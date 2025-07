Altcoin Terbaik Sebelum Bull Run: Altcoin Kembali Jadi Sorotan, Volume Perdagangan Futures Binance Tembus Rp1.646 Triliun

Penulis SEO Asreti Penulis SEO Asreti Tentang Penulis Asreti Susanti, penulis crypto berpengalaman dengan 2 tahun di industri kripto. Menyajikan konten berkualitas tinggi tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan tren pasar terkini. Karya-karya... Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Juli 28, 2025

Mengapa Cryptonews Indonesia Dapat Dipercaya Pengungkapan Iklan Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten kami menyertakan tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi dari kemitraan tersebut. Cryptonews Indonesia telah meliput industri cryptocurrency selama lebih dari 10 tahun dengan standar editorial tinggi , menyajikan informasi akurat dan seimbang tentang cryptocurrency, blockchain, dan teknologi. Komitmen ini mencerminkan dedikasi kami terhadap informasi relevan di dunia aset digital. Pelajari lebih lanjut tentang Cryptonews

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Volume perdagangan altcoin di Binance Futures kini mencatatkan rekor baru dengan menembus angka 100,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.646 triliun (kurs per 28 Juli 2025: Rp16.353/USD). Lonjakan ini mengisyaratkan pergeseran besar dalam tren pasar kripto global—menandai potensi dimulainya fase baru altcoin season yang dinanti banyak investor.

Volume Altcoin di Binance Futures Dominasi Perdagangan Harian

Pada tanggal 22 Juli, data Binance menunjukkan bahwa volume perdagangan harian altcoin di pasar futures mencapai angka fantastis sebesar 100,7 miliar dolar AS (Rp1.646.372.100.000.000). Level ini merupakan yang tertinggi sejak 3 Februari dan menjadi sinyal kuat bahwa investor mulai memfokuskan perhatiannya pada altcoin alih-alih Bitcoin.

Dominasi altcoin dalam perdagangan futures kini menyentuh 71% dari total volume, sementara Bitcoin hanya mencatatkan 25%. Artinya, investor kini lebih banyak mengalihkan modal mereka ke altcoin, melihat peluang pertumbuhan yang lebih agresif dibandingkan Bitcoin yang saat ini diperdagangkan mendekati titik harga tertingginya sepanjang sejarah.

Rotasi aset ini terlihat jelas dari arus masuk lebih dari 32.000 BTC ke bursa, yang memperlihatkan langkah investor dalam merealisasikan keuntungan dan mendistribusikannya ke altcoin yang dinilai masih undervalued.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Altcoin Ambil Alih Kendali: Solana dan XRP Tunjukkan Kekuatan Tren Bullish

Kenaikan volume perdagangan altcoin tidak terjadi secara acak. Selama sebulan terakhir, dua altcoin besar—Solana (SOL) dan Ripple (XRP)—telah membukukan performa luar biasa yang menarik perhatian investor institusi maupun ritel.

Harga Solana kini berada di kisaran 193,74 dolar AS atau sekitar Rp3.170.947. SOL mencatat kenaikan 34,21% dalam 30 hari terakhir. Dengan kapitalisasi pasar mencapai 104,22 miliar dolar AS (Rp1.704 triliun), serta volume perdagangan harian sebesar 5,99 miliar dolar AS (Rp97,9 triliun), momentum positif SOL kian solid.

Solana mendapatkan dorongan tambahan dari meningkatnya minat institusional dan pengembangan ETF inovatif yang melibatkan infrastruktur Solana. Selain itu, penerapan teknologi gasless transaction dan private execution melalui Solana Permissioned Environments memperkuat posisinya sebagai solusi blockchain bagi sektor enterprise.

BONK, salah satu meme coin berbasis Solana, juga mengalami lonjakan harga signifikan. Harga BONK saat ini berada di level 0,00003491 dolar AS atau setara Rp0,571, dengan lonjakan fantastis sebesar 157,8% dalam 30 hari terakhir. Kapitalisasi pasarnya menyentuh angka Rp45,9 triliun, membuktikan bahwa aset kripto bernilai rendah pun mampu memberikan imbal hasil besar selama altcoin season berlangsung.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Ripple (XRP): Menuju Resolusi Regulasi dan Perluasan Global

XRP juga tidak ketinggalan dalam tren kenaikan altcoin. Saat ini, harga XRP telah mencapai 3,29 dolar AS atau sekitar Rp53.812. Lonjakan sebesar 49,98% dalam 30 hari terakhir mempertegas peran XRP sebagai altcoin unggulan di tengah kondisi pasar yang bullish.

