Crypto Terbaik untuk Dibeli November Ini Saat Bitcoin Masuki Bulan Terkuatnya Secara Historis

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: November 2, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Bitcoin kembali jadi pusat perhatian di awal November setelah mengakhiri Oktober dengan pelemahan mengejutkan. Meski sempat mencetak rekor harga baru di $126.000, aksi jual yang dipicu oleh pernyataan hawkish Jerome Powell membuat pasar kembali bergejolak.

Namun secara historis, November dikenal sebagai bulan terkuat bagi Bitcoin—dengan rata-rata kenaikan bulanan lebih dari 46% sejak 2013. Momentum ini membuka peluang besar, terutama bagi investor yang siap mengoleksi altcoin berkapitalisasi rendah seperti Bitcoin Hyper ($HYPER), Best Wallet Token ($BEST), dan MemeCore ($M) sebelum musim bullish berikutnya dimulai.

Fakta Singkat:

Bitcoin memasuki November setelah Oktober berakhir merah, dipicu oleh aksi jual akibat pemangkasan suku bunga dan sikap hawkish dari Jerome Powell. Secara historis, November merupakan bulan terkuat bagi Bitcoin dengan rata-rata kenaikan lebih dari 46% sejak 2013. Bagi investor yang mencari crypto terbaik saat ini, pantau altcoin berkapitalisasi rendah seperti $HYPER, $BEST, dan $M.

Sekitar 30 hari lalu, komunitas crypto sempat optimistis menyambut ‘Uptober’. Alasannya cukup kuat—Bitcoin biasanya mencatat rata-rata kenaikan lebih dari 20% selama Oktober.

Awal bulan memang menjanjikan, seiring The Fed memangkas suku bunga untuk pertama kalinya tahun ini pada akhir September. Namun setelah mencetak rekor harga tertinggi di $126.000, harga Bitcoin perlahan melemah hingga kehilangan seluruh keuntungannya.

Akhirnya, Oktober ditutup dalam zona merah dengan penurunan sebesar 3,35%. Hal ini memicu kekhawatiran apakah perubahan tren historis ini—mengingat $BTC sebelumnya mencatat enam Oktober positif berturut-turut—menandai awal dari tren turun yang lebih dalam.

Kini kita memasuki November dengan latar belakang pemangkasan suku bunga lanjutan dari Federal Reserve. Namun aksi jual kembali terjadi setelah Powell menyampaikan pernyataan hawkish yang mengindikasikan bahwa pemangkasan berikutnya di bulan Desember kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Pertanyaannya sekarang: Apa yang bisa diharapkan dari pergerakan Bitcoin dan pasar crypto sepanjang November?

Jika sejarah menjadi acuan, November adalah bulan dengan performa paling kuat bagi Bitcoin. Sejak 2013, rata-rata kenaikan bulanannya mencapai lebih dari 46%.

Terbaru, pada tahun 2024, Bitcoin mencatat lonjakan sebesar 37% berkat kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

Bagi investor yang lebih fokus pada aksi harga dibanding hype, ada dua sinyal teknikal penting yang patut diperhatikan. Saat ini Bitcoin mendapat dukungan kuat dari garis rata-rata pergerakan eksponensial 200 hari (EMA), serta zona support yang sebelumnya menjadi resistance dan memicu reli 16% pada September lalu.

Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pergerakan sideways Bitcoin saat ini kemungkinan besar bertujuan mengumpulkan momentum sebelum reli berikutnya, yang berpotensi mendorongnya ke rekor harga baru.

Bila ingin memposisikan diri sebaik mungkin sebelum tren bullish utama dimulai kembali, pertimbangkan untuk mengoleksi altcoin yang belum terlalu populer. Altcoin seperti ini biasanya melonjak tajam saat musim altcoin tiba.

