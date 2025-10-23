Rusia Legalkan Kripto, Ini Kripto Terbaik untuk Dibeli

Rusia telah resmi melegalkan penggunaan mata uang kripto untuk penyelesaian perdagangan luar negeri, menciptakan sistem pembayaran di luar kendali Barat. Langkah ini memperkuat perdagangan dengan Turki, China, dan India, yang berpotensi mengalirkan miliaran dolar likuiditas baru ke dalam pasar kripto.

Analis menilai keputusan tersebut menandai titik balik geopolitik bagi Bitcoin dan infrastruktur DeFi, seiring meningkatnya minat negara-negara di dunia untuk mengadopsi infrastruktur blockchain. Di tengah kabar menggembirakan itu, Bitcoin Hyper (HYPER) dan Best Wallet Token (BEST) dinilai menjadi kripto terbaik untuk dibeli hari ini karena performa presale yang mengesankan.

Rusia Hanya Legalkan Kripto untuk Perdagangan Luar Negeri

Pemerintah Rusia telah mengesahkan kerangka hukum untuk penggunaan kripto dalam transaksi lintas batas, memungkinkan perdagangan internasional dengan aset digital. Langkah ini menghindari pembatasan SWIFT dan sanksi Barat yang menghambat transfer dana global sejak invasi ke Ukraina.

Rusia dapat menyelesaikan ekspor dan impor menggunakan kripto, memungkinkan transaksi yang lebih bebas dengan sekutunya, seperti China, India, dan Turki.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, menegaskan bahwa penggunaan kripto hanya untuk perdagangan luar negeri, bukan pembayaran domestik, sehingga stabilitas Rubel dapat tetap terjaga.

Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia menerapkan aturan KYC dan AML (Anti-Money Laundering) untuk mengawasi transaksi lintas batas tersebut. Kebijakan ini dibangun atas Regime Hukum Eksperimental (ELR) yang telah menguji penyelesaian kripto dalam perdagangan energi dan komoditas. Uji coba tersebut berhasil sehingga disahkan menjadi undang-undang.

Perdagangan luar negeri Rusia dengan China kini bernilai lebih dari $240 miliar per tahun atau hampir Rp4 kuadriliun (kurs 1 USD = Rp16.632), yang menjadi potensi besar bagi mata uang kripto. Transaksi kripto dalam perdagangan kedua negara dapat menyuntikkan miliaran dolar dalam volume transaksi ke ekosistem kripto global.

Analis percaya bahwa perubahan ini akan melegitimasi kripto sebagai lapisan penyelesaian netral di antara negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Pergeseran ini akan memengaruhi likuiditas global dan bakal menguntungkan industri kripto.

Proyek kripto seperti Bitcoin Hyper (HYPER) dan Best Wallet Token (BEST) memiliki peluang untuk menjadi koin kripto yang berpotensi naik dalam siklus bullish tersebut. Kedua proyek ini menawarkan kasus penggunaan inovatif, yang semakin diburu oleh para investor, alih-alih hanya mengandalkan spekulasi.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan Solusi Layer-2 untuk Bitcoin

Saat Rusia memutuskan untuk menggunakan mata uang kripto dalam perdagangan internasionalnya untuk menghindari pembatasan SWIFT, di situlah peran Bitcoin sebagai penyelesaian netral menjadi semakin penting.

Namun, Bitcoin menghadapi masalah yang sudah lama belum terselesaikan, yaitu kecepatan transaksi lambat dan biaya yang tinggi. Kedua masalah tersebut hampir membuat Bitcoin tidak dapat digunakan secara efektif.

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan utama proyek ini adalah mengubah Bitcoin dari sekedar emas digital menjadi jaringan pembayaran cepat dan murah sehingga dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Bitcoin Hyper bertindak sebagai lapisan eksekusi Bitcoin, menawarkan kecepatan tinggi dan biaya rendah setara Solana serta menggunakan Zero-Knowledge Proofs (ZKP) untuk memastikan transaksi aman dan efisien.

Berbeda dengan token terbungkus (wrapped token) atau sidechain, Bitcoin Hyper adalah jembatan yang menghubungkan Bitcoin dengan Solana Virtual Machine (SVM). Dengan cara ini, Bitcoin dapat melakukan pembayaran instan dengan biaya nyaris nol dan tetap kompatibel dengan blockchain besar lainnya, termasuk Ethereum dan Solana.

Saat ini Bitcoin Hyper masih berada dalam masa presale, memungkinkan investor untuk membeli token $HYPER dengan harga lebih murah dari harga listing, hanya $0,013155 per token. Investor yang membeli token pada masa presale juga dapat menggandakan kepemilikan token mereka dengan berpartisipasi dalam staking, yang saat ini menawarkan insentif 48% APY.

Bitcoin Hyper menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli hari ini, mengingat token $HYPER akan diluncurkan dalam waktu dekat, ketika pemulihan pasar setelah crash pada 10 Oktober lalu. Jika Anda penasaran dengan proyeksi pertumbuhan token ini, baca artikel kami tentang prediksi harga Bitcoin Hyper.

Baca juga panduan tentang cara beli Bitcoin Hyper untuk mendapatkan langkah-langkah komprehensif membeli token ini melalui situs resminya.

Best Wallet Token (BEST) — Kripto Terbaik di Ruang Token Dompet Kripto

Jika Rusia sedang membangun sistem kripto untuk mentransfer uang secara bebas, dunia lain akan membutuhkan alat untuk menyimpan dan memperdagangkannya dengan aman. Best Wallet adalah aplikasi dompet non-kustodial yang dirancang untuk menghadapi era baru di dunia blockchain.

Sederhana, aman, dan siap untuk penggunaan di dunia nyata. Best Wallet menggabungkan keamanan MPC dari FireBlocks dengan alat yang memudahkan pembelian dan penyimpanan token. Di pusat ekosistem yang terus berkembang ini terdapat Best Wallet Token (BEST), token asli platform ini.

$BEST adalah bahan bakar yang menggerakkan ekosistem dompet. Token ini memberikan diskon kepada pemegang $BEST, untuk mendapatkan biaya transaksi yang lebih murah di dalam aplikasi. Selain itu, pemegang token juga akan mendapatkan akses ke berbagai proyek kripto baru yang masih dalam tahap awal presale.

Hal menarik lain dari kasus penggunaan token ini adalah staking. Best Wallet menawarkan imbalan staking mencapai 79% APY kepada pemegang $BEST yang bersedia mengunci tokennya. Ini dapat menjadi sumber penghasilan pasif, sembari menunggu peluncuran resmi token.

Pemegang token $BEST juga akan mendapatkan hak tata kelola. Artinya, mereka dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara, untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh proyek.

Presale $BEST telah melampaui perolehan $16,6 juta, yang mengindikasikan tingginya minat dari komunitas kripto global. Harga token saat ini $0,025835, tetapi akan naik dalam waktu kurang dari 24 jam.

Beberapa faktor di atas menjadi alasan yang membuat $BEST menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Tingkat adopsi yang meningkat, ditambah dengan fitur lengkap yang dimiliki oleh dompet ini, membuatnya menonjol di antara dompet kripto lain di industri.

Baca panduan tentang prediksi harga Best Wallet Token untuk mendapatkan referensi seberapa jauh token ini akan melangkah. Selain itu, Anda juga dapat membaca cara beli Best Wallet Token untuk memastikan pembelian token secara aman di situs resminya.