Kapitalisasi pasar XRP kini berada di angka 195,35 miliar dolar AS atau Rp3.194 triliun, dengan volume perdagangan harian sebesar 6,24 miliar dolar AS (Rp102 triliun). XRP juga memiliki rasio volume terhadap market cap yang kuat di angka 3,18%, menunjukkan tingkat likuiditas tinggi yang mencerminkan minat aktif dari pasar.

Sentimen positif terhadap XRP berasal dari beberapa faktor. Pertama, pendekatan akhir dari sengketa hukumnya dengan SEC yang diperkirakan segera selesai. Kedua, potensi peluncuran ETF XRP membuat investor semakin optimis terhadap masa depan token ini. Ketiga, adopsi XRP oleh perusahaan distribusi farmasi Wellgistics dengan investasi sebesar 50 juta dolar AS telah menempatkan XRP sebagai solusi pembayaran real-time di sektor kesehatan AS.

Lebih jauh lagi, Ripple terus memperluas jejaknya ke berbagai kawasan strategis seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia, memperkuat utilitas nyata XRP sebagai aset kripto global.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Bitcoin Hyper: Layer 2 Revolusioner untuk Jaringan Bitcoin

Salah satu proyek yang kini semakin menyita perhatian adalah Bitcoin Hyper (HYPER), solusi Layer 2 yang dirancang untuk mempercepat dan memperluas fungsi Bitcoin. Dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper mampu menyelesaikan keterbatasan teknis Bitcoin dalam hal kecepatan dan biaya transaksi.

Bitcoin Hyper menggunakan arsitektur rollup dan zero-knowledge proof (ZK proof) untuk memastikan validitas dan keamanan transaksi, tanpa mengorbankan efisiensi. Dengan sistem bridge resmi dan arsitektur Layer 2 yang kompatibel dengan staking, DeFi, dan aplikasi dApps, proyek ini membuka jalan baru bagi Bitcoin untuk bersaing dalam dunia Web3 dan DeFi.

Presale Bitcoin Hyper kini sedang berlangsung dan telah mengumpulkan lebih dari 5,4 juta dolar AS (setara Rp88,310,820,000). Token HYPER saat ini dijual seharga 0,012425 dolar AS atau sekitar Rp203. Angka ini menjadikannya salah satu peluang terbaik bagi investor yang mencari keuntungan besar sebelum listing publik.

Program staking Bitcoin Hyper menawarkan imbal hasil sebesar 189% per tahun, dengan sistem distribusi yang dikelola oleh Web3Payments. Hingga saat ini, lebih dari 277 juta token HYPER telah distake, menunjukkan kepercayaan komunitas terhadap potensi jangka panjang proyek ini.

Teknologi canggih yang digunakan Bitcoin Hyper meliputi:

Verifikasi blok Bitcoin melalui Canonical Bridge

Minting BTC di Layer 2 setelah validasi blok

Transfer instan dan biaya rendah antar pengguna BTC

Settlement ke Layer 1 dengan jaminan keamanan Bitcoin

Semua fitur ini memungkinkan Bitcoin untuk bertransformasi dari sekadar penyimpan nilai menjadi jaringan yang dapat beroperasi dengan kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi yang dibutuhkan Web3 saat ini.

Cara Beli Bitcoin Hyper – Siapkan Diri Sebelum Harga Meledak!

Tertarik dengan peluang besar dari Bitcoin Hyper? Anda bisa ikut presale sekarang sebelum harganya naik tajam di pasar terbuka. Simak panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper di sini: Cara Beli Bitcoin Hyper. Jangan sampai ketinggalan gelombang awal investor yang sudah mengamankan token ini!

Prediksi Harga Gila Bitcoin Hyper, Potensi 100x Saat Altcoin Season!