Berikut adalah tiga rekomendasi crypto terbaik untuk dibeli sekarang.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Layer-2 yang Bawa Performa Solana ke Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) menjadi salah satu presale crypto terbaik tahun 2025. Total dana yang telah terkumpul dari investor ritel dan whale mencapai $25.548.483,03 (sekitar Rp425,37 miliar), termasuk transaksi whale senilai $92.000 baru-baru ini.

Daya tarik Bitcoin Hyper terlihat jelas dari visinya.

Proyek ini membangun solusi Layer-2 baru untuk Bitcoin. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah klasik jaringan Bitcoin seperti throughput lambat, biaya transaksi tinggi, dan kurangnya dukungan untuk aplikasi Web3.

$HYPER menghadirkan solusi melalui integrasi Solana Virtual Machine (SVM), memungkinkan ribuan transaksi diproses secara paralel—berbeda dengan sistem Bitcoin saat ini yang masih memproses transaksi satu per satu.

SVM juga akan memungkinkan developer membangun smart contract dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas jaringan Bitcoin.

Hasilnya, dunia DeFi berkecepatan tinggi, aplikasi trading, platform pinjaman, staking, DAO, hingga game berbasis blockchain bisa lahir di ekosistem Bitcoin—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu, jembatan canonical non-custodial akan menghubungkan Layer 1 Bitcoin dengan Layer 2 Hyper secara mulus. Jembatan ini akan mengkonversi Bitcoin asli menjadi token kompatibel Layer 2, memberi akses instan ke ekosistem Web3 milik Hyper.

Menurut prediksi harga $HYPER, token ini berpotensi naik hingga $0,20 (sekitar Rp3.329) pada akhir 2026—setara dengan ROI 1.400% dari level saat ini.

Saat ini, harga 1 $HYPER adalah $0,013205 atau sekitar Rp220.05. Batas pengumpulan dana mendekati akhir di $25.779.579,08 (Rp429,12 miliar), dan hanya tersisa 16 jam menuju kenaikan harga berikutnya.

Bergabunglah dalam revolusi Web3 Bitcoin – beli $HYPER sekarang selagi masih di harga awal.

Siap-Siap Ketinggalan! Ini Cara Ikut Presale Bitcoin Hyper Sebelum Harganya Naik

Ingin ikut tren Layer-2 yang sedang booming di Bitcoin? Pastikan Anda membaca Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Panduan ini membantu Anda masuk ke ekosistem DeFi berbasis Bitcoin tanpa langkah rumit. Anda akan menemukan cara membeli, menyambungkan dompet, hingga menghindari kesalahan umum saat presale. Mengingat harga $HYPER akan naik dalam hitungan jam, Anda harus bertindak cepat. Jangan tunggu sampai FOMO memuncak saat harga sudah melonjak. Simak langkah mudahnya sekarang!

AI Prediksi ROI 1.400%? Ini Prediksi Lengkap Harga Bitcoin Hyper

Masih ragu dengan potensi $HYPER? Baca selengkapnya di Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030. Artikel ini mengupas tren teknikal dan fundamental yang mendukung potensi kenaikan drastis token ini. Dengan integrasi Solana Virtual Machine, para analis memperkirakan harga bisa menyentuh Rp3.329. Anda bisa melihat skenario konservatif dan agresif hingga 2026. Jika Anda mencari presale dengan prospek jangka panjang yang masuk akal, ini jawabannya. Waktunya pertimbangkan langkah cerdas sebelum pasar menyadarinya lebih dulu.

Banyak Token Baru Itu Scam – Tapi Apakah Bitcoin Hyper Termasuk?

Tak semua presale itu aman. Temukan jawabannya dalam Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam. Artikel ini membedah struktur proyek, transparansi tim, hingga alokasi dana presale. Bitcoin Hyper telah menarik dana lebih dari $25 juta dengan partisipasi whale dan verifikasi kontrak yang jelas. Data dan roadmap proyek ini menunjukkan kredibilitas yang jauh di atas rata-rata token hype. Jangan biarkan keraguan membutakan Anda dari peluang besar. Pastikan Anda mendapatkan semua faktanya terlebih dahulu.

