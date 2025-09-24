Crypto Terbaik untuk Dibeli 24 September – XRP, Shiba Inu, Pepe

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Dengan ribuan pilihan cryptocurrency di pasar yang kini bernilai lebih dari Rp65.868 triliun ($4 triliun), menentukan aset mana yang menjadi peluang terbaik untuk dibeli saat ini memang terasa membingungkan.

Bitcoin baru saja menembus rekor tertinggi di level $124.128 atau sekitar Rp2,05 miliar bulan lalu. Pasar semakin terdiversifikasi, sementara minat terhadap altcoin besar dan meme coin terbaik tetap kuat. Dalam setahun terakhir, banyak token yang mencatat rekor harga baru, menegaskan optimisme yang terus tumbuh di dunia crypto.

Sebagian besar momentum ini berakar dari dua perubahan kebijakan penting di Washington. Pertama, Presiden Trump menandatangani GENIUS Act, regulasi besar pertama di AS yang berfokus pada stablecoin. Kedua, SEC merilis Project Crypto, sebuah inisiatif untuk memperbarui dan memperjelas penerapan hukum sekuritas terhadap aset digital.

Dengan sentimen pasar yang semakin membaik, menarik untuk melihat bagaimana altcoin utama seperti XRP, Shiba Inu, dan Pepe bisa menjadi peluang terbaik bagi investor untuk melakukan strategi dip buying sebelum bull run berikutnya.

Ripple ($XRP): Pemimpin Pembayaran Lintas Batas dan Blue-Chip Crypto untuk 2025

Ripple’s XRP ($XRP) mencetak all-time high (ATH) terbaru di $3.65 atau sekitar Rp60.272 pada 18 Juli, tepat di hari yang sama ketika GENIUS Act resmi disahkan. Angka tersebut berhasil melewati rekor 2018 di $3.40 atau Rp56.495. Sejak itu, harganya terkoreksi ke level sekitar $2.86 atau Rp47.024, turun sekitar 21,5% dari puncak barunya.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.87 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.25% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -5.46% Xrp Kapitalisasi Pasar $287.42B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP)

Keunggulan utama XRP terletak pada kemampuannya menghadirkan pembayaran lintas negara yang cepat dan murah, menjadi alternatif modern bagi jaringan tradisional seperti SWIFT. Peran ini semakin kuat berkat dukungan dari lembaga seperti UN Capital Development Fund bahkan pengakuan langsung dari pihak Gedung Putih.

Pengaruh Ripple dalam ranah kebijakan juga terlihat ketika CEO Brad Garlinghouse hadir dalam diskusi penting di White House mengenai regulasi crypto awal tahun ini. Dengan peluncuran stablecoin RLUSD yang dipatok pada dolar, Ripple kini memiliki peluang besar untuk merebut pangsa pasar stablecoin.

Momentum XRP semakin cepat sejak 2023 setelah pengadilan AS memutuskan bahwa penjualan retail XRP bukan termasuk sekuritas. Putusan ini mengakhiri konflik panjang selama lima tahun dengan SEC sekaligus menjadi kemenangan penting bagi industri crypto secara keseluruhan.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP melesat 389%, jauh melampaui kenaikan Bitcoin yang hanya 78%. Setelah reli besar di bulan Juli, token ini sempat menemukan support kuat di level $3, namun memasuki bulan September—periode yang biasanya lemah bagi crypto—harganya kembali tergelincir di bawah level tersebut.

Saat ini, relative strength index (RSI) XRP berada di kisaran 42 dan menunjukkan potensi pembalikan arah. Pemangkasan suku bunga terbaru dari The Fed dan persetujuan ETF spot XRP pertama belum mampu mendorong reli penuh, karena banyak analis menilai hal itu sudah diperhitungkan pasar sebelumnya.

Ke depan, SEC diperkirakan akan memberikan keputusan terkait ETF spot XRP tambahan pada pertengahan Oktober. Jika disetujui, keputusan tersebut berpotensi mendorong harga XRP menembus $4 atau sekitar Rp65.364 hanya dalam hitungan minggu.

Shiba Inu ($SHIB): Meme Coin Raksasa yang Kini Bergerak ke Arah Utility

Shiba Inu ($SHIB) pertama kali hadir pada Agustus 2020 dan berhasil berkembang menjadi meme coin terbesar kedua dengan kapitalisasi pasar lebih dari $7,2 miliar atau sekitar Rp119 triliun.

Dalam 24 jam terakhir, harga SHIB naik 1%, melampaui performa sektor meme coin senilai $78,1 miliar atau sekitar Rp1.292 triliun yang justru turun 7%.

Nama Koin Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu Harga $0.000012 Shiba Inu ATH $0.000088 (October 28, 2021) Shiba Inu Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.38% Shiba Inu Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -8.46% Shiba Inu Kapitalisasi Pasar $7.14B Sirkulasi Pasokan 589.26T

Shiba Inu (SHIB)

Jika dibandingkan dengan pasar crypto global senilai $4 triliun atau sekitar Rp65.868 triliun yang juga naik 1% semalam, stabilitas harga SHIB terlihat menonjol. Dengan kapitalisasi besar serta use case yang terus berkembang, pergerakan SHIB kini lebih mirip blue-chip crypto daripada meme coin biasa. Saat ini, SHIB diperdagangkan di sekitar $0.0000122 atau Rp0,20.

