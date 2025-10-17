Altcoin Terbaik untuk Dikoleksi Saat ETH/BTC Menyentuh Titik Support Kritis

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar crypto kembali memanas seiring perhatian investor tertuju pada pasangan ETH/BTC yang kini mendekati zona support historis. Kondisi ini kerap menjadi sinyal awal pergeseran modal dari Bitcoin menuju altcoin, membuka potensi dimulainya altcoin season. Momen seperti ini sering kali menjadi penentu arah pasar ke depan, dan bagi investor yang jeli, ini adalah waktu strategis untuk mulai mengoleksi altcoin potensial.

Dengan dominasi Bitcoin yang mulai stabil dan Ethereum menunjukkan sinyal rebound, beberapa aset mulai mencuri perhatian. Tiga altcoin unggulan—Bitcoin Hyper ($HYPER), Snorter Token ($SNORT), dan Ethereum ($ETH)—diprediksi akan memimpin lonjakan harga saat altcoin season benar-benar dimulai. Artikel ini mengulas ketiganya secara lengkap, dari analisis teknikal hingga detail presale dan proyeksi kenaikan.

Altcoin Season: Sudah Dimulai atau Masih Menunggu?

Altcoin season merupakan momen ketika kinerja altcoin secara umum mampu melampaui performa Bitcoin. Momen ini telah lama menjadi incaran utama para investor crypto yang ingin meraih cuan lebih besar di luar dominasi Bitcoin. Namun, penentuan waktunya masih menjadi teka-teki, dan bahkan definisinya pun seringkali diperdebatkan.

Namun satu hal yang pasti—saat ini kita mungkin sedang berada di ambang awal altcoin season yang sesungguhnya. Ini adalah saat yang krusial untuk mulai memburu altcoin terbaik untuk dikoleksi. Dan sejauh ini, beberapa yang paling menjanjikan termasuk Bitcoin Hyper ($HYPER), Snorter Token ($SNORT), serta Ethereum ($ETH).

Perhatian pasar saat ini sedang tertuju pada pasangan $ETH/$BTC, yang kini berada mendekati zona support historis yang dapat menentukan arah pergerakan pasar berikutnya.

Saat ini, nilai Ethereum terhadap Bitcoin berada di kisaran 0,036 BTC—turun 6,74% dalam sebulan terakhir. Kisaran ini sering menjadi titik pantul pada siklus sebelumnya. Jika pasangan ini berhasil bertahan di support dan memantul naik, maka rotasi modal menuju altcoin berpotensi dimulai. Namun jika gagal, tekanan turun bisa saja berlanjut lebih dalam.

Siapa yang Akan Memimpin Altcoin Season: Ethereum atau Bitcoin?

Pertanyaan besar yang masih hangat dibahas para analis adalah—siapa yang akan membuka jalan menuju altcoin season kali ini? Apakah Bitcoin yang harus mencetak rekor harga baru, atau justru Ethereum yang akan memicu pergeseran modal?

Sebagian analis meyakini bahwa Bitcoin perlu naik lebih tinggi terlebih dahulu, mendorong dominasi pasar, baru kemudian dana mulai mengalir ke altcoin. Pola ini telah terlihat berulang kali pada siklus bull run sebelumnya.

Logika ini menyatakan bahwa harga Bitcoin perlu menembus all-time high (ATH), agar investor mulai mencari peluang profit yang lebih tinggi di altcoin seperti Ethereum. Ketika itu terjadi, dominasi Bitcoin mulai turun dan altcoin season resmi dimulai.

To those that keep calling for ALT Season:



In order for ALT Season to happen, ETH needs to go to $5k+ and hold it as support.



For ETH to go to $5k *AND* hold it as support, it means BTC needs to also go to all time highs.



The process of BTC going to all time highs would make… — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 14, 2025

Namun, ada sudut pandang lain yang berbeda.

Beberapa analis lain menyatakan bahwa Ethereum (dan altcoin tertentu) justru bisa bergerak lebih dulu meskipun Bitcoin stagnan. Mereka merujuk pada momen seperti akhir 2017 dan awal 2021, ketika Ethereum memimpin reli besar tak lama setelah puncak harga Bitcoin.

Hey Ben, what about this?