2. Best Wallet Token ($BEST) – Tenaga di Balik Dompet Crypto yang Aman dan Mudah Digunakan

Best Wallet Token ($BEST) adalah cryptocurrency native dari Best Wallet—sebuah dompet crypto baru yang tengah menarik perhatian industri berkat fitur-fitur penggunaannya yang belum pernah ada sebelumnya.

Fitur unggulan utamanya terletak pada bagian ‘Upcoming Tokens’. Bagian ini memungkinkan pengguna menemukan proyek crypto baru terbaik sebelum menjadi populer di pasar. Tidak hanya itu, proses pembelian token juga dipangkas menjadi hanya beberapa langkah sederhana.

Bandingkan ini dengan dompet crypto tradisional, di mana pengguna harus membuka situs presale eksternal, menyambungkan wallet, lalu kembali lagi untuk mengotorisasi transaksi.

BW fam, don’t skip this one. 👀



Cloud backup keeps your wallets safe if your device is lost or replaced. Learn how to create a personal cloud backup in minutes inside Best Wallet.



Full step-by-step guide below. 👇https://t.co/Z9FV47TBQR pic.twitter.com/62gOAItaJ2 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 1, 2025

Metode tersebut bukan hanya menyita waktu, tetapi juga menimbulkan keraguan apakah situs presale yang dikunjungi benar-benar sah.

Dengan Best Wallet, seluruh token yang masuk ke dalam fitur Upcoming Tokens telah melalui proses verifikasi internal oleh tim mereka.

Dompet ini juga bersifat non-custodial, artinya hanya pengguna yang memiliki akses penuh ke private key mereka sendiri.

Tingkat keamanan pun diperkuat dengan autentikasi dua faktor, termasuk login biometrik, serta perlindungan terhadap hacker, penipuan, dan situs phishing.

Presale Best Wallet Token ($BEST) saat ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.774.272,76 (sekitar Rp279,3 miliar), dan setiap token dijual dengan harga $0,025885 atau sekitar Rp430,93.

Menurut prediksi harga $BEST, investasi Rp1,66 juta ($100) hari ini bisa tumbuh menjadi sekitar Rp39,88 juta ($2.400) pada akhir 2026. Selain itu, pemilik $BEST juga mendapatkan berbagai keistimewaan, seperti:

Biaya transaksi dan gas yang lebih rendah

Hak suara dalam governance

Akses awal ke proyek presale

Reward staking dengan APY hingga 78%

Koleksi $BEST hari ini – dan ikuti pertumbuhan ekosistem Best Wallet sejak awal.

Buka Potensi $BEST – Panduan Aman Masuk Dunia Best Wallet

Tertarik ikut revolusi dompet crypto generasi baru? Mulai dari Cara Beli Best Wallet Token di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Anda akan belajar cara membeli $BEST dengan aman langsung dari dompet Best Wallet. Langkah-langkahnya dirancang sederhana dan anti ribet, cocok untuk pemula sekalipun. Dengan fitur Upcoming Tokens yang sudah terverifikasi, risiko rug pull jadi lebih kecil. Selain itu, reward staking hingga 78% membuatnya makin menarik. Ikuti panduan ini sebelum harganya naik!

$BEST Bisa Tembus Rp39 Juta? Ini Ramalan Lengkap Harga Best Wallet Token

Presale $BEST bukan cuma soal fitur keren—potensinya juga luar biasa. Simak Prediksi Harga Best Wallet Token untuk Tahun 2025–2030 untuk tahu skenario harga terbaik. Prediksi analis menyebut token ini bisa melonjak hingga 24x dalam dua tahun ke depan. Perkiraan ROI dari Rp1,6 juta menjadi Rp39 juta bukan sekadar imajinasi. Apalagi, dengan adopsi cepat dompet ini di kalangan pengguna kripto pemula dan pro. Lihat sendiri proyeksinya sekarang dan pertimbangkan langkah Anda berikutnya.

