisi Sebelum Terlambat

Presale tidak menunggu investor yang ragu. Baik Bitcoin Hyper maupun Maxi Doge berada di fase kritis—tinggal hitungan hari atau jam sebelum harga naik. Entry point seperti ini tidak sering datang, dan mereka yang masuk lebih awal berpotensi mendapat keuntungan maksimal saat listing resmi dimulai.

Ethereum akan terus ada, tapi peluang besar ada di aset-aset yang sedang tumbuh cepat. Itulah sebabnya hari ini, pertanyaan “crypto apa yang layak dibeli untuk jangka panjang?” harus dijawab dengan strategi yang lebih berani, lebih terukur, dan lebih tajam secara waktu.

Untuk investor yang ingin menyiapkan portofolionya menghadapi 2026 dan seterusnya, kombinasi ETH + $HYPER + $MAXI bisa menjadi resep menuju keuntungan eksponensial.

Jika Anda tertarik membeli $HYPER atau $MAXI, segera kunjungi situs resmi mereka. Jangan biarkan peluang ini lewat begitu saja—karena dunia crypto bergerak cepat, dan mereka yang bergerak pertama selalu berada satu langkah di depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.