2017: #BTC toped out on Dec 17 and in the following month $ETH went up by 88%



2021: #BTC topped out on Apr 14 and in the following month $ETH went up by 79%



IF we are in the final stages of the cycle and $BTC has already topped, $ETH has about a… pic.twitter.com/Y1JQMG7BOB — CryptoBullet (@CryptoBullet1) October 14, 2025

Perdebatan ini terus berlangsung di platform seperti X (sebelumnya Twitter), dengan masing-masing kubu menyatakan bahwa baik Bitcoin, Ethereum, atau bahkan keduanya harus naik lebih tinggi sebelum altcoin season benar-benar terjadi.

The reason I said back in August that it was not ALT season was because I expected ETH to get rejected on its 1st attempt at all time highs.



ALT/BTC pairs went lower while ETH/BTC should put in a higher low.



What happens next for ALTs depends on ETH's ability to break $5k https://t.co/hsttkj9W52 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 14, 2025

Sementara itu, kapitalisasi pasar altcoin (tidak termasuk stablecoin) masih sekitar 20% di bawah puncaknya. Ini menunjukkan bahwa ruang untuk kenaikan harga masih cukup terbuka apabila kondisi pasar mendukung.

Beberapa altcoin yang paling diantisipasi saat ini—termasuk Ethereum ($ETH), Bitcoin Hyper ($HYPER), dan Snorter Token ($SNORT)—berpotensi mengalami lonjakan tajam saat altcoin season benar-benar dimulai.

Mari kita bahas lebih dalam beberapa altcoin terbaik untuk dikoleksi saat ini.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Proyek Infrastruktur untuk Layer-2 Bitcoin Tercepat dan Termurah

Ingin menemukan altcoin yang berpotensi besar saat ini? Perhatikan proyek-proyek yang membangun fondasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang di ekosistem crypto.

Salah satu yang sedang menjadi perhatian utama adalah Bitcoin Hyper ($HYPER), sebuah proyek yang secara langsung menargetkan kelemahan utama Bitcoin—kecepatan transaksi yang lambat dan biaya jaringan yang tinggi akibat kemacetan.

Bitcoin Hyper menghadirkan solusi melalui integrasi Canonical Bridge ke Solana Virtual Machine (SVM). Mekanisme ini memungkinkan investor mengirimkan wrapped $BTC ke seluruh jaringan ekosistem crypto dengan biaya murah dan kecepatan tinggi.

Jadi, apa sebenarnya Bitcoin Hyper? Ini merupakan cara paling efisien untuk menjadikan transaksi Bitcoin lebih cepat dan terjangkau. Proyek ini secara aktif mengumpulkan dana melalui presale, dengan antusiasme besar dari kalangan whale investor. Hingga saat ini, lebih dari $23,938,891.88 telah berhasil dikumpulkan dari target $24,148,938.49. Harga 1 token $HYPER berada di $0.013125 atau sekitar Rp217,62 (dengan kurs Rp16.583/USD per 17 Oktober 2025).

Moving at the speed of light! ⚡️



23M Raised!🔥 pic.twitter.com/5I9oDsHGag — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

Potensi pertumbuhan harga $HYPER sangat besar. Prediksi menunjukkan bahwa harga token ini bisa naik hingga $0.32 (sekitar Rp5.306), yang berarti peningkatan sebesar 2.338% dari harga presale saat ini.

Dengan waktu yang tersisa hanya sekitar 14 jam sebelum kenaikan harga selanjutnya, ini adalah kesempatan krusial untuk masuk lebih awal. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Snorter Token ($SNORT) – Sisa 3 Hari Menuju Akhir Presale Bot Trading Solana

Dunia trading meme coin sering kali dipenuhi dengan kekacauan. Ribuan token baru diluncurkan setiap hari, dan sebagian besar tidak pernah mendapatkan eksposur berarti di pasar.

Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, terdapat peluang besar bagi investor yang mampu menemukan proyek yang tepat. Inilah ruang yang coba diisi oleh Snorter Token ($SNORT).

Snorter adalah bot trading berbasis Solana yang terintegrasi langsung dengan platform Telegram. Bot ini dirancang untuk membantu trader mendeteksi dan mengambil peluang dari meme coin yang memiliki potensi besar sebelum token tersebut menjadi mainstream.

Normies don't get it yet. Crypto is the future.



Trading bots will become 2nd nature.