3. MemeCore ($M) – Raksasa Meme Coin yang Siap Mengubah Industri

MemeCore ($M) adalah salah satu cerita sukses terbesar dalam dunia meme coin.

Proyek ini awalnya diluncurkan untuk mentransformasi meme coin dari aset spekulatif tanpa logika menjadi ekosistem yang mendorong pertumbuhan komunitas dan nilai nyata.

Kini, MemeCore telah menjadi meme coin terbesar keempat di dunia dengan kapitalisasi pasar fantastis senilai $2,55 miliar (sekitar Rp42,45 triliun).

Inti dari proyek ini adalah layer konsensus baru bernama Proof of Meme. Mekanisme ini secara khusus dirancang untuk memberi imbalan bagi semua bentuk partisipasi dalam siklus hidup meme—baik dari kreator, penyebar, maupun kontributor lainnya.

Secara teknikal, $M menunjukkan pola yang sangat positif.

Setelah breakout dari pola descending triangle pada 22 Oktober, harga token berhasil menguji ulang garis resistance dan kini tengah menanjak menuju target berikutnya—yaitu harga tertinggi sepanjang masa di kisaran $2,5 (sekitar Rp41.622).

Jika mengacu pada pergerakan sebelumnya, saat token breakout dari pola serupa, harga sempat melonjak lebih dari 600%. Maka dari itu, MemeCore berpotensi mengalami reli besar berikutnya hingga menembus level $15 (sekitar Rp249.732) dalam beberapa minggu mendatang.

Tertarik masuk ke dunia meme coin yang punya arah dan nilai nyata? Dapatkan $M di CoinFutures hari ini.

Kesimpulan & Langkah Selanjutnya: Potensi Crypto November dan Peluang Presale

November historisnya menjadi bulan terbaik untuk Bitcoin, dengan rata-rata kenaikan lebih dari 46%. Setelah Oktober ditutup merah, tren sideways saat ini justru bisa menjadi pemanasan sebelum reli besar berikutnya. Investor cerdas biasanya mulai akumulasi sebelum tren benar-benar meledak.

Presale seperti Bitcoin Hyper dan Best Wallet Token menunjukkan momentum kuat dengan jumlah dana yang terus bertambah. Proyek $HYPER menjanjikan revolusi Web3 di jaringan Bitcoin, sementara $BEST menawarkan solusi dompet inovatif yang sudah mulai dilirik banyak pengguna. Kedua proyek ini menjanjikan bukan hanya ROI tinggi, tetapi juga utilitas jangka panjang di dunia crypto yang terus berkembang.

Momentum November ini juga sangat menarik mengingat pendekatan hawkish dari The Fed dan tren pemangkasan suku bunga global. Di tengah kondisi seperti ini, presale dengan fundamental kuat menjadi salah satu tempat paling aman dan strategis untuk mengalokasikan modal. Jangan tunggu konfirmasi dari pasar—biasanya, ketika semua orang sudah yakin, kesempatan emas sudah lewat.

Dengan waktu presale yang semakin menipis dan harga token yang hampir naik, langkah terbaik Anda adalah segera melakukan riset dan mengambil posisi. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari fase awal pertumbuhan dua ekosistem yang bisa mengubah arah industri crypto ke depan.

Gabung Komunitas Crypto News Indonesia & Dapatkan Akses Info Presale Lebih Cepat!

Ingin update instan tentang presale terbaik seperti $HYPER, $BEST, atau token lain yang belum ramai dibahas media? Bergabunglah dengan komunitas eksklusif di Grup Telegram Crypto News Indonesia. Dapatkan akses awal ke artikel prediksi, tips cara beli token, hingga diskusi dengan investor lainnya. Tim redaksi kami juga rutin membagikan update harga, chart teknikal, dan kabar terbaru dari dunia crypto. Jangan jadi yang terakhir tahu saat harga sudah naik. Klik dan gabung sekarang untuk jadi yang pertama dapat info krusial!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.