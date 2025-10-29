DeepSeek: Prediksi Harga Bitcoin Menuju $190.000, Saatnya Lirik Crypto Potensial Berikut Ini

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 29, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 7% pada 10 Oktober lalu namun kini menemukan level support kuat di trendline menaik yang sama yang telah menopang momentum naiknya sejak November 2022. Titik kontak terakhir dengan trendline tersebut menghasilkan rekor harga tertinggi baru.

Sinyal teknikal ini menarik perhatian karena langkah pemangkasan suku bunga The Fed yang mungkin segera berlangsung dan bisa jadi memicu reli baru. Prediksi harga dari DeepSeek AI memperlihatkan peluang bagi investor yang ingin masuk lebih awal sebelum gelombang baru crypto dimulai.

Bitcoin ($BTC) – Prediksi Harga $190.000 dari DeepSeek sebagai Peluang Reli Berikutnya

Analisis terbaru dari DeepSeek menunjukkan bahwa Bitcoin ($BTC) kembali membentuk pola breakout dari trendline yang telah memandu pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir.

Analisis teknikal oleh akun X @CryptooELITES yang memiliki lebih dari 258 ribu pengikut menyoroti bahwa pada Maret lalu, Bitcoin berhasil naik sekitar 70% setelah retest sukses dari breakout besar yang terjadi sejak April 2021.

Model tersebut menunjukkan bahwa pola ini kembali terbentuk, dan berdasarkan sejarah yang cenderung berulang maka Bitcoin bisa menuju target $190.000 atau sekitar 3,1 juta rupiah sebelum beberapa minggu ke depan.

Prediksi tersebut membuat peluang untuk membeli altcoin dengan kapitalisasi rendah yang berpotensi mengikut momentum Bitcoin menjadi sangat menarik. Di antara mereka, proyek-proyek seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai kandidat kuat.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Layer 2 Baru untuk Bitcoin dengan Kecepatan Ala Solana dan Dukungan Web3

Bitcoin Hyper ($HYPER) saat ini berada dalam tahap presale dan menawarkan salah satu peluang paling menarik untuk meraih keuntungan dari potensi reli Bitcoin berikutnya. Harga token $HYPER saat ini hanya $0.013185 dan menurut prediksi harga Bitcoin Hyper, nilainya berpotensi naik hingga 1.420% menjadi $0.20 pada akhir 2026.

Proyek ini membangun solusi Layer-2 revolusioner untuk Bitcoin dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) guna meningkatkan utilitas Bitcoin di dunia nyata. Dengan teknologi ini, throughput jaringan Bitcoin akan meningkat dari 7 transaksi per detik menjadi ribuan, berkat eksekusi paralel. Biaya transaksi pun akan jauh lebih rendah, tanpa mengorbankan keamanan asli dari jaringan Bitcoin.

Hyper juga memperkenalkan canonical bridge non-custodial yang memungkinkan pengguna mengonversi Bitcoin Layer-1 menjadi wrapped token kompatibel dengan Layer-2. Fitur ini membuka akses ke berbagai dApps berbasis Web3 seperti platform DeFi berkecepatan tinggi, marketplace NFT, sistem voting terdesentralisasi, layanan lending, staking, dan game berbasis blockchain.

Solusi ini juga memungkinkan pengembang membangun smart contract di jaringan Bitcoin, sesuatu yang sebelumnya mustahil dilakukan secara native. Hal ini menjadikan Bitcoin Hyper sebagai jawaban atas kebutuhan Web3 di ekosistem Bitcoin yang selama ini tertahan skalabilitas.

Investor yang ingin terlibat lebih awal bisa mendapatkan tokennya langsung melalui situs resmi proyek. Anda juga dapat mengikuti kanal resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram untuk informasi terbaru serta panduan lengkap mengenai cara beli HYPER dan update prediksi harga Bitcoin Hyper.

Maxi Doge ($MAXI) – Meme Coin Potensial yang Siap Menyaingi Dogecoin

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai meme coin baru yang mengusung semangat “balas dendam” terhadap Dogecoin. Proyek ini menghadirkan narasi yang kuat dan strategi pemasaran agresif sebagai fondasi untuk menciptakan loyalitas komunitas.

Saat ini, harga token $MAXI masih berada di angka $0.0002655 dan menurut prediksi harga Maxi Doge, nilai ini bisa meroket hingga $0.0058 dalam beberapa bulan mendatang. Potensi keuntungan mencapai lebih dari 2.000%, menjadikan proyek ini salah satu pilihan utama bagi investor spekulatif.

Strategi Maxi sangat fokus pada branding dan pertumbuhan komunitas. Sebanyak 40% dari total pasokan token dialokasikan khusus untuk pemasaran. Dana ini digunakan untuk kampanye PR berbayar, kolaborasi dengan influencer, serta gempuran media sosial. Target utamanya adalah menciptakan efek viral yang mampu menyaingi tren Dogecoin di masa awal.

Selain potensi harga yang tinggi, pemegang token $MAXI juga mendapatkan akses ke berbagai program eksklusif, seperti kompetisi trading mingguan, leaderboard dengan hadiah khusus, dan event komunitas lainnya. Maxi juga tengah menjalin kemitraan strategis dengan platform derivatif dan bursa (baik CEX maupun DEX) untuk memperluas visibilitas dan volume perdagangan tokennya.

Dengan visi untuk menjadi meme crypto yang populer, Maxi Doge tidak hanya mengandalkan narasi lucu. Proyek ini membawa struktur yang matang, roadmap jelas, dan pendekatan pasar yang terukur. Bagi investor yang ingin mengikuti jejak Dogecoin dari awal, Maxi Doge menawarkan peluang tersebut dengan risiko dan potensi yang sepadan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara beli Maxi Doge, atau mengikuti roadmap terbaru dan pengumuman proyek, kunjungi akun resmi mereka di X (twitter) dan Telegram. Jangan lewatkan pula update terkini dari analis mengenai prediksi harga Maxi Doge di situs resmi proyek.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.