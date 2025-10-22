Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini: XRP, SHIB, DOGE

Pasar kripto masih dalam pola konsolidasi, menunggu katalis baru untuk memicu pergerakan besar berikutnya. Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini, banyak analis menyarankan bahwa koreksi ini sedang menyiapkan panggung untuk bull run terbesar yang pernah terjadi di ruang kripto.

Berikut ini beberapa opsi kripto terbaik untuk dibeli hari ini, yang berpotensi memberikan keuntungan terbesar ketika pasar memasuki siklus bull.

Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini

Senyum menghiasi wajah para trader di awal Oktober ketika Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru $126.080 atau setara Rp2,09 miliar (kurs 1 USD = Rp16.606). Capaian tersebut turut memicu aliran modal besar ke altcoin dan meme crypto terbaik, banyak di antaranya yang mengalami lonjakan terbesar di sepanjang tahun lalu.

Namun, gelombang optimisme itu memudar dengan cepat. Pasar anjlok setelah Donald Trump mengumumkan tarif 100% untuk impor China. Pengumuman tersebut memicu penjualan aset digital secara massal. Sentimen investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan FOMC Federal Reserve yang akan datang.

Meskipun pasar mengalami penurunan sangat ekstrim, banyak ahli melihat penurunan tersebut sebagai koreksi yang konstruktif. Penurunan tersebut dinilai dapat membersihkan leverage berlebihan dan para pemegang ‘lemah’ sebelum fase kenaikan berikutnya.

Jelang pemulihan pasar, berikut ini daftar altcoin terbaik yang patut diperhatikan karena berpotensi memberikan keuntungan terbesar di pasar saat memasuki siklus bullish.

XRP (XRP): Kripto Terbaik untuk Dibeli karena Berpotensi Mendominasi Pasar Pembayaran Global

Token XRP (XRP) Ripple menggerakkan jaringan pembayaran internasional yang cepat dan efisien, terus menantang sistem transfer tradisional seperti SWIFT.

Didukung oleh kemitraan dengan perusahaan keuangan terkemuka di AS dan dukungan dari Dana Pengembangan Modal PBB, XRP telah naik ke peringkat ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar, yang saat ini mencapai $149,4 miliar.

Peluncuran stablecoin baru Ripple yang terikat dengan dolar, RLUSD, semakin mempertegas upaya perusahaan untuk masuk ke segmen stablecoin yang sedang booming.

Selama 12 bulan terakhir, XRP naik 359%, mencapai puncak tujuh tahun di $3,65 pada pertengahan Juli lalu, jauh mengungguli Bitcoin yang hanya mencatatkan kenaikan 67% pada periode yang sama.

Dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) mendekati 42 dan harga perlahan mendekati rata-rata pergerakan 30 hari, XRP berpotensi untuk mendapatkan momentum kenaikan baru.

Pola grafiknya menunjukkan dua pola bendera bullish yang bermula sejak musim panas, mengindikasikan potensi pertumbuhan lebih lanjut apabila persetujuan ETF terealisasi pada pertengahan Oktober. Apabila Kongres AS mengesahkan regulasi kripto yang komprehensif, beberapa analis memprediksi harga XRP dapat melonjak ke kisaran $5-$10.

Shiba Inu (SHIB): Koin Meme yang Terus Berkembang Menjadi Kekuatan Utilitas

Sejak diluncurkan pada Agustus 2020, Shiba Inu (SHIB), telah menjadi koin meme terbesar kedua di dunia, dengan kapitalisasi pasar mencapai $2 miliar. Dalam 24 jam terakhir, SHIB mencatatkan kenaikan 1,4%, mengungguli sebagian besar koin di ruang meme sekaligus mencerminkan ketahanan pendahulunya, Dogecoin (DOGE).

Berkat ukuran dan ekosistemnya yang terus berkembang, SHIB kini diperdagangkan lebih seperti aset kripto blue-chip daripada sebuah token spekulatif, dengan harga saat ini sekitar $0,00001043.

Secara umum SHIB telah membentuk dua pola bullish selama setahun terakhir: pola segitiga menurun dari November – Maret dan pola bendera sejak Mei. Penembusan di atas $0,000022 dapat membuka peluang untuk menuju $0,00003 pada akhir Oktober, dengan target potensial antara $0,00006 dan $0,00009 apabila terjadi reli besar.