Snorter bot will lead this rally. https://t.co/SbWQqQlCsZ — Snorter (@SnorterToken) October 15, 2025

Fitur yang ditawarkan Snorter cukup lengkap, termasuk perlindungan terhadap rugpull dan MEV, kemampuan sniping otomatis, serta fitur copy trading. Semua fitur ini dapat diakses dengan biaya sangat rendah, yakni 0,85%—jauh lebih murah dibandingkan standar pasar yang biasanya di atas 1,5%. Token $SNORT menjadi kunci untuk mengakses ekosistem ini.

Presale Snorter Token hampir berakhir, menyisakan hanya 3 hari lagi sebelum ditutup. Hingga kini, proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $4,862,177.84. Harga token berada di angka $0.1081 atau sekitar Rp1.792 (mengacu pada kurs Rp16.583/USD per 17 Oktober 2025).

Prediksi harga Snorter Token menunjukkan potensi untuk naik hingga $0.94 (Rp15.589) pada akhir tahun ini. Artinya, investor awal bisa memperoleh imbal hasil besar apabila proyek ini berhasil memenuhi ekspektasi komunitas.

Selain membeli token, pengguna juga dapat melakukan staking dan mengunci token $SNORT untuk memperoleh imbal hasil tahunan (APY) hingga 107%.

Waktu terus berjalan. Kunjungi halaman resmi presale Snorter Token untuk mempelajari cara beli dan staking sebelum kesempatan ini berakhir.

Ethereum ($ETH) – Altcoin Terbesar yang Akan Menentukan Arah Altcoin Season

Jangan terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang akan memimpin altcoin season kali ini. Baik Bitcoin maupun Ethereum sama-sama memiliki peran penting, namun hampir seluruh analis sepakat bahwa Ethereum ($ETH) tetap menjadi salah satu altcoin dengan potensi performa paling solid di pasar crypto saat ini.

Pergerakan Ethereum akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar secara umum. Saat sentimen terhadap Bitcoin menguat dan antusiasme terhadap altcoin meningkat, Ethereum cenderung akan ikut terdorong naik. Beberapa proyeksi menyebutkan bahwa harga $ETH bisa menembus $5.000, bahkan hingga $8.000 pada puncak bull market mendatang.

Daya tarik Ethereum juga diperkuat oleh minat institusi. Perusahaan seperti BitMine saat ini dilaporkan telah mengakumulasi lebih dari 3 juta unit $ETH, sebuah sinyal kuat bahwa keyakinan jangka panjang terhadap jaringan Ethereum masih sangat tinggi.

Saat ini, harga Ethereum berada di sekitar $3,920.42 atau sekitar Rp650.861 (mengacu pada kurs Rp16.583/USD). Nilai ini turun 2,26% dalam 24 jam terakhir dan mencatat penurunan 10,41% dalam sepekan. Meski demikian, koreksi ini justru memberikan peluang masuk bagi investor yang ingin mengakumulasi sebelum altcoin season benar-benar dimulai.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $3,740.92 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -5.5600% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -13.97% Ethereum Kapitalisasi Pasar $449.78B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Kondisi makroekonomi global juga memberikan katalis tambahan. Tanda-tanda bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan melonggarkan kebijakan suku bunga berpotensi menambah likuiditas ke dalam pasar aset berisiko seperti crypto. Ini akan menjadi faktor penting yang mendorong masuknya modal baru ke altcoin seperti Ethereum.

Untuk membeli $ETH, investor bisa menggunakan platform tepercaya seperti Binance dan berbagai exchange besar lainnya yang telah mendukung transaksi Ethereum dalam jumlah besar.

Jadi, apakah $BTC dan $ETH akan terus bergerak naik secara bersamaan? Atau justru Ethereum yang akan memimpin dan menetapkan dasar harga yang lebih tinggi ke depan? Terlepas dari siapa yang lebih dulu naik, satu hal yang jelas—altcoin season semakin dekat, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan altcoin terbaik seperti Bitcoin Hyper, Snorter Token, dan tentunya Ethereum.

Ingin jadi yang pertama tahu saat altcoin season dimulai? Butuh info presale terbaru seperti Bitcoin Hyper atau Snorter Token? Gabung sekarang di grup Telegram resmi kami. Komunitas aktif ini dipenuhi oleh trader, analis, dan investor crypto dari seluruh Indonesia. Anda bisa bertanya, diskusi, dan dapat bocoran informasi terbaru setiap hari. Klik dan bergabung di Crypto News Indonesia Telegram sekarang juga!

