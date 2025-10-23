Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini 23 Oktober: XRP, SOL, TRX

Pasar kripto tengah menunggu narasi baru untuk mendorong gelombang adopsi berikutnya. Penurunan yang terjadi baru-baru ini mungkin saja sedang menyiapkan reli bullish terbesar sepanjang sejarah.

Bitcoin sempat menyentuh level tertinggi baru pada awal Oktober di $126.080 atau setara Rp2,1 miliar (kurs 1 USD = Rp16.638), mendorong aliran modal ke altcoin utama dan koin meme. Namun, pasar anjlok setelah Trump mengumumkan tarif 100% untuk impor China, dan investor menjadi lebih hati-hati jelang keputusan FOMC.

Beberapa analis melihat koreksi ini sebagai pendinginan yang diperlukan sebelum tren naik berlanjut. Berikut ini daftar kripto terbaik untuk dibeli hari ini (23 Oktober 2025) yang berpotensi memberi pengembalian masif.

XRP (XRP) — Kripto Terbaik untuk Pembayaran Lintas Batas di 2025

Token asli Ripple, XRP (XRP), menjadi dasar sistem pembayaran global yang populer karena sangat cepat dan murah. Kehadiran XRP menjadi tantangan bagi jaringan keuangan tradisional seperti SWIFT.

Dengan dukungan Dana Pengembangan Modal PBB dan kemitraan dengan lembaga keuangan AS, XRP menjadi cryptocurrency terbaik ketiga dalam hal kapitalisasi pasar, mencapai $143,8 miliar. Ripple juga memperkenalkan stablecoin RLUSD, menandakan ambisi besar mereka di sektor stablecoin yang saat ini sedang berkembang dengan pesat.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP mengalami lonjakan sebesar 349%, mencapai rekor tertinggi dalam tujuh tahun di $3,65 pada Juli lalu. Kinerja XRP mengalahkan kripto terbaik saat ini, Bitcoin (BTC), yang hanya mampu membukukan kenaikan 62% pada periode serupa.

Dengan RSI 39 dan divergensi dari rata-rata pergerakan 30 hari, XRP tampaknya siap untuk mencatatkan kenaikan minggu ini. Pola teknis menunjukkan dua pola bendera bullish telah terbentuk, menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi, terutama jika didorong oleh ETF XRP spot yang kabarnya akan disetujui pada akhir Oktober.

Jika legislator AS juga mengesahkan undang-undang kripto, harga XRP bahkan bisa naik lebih tinggi lagi, mungkin $5 atau bahkan $10.

Solana (SOL) — Pesaing Ethereum, Pimpin Pasar di Pekan Ini

Solana (SOL) semakin dikenal sebagai salah satu kripto terbaik serta platform blockchain tercepat dan paling skalabel di dunia. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $100 miliar dan hampir $11 miliar terkunci dalam ekosistem DeFi, jaringan Solana terus berkembang dengan pesat.

Investor kini berfokus pada potensi persetujuan ETF Solana spot di AS, yang berpotensi menarik dana institusional dalam jumlah besar, seperti yang terjadi pada ETF Bitcoin dan Ethereum. Setelah mencapai $100 pada April, SOL kini diperdagangkan di sekitar $180.

Regulasi kripto yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan dan minat para investor. Indikator teknis, seperti RSI 40 dan penyimpangan dari rata-rata pergerakan 30 hari menunjukkan SOL mungkin undervalued.

Dukungan tetap kuat di sekitar $150, dengan resistensi utama di sekitar $250. Penembusan bersih di atas level ini dapat memicu reli besar, yang berpotensi mendorong harga SOL ke $293,31 atau bahkan melampaui $500 pada pasar bull.

Tron (TRX) — Blockchain Justin Sun Menentang Tren Penurunan

TRON (TRX) didirikan pada 2017, yang dirancang untuk menjadi pesaing utama bagi Ethereum. Saat ini, TRON menjadi platform layer satu terbesar kedua setelah Solana, dengan kapitalisasi pasar mencapai $30,4 miliar, berbanding $100 miliar yang dimiliki Solana.

Seperti Ethereum dan Solana, TRON mendukung kontrak pintar untuk berbagai aplikasi DeFi, gaming, NFT, pinjaman, dan tokenisasi aset. TRON adalah satu-satunya mata uang kripto di 10 besar yang mencatat kenaikan di tengah penurunan pasar.

Di saat pasar kripto global turun 5%, TRON hanya turun 1% menjadi $0,3127. Saat ini TRON masih berada sekitar 27% di bawah rekor tertinggi sepanjang masanya, $0,4313 yang dicatatkan pada 4 Desember tahun lalu.

Lonjakan aktivitas pembelian mendorong kenaikan 101% dalam 24 jam terakhir. TRON mungkin menghadapi resistensi di dekat puncak sebelumnya, tetapi penembusan dapat mendorong harga TRON mendekati $0,50.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Kripto Terbaik di Ruang Layer-2 Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) telah menjadi salah satu presale crypto terpopuler di tahun 2025 ini. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas Bitcoin dengan solusi layer-2 eksklusif, yang memungkinkan transfer lebih cepat dan rendah biaya.

$HYPER dirancang untuk skalabilitas dan kegunaan, memperkenalkan tata kelola terdesentralisasi melalui DAO dan kontrak pintar canggih. Penjualan presale telah mengumpulkan hampir $25 juta, dengan analis yang memprediksi bahwa $HYPER dapat memberi pengembalian hingga 10x lipat, atau bahkan menjadi koin naik 1000x, setelah peluncuran resminya.

Dikembangkan di atas Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper juga terintegrasi dengan Canonical Bridge untuk transfer Bitcoin dan kompatibilitas dengan aplikasi terdesentralisasi. Audit terbaru oleh Coinsult memastikan tidak ada kerentanan keamanan pada kode-kodenya, meningkatkan kepercayaan para investor.

Token $HYPER akan menggerakan fungsi utama jaringan, menawarkan imbalan staking hingga 48% APY. Harga token ini masih sangat terjangkau karena masih dalam tahap presale, yaitu $0,013155 per token.

Namun, harga diskon itu tidak akan bertahan lama, mengingat presale akan beralih ke tahap berikutnya dalam waktu kurang dari 24 jam.

Cari tahu bagaimana potensi token $HYPER untuk menjadi salah satu kripto terbesar di ruang layer-2 dengan membaca prediksi harga Bitcoin Hyper. Jika Anda belum mengetahui cara bergabung dalam presale kripto, silakan kunjungi artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.