SHIB berbeda dengan banyak token meme lainnya, utilitas token ini terus berkembang. Ekosistemnya mencakup Shibarium, jaringan layer-2 berbasis Ethereum yang dirancang untuk mengurangi biaya gas dan meningkatkan kecepatan transaksi, serta alat privasi yang akan datang dengan tujuan memperluas penggunaan di dunia nyata.

Dogecoin (DOGE): Kripto Terbaik di Ruang Meme, Targetkan Harga $1

Dogecoin (DOGE) dikenal sebagai pelopor koin meme, diluncurkan pada 2013, masih tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai koin terbesar di kategorinya dengan kapitalisasi pasar menyentuh $30 miliar dan komunitas ‘Doge Army’ yang setia.

Setelah mendapatkan perhatian selebriti pada tahun 2021 dari tokoh seperti Elon Musk, Snoop Dogg, dan Gene Simmons, DOGE mengalami lonjakan antusiasme awal tahun ini di tengah spekulasi tentang kemungkinan ETF Dogecoin spot di AS.

Token ini naik di atas $0,25 pada Mei, tetapi sejak saat itu turun kembali ke sekitar $0,2038, meskipun naik sekitar 2% dalam 24 jam terakhir dalam kapitalisasi total pasar kripto yang kini menyentuh $3,86 triliun.

Valuasi koin meme secara keseluruhan mengalami kenaikan 4% semalam, menjadi $64,8 miliar, dengan DOGE menyumbang sekitar setengah dari angka tersebut, menjadikannya sebagai salah satu aset paling stabil di pasar. Harganya kini cenderung bergerak sejalan dengan mata uang kripto blue-chip lainnya, seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP.

Adopsi DOGE di dunia nyata juga terus meningkat. Tesla kini menerima DOGE untuk pembelian merchandise, sementara PayPal dan Revolut telah mengintegrasikan pembayaran menggunakan DOGE.

Apabila perubahan regulasi yang positif kembali membangkitkan optimisme investor, DOGE berpotensi menguji ulang level tertinggi 2021 di $0,7316, atau bahkan melampauinya sebelum akhir tahun.

Bitcoin Hyper (HYPER): Koin Meme Paling Ambisius di 2025, Hadirkan Inovasi untuk Skalabilitas Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) menegaskan dirinya sebagai salah satu presale crypto paling populer di 2025, menggabungkan humor dan hype budaya meme dengan fondasi teknologi Bitcoin. Proyek ini memperkuat ekosistem Bitcoin dengan memperkenalkan solusi layer-2 eksklusif yang memungkinkan transaksi super cepat dan rendah biaya.

Dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), HYPER mengintegrasikan fitur-fitur seperti tata kelola terdesentralisasi melalui DAO, fungsionalitas kontrak pintar, dan jembatan koin meme asli untuk transfer Bitcoin yang lebih lancar.

Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan hampir $25 juta, dan analis memperkirakan para investor awal dapat memperoleh pengembalian hingga 10x lipat atau bahkan lebih setelah peluncuran resmi.

Audit Coinsult terbaru melaporkan tidak ada kerentanan dalam kode-kode Bitcoin Hyper, meningkatkan kepercayaan para investor. Token $HYPER menggerakkan semua aktivitas jaringan, termasuk staking, tata kelola, dan biaya, serta pengadopsi awal dapat memperoleh hadiah staking mencapai 48% APY.

Harga token $HYPER saat ini $0,013155 tetapi akan segera naik saat presale memasuki putaran berikutnya. Investor yang tertarik dapat membeli $HYPER menggunakan dompet non-kustodian seperti Best Wallet, kemudian menukarkan ETH/SOL/USDT/USDC/BNB dengan token $HYPER di situs resmi Bitcoin Hyper.

Silakan baca panduan cara beli Bitcoin Hyper untuk mendapatkan langkah-langkah lengkap untuk membeli token ini. Selain itu, tim analis kami juga telah menyusun artikel mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper yang dapat menjadi referensi tambahan Anda.

