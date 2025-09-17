Inggris–Amerika Serikat Bersatu dalam Aset Digital: 3 Rekomendasi Crypto Menarik untuk Investasi di Bulan September

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Kolaborasi strategis antara Inggris dan Amerika Serikat di sektor aset digital membuka peluang investasi baru yang layak dipertimbangkan. Artikel ini akan mengulas tiga cryptocurrency yang direkomendasikan untuk dibeli pada September 2025: TRX, HYPE, dan Maxi Doge. Ketiganya diproyeksikan mendapat manfaat dari perubahan kebijakan dan penguatan kerja sama teknologi lintas negara.

Inggris dan AS Perkuat Kerja Sama di Bidang Teknologi Aset Digital

Sebanyak 12 asosiasi industri utama di Inggris mengajukan permintaan kepada pemerintah agar menjadikan teknologi buku besar terdesentralisasi (DLT) sebagai inti dari perjanjian kerja sama teknologi antara Inggris dan Amerika Serikat.

Perjanjian bilateral ini dikenal sebagai UK-US Tech Bridge dan bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam pengembangan teknologi inovatif, penyelarasan kebijakan digital, serta berbagi sumber daya antar kedua negara.

Perubahan Lanskap Investasi Melalui Kerangka Kolaborasi Digital

Koalisi asosiasi industri tersebut menilai bahwa DLT akan menjadi pilar utama dalam infrastruktur keuangan masa depan. Teknologi ini dinilai memiliki kemampuan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi finansial lintas batas negara.

Tokenisasi aset dan penggunaan stablecoin menjadi dua aspek utama yang disorot sebagai penggerak ekonomi baru di Inggris dan Amerika Serikat. Momentum ini juga dipandang sebagai peluang bersejarah untuk membentuk kerangka kerja DLT trans-Atlantik pertama di dunia.

Dengan fondasi kerja sama tingkat pemerintah yang mulai terbentuk, bulan September menjadi titik krusial yang dapat memengaruhi strategi investasi kripto secara menyeluruh.

Tiga proyek crypto yang dibahas berikut ini berp​​eluang besar untuk memperoleh dampak positif langsung dari arah kebijakan tersebut.

TRON (TRX): Aset Kripto yang Siap Mendapat Keuntungan dari Sistem Pembayaran Lintas Negara Inggris-AS

TRON (TRX) menjadi salah satu aset kripto yang mendapat sorotan tajam dari para analis karena potensinya dalam integrasi ke sistem pembayaran lintas negara antara Inggris dan Amerika Serikat.

Harga TRX saat ini tercatat sebesar $0.3412 atau sekitar Rp5.621 berdasarkan kurs Rp16.468/USD. Namun, harga TRX mengalami penurunan 1.41% dalam 24 jam terakhir — sebuah peluang menarik bagi investor untuk masuk di titik koreksi.

Nama Koin tron (TRX) tron Harga $0.34 tron ATH $0.44 (December 4, 2024) tron Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.25% tron Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 1.38% tron Kapitalisasi Pasar $29.50B Sirkulasi Pasokan 86.36B

Tron (TRX) 24 jam 7 hari 1 Tahun

TRON Network dikenal sebagai jaringan blockchain yang mampu memfasilitasi transaksi internasional secara cepat dan dengan biaya rendah. Kemampuan ini membuat TRX sangat cocok untuk dijadikan pondasi dalam membangun infrastruktur pembayaran digital antarnegara.

Stablecoin USDT yang berjalan di atas jaringan TRON juga telah menjadi alat pembayaran lintas batas yang dominan secara global. Popularitas ini memperkuat posisi TRON sebagai penyedia solusi teknis dalam sistem keuangan terdesentralisasi.

Dengan terbentuknya kerangka kerja resmi antar pemerintah Inggris dan AS, potensi adopsi TRON secara lebih luas menjadi sangat besar. Investor yang masuk di bulan September memiliki peluang tinggi untuk menikmati capital gain dari adopsi teknologi ini di level institusi dan negara.

Data pasar TRX per 17 September menunjukkan:

Kapitalisasi pasar: $32,3 miliar (Rp532,938 triliun)

Volume harian: $894,49 juta (Rp14,734 triliun)

Total supply: 94,66 miliar TRX

Pasokan yang beredar: 94,66 miliar TRX

Volume terhadap market cap: 2,76%

Hyperliquid (HYPE): Token DeFi yang Tumbuh Cepat dan Mendapat Perhatian Institusi

Hyperliquid (HYPE) tampil menonjol sebagai salah satu altcoin kategori DeFi yang patut diperhitungkan pada bulan ini. Peningkatan harga sebesar 4.83% dalam 24 jam terakhir memperkuat minat pasar terhadap proyek ini.

Harga HYPE saat ini berada di level $55.06 atau sekitar Rp906.495. Dengan kapitalisasi pasar yang telah mencapai $18,38 miliar (Rp303,123 triliun), HYPE menunjukkan pertumbuhan yang agresif dan solid.

Nama Koin hyperliquid (HYPE8) hyperliquid Harga $53.41 hyperliquid ATH $57.30 (September 12, 2025) hyperliquid Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.28% hyperliquid Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.99% hyperliquid Kapitalisasi Pasar $53.41B Sirkulasi Pasokan 999.99M

Hyperliquid (HYPE8) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Hyperliquid menjalankan platform decentralized exchange (DEX) dengan kinerja tinggi, menyediakan infrastruktur perdagangan yang diadopsi oleh kalangan institusi. Dukungan dari ekosistem regulasi Inggris dan AS dalam hal tokenisasi aset semakin memperkuat validitas dan legitimasi proyek ini.

