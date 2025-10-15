Altcoin Terbaik untuk Jadi Jutawan Sebelum November 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar kripto sempat anjlok pada 10 Oktober lalu akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan China terkait tarif dagang. Namun, sebagian investor kripto justru melihat penurunan tersebut sebagai peluang untuk mencari altcoin terbaik dan menjadi jutawan sebelum November.

Salah satu altcoin yang sedang mencuri perhatian adalah Maxi Doge (MAXI). Proyek berbasis koin meme ini tampil menonjol dengan karakter anjing Shiba Inu berotot dan kegigihannya dalam melakukan trading.

Pasar Kripto Pulih dengan Cepat

Keputusan untuk masuk ke pasar ketika mayoritas harga sedang turun membuat pasar dapat pulih dalam waktu singkat. Menurut data yang dihimpun dari CoinGecko, kapitalisasi pasar kripto kehilangan hampir $500 miliar pada periode crash tersebut tetapi kini mulai pulih dan berada di sekitar $3,94 triliun.

Para ahli menyoroti pola cup and handle multi-tahun pada grafik TOTAL 3. Pola tersebut sering dikaitkan dengan dimulainya musim altcoin baru. CryptoBullet memprediksi bahwa valuasi TOTAL 3 akan melonjak signifikan di bulan ini dan melampaui angka $2 triliun pada November.

Seiring dengan berbondong-bondongnya investor menuju musim altcoin, nama baru seperti Maxi Doge menjadi viral sebagai salah satu altcoin terbaik dengan potensi pengembalian tinggi.

Maxi Doge telah mengumpulkan lebh dari $3,6 juta melalui presale token $MAXI yang sedang berlangsung.

Perolehan tersebut menegaskan momentum awal yang luar biasa di sekitar proyek meme crypto tersebut. Koin meme bertema anjing yang sedang naik daun tersebut memecahkan rekor presale dengan partisipasi yang terus meningkat dari investor ritel.

Analis Dorong Ketenangan di Tengah Ketidakpastian

Likuidasi yang terjadi akhir pekan lalu disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah kripto. Koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana menjadi yang paling terkena dampaknya, dengan total likuidasi $18,28 miliar atau sekitar Rp302 triliun (kurs 1 USD = Rp16.550).

Kendati demikian, sentimen para investor secara keseluruhan masih tetap optimis. Hal ini ditandai dengan kecepatan pemulihan pasar yang luar biasa. Banyak investor mengalirkan modal ke altcoin untuk membelinya di level terendah.

Sebagian besar pemimpin di industri ini tetap memberikan pandangan optimis meski pasar sempat mengalami guncangan hebat. Mereka menilai volatilitas semacam itu merupakan hal yang wajar dan bagian dari siklus pertumbuhan jangka panjang.

CEO MicroStrategy, Michael Saylor, melalui akun X-nya memposting: “Don’t Stop Believin”, mendorong para investor kripto untuk tetap memegang aset mereka.

Sementara itu, pengusaha ternama sekaligus pendiri Off The Chain, Anthony Pompliano, mengatakan:

“Kita hanya mengalami reset yang sehat, yang menghilangkan leverage berlebihan di dalam sistem. Pasar siap untuk naik lebih tinggi dan Anda seharusnya lebih optimis sekarang.”

Altcoin Bertema Doge Mulai Menonjol

Altcoin, terutama koin meme, mampu pulih lebih cepat dibanding sejumlah cryptocurrency terbaik karena volatilitas harga yang lebih tinggi.

Dogecoin (DOGE) termasuk di antara sedikit altcoin yang memimpin fase pemulihan setelah crash historis pekan lalu. DOGE anjlok hingga $0,103, tetapi kini telah pulih lebih dari 90% ke level $0,20.

Demikian pula dengan saudaranya, Shiba Inu (SHIB) yang telah pulih lebih dari 50%, BONK pulih lebih dari 250%, dan FLOKI yang mencatatkan kenaikan 300%. Seiring dengan pemulihan yang kuat di ruang koin meme bertema Doge, mereka kini diperkirakan akan memimpin dalam fase kenaikan berikutnya.

Melihat kinerja tersebut, investor cerdas akan memanfaatkan potensi keuntungan dari koin meme bertema Doge lain yang sedang naik daun, Maxi Doge. Token aslinya, $MAXI, berpotensi menghasilkan jutaan dolar ketika musim altcoin tiba.

Maxi Doge – Altcoin Terbaik untuk Sambut Fase Kenaikan Berikutnya

Di antara koin-koin meme teratas, Maxi Doge menjadi sorotan karena momentum presale yang terus meningkat. Proyek ini telah mendapatkan dukungan komunitas yang signifikan dan tokennya akan segera terdaftar di bursa untuk memanfaatkan demam meme berikutnya.

Dogecoin (DOGE) telah menjadi koin meme terbesar sejak diluncurkan, dan benar-benar mengukuhkan posisinya sampai saat ini. Momentum di sekitar koin meme ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pemulihan tampak sedang terjadi pasca pasar crash akhir pekan lalu.

Bagi trader yang menginginkan sesuatu yang lebih besar dari Dogecoin, Maxi Doge merupakan pilihan yang lebih relevan dan modern. $MAXI menawarkan apa yang dicari oleh para degen kripto, keuntungan besar dengan peluang leverage 1.000x.

Berbeda dengan kebanyakan koin meme, komunitas Maxi Doge berfokus untuk menangkap lilin hijau yang besar. Dengan berbagai strategi dan pengetahuan trading, anggota komunitas saling membantu untuk mengungguli keuntungan paus kripto kendati dengan modal yang terbatas.

Berikut ini beberapa alasan utama untuk membeli $MAXI:

Momentum presale Maxi Doge yang kuat dan masih berlanjut.

Harga token $MAXI yang masih sangat murah, $0,000263 per token.

Opsi staking dengan imbalan mencapai 84% APY.

Insentif tambahan dari kompetisi trading mingguan bagi pemegang token.

Seiring dengan pemulihan pasar yang lebih luas dan Dogecoin memimpin koin meme ke level tertinggi baru, Maxi Doge berpotensi menjadi salah satu investasi paling menguntungkan di Uptober 2025.

Dengan mengumpulkan token $MAXI pada valuasi saat ini dan menempatkannya secara strategis ke pool staking, investor dapat mengubah investasi yang relatif kecil menjadi kekayaan yang dapat diwariskan.

Prediksi harga Maxi Doge dalam lima tahun ke depan sangat bullish, terutama didorong oleh potensi kemitraan dengan platform trading futures. Kemitraan tersebut memungkinkan adopsi lebih luas, karena token $MAXI akan dapat diperdagangkan dengan leverage.

Cara Beli Maxi Doge

Maxi Doge dapat Anda beli melalui situs web resminya menggunakan dompet kripto non-kustodian seperti Best Wallet. Hubungkan dompet Anda dengan widget pembelian di situs web presale, kemudian tukarkan ETH/USDT/BNB/USDC dengan token $MAXI.

Proyek ini telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof dengan hasil audit yang menegaskan tidak ada potensi masalah keamanan dalam kode-kodenya. Dengan demikian, para investor dapat merasa lebih tenang dan percaya untuk menginvestasikan dana ke dalam Maxi Doge.

Panduan lengkap untuk membeli token $MAXI juga telah kami tuliskan dalam artikel cara beli Maxi Doge. Kunjungi artikel tersebut untuk mendapatkan langkah-langkah komprehensif berpartisipasi dalam presale dengan aman.

Kunjungi situs web resmi presale Maxi Doge sekarang juga, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan $MAXI dengan harga paling murah.