Jangan lewatkan momentum altcoin season yang sedang panas! Prediksi harga Bitcoin Hyper mengisyaratkan potensi lonjakan hingga 100x dalam waktu dekat. Jika Anda ingin tahu seberapa tinggi harga HYPER bisa melambung tahun ini, baca prediksi lengkapnya di sini: Bitcoin Hyper Price Prediction. Data lengkap, analisis teknikal, dan target harga eksplosif sudah disiapkan untukmu.

Bitcoin Hyper Legit atau Scam? Baca Fakta Lengkapnya!

Banyak yang penasaran apakah Bitcoin Hyper benar-benar proyek terpercaya. Jawabannya ada dalam investigasi lengkap yang membeberkan semua detailnya. Klik di sini untuk tahu apakah Bitcoin Hyper scam atau legit: Apakah Bitcoin Hyper Scam atau Legit?. Pastikan Anda paham sebelum memutuskan ikut presale!

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Snorter Token: Bot Perdagangan Telegram Terbaik di Jaringan Solana

Snorter Bot (SNORT) hadir sebagai solusi inovatif dalam dunia perdagangan kripto berbasis Telegram, dengan fokus utama pada ekosistem Solana. Dengan token presale seharga 0,0995 dolar AS atau sekitar Rp1.627, SNORT menjadi salah satu proyek paling menjanjikan yang menggabungkan utilitas nyata dengan daya tarik meme coin.

Total dana yang telah dikumpulkan dalam presale mencapai 2.497.560 dolar AS atau sekitar Rp40,847,702,680. Selain itu, sistem staking Snorter menawarkan imbal hasil sebesar 169% per tahun, dengan lebih dari 14,8 juta token sudah distake oleh komunitas.

Snorter Bot dirancang sebagai alat perdagangan all-in-one dengan fitur-fitur unggulan seperti:

Eksekusi swap tercepat dengan perlindungan dari front-running

Copy trading real-time yang meniru strategi trader profesional

Limit order otomatis untuk mengunci profit dan mengatur entry yang aman

Deteksi honeypot dan rugpull berbasis kecerdasan buatan

Akses eksklusif ke token-token Solana yang baru diluncurkan

Perlindungan dari manipulasi MEV

Dengan antarmuka sederhana melalui Telegram, pengguna cukup mengetuk perintah untuk mulai berdagang, mengatur portofolio, atau mengaktifkan fitur staking. Snorter bahkan menyaingi bot ternama lain seperti Maestro Bot dan Banana Gun dengan biaya transaksi terendah hanya 0,85%.

Snorter juga memiliki roadmap ambisius:

Tahap 1: Riset pasar, pengembangan bot, whitepaper, dan audit

Tahap 2: Peluncuran token, kampanye marketing, dan pengujian komunitas

Tahap 3: Ekspansi ke EVM Chain dan peningkatan fitur Telegram

Tahap 4: Integrasi dashboard, API trading, dan kemitraan DeFi

Dengan fitur multi-chain bridge melalui Portal Bridge, token SNORT dapat dengan mudah ditransfer antara jaringan Ethereum dan Solana, memperluas fleksibilitas dan jangkauan penggunanya.

Panduan Cara Beli Snorter Token – Siapkan Dompetmu!

Ingin bergabung dengan komunitas awal Snorter dan merasakan keuntungan dari awal? Presale sedang berlangsung dan token ini cepat terjual. Ikuti panduan cara beli Snorter Token selengkapnya di sini: Cara Beli Snorter Indonesia. Jangan tunggu listing, masuk lebih awal bisa jadi kunci profitmu!

Prediksi Harga Snorter Token Bikin Heboh! Potensi Naik Ribuan Persen?

Snorter bukan sekadar meme coin biasa—analisis terbaru menunjukkan potensi pertumbuhan gila-gilaan. Prediksi harga SNORT memberi insight tentang target kenaikan dan momentum yang mendukungnya. Klik di sini untuk baca analisis lengkapnya sekarang: Prediksi Harga Snorter Indonesia. Waktunya bertindak sebelum peluang ini lenyap!

Apa Itu Snorter Token? Bot Perdagangan Solana yang Wajib Anda Tahu!