Statistik utama Hyperliquid per 17 September:

Volume perdagangan 24 jam: $317,98 juta (Rp5,236 triliun)

Total supply: 999,99 juta HYPE

Pasokan yang beredar: 333,92 juta HYPE (sekitar 33,39% dari total)

Fully Diluted Valuation (FDV): $55,18 miliar (Rp908,816 triliun)

Volume terhadap market cap: 1,72%

Pendekatan regulasi bersama melalui sandbox antara Inggris dan Amerika Serikat diproyeksikan akan mendorong permintaan tinggi terhadap DeFi platform yang memiliki kapabilitas dan kepatuhan tinggi seperti Hyperliquid. Bagi investor yang ingin masuk sebelum adopsi masif dari sektor institusional, September menjadi momen penting.

Maxi Doge (MAXI): Tembus Rp37 Miliar, Presale Hampir Habis – Inilah Cara Beli Token Sebelum Terlambat

Maxi Doge (MAXI) saat ini menjadi salah satu proyek meme coin tahap presale yang mencuri perhatian para investor muda. Proyek ini menawarkan kombinasi unik antara branding lucu dan fitur utilitas tinggi — sesuatu yang jarang ditemukan pada proyek sejenis.

Hingga pertengahan September 2025, Maxi Doge telah mengumpulkan dana sebesar $2.257.885,35 atau sekitar Rp37.139.948.059 dari target total $2.495.821,63. Artinya, lebih dari 90% alokasi token telah laku terjual dan hanya tersisa waktu kurang dari 10 jam sebelum harga presale naik ke tahap berikutnya.

Harga saat ini adalah $0.0002575 atau sekitar Rp4,24 per token — menjadikannya momen terakhir yang sangat strategis bagi investor yang ingin masuk di harga paling awal.

Proyek ini diposisikan sebagai “Dogecoin versi gym bro,” menyasar komunitas trader aktif dan berenergi tinggi. Fitur-fitur unggulan dari Maxi Doge antara lain:

Leverage trading hingga 1.000x untuk pengguna berisiko tinggi

Reward staking hingga 669% APY — jauh di atas rata-rata sektor DeFi

— jauh di atas rata-rata sektor DeFi Branding maskulin dan komunitas yang aktif tumbuh di media sosial

Cara Membeli Maxi Doge

Bagi investor yang belum pernah mengikuti presale berbasis Web3, pembelian Maxi Doge dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui tiga langkah berikut:

Hubungkan Wallet ke Widget

Gunakan dompet crypto seperti Best Wallet langsung dari perangkat mobile. Wallet Anda harus kompatibel dengan Web3.

Lakukan Pembayaran

Setelah wallet tersambung, Anda dapat membeli token MAXI menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu debit/kredit biasa. Proses ini dilakukan langsung melalui widget yang tersedia di situs resmi Maxi Doge.

Klaim Token Setelah Presale Berakhir

Setelah presale ditutup sepenuhnya, Anda akan dapat mengklaim token MAXI secara otomatis ke wallet Anda.

Proyek ini juga menyediakan antarmuka pembayaran yang ramah pengguna, didukung oleh sistem pembayaran Web3 Payment Solutions untuk memastikan transaksi berlangsung cepat dan aman. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Potensi Harga Maxi Doge Menurut Para Analis

Para analis memperkirakan bahwa harga MAXI dapat melonjak hingga $0.0012 (Rp19,76) pada saat token generation event (TGE) di kuartal keempat tahun ini. Untuk jangka panjang, target harga hingga tahun 2030 berada di kisaran $0.0065 atau sekitar Rp107,04 per token — mencerminkan potensi pertumbuhan lebih dari 2.400% dari harga saat ini.

Di tengah upaya pemerintah Inggris dan Amerika Serikat dalam mendorong inovasi aset digital, eksistensi proyek meme coin dengan elemen utilitas seperti Maxi Doge semakin dilirik. September ini dipandang sebagai “kesempatan terakhir” bagi investor awal yang ingin masuk sebelum token ini mencuat di pasar publik.

Langkah-Langkah Menuju Investasi Cerdas di Tengah Revolusi Kripto Inggris–AS

Peluang investasi crypto di bulan September semakin menarik dengan kerja sama strategis Inggris dan Amerika Serikat dalam sektor aset digital. Kolaborasi ini membuka pintu bagi proyek seperti TRON dan Hyperliquid untuk berkembang secara institusional. Namun, Maxi Doge justru mencuri perhatian karena potensinya di fase awal pertumbuhan. Investor awal punya peluang meraih ribuan persen kenaikan harga hanya dari modal receh.

TRON mendapat sorotan karena posisinya dalam sistem pembayaran lintas negara berbasis stablecoin. Hyperliquid didukung oleh pertumbuhan adopsi institusional dan regulasi bersama antara dua negara besar. Kedua proyek ini menawarkan potensi jangka panjang dalam kerangka kerja sama pemerintah. Namun, reward tertinggi justru ada pada mereka yang berani masuk lebih awal di proyek yang sedang presale seperti Maxi Doge.

Dengan lebih dari 90% token terjual dan presale hampir habis, Maxi Doge menawarkan titik entry terakhir yang strategis. Proyeksi harga menunjukkan potensi kenaikan lebih dari 2.400% hingga 2030. Ditambah fitur staking 669% APY dan branding unik, proyek ini tidak hanya lucu tapi juga memiliki utilitas nyata. Investor yang mengambil langkah hari ini berpeluang besar menjadi bagian dari gelombang awal sukses Maxi Doge.

Momentum September ini sangat krusial karena terjadi bersamaan dengan penyelarasan kebijakan antara Inggris dan AS. Efek jangka menengah dan panjang dari kerja sama ini dapat mengangkat seluruh ekosistem aset digital. Oleh karena itu, masuk di fase awal Maxi Doge bukan hanya keputusan tepat — tapi keputusan visioner. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.