Analisis chart memperlihatkan peluang kenaikan lebih lanjut. Dalam setahun terakhir, SHIB membentuk dua pola bullish: descending wedge antara November hingga Maret, serta pola flag sejak Mei.

Jika mampu menembus resistance di $0.000022 atau Rp0,36, harga berpotensi melaju hingga $0.00003 atau Rp0,49 pada akhir Oktober. Dalam kondisi bull market yang lebih kuat, proyeksi harga bisa mencapai kisaran $0.00006 hingga $0.00009 atau Rp0,98 hingga Rp1,47 pada akhir tahun.

Tidak seperti kebanyakan meme coin, SHIB memiliki aplikasi nyata. Ekosistemnya mencakup Shibarium, Layer-2 berbasis Ethereum yang dirancang untuk menurunkan biaya transaksi sekaligus mempercepat proses. Selain itu, SHIB juga menghadirkan berbagai fitur privasi yang menambah utilitas dan memperluas daya tariknya di kalangan investor maupun pengguna aktif.

Pepe ($PEPE): Ikon Meme dengan Potensi Breakout

Pepe ($PEPE) diluncurkan pada April 2023 dan dengan cepat menempati posisi atas di kategori meme coin berdasarkan kapitalisasi pasar. Popularitasnya didorong oleh ikon katak legendaris karya Matt Furie dalam webcomic Boy’s Club.

Pertumbuhan masif PEPE memicu lahirnya banyak peniru, meskipun tidak ada yang mampu menyamai kesuksesannya. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $4 miliar atau sekitar Rp65,2 triliun, Pepe menarik perhatian global, bahkan sempat muncul singkat sebagai foto profil Elon Musk di platform X.

Saat ini, harga PEPE berada di sekitar $0.000009689 atau Rp0,16, relatif tidak berubah dalam 24 jam terakhir. Stabilitas ini menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas crypto.

Namun, harga PEPE masih 65% di bawah all-time high sebesar $0.00002803 atau Rp0,46 yang tercatat pada akhir 2024. Pasar crypto biasanya menguat pada Oktober, sehingga jika tren “Uptober” benar terjadi, antusiasme terhadap meme coin bisa membuat Pepe menantang kembali level tertingginya pada November.

Dengan RSI di kisaran 40 dan masih dalam tren menurun, PEPE saat ini berada dalam fase sell-off. Kondisi ini bisa memberikan peluang harga diskon bagi investor yang ingin melakukan dip buying pada pekan kerja.

Pendukungnya berpendapat bahwa kondisi makro yang lebih kondusif serta meningkatnya kepercayaan investor dapat mendorong PEPE meraih level baru pada musim panas mendatang.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Presale Layer 2 Bitcoin Inovatif untuk 2025

Bitcoin Hyper ($HYPER) dengan cepat menjadi salah satu presale paling menonjol di tahun 2025. Proyek ini membawa misi menghadirkan Bitcoin Layer 2 pertama yang memadukan daya tarik viral ala meme dengan skalabilitas tinggi serta tata kelola terdesentralisasi.

Tujuan utama Bitcoin Hyper adalah memperluas fungsi Bitcoin agar tidak hanya berperan sebagai penyimpan nilai, tetapi juga dapat digunakan untuk pembayaran yang lebih cepat, smart contracts, dan mekanisme voting berbasis komunitas.

Presale $HYPER telah mengumpulkan sekitar $17,7 juta atau setara Rp291,7 miliar. Sejumlah analis bahkan memperkirakan potensi keuntungan mencapai 10× lipat atau lebih setelah peluncuran resmi.

Didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper mampu menghadirkan smart contracts berkecepatan tinggi dengan biaya transaksi yang sangat rendah.

Salah satu fitur utama proyek ini adalah Canonical Bridge, yang memungkinkan transfer Bitcoin hampir instan di Layer 2. Fitur ini sekaligus mendukung dApps, meme token, hingga sistem pembayaran dengan biaya yang sangat minim. Audit terbaru dari Coinsult menyatakan tidak ada celah keamanan, sehingga memperkuat kepercayaan investor.

Token $HYPER dirancang memiliki banyak fungsi di dalam ekosistem, mulai dari staking, pembayaran biaya transaksi, hingga memberikan hak tata kelola bagi pemegangnya.

Bagi investor awal yang ikut serta dalam presale, tersedia peluang mendapatkan staking reward hingga 66% APY, ditambah hak voting ketika platform resmi diluncurkan. Anda juga bisa membaca 2 artikel penting lainnya, yakni Cara Beli Bitcoin Hyper dan Prediksi Harga Bitcoin Hyper!

Informasi lebih lengkap tersedia di situs resmi presale. Komunitas juga dapat mengikuti perkembangan proyek melalui kanal resmi Bitcoin Hyper di X maupun Telegram.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.