XRP Tembus Level $2,4, Ini Altcoin Terbaik untuk Dibeli

XRP ($XRP) telah membangun momentum selama beberapa hari sebelum akhirnya menembus level harga $2,40 dan saat ini diperdagangkan di sekitar $2,45 atau sekitar Rp40 ribu (kurs 1 USD = Rp16.590). Jika berhasil mempertahankan posisinya, hal ini dapat memicu kenaikan signifikan berikutnya.

Sementara itu, dua proyek kripto baru, Bitcoin Hyper (HYPER) dan Pepenode (PEPENODE), menjadi dua altcoin terbaik untuk dibeli saat ini dengan momentum presale yang terus menguat.

Keputusan XRP ETF Spot Bakal Genjot Harga XRP Lebih Tinggi

Keputusan terhadap ETF XRP spot diperkirakan bakal dirilis sebelum 25 Oktober. Menyambut hal itu, XRP seakan menjadi pegas yang siap meledak di bawah grafik.

Para analis melihat dua kemungkinan jalur ke depan. XRP mungkin turun sebentar ke sekitar $1,55 sebelum mencoba pemulihan struktural menuju kisaran $7-$27, atau mengonfirmasi breakout ini dan memulai pergerakan impulsif baru ke atas.

Peningkatan volume perdagangan baru-baru ini mendukung narasi positif. Volume telah mencapai $3,75 miliar dalam 24 jam terakhir, naik sebesar 28,37%.

RSI XRP telah disetel ulang dari level tertinggi sebelumnya, volatilitas tampaknya menurun, dan sepertinya kita berada dalam periode akumulasi massal—periode pre-breakout yang klasik.

Kondisi makro juga memperkuat pengaturan ini. Sekitar $19 miliar likuidasi kripto menghantam pasar minggu lalu akibat ketegangan perdagangan AS-China yang kembali memanas. XRP menambah bahan bakar pada situasi ini dengan rencana Ripple untuk penggalangan dana $1 miliar dan tinjauan berkelanjutan SEC terhadap enam ETF XRP spot.

Dengan eksposur leverage yang lebih rendah dan peningkatan jaminan tunai, hal ini bisa menjadi tanda bahwa trader sedang bersiap menghadapi guncangan volatilitas.

Jika Anda tertarik dengan pasar kripto, hal ini penting karena rotasi likuiditas sering mengikuti pola yang sama: mata uang utama bergerak terlebih dahulu, lalu modal mengalir ke altcoin terbaik.

Apabila XRP memulai pergerakan besar menuju ATH, banyak sektor kripto lain yang akan mendapatkan kucuran modal baru, mulai dari lapisan eksekusi baru Bitcoin di Bitcoin Hyper (HYPER) hingga proyek mine-to-earn seperti Pepenode (PEPENODE).

Bitcoin Hyper — Altcoin Terbaik di Ruang Layer-2 Bitcoin

Persetujuan ETF XRP sangat mungkin mengembalikan minat institusional terhadap aset tradisional, Bitcoin berpotensi mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Bitcoin Hyper (HYPER) berada pada persimpangan tersebut.

Bitcoin Hyper dirancang untuk memberikan kecepatan dan skalabilitas kepada Bitcoin. Proyek ini membawa kinerja setara Solana ke jaringan melalui integrasi Solana Virtual Machine (SVM).

Secara praktis, Bitcoin Hyper menghubungkan BTC Anda ke lingkungan layer-2 dengan rasio 1:1 dan menyelesaikan semua transaksi kembali ke rantai utama Bitcoin menggunakan Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Hasilnya, transaksi akan terjadi dalam hitungan detik, biaya hampir nol, dan akses asli ke fitur staking hingga DeFi.

Semua ini dilakukan tanpa mengorbankan model keamanan inti Bitcoin. Bitcoin Hyper telah mengumpulkan $24,4 juta melalui presale, dengan harga token saat ini $0,013145. Analisis memprediksi harga token $HYPER dapat mencapai $0,15 pada tahun 2026.

Anda dapat membaca artikel kami yang secara khusus membahas tentang prediksi harga Bitcoin Hyper. Artikel tersebut dapat menjadi referensi tambahan Anda sebelum memutuskan untuk bergabung dalam proyek ini.

Investor presale berkesempatan mendapatkan imbal hasil mencapai 49% APY dengan melakukan staking terhadap token $HYPER milik mereka.

Dengan aktivitas whale kripto yang meningkat di sekitar Bitcoin Hyper menandakan bahwa proyek ini memiliki potensi jangka panjang yang menjanjikan. Solusi layer-2 yang ditawarkan Bitcoin Hyper akan mengalami peningkatan adopsi seiring dengan meningkatnya minat terhadap Bitcoin (BTC).

Dapatkan token $HYPER sekarang juga dengan mengunjungi situs web resmi presale Bitcoin Hyper. Baca panduan tentang cara beli Bitcoin Hyper untuk membeli token ini secara aman dan cepat.

PEPENODE — Altcoin Terbaik dengan Platform Mining Virtual

Di saat Bitcoin Hyper berfokus pada skalabilitas infrastruktur, PEPENODE memanfaatkan gelombang utilitas meme crypto — sektor yang sering bangkit kembali saat volatilitas pasar kembali.

Ini adalah koin meme pertama dengan konsep mine-to-earn, mengubah kepemilikan pasif tradisional menjadi pengalaman interaktif di mana pengguna dapat membangun ruang server virtual, memperoleh node penambangan, dan bersaing untuk mendapatkan hadiah di papan peringkat.

Tanpa memerlukan GPU mahal atau rig yang rumit, semuanya beroperasi secara virtual. Pemegang $PEPENODE dapat memperluas setup mereka, meningkatkan node, atau menjualnya kapan saja untuk mengembalikan token mereka.

Ini merupakan sistem penambangan yang sepenuhnya digamifikasi dan didorong oleh komunitas, di mana keterlibatan langsung akan memengaruhi permintaan. Proyek ini telah menarik perhatian penggemar kripto dengan meraup lebih dari $1,88 juta dalam presale.

Token $PEPENODE, yang akan digunakan untuk membeli node penambangan, saat ini ditawarkan dengan harga diskon, hanya $0,0011094 per token. Ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk mendapatkan $PEPENODE sebanyak mungkin dan membangun rig penambangan virtual terbaik untuk hasil maksimal.

Sama seperti Bitcoin Hyper, PEPENODE juga menawarkan imbal hasil pasif dari mekanisme staking. Imbalan yang ditawarkan bahkan lebih besar, mencapai 678% APY, dengan lebih dari 1,1 miliar $PEPENODE yang telah terparkir di pool staking.

Ketika modal mengalir ke koin dengan kapitalisasi medium setelah breakout XRP, proyek yang menggabungkan budaya meme dengan mekanisme imbal hasil cenderung akan bergerak lebih dahulu. $PEPENODE sesuai dengan profil tersebut dengan menjadi proyek meme yang berfokus pada utilitas.

Cari tahu lebih lanjut mengapa PEPENODE menjadi altcoin terbaik untuk dibeli sekarang dalam artikel prediksi harga PEPENODE. Apabila Anda belum memahami cara membeli token presale PEPENODE, silakan kunjungi artikel kami tentang cara beli PEPENODE untuk mendapatkan panduan selengkapnya.