Snorter hadir bukan cuma sebagai meme coin, tapi sebagai alat perdagangan paling inovatif di Telegram. Dapatkan semua informasi soal fitur-fitur canggihnya dan keunggulan dibanding bot lain. Klik di sini untuk tahu apa itu Snorter Token dan mengapa semua orang membicarakannya: Apa Itu Snorter Indonesia. Wajib baca sebelum ikut presale-nya!

Snorter Token Legit atau Scam? Ini Hasil Investigasinya!

Sebelum Anda investasi di proyek apa pun, pastikan Anda tahu fakta sebenarnya. Snorter telah melewati audit dan pengujian komunitas—tapi benarkah aman? Klik untuk baca penelusuran lengkap tentang legitimasinya di sini: Apakah Snorter Token Legit atau Scam?. Jangan biarkan ketidaktahuan membuatmu melewatkan peluang besar.

Catatan Akhir: Saatnya Bertindak di Tengah Altcoin Season!

Lonjakan volume futures altcoin di Binance menandai pergeseran besar dalam arah pasar kripto global. Altcoin kini menguasai 71% volume perdagangan, menunjukkan bahwa investor mulai mencari aset dengan potensi kenaikan lebih tinggi. Solana dan XRP memimpin tren ini, membuktikan bahwa momentum altcoin season benar-benar sedang berlangsung. Investor besar terlihat merealokasi portofolionya, membuka peluang bagi proyek baru untuk bersinar. Di tengah pergeseran ini, penting untuk cepat tanggap dan mengambil posisi sejak dini.

Solana tampil dominan berkat teknologi mutakhir seperti Solana Permissioned Environments yang mendorong adopsi enterprise. BONK, meme coin berbasis Solana, bahkan mencatat kenaikan 157,8% dalam sebulan terakhir. XRP juga tak kalah gemilang dengan lonjakan hampir 50% dan ekspansi global yang makin agresif. Ini menandakan bahwa pasar kini menghargai proyek dengan utilitas nyata. Maka dari itu, mengikuti proyek yang relevan seperti Snorter dan Bitcoin Hyper menjadi langkah strategis.

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi Layer 2 revolusioner untuk jaringan Bitcoin yang selama ini stagnan dalam pengembangan Web3. Arsitektur berbasis SVM, ZK-proof, dan Canonical Bridge memberikan efisiensi sekaligus keamanan. Dengan presale yang telah mengumpulkan lebih dari Rp88 miliar dan sistem staking 189% APR, proyek ini membuka peluang besar untuk para investor awal. Momentum ini sangat penting untuk dimanfaatkan sebelum listing publik. Bagi mereka yang menyesal ketinggalan Solana, inilah kesempatan berikutnya.

Snorter Token juga menunjukkan kekuatan besar dengan gabungan antara teknologi perdagangan dan karakteristik meme coin. Bot Telegram Snorter menawarkan fitur copy-trade, anti-rugpull, hingga proteksi MEV dalam satu antarmuka. Staking dengan yield 169% dan sistem multi-chain menjadikan SNORT token unggulan dari ekosistem Solana. Dengan harga presale yang masih rendah, Snorter memberikan titik masuk sempurna bagi investor yang ingin cuan besar. Potensinya sudah sebanding dengan Maestro Bot atau Banana Gun di masa awal.

Melihat data dan tren yang ada, waktu terbaik untuk masuk ke altcoin adalah sekarang. Kekuatan pasar sudah mulai berpindah dari Bitcoin ke altcoin, dan investor ritel memiliki kesempatan emas untuk ikut arus ini. Bitcoin Hyper dan Snorter menawarkan dua jalur presale yang menjanjikan, masing-masing dengan keunggulan teknologinya sendiri. Dengan momentum pasar yang memihak dan presale yang masih berlangsung, tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama. Bertindak sekarang adalah kunci menuju keuntungan maksimal sebelum hype mencapai puncaknya.

Ingin jadi yang pertama tahu soal peluang altcoin dan presale terbaik seperti Bitcoin Hyper dan Snorter? Kami punya semua berita dan bocoran eksklusif langsung dari komunitas! Gabung sekarang di grup Telegram resmi kami: Crypto News Indonesia Telegram. Jangan sampai ketinggalan info penting yang bisa mengubah nasib investasimu!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.